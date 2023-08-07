2023/08/07,
商業

疫後餐飲業復甦店面難尋，多品牌集團捨百貨商場轉「包棟開店」成新趨勢

疫後餐飲業復甦店面難尋，多品牌集團捨百貨商場轉「包棟開店」成新趨勢
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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餐飲高層分析，過去餐飲業者喜歡進駐百貨商場，雖有包底抽成、成本較高，但商場自帶人流，公共空間和消防措施都有業主規劃，為餐飲業省去許多麻煩；但本土疫情爆發時期，商場人流歸零，餐飲業者苦不堪言，生意不夠好還會被「趕出去」，導致疫後餐廳進駐商場的意願日趨保守，業者自主「包棟」開店成為趨勢，且在疫後更為明顯。

（中央社）疫後餐飲市場內需蓬勃，業者勇於拓展新據點，卻面臨合適店面難尋的困境。許多餐飲集團會將旗下多品牌進駐同棟大樓，業者分析，只要商圈夠熱，「包棟」開店算盤可打得更精，比進駐百貨更好，形成一股新趨勢。

揮別疫情陰霾，餐飲業谷底反彈且更趨高價化，吸引許多連鎖餐飲集團勇於開新品牌、大舉投資展店；但產業人士直言，餐飲業雖然大啖疫後商機，但缺人也缺店面，成為餐飲業衝業績的一道「天花板」。

為何餐飲業者有店面難尋的困擾，房仲綜合觀察指出，第一，餐廳有油煙、明火、異味，偏向嫌惡設施，房東和鄰居未必歡迎；第二，疫後內需大爆發，不只餐飲業，零售業和超商都在角逐新據點開店，餐飲業毛利較低，租金上難與其他業種競爭，尤其熱門商圈更是「一店難求」。

全台連鎖餐飲龍頭王品集團旗下有25個品牌、全台共317家店，今年加速展店腳步，預計開出50個新據點，下半年更將以「一週一店」的速度擴大餐飲版圖。以街邊店為主，王品集團面臨「求房東若渴」的局面，並首開台灣餐飲業先例，公開向全台房東喊話徵求「黃金舖位」，不到一個月就吸引50個房東毛遂自薦。

餐飲高層分析，過去餐飲業者喜歡進駐百貨商場，雖有包底抽成、成本較高，但商場自帶人流，公共空間和消防措施都有業主規劃，為餐飲業省去許多麻煩；但本土疫情爆發時期，商場人流歸零，餐飲業者苦不堪言，生意不夠好還會被「趕出去」，導致疫後餐廳進駐商場的意願日趨保守，業者自主「包棟」開店成為趨勢，且在疫後更為明顯。

舉例來說，築間餐飲集團旗下雙品牌同時進駐台中中科商圈酒店式公寓的1、2層；王品集團下半年有3品牌首度進軍高雄，形成一個路口就有王品4品牌，被稱為「王品一條街」；在台中南屯站附近大樓，王品也一口氣進駐4個品牌。這類的案例在瓦城、乾杯等餐飲集團也比比皆是。

包棟開店有什麼好處，餐飲業者分析，「有合作就有力量，只要商圈夠熱鬧，包棟開店的算盤可以打得更精」，除了洗手間、消防設施可共用，多個店面一起談租金更有空間「殺價」，整體可降低投資成本外，有時包棟還能參與重新建設聯合開發，打造更具有整體性、永續性的開店基礎，且房東和業者都只有一個對象，省去多個窗口溝通，對雙方來說都更有保障。

餐飲集團「包棟」開店成為趨勢，事實上反映餐飲市場在疫後更加朝「大者恆大」的方向發展，多品牌發展也成為餐飲集團顯學，這恐怕意味未來小業者要在中高價位的餐飲市場求生，將會更有難度。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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