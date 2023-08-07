2023/08/07,
歐洲

中國打壓失利，立陶宛議員：台灣是最後的贏家，北京苦思如何讓其大使返回維爾紐斯

中國打壓失利，立陶宛議員：台灣是最後的贏家，北京苦思如何讓其大使返回維爾紐斯
波海三國國會友台小組聯合訪問團29日到行政院拜會院長蘇貞昌，訪團由立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis）（圖）代表致詞。中央社記者王騰毅攝 110年11月29日

我們想讓你知道的是

馬爾德基斯認為，從某種意義上說，立陶宛是一個榜樣，對其他國家，特別是歐洲國家，帶來了不同的作用力，3年前中國一直只被視為一個市場，一個可以出售產品的市場，而不是一個政治話題。但現在，歐洲人在提到中國時，關注的不再只是它的市場，還會考慮到安全威脅和人權等其他問題。

（中央社）中國打壓立陶宛結果失利，立陶宛國會議員表示，北京現苦思如何讓其大使返回維爾紐斯，像沒事般跳過這一章，這為其他國家與北京打交道提供一種範本；且從長遠來看，最大的贏家是台灣。

《美國之音》5日刊出立陶宛國會議員馬爾德基斯（Matas Maldeikis）專訪，表示中國最初對立陶宛進行打壓時，想到的是閃電戰和一場速決戰，以展示北京的力量，認為立陶宛政府在這種強大攻勢下會垮台或做出讓步。他說，結果卻是大家沒有想到的。

在中國對立陶宛祭出制裁後，馬爾德基斯指出，不但北大西洋公約組織（NATO）在首都維爾紐斯舉行了峰會，立陶宛出口在一年半的時間裡增加了45％。中國當時試圖把立陶宛當作一個負面案例，即如果不服從，下場會是什麼，但打壓立陶宛的結果卻事與願違。

他說，現在的情況是，立陶宛並不急於要改善與北京的關係，倒是北京要不得不找到擺脫困境的途徑，「要想辦法如何使他們的大使返回到維爾紐斯，然後像什麼都沒發生一樣翻過這一章。」

馬爾德基斯感謝台灣對立陶宛提供的支持，但是他認為，台灣向立陶宛提供的幫助與它所獲得的東西相比不值一提；從某種意義上說，台灣所付出的代價，與歐洲這裡正在發生的事情相比，根本不算什麼。

他表示，立陶宛很清楚會因支持台灣而會失去很多，包括商業上的損失，但他們不會向共產黨妥協，因為這不符合他們的國家利益。而從長遠來看，這裡發生的一切，最大的贏家是台灣。

馬爾德基斯認為，從某種意義上說，立陶宛是一個榜樣，對其他國家，特別是歐洲國家，帶來了不同的作用力，3年前中國一直只被視為一個市場，一個可以出售產品的市場，而不是一個政治話題。

但現在，歐洲人在提到中國時，關注的不再只是它的市場，還會考慮到安全威脅和人權等其他問題。

拉脫維亞里加斯特拉丁什大學（Riga Stradins University）中國研究中心主任契倫科娃（Una Cerenkova）認為，立陶宛此舉促使歐盟表態，讓歐盟在涉及台海局勢時停止躲在毫無意義的外交措辭背後。

報導另點出，不過台灣與立陶宛深化關係，尤其是經貿與科技方面的合作，引發台灣反對黨的一些質疑。對此台灣駐立陶宛代表黃鈞耀回應，這是很大的誤解，台灣跟立陶宛在晶片方面的合作，不可能讓立陶宛能夠擁有全部的環節。

黃鈞耀說，台灣向立陶宛企業轉讓的晶片技術是8吋晶圓，是所謂的成熟技術，並不涉及最尖端的技術。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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