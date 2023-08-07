卡努颱風農損逾1.2億元，南投占9成最嚴重，鄭文燦：災情比照莫拉克從優從寬從速補助

鄭文燦：南投災情比照莫拉克，從優從寬從速補助

（中央社）卡努颱風重創南投，行政院副院長鄭文燦6日說，住宅被土石流淹沒的災民，會比照莫拉克風災以現金專案救助；農損補償則請南投縣政府依道路搶修進度調查，政府會從優、從寬、從速撥給。

行政院透過新聞稿表示，卡努颱風外圍環流造成災情，鄭文燦6日前往南投縣仁愛鄉瞭解災情。

鄭文燦說，台14線是埔里鎮前往仁愛鄉的唯一途徑，唯有迅速搶通，才能將搶修機具運送到仁愛鄉各地，以利推進搶通投83線、85線與投89線，部落民眾才能脫困；台14線依預定進度，已在下午5時全線搶通。

鄭文燦指出，這次卡努颱風連續兩天的累積雨量，超越莫拉克颱風時在仁愛鄉的降雨量，重災區仁愛鄉需以專案處理，災後復原工作才能盡快推動；行政院將專案核給經費，包括行政院災害預備金、農業部及原民會等相關經費，供修復其他受損道路跟農路。

鄭文燦說，請相關單位加快恢復民眾生活所需水、電、通訊等措施；用水部分，請消防署先派水車支援應急，再請原民會補助修復簡易供水系統，未來待仁愛鄉自來水管線系統完善後，再請台水公司研議專案處理自來水普及化。

鄭文燦表示，電力部分，台電依道路修復進度逐步復電，請經濟部督導台電，務必最短時間內完成復電；通訊部分，請中華電信優先恢復市話，並請交通部評估，優先支援行動通訊車，讓手機訊息恢復暢通，再依道路修復進度，陸續修復45個行動基地台。

鄭文燦指出，NCC與南投縣政府及仁愛鄉公所合作，研議設置防災型不斷電基地台系統，且是各家電信公司都可共用的基地台，以後遇天災斷電時就不會斷訊，避免部落成為孤島。

針對受災民眾安置問題，鄭文燦說，住宅被土石流淹沒而無法居住，政府會比照莫拉克風災，以現金專案救助，請南投縣政府及仁愛鄉公所查報相關資料；至於受損房屋整修、重建費用，政府也會協調經費，協助災後復原。

鄭文燦表示，至於農損補償部分，請南投縣政府與仁愛鄉公所依照道路搶修進度進行調查，政府會從優、從寬、從速來撥給。

鄭文燦指出，救災工作千頭萬緒，遇到災害更要團結、冷靜面對，中央及地方的首要目標是一起保護民眾生命、財產的安全；為利台14線搶修工程，呼籲民眾非必要請勿上山，必要往返的民眾，請遵守公路總局跟南投縣政府交管規定，以確保安全。

颱風卡努農損逾1.2億元，南投占9成最嚴重

農業部6日更新颱風卡努所致農損統計，截至下午5時止達新台幣1億2895萬元，其中以南投縣占1億1995萬元（約占93％）最嚴重；農產以甘藍損失金額1027萬元最多。

受颱風卡努影響，造成農業災情，農業部農糧署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至6日下午5時止，農業產物及民間設施估計損失計1億2895萬元。

縣市受損方面，以南投縣損失1億1995萬元、苗栗縣損失618萬元及台中市損失256萬元較為嚴重。

農產損失部分，估計損失金額6797萬元，農作物被害面積783公頃，損害程度24％，換算無收穫面積189公頃，受損作物主要為甘藍，被害面積116公頃，損害程度35％，換算無收穫面積41公頃，損失金額1027萬元；其次為食用番茄929萬元、其他花卉（百合）704萬元、桃及棗分別約620萬元等。

民間設施損失部分，估計損失金額6099萬元。其中包含農田流失及埋沒估計損失金額5540萬元，主要為南投縣農田流失53公頃、農田埋沒3公頃；農業設施估計損失金額559萬元，主要是塑膠布溫網室受損。

國軍黑鷹馳援南投運物資，地面部隊分送村落

南投山區部分道路因土石流中斷，總統蔡英文5日指示，負責中台灣作戰及救援的第五作戰區指揮官進駐南投地區，同時空軍UH-60M黑鷹直升機6日上午更載運物資前往仁愛鄉仁愛農工操場，並分送至各村落。

南投縣山區近日因大雨出現淹水、土石流及道路中斷狀況，蔡總統5日指示，行政團隊正加強加速各項救災應變作為，國軍中部第五作戰區指揮官已進駐，隨時支援地方所需人力。

綜合《軍事新聞通訊社》、《青年日報》相關報導，空軍救護隊6日上午透過UH-60M黑鷹直升機載運物資，抵達南投縣仁愛鄉仁愛農工操場，由國軍第五作戰區特四營、兵整中心官兵於地面接收，隨後載運至各村落，提供物資給受災民眾；同時慈濟基金會也派員與官兵共同合作，以接力方式傳遞物資。

此外，第五作戰區也責成陸軍52工兵群完成救災機具檢整，派遣中型戰術輪車赴埔里鎮協力運送生活物資；另有5支部衛生營救護車協助人員後送作業，目前救災車輛均進駐仁愛鄉公所投入救援工作。經統計，營區待命兵力共280人隨時準備馳援修復任務。

國軍現在設有5大作戰區，第一作戰區為陸軍澎湖防衛指揮部，第二作戰區為陸軍花東防衛指揮部，第三作戰區為鎮守北台灣的陸軍六軍團，第四作戰區為衛戍南台灣的陸軍八軍團，以及第五作戰區為駐紮中台灣的陸軍十軍團；除了5大作戰區，金門、馬祖也有防衛指揮部編制。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航