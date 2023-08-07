卡努颱風農損逾1.2億元，南投占9成最嚴重，鄭文燦：災情比照莫拉克從優從寬從速補助
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鄭文燦指出，這次卡努颱風連續兩天的累積雨量，超越莫拉克颱風時在仁愛鄉的降雨量，重災區仁愛鄉需以專案處理，災後復原工作才能盡快推動；行政院將專案核給經費，包括行政院災害預備金、農業部及原民會等相關經費，供修復其他受損道路跟農路。
鄭文燦：南投災情比照莫拉克，從優從寬從速補助
（中央社）卡努颱風重創南投，行政院副院長鄭文燦6日說，住宅被土石流淹沒的災民，會比照莫拉克風災以現金專案救助；農損補償則請南投縣政府依道路搶修進度調查，政府會從優、從寬、從速撥給。
行政院透過新聞稿表示，卡努颱風外圍環流造成災情，鄭文燦6日前往南投縣仁愛鄉瞭解災情。
鄭文燦說，台14線是埔里鎮前往仁愛鄉的唯一途徑，唯有迅速搶通，才能將搶修機具運送到仁愛鄉各地，以利推進搶通投83線、85線與投89線，部落民眾才能脫困；台14線依預定進度，已在下午5時全線搶通。
鄭文燦指出，這次卡努颱風連續兩天的累積雨量，超越莫拉克颱風時在仁愛鄉的降雨量，重災區仁愛鄉需以專案處理，災後復原工作才能盡快推動；行政院將專案核給經費，包括行政院災害預備金、農業部及原民會等相關經費，供修復其他受損道路跟農路。
鄭文燦說，請相關單位加快恢復民眾生活所需水、電、通訊等措施；用水部分，請消防署先派水車支援應急，再請原民會補助修復簡易供水系統，未來待仁愛鄉自來水管線系統完善後，再請台水公司研議專案處理自來水普及化。
鄭文燦表示，電力部分，台電依道路修復進度逐步復電，請經濟部督導台電，務必最短時間內完成復電；通訊部分，請中華電信優先恢復市話，並請交通部評估，優先支援行動通訊車，讓手機訊息恢復暢通，再依道路修復進度，陸續修復45個行動基地台。
鄭文燦指出，NCC與南投縣政府及仁愛鄉公所合作，研議設置防災型不斷電基地台系統，且是各家電信公司都可共用的基地台，以後遇天災斷電時就不會斷訊，避免部落成為孤島。
針對受災民眾安置問題，鄭文燦說，住宅被土石流淹沒而無法居住，政府會比照莫拉克風災，以現金專案救助，請南投縣政府及仁愛鄉公所查報相關資料；至於受損房屋整修、重建費用，政府也會協調經費，協助災後復原。
鄭文燦表示，至於農損補償部分，請南投縣政府與仁愛鄉公所依照道路搶修進度進行調查，政府會從優、從寬、從速來撥給。
鄭文燦指出，救災工作千頭萬緒，遇到災害更要團結、冷靜面對，中央及地方的首要目標是一起保護民眾生命、財產的安全；為利台14線搶修工程，呼籲民眾非必要請勿上山，必要往返的民眾，請遵守公路總局跟南投縣政府交管規定，以確保安全。
颱風卡努農損逾1.2億元，南投占9成最嚴重
農業部6日更新颱風卡努所致農損統計，截至下午5時止達新台幣1億2895萬元，其中以南投縣占1億1995萬元（約占93％）最嚴重；農產以甘藍損失金額1027萬元最多。
受颱風卡努影響，造成農業災情，農業部農糧署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至6日下午5時止，農業產物及民間設施估計損失計1億2895萬元。
縣市受損方面，以南投縣損失1億1995萬元、苗栗縣損失618萬元及台中市損失256萬元較為嚴重。
農產損失部分，估計損失金額6797萬元，農作物被害面積783公頃，損害程度24％，換算無收穫面積189公頃，受損作物主要為甘藍，被害面積116公頃，損害程度35％，換算無收穫面積41公頃，損失金額1027萬元；其次為食用番茄929萬元、其他花卉（百合）704萬元、桃及棗分別約620萬元等。
民間設施損失部分，估計損失金額6099萬元。其中包含農田流失及埋沒估計損失金額5540萬元，主要為南投縣農田流失53公頃、農田埋沒3公頃；農業設施估計損失金額559萬元，主要是塑膠布溫網室受損。
國軍黑鷹馳援南投運物資，地面部隊分送村落
南投山區部分道路因土石流中斷，總統蔡英文5日指示，負責中台灣作戰及救援的第五作戰區指揮官進駐南投地區，同時空軍UH-60M黑鷹直升機6日上午更載運物資前往仁愛鄉仁愛農工操場，並分送至各村落。
南投縣山區近日因大雨出現淹水、土石流及道路中斷狀況，蔡總統5日指示，行政團隊正加強加速各項救災應變作為，國軍中部第五作戰區指揮官已進駐，隨時支援地方所需人力。
綜合《軍事新聞通訊社》、《青年日報》相關報導，空軍救護隊6日上午透過UH-60M黑鷹直升機載運物資，抵達南投縣仁愛鄉仁愛農工操場，由國軍第五作戰區特四營、兵整中心官兵於地面接收，隨後載運至各村落，提供物資給受災民眾；同時慈濟基金會也派員與官兵共同合作，以接力方式傳遞物資。
此外，第五作戰區也責成陸軍52工兵群完成救災機具檢整，派遣中型戰術輪車赴埔里鎮協力運送生活物資；另有5支部衛生營救護車協助人員後送作業，目前救災車輛均進駐仁愛鄉公所投入救援工作。經統計，營區待命兵力共280人隨時準備馳援修復任務。
國軍現在設有5大作戰區，第一作戰區為陸軍澎湖防衛指揮部，第二作戰區為陸軍花東防衛指揮部，第三作戰區為鎮守北台灣的陸軍六軍團，第四作戰區為衛戍南台灣的陸軍八軍團，以及第五作戰區為駐紮中台灣的陸軍十軍團；除了5大作戰區，金門、馬祖也有防衛指揮部編制。
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責任編輯：羅元祺
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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