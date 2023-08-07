河北保定百萬人陷洪災、經濟損失逾730億元，中國官媒救災影像被指作假，民眾批涿州書記、市長「禽獸不如」

河北保定逾百萬人陷洪災，直接經濟損失逾730億元

（中央社）中國洪災災情擴大，河北保定市至5日中午累計10人死亡、18人失聯，全市受災人口逾110萬人，直接經濟損失約新台幣731億元。另吉林舒蘭市已知6死、4名公職人員失聯。

颱風「杜蘇芮」環流近日造成華北多地出現降雨極值，不過，相關傷亡究竟是天災還是也有人禍的因素，仍讓許多民眾爭論。特別是有關洩洪通知發布是否到位、時間是否足夠居民準備撤離，以及是否為了「保北京」、「保雄安」而讓河北居民做出更大犧牲，成為議論焦點。

河北保定下屬的涿州市、淶水縣都是這次汛情的重災區。據保定市政府官方微信5日發布，此次保定全域強降雨平均降水量353.1毫米，最大日降水量419.7毫米，超過了有紀錄以來400.8毫米的歷史極值。

強降雨期間，保定93座水庫中，10座大中型水庫全部超汛限水位，83座小型水庫有67座溢流。保定全部22個縣（市、區）遭受洪澇災害。

截至5日中午12時，全市受災人口110.69萬人，緊急轉移涉險群眾62.7萬人，據公開資料，保定人口約1152萬人；此次災情累計報告因災死亡10人，失聯18人；直接經濟損失人民幣169.95億元（約新台幣731億元）。

另外，由吉林省吉林市代管的舒蘭市也在5日公布，本輪降雨已基本結束，截至5日晚間10時30分，已經造成6人遇難，4名公職人員因搶險救災失聯，其中1名失聯人員是舒蘭副市長駱旭東。據公開資料，舒蘭人口約58.7萬人，此次災情造成13.4萬人受災，當地已轉移受災民眾1.4萬人。

涿州洪災，中國官媒救災影像接連被指作假

（中央社）河北涿州洪災嚴重，中國官媒企圖以影像凸顯官方積極救災，卻接連被抓包作假。其中包括，出動直昇機吊掛頂樓災民處的積水卻只到腳踝；而消防員救災疲累睡著的照片，卻是3年前江蘇救災的舊照。

中國官方對涿州洪災處置不當、救援不力，甚至要求外地救援需持「邀請函」才能進入，而前往救援後又找理由加以驅趕的大量報導及爆料，近來在中國網路上流傳甚廣，引起眾多網友不滿，紛紛出言批評。部分敏感文字及影像更在官方屢屢刪除後，又被網友迅速貼上。

其中，官方在涿州救災中涉及作假的畫面，被許多眼尖的中國網友認出破綻並吐槽，不但成為眾人的笑柄，且引起更多的質疑與批評。

這些畫面中，央視新聞2日播出的一段影像頗具代表性。內容是，一架隸屬中國救援組織的直升機，飛到一處淹水民宅上方停留並拋下繩索，由隊員將樓頂上的災民一一吊上直升機，再運往安全地點安置，採訪記者則在直升機上拍攝過程。

但眼尖的網友發現，在畫面角落的民宅外，馬路上雖有積水，但水位只淹到汽車輪圈的下緣，且汽車旁就站著2名其他民眾，水位只淹到這2人的腳踝而已。

於是，有網友特地將這2人及汽車的畫面後製放大，人們才赫然發現，直升機救援的這棟民宅一帶根本不需要直升機救援，只要涉水就能通過。此後，對這項報導涉嫌作假的指責立刻湧現，讓央視頗感尷尬。

另一個更明顯的作假則源自河北省共青團。3日上午，河北省共青團微博貼出一張照片，畫面是一名年輕消防隊員疲累地癱坐在地上，背靠著一輛車的保險桿吃飯，吃到一半就打起瞌睡，圖說還寫著「致敬搶險一線最可愛的人」，並指照片來自河北省官媒《河北日報》。

然而，這張照片不久就被網友查出，其實是2020年7月17日江蘇省無錫市豪雨導致太湖水位上漲，一名年輕消防員邊吃飯邊打瞌睡被拍下的照片，並刊登在同年7月20日的《人民日報》微博帳號。

於是，河北省共青團及《河北日報》頓時成為眾矢之的，被眾多網友嘲笑及責罵，不少人寫專文指責此舉明顯作假。更有人諷刺說，2020年7月太湖邊一名消防員「手捧盒飯，吃著吃著睡著了。當他醒來時，已經是2023年8月3日河北抗洪救災第一線」。

在龐大壓力下，河北省共青團悄悄撤下這張照片，但未作出任何表態；而《河北日報》則公開道歉，聲稱「由於審核把關不嚴」而「錯誤發布了一條微視頻（影片），造成不良影響，向廣大網友致以真誠歉意」。

河北涿州洪災大官神隱小官顢頇，前媒體人：禽獸不如

（中央社）河北涿州慘遭洪災至今，民眾發現涿州市委書記蔡煒華、市長李獻峰等一、二把手卻悄無蹤影，引起強烈質疑。更有前媒體人發文質疑，涿州從市委副書記到鎮委書記等幹部的「騙捐」及「只知道對黨忠誠」等行徑，簡直「禽獸不如」。

綜合網路訊息及香港媒體報導，杜蘇芮颱風殘餘環流7月底侵襲北京、河北等地，造成北京市門頭溝區、房山區及河北省涿州市等地嚴重淹水。其中，涿州市境內積水至今未能全部退去，據當地民眾反映，到昨（6）日中午為止，當地已知最深的積水仍達近4公尺。

然而，越來越多的涿州及中國各地民眾發現，洪水侵襲至今逾1週以來，身為涿州市一、二把手的蔡煒華、李獻峰完全沒有露面，既沒有前往現場視察災情，也沒有開會指揮救災，別說影像及照片等畫面，連任何形諸文字的報導也沒有，呈現「神隱」狀態。

為此，民眾紛紛質疑蔡、李二人身為涿州「父母官」，為洪災發生至今逾1週卻完全神隱，不見出面關心。其中有人說，中央至少還派個副總理出來，連河北書記也出來了，為什麼市委書記、市長卻不出來，是不是不敢出來？