河北保定百萬人陷洪災、經濟損失逾730億元，中國官媒救災影像被指作假，民眾批涿州書記、市長「禽獸不如」
我們想讓你知道的是
中國官方對涿州洪災處置不當、救援不力，甚至要求外地救援需持「邀請函」才能進入，而前往救援後又找理由加以驅趕的大量報導及爆料，近來在中國網路上流傳甚廣，引起眾多網友不滿，紛紛出言批評。部分敏感文字及影像更在官方屢屢刪除後，又被網友迅速貼上。
河北保定逾百萬人陷洪災，直接經濟損失逾730億元
（中央社）中國洪災災情擴大，河北保定市至5日中午累計10人死亡、18人失聯，全市受災人口逾110萬人，直接經濟損失約新台幣731億元。另吉林舒蘭市已知6死、4名公職人員失聯。
颱風「杜蘇芮」環流近日造成華北多地出現降雨極值，不過，相關傷亡究竟是天災還是也有人禍的因素，仍讓許多民眾爭論。特別是有關洩洪通知發布是否到位、時間是否足夠居民準備撤離，以及是否為了「保北京」、「保雄安」而讓河北居民做出更大犧牲，成為議論焦點。
河北保定下屬的涿州市、淶水縣都是這次汛情的重災區。據保定市政府官方微信5日發布，此次保定全域強降雨平均降水量353.1毫米，最大日降水量419.7毫米，超過了有紀錄以來400.8毫米的歷史極值。
強降雨期間，保定93座水庫中，10座大中型水庫全部超汛限水位，83座小型水庫有67座溢流。保定全部22個縣（市、區）遭受洪澇災害。
截至5日中午12時，全市受災人口110.69萬人，緊急轉移涉險群眾62.7萬人，據公開資料，保定人口約1152萬人；此次災情累計報告因災死亡10人，失聯18人；直接經濟損失人民幣169.95億元（約新台幣731億元）。
另外，由吉林省吉林市代管的舒蘭市也在5日公布，本輪降雨已基本結束，截至5日晚間10時30分，已經造成6人遇難，4名公職人員因搶險救災失聯，其中1名失聯人員是舒蘭副市長駱旭東。據公開資料，舒蘭人口約58.7萬人，此次災情造成13.4萬人受災，當地已轉移受災民眾1.4萬人。
涿州洪災，中國官媒救災影像接連被指作假
（中央社）河北涿州洪災嚴重，中國官媒企圖以影像凸顯官方積極救災，卻接連被抓包作假。其中包括，出動直昇機吊掛頂樓災民處的積水卻只到腳踝；而消防員救災疲累睡著的照片，卻是3年前江蘇救災的舊照。
中國官方對涿州洪災處置不當、救援不力，甚至要求外地救援需持「邀請函」才能進入，而前往救援後又找理由加以驅趕的大量報導及爆料，近來在中國網路上流傳甚廣，引起眾多網友不滿，紛紛出言批評。部分敏感文字及影像更在官方屢屢刪除後，又被網友迅速貼上。
其中，官方在涿州救災中涉及作假的畫面，被許多眼尖的中國網友認出破綻並吐槽，不但成為眾人的笑柄，且引起更多的質疑與批評。
這些畫面中，央視新聞2日播出的一段影像頗具代表性。內容是，一架隸屬中國救援組織的直升機，飛到一處淹水民宅上方停留並拋下繩索，由隊員將樓頂上的災民一一吊上直升機，再運往安全地點安置，採訪記者則在直升機上拍攝過程。
但眼尖的網友發現，在畫面角落的民宅外，馬路上雖有積水，但水位只淹到汽車輪圈的下緣，且汽車旁就站著2名其他民眾，水位只淹到這2人的腳踝而已。
於是，有網友特地將這2人及汽車的畫面後製放大，人們才赫然發現，直升機救援的這棟民宅一帶根本不需要直升機救援，只要涉水就能通過。此後，對這項報導涉嫌作假的指責立刻湧現，讓央視頗感尷尬。
另一個更明顯的作假則源自河北省共青團。3日上午，河北省共青團微博貼出一張照片，畫面是一名年輕消防隊員疲累地癱坐在地上，背靠著一輛車的保險桿吃飯，吃到一半就打起瞌睡，圖說還寫著「致敬搶險一線最可愛的人」，並指照片來自河北省官媒《河北日報》。
然而，這張照片不久就被網友查出，其實是2020年7月17日江蘇省無錫市豪雨導致太湖水位上漲，一名年輕消防員邊吃飯邊打瞌睡被拍下的照片，並刊登在同年7月20日的《人民日報》微博帳號。
於是，河北省共青團及《河北日報》頓時成為眾矢之的，被眾多網友嘲笑及責罵，不少人寫專文指責此舉明顯作假。更有人諷刺說，2020年7月太湖邊一名消防員「手捧盒飯，吃著吃著睡著了。當他醒來時，已經是2023年8月3日河北抗洪救災第一線」。
在龐大壓力下，河北省共青團悄悄撤下這張照片，但未作出任何表態；而《河北日報》則公開道歉，聲稱「由於審核把關不嚴」而「錯誤發布了一條微視頻（影片），造成不良影響，向廣大網友致以真誠歉意」。
河北涿州洪災大官神隱小官顢頇，前媒體人：禽獸不如
（中央社）河北涿州慘遭洪災至今，民眾發現涿州市委書記蔡煒華、市長李獻峰等一、二把手卻悄無蹤影，引起強烈質疑。更有前媒體人發文質疑，涿州從市委副書記到鎮委書記等幹部的「騙捐」及「只知道對黨忠誠」等行徑，簡直「禽獸不如」。
綜合網路訊息及香港媒體報導，杜蘇芮颱風殘餘環流7月底侵襲北京、河北等地，造成北京市門頭溝區、房山區及河北省涿州市等地嚴重淹水。其中，涿州市境內積水至今未能全部退去，據當地民眾反映，到昨（6）日中午為止，當地已知最深的積水仍達近4公尺。
然而，越來越多的涿州及中國各地民眾發現，洪水侵襲至今逾1週以來，身為涿州市一、二把手的蔡煒華、李獻峰完全沒有露面，既沒有前往現場視察災情，也沒有開會指揮救災，別說影像及照片等畫面，連任何形諸文字的報導也沒有，呈現「神隱」狀態。
為此，民眾紛紛質疑蔡、李二人身為涿州「父母官」，為洪災發生至今逾1週卻完全神隱，不見出面關心。其中有人說，中央至少還派個副總理出來，連河北書記也出來了，為什麼市委書記、市長卻不出來，是不是不敢出來？
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
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Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL