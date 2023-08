川普嗆「我不會放過你」，檢方向法官申請保護令，要求直播審判現場呼聲日益高漲

川普嗆「我不會放過你」 檢方向法官申請保護令

(中央社)美國檢察官5日以前總統川普(Donald Trump)發出的一則威脅性社群貼文為由,要求聯邦法官下令川普不得公開討論他最新一起刑事案件內容。對此,川普競選團隊捍衛貼文內容屬「政治言論」。

《法新社》報導,特別檢察官史密斯(Jack Smith)日前以「圖謀推翻2020年大選」等罪名起訴川普後,昨晚提出請求,籲請法官實施保護令,防止這位前總統透露此案的事證細節。

負責審理此案的法官楚坎(Tanya Chutkan)已在週末前命令川普的法律團隊於7日下午5時之前回應檢方這項要求。

此案出現這項最新發展,是因為川普似違抗法官有關不得跟任何潛在證人討論案情的命令,且他在社群網站發布的一則貼文似有恐嚇威脅之意。

川普昨天在社群網站Truth Social發文,以英文大寫字母寫下:「如果你衝著我來,我也不會放過你。」

川普目前在共和黨2024年黨內初選中聲勢遙遙領先,他對4項選舉陰謀與干擾指控皆不認罪。川普面臨的諸多法律威脅中,當屬此案最為重大。

川普在Truth Social的激進發文,被史密斯引用在他上呈法官楚坎的文件之中。史密斯並在申請文件提及,川普過去也曾攻擊過與他刑事案相關的人士。

檢方在申請文件中說,籲請法官核發的命令,用意皆在防止不當散布或使用相關證據,當中包括不當向公眾散布或使用這類資訊。

「這類限制在本案尤其重要,因為被告過去就曾在社群媒體發過公開聲明」,且內容與他懸而未決的法律事務的證人、法官、律師等人士有關。

檢方並在申請文件指出,如果川普將事證開示(discovery process)期間取得的案情細節和大陪審團紀錄公諸於世,「恐對證人產生有害的寒蟬效應影響,或對本案的司法行政公正性產生不利影響」。

川普競選團隊5日稍早試圖淡化川普發出的那則「不會放過你」的煽動性貼文,說這位77歲的億萬富豪指的是他的政治對手,而非任何參與這起刑事案件的人。

川普發言人發布聲明說,檢方「引述的Truth(Social)這則貼文,定義乃是政治言論」。

被控圖謀推翻2020大選 川普將聲請撤換承審法官

(中央社)美國前總統川普6日表示,將向法院聲請撤換負責審理他所受刑事審判的法官,川普主張該案承審法官楚坎不會給予他公平的待遇。

《法新社》報導,這位曾經兩度遭到彈劾的共和黨籍總統面臨試圖推翻2020年大選結果、詐騙美國等指控,早已開始對將他起訴和負責案件的人輪番砲轟。

他最新的目標——聯邦地區法院法官楚坎——當初是由前總統歐巴馬(Barack Obama)提名出任,負責審理華府的案件。

川普在自創的Truth Social平台上用全部大寫字母寫道:「那位『被指派』審理這起荒謬的言論自由/公正選舉案的法官,不可能對我進行公正審理。這件事人盡皆知,連她自己也知曉。」

「我們將立即提出非常有力的理由來要求撤換這名法官,同時要求將審判地點移到哥倫比亞特區 (D.C.)以外。」

川普法律團隊最近的要求曾遭楚坎斷然拒絕。

特別檢察官史密斯日前聲請法官實施保護令,防止川普和他的律師透露本案的事證細節。川普的法律團隊提出動議,要求將答覆美國政府這項保護性命令的最後期限延後,昨天遭到楚坎駁回。

川普團隊本來希望延後到10日才答覆,但是楚坎已在週末前命令川普的法律團隊於7日下午5時之前回應檢方這項要求。

哥倫比亞特區聯邦地區法院(District Court for the District of Columbia)有10多位法官,經隨機挑選,由61歲的楚坎負責審理本案。

她過去也曾審理過川普的案子,2021年11月作出對他不利的判決,最出名的便是裁示「總統並非君王」。楚坎也曾審理過多起2021年1月6日國會山莊攻擊衍生案件,並對若干參與者嚴懲不貸。

公民教育或實境秀?轉播川普審判呼聲日益高漲

(中央社)隨著美國正面臨將前總統,也可能是未來總統,送上被告席的前景,要求直播川普刑事審判現場的呼聲日益高漲。

《法新社》報導,律師和政治人物紛紛站出來,敦促允許攝影機進入法庭,特別是當昔日真人實境電視明星川普面對試圖推翻2020年總統選舉結果的指控。

加州聯邦眾議員謝安達(Adam Schiff)和他的數十位民主黨同僚在一封3日簽署的信件中寫道:「鑒於這些案件中提出的指控具有歷史性意義,很難想像有比這更需要電視轉播的情況。」

信中提到:「如果要讓大眾完全接受審判結果,盡可能直接地見證審判如何進行、所舉證據的力度以及證人的可信度至關重要。」

川普目前面臨3項不同刑事指控,包括涉嫌在向成人片明星支付封口費一事上說謊、不當處理機密政府文件以及試圖推翻選舉結果。

第4起案件也隱約浮現,事關川普致電1名喬治亞州選務官員,施壓官員「找出」足夠使他在南部喬治亞州逆轉勝贏過拜登(Joe Biden)的1萬1780票。

儘管媒體對川普被指控的罪行進行了廣泛且詳細的報導,根據《紐約時報》(The New York Times)和謝納學院(Siena College)的民意調查,絕大多數共和黨選民(74%)以及全體選民中的三分之一認為川普沒有犯錯。