2023/08/07,
美加

川普嗆「我不會放過你」，檢方向法官申請保護令，要求直播審判現場呼聲日益高漲

川普嗆「我不會放過你」，檢方向法官申請保護令，要求直播審判現場呼聲日益高漲
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儘管媒體對川普被指控的罪行進行了廣泛且詳細的報導，根據《紐約時報》和謝納學院（Siena College）的民意調查，絕大多數共和黨選民（74％）以及全體選民中的三分之一認為川普沒有犯錯。憲法專家德爾紹維茨（Alan Dershowitz）表示，打破這種迷思和揭示川普瀆職行為的嚴重性，是應向廣大觀眾展示審判的首要原因。

川普嗆「我不會放過你」 檢方向法官申請保護令

（中央社）美國檢察官5日以前總統川普（Donald Trump）發出的一則威脅性社群貼文為由，要求聯邦法官下令川普不得公開討論他最新一起刑事案件內容。對此，川普競選團隊捍衛貼文內容屬「政治言論」。

《法新社》報導，特別檢察官史密斯（Jack Smith）日前以「圖謀推翻2020年大選」等罪名起訴川普後，昨晚提出請求，籲請法官實施保護令，防止這位前總統透露此案的事證細節。

負責審理此案的法官楚坎（Tanya Chutkan）已在週末前命令川普的法律團隊於7日下午5時之前回應檢方這項要求。

此案出現這項最新發展，是因為川普似違抗法官有關不得跟任何潛在證人討論案情的命令，且他在社群網站發布的一則貼文似有恐嚇威脅之意。

川普昨天在社群網站Truth Social發文，以英文大寫字母寫下：「如果你衝著我來，我也不會放過你。」

川普目前在共和黨2024年黨內初選中聲勢遙遙領先，他對4項選舉陰謀與干擾指控皆不認罪。川普面臨的諸多法律威脅中，當屬此案最為重大。

川普在Truth Social的激進發文，被史密斯引用在他上呈法官楚坎的文件之中。史密斯並在申請文件提及，川普過去也曾攻擊過與他刑事案相關的人士。

檢方在申請文件中說，籲請法官核發的命令，用意皆在防止不當散布或使用相關證據，當中包括不當向公眾散布或使用這類資訊。

「這類限制在本案尤其重要，因為被告過去就曾在社群媒體發過公開聲明」，且內容與他懸而未決的法律事務的證人、法官、律師等人士有關。

檢方並在申請文件指出，如果川普將事證開示（discovery process）期間取得的案情細節和大陪審團紀錄公諸於世，「恐對證人產生有害的寒蟬效應影響，或對本案的司法行政公正性產生不利影響」。

川普競選團隊5日稍早試圖淡化川普發出的那則「不會放過你」的煽動性貼文，說這位77歲的億萬富豪指的是他的政治對手，而非任何參與這起刑事案件的人。

川普發言人發布聲明說，檢方「引述的Truth（Social）這則貼文，定義乃是政治言論」。

被控圖謀推翻2020大選 川普將聲請撤換承審法官

（中央社）美國前總統川普6日表示，將向法院聲請撤換負責審理他所受刑事審判的法官，川普主張該案承審法官楚坎不會給予他公平的待遇。

《法新社》報導，這位曾經兩度遭到彈劾的共和黨籍總統面臨試圖推翻2020年大選結果、詐騙美國等指控，早已開始對將他起訴和負責案件的人輪番砲轟。

他最新的目標——聯邦地區法院法官楚坎——當初是由前總統歐巴馬（Barack Obama）提名出任，負責審理華府的案件。

川普在自創的Truth Social平台上用全部大寫字母寫道：「那位『被指派』審理這起荒謬的言論自由／公正選舉案的法官，不可能對我進行公正審理。這件事人盡皆知，連她自己也知曉。」

「我們將立即提出非常有力的理由來要求撤換這名法官，同時要求將審判地點移到哥倫比亞特區 （D.C.）以外。」

川普法律團隊最近的要求曾遭楚坎斷然拒絕。

特別檢察官史密斯日前聲請法官實施保護令，防止川普和他的律師透露本案的事證細節。川普的法律團隊提出動議，要求將答覆美國政府這項保護性命令的最後期限延後，昨天遭到楚坎駁回。

川普團隊本來希望延後到10日才答覆，但是楚坎已在週末前命令川普的法律團隊於7日下午5時之前回應檢方這項要求。

哥倫比亞特區聯邦地區法院（District Court for the District of Columbia）有10多位法官，經隨機挑選，由61歲的楚坎負責審理本案。

她過去也曾審理過川普的案子，2021年11月作出對他不利的判決，最出名的便是裁示「總統並非君王」。楚坎也曾審理過多起2021年1月6日國會山莊攻擊衍生案件，並對若干參與者嚴懲不貸。

公民教育或實境秀？轉播川普審判呼聲日益高漲

（中央社）隨著美國正面臨將前總統，也可能是未來總統，送上被告席的前景，要求直播川普刑事審判現場的呼聲日益高漲。

《法新社》報導，律師和政治人物紛紛站出來，敦促允許攝影機進入法庭，特別是當昔日真人實境電視明星川普面對試圖推翻2020年總統選舉結果的指控。

加州聯邦眾議員謝安達（Adam Schiff）和他的數十位民主黨同僚在一封3日簽署的信件中寫道：「鑒於這些案件中提出的指控具有歷史性意義，很難想像有比這更需要電視轉播的情況。」

信中提到：「如果要讓大眾完全接受審判結果，盡可能直接地見證審判如何進行、所舉證據的力度以及證人的可信度至關重要。」

川普目前面臨3項不同刑事指控，包括涉嫌在向成人片明星支付封口費一事上說謊、不當處理機密政府文件以及試圖推翻選舉結果。

第4起案件也隱約浮現，事關川普致電1名喬治亞州選務官員，施壓官員「找出」足夠使他在南部喬治亞州逆轉勝贏過拜登（Joe Biden）的1萬1780票。

儘管媒體對川普被指控的罪行進行了廣泛且詳細的報導，根據《紐約時報》（The New York Times）和謝納學院（Siena College）的民意調查，絕大多數共和黨選民（74％）以及全體選民中的三分之一認為川普沒有犯錯。


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