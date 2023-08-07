【藝遊嚮導】8/8-8/14：人力飛行劇團《荷珠》、葉門電影《腹荷》、台東回響樂團「藝術祭」，本週藝文活動精彩可期！

【表演藝術】

名稱｜【2023台北藝穗節】《偷吃？好吃！》Eat猶未盡

時間｜2023/8/10 （四） - 2023/8/13 （日）

地點｜國立台灣科學教育館 未來廚房（台北市士林區士商路189號5樓）

備註｜本活動為售票活動

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｜偷吃總是比較好吃？帶你探索「 吃碗內，看碗外 」內心世界。 ｜結合 喜劇Ｘ歌曲Ｘ現場擊樂，就像「 丈母看女婿 」—越看越有趣。 ｜暨2020得獎作品《一口氣》、2022《偷吃？好吃！》，老張老趙最新改版。

吃完了第一輪，好吃的EAT猶未盡？《偷吃？好吃！2.0》熱熱鬧鬧帶來全新滋味！同道菜配上新調味，吃出新風味！關於「 偷吃？好吃！ 」「 廚房 」— 除了視覺記憶外，通常伴隨強烈的味覺、嗅覺記憶以及聽覺記憶。我們將以廚房和食物呈現的多樣性來訴說 「 愛情 」。

有人會說：「 愛情主題就是陳腔濫調、食之無味啦！ 」不！先別轉台！我們將用各式「 食材 」拼出一桌新鮮好吃的創意料理—以「 味蕾 」帶出愛的酸甜苦辣鹹；「 歌曲 」慢慢進入帶你「 截然不同的氛圍 」；以「 擊樂 」打造你「 腦海中聲響 」。

名稱｜影響・新劇場《Detour》

時間｜2023/8/11（五） - 2023/8/13 （日）

地點｜台南文化中心原生劇場（台南市東區中華東路三段332號）

備註｜本活動為售票活動

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在發現真正的自己之前，我們都在繞路？ 繞或不繞？答案____ @劇場裡 #發現 #體悟！

台南市政府文化局和影響・新劇場合作「 十六歲正青春藝術節 」，在台積電文教基金會贊助下邁向九周年。品牌節目「 青少年扮戲計畫 」由總編導呂毅新運用口述歷史劇場和蒙太奇式編導風格，帶領青少年在劇場轉大人做成年禮。

生命是未知，驚喜，還是美麗的迷途？第九屆青少年劇場作品《Detour》從青少年成長故事出發，進行一場難忘的青春指南。

名稱｜2023戲曲夢工場：人力飛行劇團《荷珠》

時間｜2023/8/12 （六） - 2023/8/13 （日）

地點｜台灣戲曲中心多功能廳（台北市士林區文林路751號）

備註｜本活動為售票活動

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這齣戲正是叫《荷珠》，當然就跟《荷珠新配》的荷珠有關。

《荷珠》一劇在《荷珠新配》之後四十年，台灣無論京劇或小劇場通過時空變遷都有很大變化，這則女性傳奇是否已魂消玉殞化成一縷青煙了？或者四十年後曾經喧騰一時的荷珠傳奇，已若一段走進歷史迷霧的曖昧記憶？尤其，更令人惴測的是當年這位荷珠女性，若能沿續百年戲劇發展史的道路走至二O二三年現今，再現在不同歷史階段所展現出她妸娜多姿的風貌，似乎也是只有如夢似幻的劇場可以實現出來的。

「 荷珠 」是一個非常典型的女性芳名，因此乍看頗有熟悉感，或者立即會在腦海中展開搜尋：誰也是叫這個名字呢？嗯，不是那個在八O年代一齣《荷珠新配》的戲，劇中人有一位叫荷珠嗎？

但是，《荷珠》不僅是一齣跟《荷珠新配》有關的戲，更是跟改編自京戲的《荷珠配》有關，後配是台灣八0年代名聞遐邇的一齣戲，前配則是京戲比較稀罕貼出的戲碼，「 荷珠 」的前世今生，從中國清末民初的「 皮黄 」唱到六O年代老舍改編成新話劇，再到八O年代台灣實驗劇場，儼然已被傳誦成為了一則女性傳奇的典範。

【展覽】

名稱｜【夏日國際版畫展：原點】Summer International Print Project 2023

時間｜2023/8/8（二） ~ 2023/9/24（日）

地點｜台北文華東方酒店 文華精品（敦化北路166號 文華精品3樓）

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超凡的思想，永遠先行於精湛的技藝，是這個世界對於藝術與藝術家最大的渴望與嚮往。

曜畫廊夏日國際版畫展今年來到了第五個年頭。從2019年開始，以台灣版畫之父廖修平與西班牙三大藝術家：畢卡索、米羅、達利的作品喚起台灣觀眾對於原創版畫的重視；第二年推出米羅高齡82歲時的經典石版作品「烏布童年系列」；第三年展出夏卡爾的重要猶太宗教紀念之作「耶路薩冷之窗」；第四年以達利1971年的全套蝕刻版『所羅門王之歌』，邀請觀眾一起走進令無數收藏家癡迷的成套版畫世界。

近年來，原創版畫在國際上受到越來越多的矚目，除了市場上不斷上揚的價格肯定，許多大型美術館亦逐步重視原創版畫的典藏及展覽。為區別以往複製、商業用途的版畫與藝術性極高的原創版畫，歐美各地也發展出「 Fine Art Print 」的專有名詞來稱呼由藝術家所創造出的原創版畫作品。

曜畫廊秉持著從「 媒材 」角度來思索、鑑賞原創版畫的初衷，2023年以「原點」為主題，展出華人藝術大師趙無極最早期（1950年代）的珍貴原創版畫。趙無極在1948年抵達法國，1950年便以獨有的版畫技法與風格獲得巴黎藝術界的關注，藝術生涯中更舉辦過許多重要的版畫專展，原創版畫無疑是趙無極在歐洲成名的原點。

名稱｜【Enchanted Bloom: The Artful Garden】Group Exhibition of International Contemporary Art

時間｜2023/8/5 （二） - 2023/10/1 （日）

地點｜清風藝廊 Mr. Wing Gallery（台中市西屯區市政北二路324號）

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"A man sees in the world what he carries in his heart.”

― Johann Wolfgang von Goethe， "Faust”

浪漫主義文學《浮士德》描寫人類生命中對於美、理想、真理的探尋，其中一段話：「 一人眼中的世界乃心中所懷 」，映證了藝術家們對創作的狂熱追求。他們對藝術的癡迷化作沃土，綻放出絢爛的作品。清風藝廊於8月5日至10月1日帶來國際群展 "Enchanted Bloom： The Artful Garden” ，集結了跨越世代和國界的十位傑出藝術家，透過作品傳達他們堅定的藝術理念。藝術家們以各自獨特的創作手法及媒材，呈現了不同的關注點，展現出豐富的情感，甚至對生命和人類的思考。

從充滿活力的夏季過渡到豐收的秋季，Enchanted Bloom： The Artful Garden概括了生命的盛開和收成，就像夏季轉秋季，藝術家們收獲了創作的果實，展示了他們努力的成果。Enchanted Bloom： The Artful Garden不僅僅是一場藝術盛事，更是一個關於生命、創造和思考的深刻體驗，觀看來自世界各地的優秀藝術家們的作品，感受他們獨特的創作手法和對世界的獨到見解。

名稱｜【物我兩望・蘭陽臥遊】沈東榮的油畫江湖