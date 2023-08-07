董事長樂團量身打造田中馬賽事主題曲，重現最富台灣味的馬拉松場景

「台灣米倉田中馬拉松」今年邁入第十二年，特別邀請搖滾樂團董事長樂團為賽事打造專屬練跑主題曲〈田中味This is My Way〉，將田中鎮全鎮響應賽事的熱情寫進曲中，並以「聽完一首歌便能跑完一公里」做核心，為練跑者量身打造的陪跑歌。

董事長樂團於去年受田中馬選手之夜邀請演出，隔天一早竟也加入跑者行列，體驗全台「最具人情味」的馬拉松。首次參加馬拉松賽事的鼓手咪董，原本覺得是被吉董「騙」跑，卻讓他與團員們驚呼參加到一場賽事補給豐盛、沿途鼓勵超熱情的馬拉松，「體會到鄉親們滿滿的心意，不覺得參加的是比賽，根本像是移動式吃到飽！」，僅僅體驗過一次，就令樂團對田中全鎮動起來的澎湃應援印象深刻。

親自參與過田中馬拉松，董事長樂團更能切身創作本屆馬拉松賽事主題曲。〈田中味This is My Way〉一曲以「七分速」為概念，利用最適合配速陪跑的運動神曲。有別一般重節奏的主題曲，更為跑者們而做的運動歌曲，此首歌用華語、台語、日語、英語等多種語言數著拍子，帶領聽者一起邁開步伐。七分鐘一公里是適合鍛鍊慢跑的舒適速度，吉董更親自搭配歌曲練習實測，他說「這是我心目中最理想的跑步歌。」，深刻體會到練跑的孤獨感，團員們在歌曲中融入眾人合唱及加油聲，展現出每次田中馬拉松舉行時，整座小鎮都動起來的生命力，「這是獨一無二的台灣味、田中味」。

Photo Credit：風潮音樂 董事長樂團為練跑寫歌〈田中味This is My Way〉，化身最Rock的陪跑教練。

主唱吉董提到自己好像因誤喝假酒腳麻了半年，開始思考如何促進身體的血液循環，於是接觸跑步，身體機能狀況改善很多，「肚子消了、腳不麻了、腰也不痛了，甚至酒量都變好了。」團員也在練團時察覺吉董肺活量的進步，吉董更會順勢推坑(邀約)眾人一起運動，全馬、三鐵全都來，這也讓白董笑說「跟他當朋友真的好累！」，團員們更是會互相提醒，千萬不要跟吉董喝酒，一覺醒來就又被報了一個賽事，都還不是輕鬆的那種。從跑馬菜鳥到三鐵選手，吉董全憑憨膽挑戰賽事，往往是先報了賽事才開始訓練，雖然過程很折磨，但成功完賽三鐵讓他更有自信，「這個都能完成了，還有什麼難得倒我？」樂團更順勢成立了「董事長跑團」，已經在為今年賽事做準備，揪大家一起聽歌練跑。

今年的田中馬拉松將於2023年11月12日早上舉行，董事長樂團也會在11月11日晚上的選手之夜登台演出今年的賽事主題曲〈田中味This is My Way〉。

收聽〈田中味This is My Way〉