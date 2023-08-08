碳權交易是什麼？誰需要透過碳交所買賣？騎自行車里程能否列碳權？詳細解析一次看
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台灣碳權交易所7日成立，減碳已成企業顯學。104人力銀行表示，今年前5月統計，平均每月和能源管理、減碳等相關的工作數量為2000個，和10年前相比成長6.5倍，又以電子資訊、軟體、半導體和製造業對「綠領人才」需求最高。
碳權交易是什麼？誰需要透過碳交所買賣？圖文解析一次看
（中央社）台灣碳權交易所7日成立，董事長林修銘表示，國外碳權交易最快在今年底前掛牌；國內碳權交易部分，須待環保署訂定碳費標準後上路，希望在明年上半年成行。
林修銘指出，台灣碳權交易所成立初期以提供碳諮詢及教育訓練為主，目前與有投入碳權研究的學術單位合作，邊做邊學，具體適合台灣的交易機制細節仍需進一步確認。因此，未來碳交所正式員工人數，也將待運作經驗累積後再決定。
至於碳權是什麼？依經濟部的解釋，「碳權」簡單來說就是「排放碳的權利」，通常以相當於1公噸二氧化碳（CO2）的排放量為計算單位。各產業可透過取得碳權，以符合政府的碳管制規範或因應國際供應鏈與倡議的碳中和要求。
換個角度來看，產業界有達到政府減碳「法規遵循」的需求，但實際營運上可能因高碳排而無法達標，針對差額的部分，即可向碳交所購買碳權，達到法規上的要求。
除了政府法規上的要求外，舉例來說，國際民航組織也要求民航業者達到一定的減碳標準，蘋果也嚴格要求供應鏈廠商須達一定的減碳標準；若業者經過減碳後仍未達標準，可能會造成停飛減班或訂單流失的後果，此時企業針對減碳不足的部分，就可以向台灣碳權交易所購買碳權，以達到碳中和的要求。
林修銘說，台灣碳權交易所已與國際碳權核發減量認證的國際獨立機構黃金標準（Gold Standard；GS）合作，9月將簽合作備忘錄。
他說，最快今年底，碳交所就可以提供外國碳權掛牌交易；但國內碳權方面，仍需待《氣候變遷因應法》子法完備之後，環保署訂定碳費計價標準，預計在明年上半年有機會上路，最快在第1季可以開始交易。
在國內碳權交易方面，可分為自願減量額度交易、增量抵換交易兩類，企業若有超額的碳權可透過碳交所賣給需要碳權的買家。所謂自願減量，是指非法律強制規定須減量的範圍，是業者自願減量，減量的部分可以獲得碳權。
至於增量抵換，依環保署規定，是指開發單位依規定執行溫室氣體排放量增量抵換，其抵換來源可包括依溫室氣體減量，以及管理法取得溫室氣體減量額度。
增量抵換的來源，包括燃煤或燃油設備改用天然氣、沼氣或生物質為燃料所減少的排放量，或採用溫室氣體排放回收再利用、破壞去除技術所減少排放量，以及改造或汰換既有鍋爐所減少排放量等。
另外，企業汰換照明設備為高效率照明設備、汰換漁船集魚燈設備為發光二極體（LED）集魚燈設備、汰換空調設備為高效率空調設備、汰換老舊機車為電動機車、汰換老舊汽車為電動車或油電混合動力車、汰換老舊農機為電動農機、汰換既有增氧設備為高效率增氧設備所減少排放量，也都屬增量抵換的概念。
碳盤查需有足夠的人才，林修銘強調，碳交所的服務項目中包括教育訓練，將針對碳盤查、碳中和、碳足跡，在北、中、南與國際機構、學術單位進行宣導，並提供教育訓練；後續再進展到碳費的訂定、碳交易的進行。
在碳盤查之後，是否有機會將「自然碳匯」列入碳權交易，林修銘肯定的表示，好比人要瘦身，先要知道自己的體重多少，才知道該減重多少，所以「碳盤查」為碳交易的基礎。
關於「自然碳匯」定義，依農委會解釋，「碳匯」（carbon sink）泛指自然環境中可固定及吸儲二氧化碳的載體。自然界生態系統十分多元，常見「自然碳匯」碳庫如森林、草原、濕地、沿海和海洋生態系統，包括種植園和農業農場在內的管理土地，都可為碳匯並可吸收大量排放的二氧化碳，將碳固定於海洋、土壤與生物體中。
至於碳權交易對象，林修銘解釋，現階段規劃僅限法人可以交易，雖有學者建議碳交所應為次級市場，但目前可能先建置初級市場，暫不開放次級市場；另外，在台灣碳權交易所掛牌的碳權，是否可能衍生為金融商品，現階段雖有研究，但未列入方案，需以環保署的規劃為準。
邁入碳權交易時代，學者：須與國際接軌避免重複交易
（中央社）台灣碳權交易所7日成立，節能減碳進入一個新里程碑。學者指出，台灣已有碳權可做為交易標的，重點是《氣候變遷因應法》的子法須完成立法，且台灣碳權交易所須與國際碳權交易機構的平台連結，避免碳權重複交易。
出任台灣碳權交易所董事長的台灣證券交易所董事長林修銘表示，碳權交易所主要可分為國內碳權交易、國外碳權買賣及碳諮詢3大營運項目。
碳權交易所初期著重碳諮詢，交易須待法規完備
林修銘指出，成立初期將先以教育及資訊提供為主，協助政府政策宣導，辦理碳盤查、碳中和、碳關稅等議題的教育訓練活動；待環保署完成氣候變遷因應法的子法修訂及立法程序後，才能正式交易。
台北大學自然資源與環境管理研究所教授李堅明接受《中央社》採訪直言，除了法規的完備之外，台灣碳權交易所與國外碳權交易機構的交易平台資訊連結尤其重要，國際碳權交易，需獲得認證標的，更應避免重複交易，「碳權的所有者是誰，必須十分清楚」。
李堅明認為，台灣有豐富的證券交易市場經驗，可以應用到碳權交易市場，即便碳交所主管機關是環保署，但金管會卻是不得不介入，由證交所出資成立台灣碳權交易所，並由證交所董事長出任碳交所董事長，並負責營運；與證券市場不同之處，就是證交所負責台灣股市，但台灣碳權交易所卻是兼顧台灣碳權與國際碳權交易，以及與全球碳權交易機構的資訊須充分連結。
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VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
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為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html