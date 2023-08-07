2023/08/07,
印太

南海再起爭端：菲律賓指責中國海警發射水砲攻擊補給船

南海再起爭端：菲律賓指責中國海警發射水砲攻擊補給船
南海上的菲律賓漁民與中國海岸警衛隊。（資料圖）Photo Credit：GettyImages

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在上週六（8月5日），中國和菲律賓船隻再次在南海仁愛礁附近發生衝突。中方對菲律賓補給船發射了水砲，阻止其卸貨。馬尼拉稱這是違反國際法的危險舉動，中方則稱菲船隻「非法闖入」領海。

（德國之聲中文網）菲律賓週日（8月6日）指控中國海監船在南中國海攔截並以水砲攻擊一艘菲律賓補給船，稱這是對菲船隻的「過度和攻擊性行動」。

據菲律賓方面的消息，週六（8月5日），菲律賓海岸警衛隊護送幾艘補給船，執行例行部隊輪換和補給任務。這些船隻負責為駐紮在斯普拉特利群島（Spratly Islands，中國稱南沙群島）第二托馬斯礁（Second Thomas Shoal，中國稱仁愛礁）的菲軍事人員運送物資。中國海警船對菲律賓包租的一艘補給船進行了「攔截並發射了水砲」。菲律賓指責這一做法「無視船上人員的安全，並違反國際法」。

據中國海警官方微博6日消息，中國海警局新聞發言人甘羽表示，8月5日，菲2艘運補船和2艘海警船未經中國政府批准，非法闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域。中國海警「依法實施必要管控，對菲搭載違規建材的船隻進行了攔阻」。

中國宣稱對幾乎整個南中國海海域擁有主權，而周邊的汶萊、馬來西亞、菲律賓、台灣和越南也對這片海域提出主權聲索。

美、日力挺菲律賓

中菲兩國在南中國海，尤其是第二托馬斯淺灘附近海域的海上糾紛由來已久。菲律賓稱，中國海警和海軍船隻經常在有爭議的海域攔截或尾隨巡邏的菲律賓船隻。今年6月，在菲律賓進行的另一次常規補給行動中也發生了類似的衝突事件。

菲律賓軍方稱，本週六中方的「危險舉動」阻止了一艘補給船完成卸載貨物的任務。呼籲中國海警行動應謹慎負責，以避免出現誤判和危及生命的意外事故。

中國海警局新聞發言人甘羽則敦促菲方立即停止在該海域的侵權活動，並強調中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域「擁有無可爭辯的主權」。

菲律賓方面稱中國海警違反了兩項國際條約以及國際仲裁庭的裁決。 2016年，荷蘭海牙的南海國際仲裁庭根據菲律賓的申訴做出裁決，認定中國對南海海域和島礁並不擁有「歷史權利」。中國沒有參與仲裁案，也不承認有關裁決。

對最新的事件，美國國務院表態稱中國「一再威脅南海現狀，直接威脅到地區和平與穩定」，並說面對這種 「危險行動」，華盛頓與其菲律賓盟友站在一起。

國務院的聲明稱，對任何針對菲律賓公共船隻、飛機和武裝部隊（包括其在南海的海岸警衛隊）的武裝襲擊，將依據1951 年《美菲共同防禦條約》第四條規定的共同防禦承諾予以回應。

日本也對菲律賓表示支持，並補充說，「騷擾和侵犯了合法的海上活動並危及航行安全的行動」是「完全不能接受的」。

（路透社、美聯社）

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：南海再起爭端：中國海警水砲攔截菲律賓補給船

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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