前日相麻生太郎台北演講：這個世代要有打仗的心理準備，3點能力可達嚇阻效用
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麻生太郎表示，自己其實在2010年、2011年接連訪台，針對外界質疑「麻生幹嘛連續兩年來台訪問」，他表示對在東日本大地震患難期間伸出援手的友人，有必要親自來表達朋友感謝之意。麻生進一步指出，日本和台灣所處的國際環境近年有很大的變化，現在已經從12年前的「承平時期」向「非常時期」傾斜。
日本前首相暨自民黨副總裁麻生太郎昨日偕自民黨眾議員鈴木馨祐、中西健治抵台訪問，今（8）日出席外交部與遠景基金會共同舉辦的「凱達格蘭論壇－2023印太安全對話」，發表專題演說。麻生太郎致詞時強力指出，這個世代不是只有防衛力量就可以，要有打仗的心理準備，並提出3點他認為可以達到嚇阻效力的手段。
麻生太郎曾歷任日本首相、外務大臣及財務大臣等要職，此次訪台，是日本自1972年與台灣斷交之後，自民黨訪台的最高層級幹部。在台期間除參加「凱達格蘭論壇」、並擔任專題演講貴賓外，將晉見蔡英文總統及賴清德副總統、拜會外交部長吳釗燮、立法院前院長王金平及台北市長蔣萬安。訪團成員昨日也前往五指山國軍公墓，弔唁前總統李登輝。
麻生太郎今日致詞時感性的表示，上次來台是在2011年，睽違12年再到台灣，溫暖的人情和久別重逢的朋友笑容始終沒有改變，他說「來台灣像是回到自己的家鄉，有種心安的感覺」，他也提到昨日到前總統李登輝靈前獻花致意，一邊從五指山看台北市的風景，一邊遙望日本的方向。
麻生表示，自己其實在2010年、2011年接連訪台，針對外界質疑「麻生幹嘛連續兩年來台訪問」，他表示對在東日本大地震患難期間伸出援手的友人，有必要親自來表達朋友感謝之意。
麻生進一步指出，日本和台灣所處的國際環境近年有很大的變化，現在已經從12年前的「承平時期」向「非常時期」傾斜，他強調這種變化絕不是突然出現，而是在基本結構中潛在已久的風險，以前就存在這樣的風險，「現在不過是被凸顯出來而已」。
麻生提到去年8月，時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國在台灣周邊進行大規模的軍事演習，其中有好幾枚彈道飛彈落入日本專屬經濟海域，日本當時也要求中國立即停止軍事演習。
麻生強調，包括台海在內都不該發生戰爭，因此應有相對應的嚇阻能力。他認為嚇阻能力是由三個部分所組成，包括要有嚇阻的能力、要有執行嚇阻的意志且得到人民認同、另外也要將上述兩點充分讓對方瞭解，才能發揮相對應的能力。
麻生也舉1982年英國與阿根廷之間的福克蘭群島戰爭、伊朗與伊拉克戰爭、匈牙利內亂為例，他認為這都是因為沒有讓做到上述三點才發生的憾事，「僅靠有力量是不夠的，還要有使用力量的意圖，並將這點傳達給你的對手知道，三者同時才能起到嚇阻作用。」
麻生強調，必須要有覺悟，這樣的世代已經到來，要有打仗的心理準備，不是只有防衛力量就可以，必要的時候要動用武力，而必須明確讓對手知道會以武力維護台海安全穩定，這就是他說的嚇阻能力。
麻生指出，國際社會已經面臨劃時代的變化，光靠全球化和相互依存的模式已經沒有辦法獲得充分的保障，他也指出，國際社會不能只「光說不練」，從烏克蘭戰爭看到什麼時候會發生用武力片面改變現狀的行為「我們完全不得知」，同樣嚴重的事態可能在不久的將來在印太、東亞地區。
麻生表示，日本是台灣緊密的鄰居，他認為應率先表態，對向中國在內的國際發出嚇阻的訊息，他也保證，日本這樣堅毅果決的態度，在現在的岸田政府任內「不會改變」。他也提及日本去年提出發表《國家安全保障戰略》等「安保三文件」，並逐步推動修法，讓日本加強在太空、網路、電磁波、陸海空應對能力等領域，另外也在5年內，將國防預算提升到43兆日圓的規模，將佔日本GDP的2%，和北約的標準差不多。
除了增加軍備，麻生也提到，各國應成立強化經濟脅迫的平台，並在該平台上加強合作，其中最重要的就是跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），他表示台灣曾經為亞洲四小龍，現在包括台積電等高科技產業世界也是有目共睹，日本政府一貫的立場就是歡迎台灣申請加入CPTPP。
麻生也提到，疫情期間台灣團結一致抗疫，台灣做得很棒，他曾在日本國會給予很高的評價，他認為世界衛生組織（WHO）應該要讓台灣參加，現在的空窗期是不行的，台灣可以扮演相當重要的角色，把相關經驗和各國分享。
麻生最後表示，台灣要有防衛自己主權和維護繁榮的方式，台灣人民也要有守護台灣的堅決意志，希望明年總統大選後，新的領導人能繼續與日本在內等共享普世價值的國家合作，共同面對外界挑戰和壓力。
總統蔡英文今日也出席「凱達格蘭論壇」，致詞時特別向已故的前日相安倍晉三致意，表示全球民主、安全和基於規則的國際秩序現在面臨著最大的挑戰，已故日本首相安倍晉三預見在未來幾十年將面臨的挑戰，在擔任首相期間提出的自由開放的印太願景，現已成為全球民主社會的核心目標。
蔡英文也表示，台灣不將安全夥伴的支持視作理所當然，台灣不尋求軍事對抗，希望與鄰國和平、穩定、互惠共處，但台灣「時刻準備好捍衛我們的民主和生活方式」。
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核稿編輯：楊士範
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打造幸福新鮮人！崴爺分享職涯三原則，不僅「好找工作」更能找到「好工作」！
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求職季到了，對於新鮮人而言是既期待又焦慮。該如何找到適合自己的工作？如何規劃職涯？有沒有不會因為AI而失業的工作？本文請崴爺分享，如何掌握三個原則與心態，不僅有助提升錄取率，更能找到理想的工作。
求職季到了，對於新鮮人而言是既期待又焦慮，尤其職涯將影響未來生活的幸福感，更要慎重考慮。但是，要怎麼找到薪水高的工作？現在AI當道，我能不能找到一個不會被取代的長遠飯碗？或者更直接的問題是，我要如何找到一份幸福的工作？
美國市調公司蓋洛普（Gallup）曾調查全球150國的管理者、白領、藍領階級以及自僱者，想要了解工作與幸福感的關係。結果發現，那些薪資優渥、可以不斷學到新東西並且受到重視的職位，所獲得的快樂指數最高。
因此，與其擔心眼前的各種憂慮，不如先從了解自己是誰開始，釐清自己與工作間的關係，並且在嘗試中慢慢摸出職涯之路，並且從中找到發揮才能並回饋社會的方式，薪水的成長與成就感自然會相伴而來。
本文特別邀請到創業家崴爺以自身經驗分享，如何掌握三個原則與心態，不僅有助提升自我競爭力，更能轉變對於工作的心態，找到理想且幸福的工作。
第一原則：了解自己與工作的關係
去年（2022年）牛津字典年度代表字由代表發懶、擺爛的「哥布林模式（Goblin Mode）」當選，也多少反映了當今工作者的無力感與沮喪。工作理應是生活中的重要意義，為什麼現在卻變成很多人亟欲逃避的事情？
其實，這反而呈現出現代年輕人的聰明，他們更願意思考工作背後的時間資投報酬率，如果努力工作還是買不起房子，當然很容易使人洩氣。不過，對於才剛出社會的年輕人來說，如果這樣就放棄了努力，就像是《灌籃高手》裡面的那句經典台詞一樣：「現在放棄的話，比賽就真的結束了。」
「工作佔了人生很大一部分，很多人覺得工作很苦，但到我這個年紀，我們想的反而是：『不工作，我們要幹嘛？』到後來你會發現，工作是來證明我們的價值的。雖然年輕人現在未必可以體會，但我希望你能抱持一種心態，是把工作當作是一件快樂的事情，也是證明你自己的事情。」崴爺認為，如果你只把工作當做賺錢的工具，那就真的只是一個工作而已，但如果你把工作當做長久經營的事業，把自己看作一個品牌，視野就會完全不同。
如果缺乏這種長期經營的心態，很容易就只專注在短期的薪水上，例如，有一份工作薪水五六萬、但沒有長期發展性，也學不到新技能；跟一份起薪三萬元，但可以接觸很多人脈、學習到新事物的工作，你會選擇哪一個？「我這個說法可能有點逆風，但這是事實，如果你認為工作中獲得的只有這三萬元錢的話，就太淺了。」
崴爺分享自己過去曾做過一份「爽缺」，每天只需要交一份文案，就能月收十五萬，於是他天天悠閒吃早餐、跑健身房，下午再花個一兩小時工作。「一開始當然很爽，但三個月後我開始覺得很可怕，我覺得自己跟世界失去了交集，好像提前退休一樣，感覺不到自己的存在。」
回到自己與工作間的關係，最重要的還是你如何在工作中建立自我價值，甚至能幫助他人，最終收入跟幸福感都會逐漸成長。「如果你的專業能滿足他人的需求，幫助他們度過關卡，你自己會很快樂，又能賺到錢，還得到心靈上的富足，我覺得這就是一個很棒且幸福的工作。」
第二原則：在實戰中成長學習
天下武功、唯快不破，在變化快速的世界中，持續學習和自我提升比以往更加重要。如果想要避免「學用落差」，不妨把握機會多多參與實習、兼職，直接在實戰中獲得寶貴的經驗，也能擴展視野，回頭補足自己的不足。
崴爺分享自己演講時，最常被問到的問題就是「我不知道自己對什麼有興趣，也不知道該找哪些工作」，而他的回答一律是：「不要預設任何的立場或者是門戶之見，你覺得這個工作機會來了，你就先去嘗試。做了之後你才知道自己喜歡什麼或不喜歡什麼，新鮮人很難一開始就找到所謂的『理想工作』。」
崴爺年輕時在電視台工作，壓力非常大，剛入職時他每一天都想離職，但他跟自己約定，至少要工作180天，如果真的一無所獲就走人。「一開始我每天都在倒數，但是真的到180天時，我發現自己已經完全習慣那邊的環境，反而不想走了。」
不過，崴爺也特別提醒，提早進社會是好事，但也要慎選工作環境，最好是把自己放到一個可以接觸高手的地方，把自己的天花板打開。「有時候你太年輕，你會以為世界就這麼大，你容易把目標訂得太低，我自己比較幸運，接觸到的都是一些很厲害的人，這時候你就會重新定錨自己，你會知道還可以追求更大的目標。」
崴爺今天的成功，也不是一蹴可幾，而是在多次的嘗試與失敗中漸漸累積經驗，才成就現在的他。他曾被稱為「街頭創業家」，大學時就在夜市擺地攤賣衣服，26歲創業開火鍋店，32歲又都倒光，還負債200萬。後來他才體認到自己不適合做服務業，後來成為創辦廣告公司與電商時的珍貴經驗。「我認識自己的方式，就是失敗。我人生最大的成就就是我26歲創業、32歲就賠光，雖然是失敗，但是我得到很多，反而讓我更清楚自己的競爭力在哪裡。」
也有人會擔心，如果一直嘗試，會不會浪費很多時間？但崴爺就以自己的故事為例，他32歲時創業失敗，看著身邊的人都成為主管、年薪百萬，自己卻要從零開始。「10多年之後，你再去看當下的失敗，只是馬拉松裡短暫的落後。現在，我當初羨慕的人都轉過來羨慕我了，所以説，人生要用比較長的視野去看事情，太執著於當下是沒有意義的。」
第三原則：做有意義的工作，發展有意義的人際關係
工作不僅可以提供報酬，更重要的是建立關係，並很大程度決定了你會擁有怎麼樣的人際環境，以及你未來的職業發展。因此在找工作時，除了看中薪水之外，不要小看職業可以帶給你的人脈紅利。
崴爺就分享，自己人生中好幾次薪水翻倍，或是事業的境界的增長，全部都是靠職場人脈而來。第一次，是他10年前第一次開廣告公司。當時的第一個案子，就是他過去在蘋果日報工作時負責的客戶，因為對方相當肯定過去合作時的經驗與成果，所以直接提供崴爺一整年的預算讓他開廣告公司。
第二次，則是在工作上認識了作家吳淡如，崴爺一面協助擔任經紀人的工作，一面也接觸到許多過往無法企及的人脈關係，讓他的人生視野快速擴展，收入也跟著倍數增長。
要能累積人脈，崴爺認為有兩個重點：一是選擇對的工作，讓自己有機會在一個充滿正能量人脈的環境，多多接觸到厲害的人；第二個則是不斷增進自己的能力，讓自己成為可以提供服務的人，而不是單方面的接受。「你身上要有人家可以利用的部分，他才會用他的資源跟你互換。人脈不是去參加聚會，見面換名片以後他就變你人脈，而是透過這個聚會，你要讓人家知道你身上有什麼資源。」
那麼，如果還年輕，才剛出社會沒有資源怎麼辦？「你有誠懇。」
崴爺分享，除了人脈之外，其實還有一種人叫「貴人」，貴人是職場上可遇不可求的，但如果你夠誠懇、夠有潛力，的確能吸引到人幫助你。「貴人幫你不是因為他想從你身上拿到什麼，而是覺得他慧眼識英雄，他幫了一個有潛力的人。」
突破天花板，拼一把勇於嘗試的青春
此次，崴爺也受錠嵂保經邀請，跟五位初入社會不久的年輕人對談，在過程中，崴爺發現這些年輕人對於經營職涯的動力十分強烈，他們對自己的職涯生涯不設限，也造就了他們在起跑點上就累積了豐富的經驗與成果。
這些年輕人之中，不少人都在畢業時剛好遇到疫情，求職的挑戰十分嚴峻，而在機緣巧合下加入錠嵂。雖然很多人對傳統保經產業有著刻板印象，但在實際加入職場後，他們發現只要採用正確的視角，一般人排斥的銷售工作，本質是站在對方的立場為他們建立保障。他們不受限於自己的所學與科系，跨出自己的舒適圈，在同儕們還在領新鮮人薪水時，就已經擁有年薪百萬的收入，還成為了家人朋友以及顧客們的最佳保障守門員。
正因為理解心態建立的重要性，錠嵂保經非常重視新人培訓與職涯輔導，用三個月的「CEO培訓」提供新人專業訓練與態度，更推出「月領五萬」專案，讓新人在六個月內逐步考取各項證照資格，學習優異的銷售技巧，協助新鮮人平穩渡過育成期，也讓想踏入保經業的新鮮人不受初期收入不穩定影響，而排斥嘗試業務性質的工作。
尤其在職涯中，選擇具有遠見、多元佈局的公司，也能為自己的專業能力加分。錠嵂保經不只將公司版圖限縮於保險業務，更跨足健康養護領域，讓員工有機會與營養師學習健康飲食知識，也提供網路直播技巧的培訓，讓職涯不只是職涯，更是自我學習與成長，並成為客戶、朋友與家人的人生全方位的私人顧問，達成幸福事業的更高使命。
因此，崴爺也鼓勵年輕人，如果你的個性樂於接受挑戰，其實可以試著嘗試業務工作，因為這份工作不只有推銷，還要具備邏輯、說服、組織力，可以帶給人很多的成長，不必急著排斥。「很多有成就的大老闆都是業務出生，可以說是必要的磨練。」同時，他也建議看待工作要看長遠，有些人喜歡平穩的工作，像公務人員，他們的人生的確很平穩，但長遠來看並沒有爆發力，天花板就在那裡；有些工作一開始可能薪水比較低，或是比較辛苦，但天花板是高到看不見的。
如果是你剛出社會的年輕人，希望能擁有美好幸福的職涯與人生，可以將根據上述三個原則作為找工作的參考，並且一定要記得，你有大把的青春可以揮霍，可以嘗試，不要當一個眼高手低的人，應該積極的去探索各種可能性，在做中學，勇敢去累積自己的能力、人脈與視野。
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