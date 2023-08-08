2023/08/08,
政治

前日相麻生太郎台北演講：這個世代要有打仗的心理準備，3點能力可達嚇阻效用

前日相麻生太郎台北演講：這個世代要有打仗的心理準備，3點能力可達嚇阻效用
前日本首相暨自民黨副總裁麻生太郎（圖）出席凱達格蘭論壇。Photo Credit: 中央社

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麻生太郎表示，自己其實在2010年、2011年接連訪台，針對外界質疑「麻生幹嘛連續兩年來台訪問」，他表示對在東日本大地震患難期間伸出援手的友人，有必要親自來表達朋友感謝之意。麻生進一步指出，日本和台灣所處的國際環境近年有很大的變化，現在已經從12年前的「承平時期」向「非常時期」傾斜。

日本前首相暨自民黨副總裁麻生太郎昨日偕自民黨眾議員鈴木馨祐、中西健治抵台訪問，今（8）日出席外交部與遠景基金會共同舉辦的「凱達格蘭論壇－2023印太安全對話」，發表專題演說。麻生太郎致詞時強力指出，這個世代不是只有防衛力量就可以，要有打仗的心理準備，並提出3點他認為可以達到嚇阻效力的手段。

麻生太郎曾歷任日本首相、外務大臣及財務大臣等要職，此次訪台，是日本自1972年與台灣斷交之後，自民黨訪台的最高層級幹部。在台期間除參加「凱達格蘭論壇」、並擔任專題演講貴賓外，將晉見蔡英文總統及賴清德副總統、拜會外交部長吳釗燮、立法院前院長王金平及台北市長蔣萬安。訪團成員昨日也前往五指山國軍公墓，弔唁前總統李登輝。

麻生太郎今日致詞時感性的表示，上次來台是在2011年，睽違12年再到台灣，溫暖的人情和久別重逢的朋友笑容始終沒有改變，他說「來台灣像是回到自己的家鄉，有種心安的感覺」，他也提到昨日到前總統李登輝靈前獻花致意，一邊從五指山看台北市的風景，一邊遙望日本的方向。

麻生太郎弔唁李登輝（2）
Photo Credit: 中央社
麻生太郎（左三）7日赴五指山，弔唁前總統李登輝。 （李登輝基金會提供）

麻生表示，自己其實在2010年、2011年接連訪台，針對外界質疑「麻生幹嘛連續兩年來台訪問」，他表示對在東日本大地震患難期間伸出援手的友人，有必要親自來表達朋友感謝之意。

麻生進一步指出，日本和台灣所處的國際環境近年有很大的變化，現在已經從12年前的「承平時期」向「非常時期」傾斜，他強調這種變化絕不是突然出現，而是在基本結構中潛在已久的風險，以前就存在這樣的風險，「現在不過是被凸顯出來而已」。

麻生提到去年8月，時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國在台灣周邊進行大規模的軍事演習，其中有好幾枚彈道飛彈落入日本專屬經濟海域，日本當時也要求中國立即停止軍事演習。

麻生強調，包括台海在內都不該發生戰爭，因此應有相對應的嚇阻能力。他認為嚇阻能力是由三個部分所組成，包括要有嚇阻的能力、要有執行嚇阻的意志且得到人民認同、另外也要將上述兩點充分讓對方瞭解，才能發揮相對應的能力。

麻生也舉1982年英國與阿根廷之間的福克蘭群島戰爭、伊朗與伊拉克戰爭、匈牙利內亂為例，他認為這都是因為沒有讓做到上述三點才發生的憾事，「僅靠有力量是不夠的，還要有使用力量的意圖，並將這點傳達給你的對手知道，三者同時才能起到嚇阻作用。」

麻生強調，必須要有覺悟，這樣的世代已經到來，要有打仗的心理準備，不是只有防衛力量就可以，必要的時候要動用武力，而必須明確讓對手知道會以武力維護台海安全穩定，這就是他說的嚇阻能力。

麻生指出，國際社會已經面臨劃時代的變化，光靠全球化和相互依存的模式已經沒有辦法獲得充分的保障，他也指出，國際社會不能只「光說不練」，從烏克蘭戰爭看到什麼時候會發生用武力片面改變現狀的行為「我們完全不得知」，同樣嚴重的事態可能在不久的將來在印太、東亞地區。

麻生表示，日本是台灣緊密的鄰居，他認為應率先表態，對向中國在內的國際發出嚇阻的訊息，他也保證，日本這樣堅毅果決的態度，在現在的岸田政府任內「不會改變」。他也提及日本去年提出發表《國家安全保障戰略》等「安保三文件」，並逐步推動修法，讓日本加強在太空、網路、電磁波、陸海空應對能力等領域，另外也在5年內，將國防預算提升到43兆日圓的規模，將佔日本GDP的2%，和北約的標準差不多。

除了增加軍備，麻生也提到，各國應成立強化經濟脅迫的平台，並在該平台上加強合作，其中最重要的就是跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），他表示台灣曾經為亞洲四小龍，現在包括台積電等高科技產業世界也是有目共睹，日本政府一貫的立場就是歡迎台灣申請加入CPTPP。

麻生也提到，疫情期間台灣團結一致抗疫，台灣做得很棒，他曾在日本國會給予很高的評價，他認為世界衛生組織（WHO）應該要讓台灣參加，現在的空窗期是不行的，台灣可以扮演相當重要的角色，把相關經驗和各國分享。

麻生最後表示，台灣要有防衛自己主權和維護繁榮的方式，台灣人民也要有守護台灣的堅決意志，希望明年總統大選後，新的領導人能繼續與日本在內等共享普世價值的國家合作，共同面對外界挑戰和壓力。

總統蔡英文今日也出席「凱達格蘭論壇」，致詞時特別向已故的前日相安倍晉三致意，表示全球民主、安全和基於規則的國際秩序現在面臨著最大的挑戰，已故日本首相安倍晉三預見在未來幾十年將面臨的挑戰，在擔任首相期間提出的自由開放的印太願景，現已成為全球民主社會的核心目標。

蔡英文也表示，台灣不將安全夥伴的支持視作理所當然，台灣不尋求軍事對抗，希望與鄰國和平、穩定、互惠共處，但台灣「時刻準備好捍衛我們的民主和生活方式」。

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Photo Credit: 中央社
「凱達格蘭論壇：2023印太安全對話」8日在台北君悅酒店舉行，總統蔡英文（圖）上午出席開幕式致詞。

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核稿編輯：楊士範


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