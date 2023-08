【影評】《奧本海默》：在AI時代反思原子彈，諾蘭自《星際效應》以後最好的作品

「普羅米修斯(Prometheus)盜取神火賜予人類。為此,他被鐵鍊綁在岩石上承受永恆的折磨。」

當ChatGPT橫空出世後,觀賞諾蘭(Christopher Nolan)新作《奧本海默》再合適不過。許多人說,AI將成為撼動我們這個時代的原子彈,重新定義21世紀的樣貌。對於未來的發展我們無從得知,但或許可以從「原子彈之父」奧本海默(Oppenheimer)的故事,一窺原子彈對於時代帶來的衝擊與改變。

觀眾將透過席尼墨非(Cillian Murphy)他那湛藍冰封的眼眸,進入奧本海默幽微深邃的內心,感受他的狂喜、掙扎與憂鬱。

從終結戰爭的國家英雄到沾滿鮮血的科學巨擘,最後再成為殞落的美國烈士,奧本海默的一生就有如當代的普羅米修斯,帶給人類改變世界的能力,卻為此遭受無盡的苦難與拷問,為了他創造的成就,付出相對應的代價。

三線敘事:彩色與黑白之間,窺見奧本海默的一生

諾蘭這次的奧本海默,在敘事結構上很平易近人。電影分成三線敘事——奧本海默的主觀回憶、安全許可聽證會,以及史特勞斯(Strauss)的聽證會。

其中,只有史特勞斯聽證會的場景是黑白的,除了讓觀眾易於分辨之外,更重要的是黑白象徵著客觀視角。至於另外兩條故事線,則是以奧本海默的主觀視角出發,參雜著他的記憶與內心想法。

沒有時間逆行,也沒有一個海浪拍下來就失去23年的設定,諾蘭選擇順著時間流動前進,帶領觀眾跟著奧本海默走完他曲折的不凡人生。而說到原子彈之父的人生,最高潮的地方自然是他試爆原子彈的時刻。

當三位一體試爆成功後,爆破後的瞬間靜謐無聲,讓人跟著屏住氣息,凝望著夜空中的雲狀火焰,火光照亮在測試人員眼前每一片黑玻璃上面相隔46秒後,跟著音波抵達的爆炸聲響如雷貫耳,直達銀幕前觀眾的耳膜。

見證此情此景,你要說這是真的原子彈試爆,我也不會有絲毫懷疑。自從諾蘭在《星際效應》創造出宛如真實黑洞的宇宙場景之後,他重現場景的功力已經讓我折服到五體投地。而這次在IMAX巨幅銀幕上看到碩大的火焰雲冉冉上升,讓人不得不敬畏人類的破壞力與創造力。

「我現在成了死神,世界的毀滅者。」——《薄伽梵歌》

Photo Credit: UIP 《奧本海默》劇照

小勞勃道尼:脫下鋼鐵人外殼,交出奧斯卡等級的演出

看了《奧本海默》兩次之後,我仍然喜愛小勞勃道尼(Robert Downey Jr.)在片中的演出,幾乎讓人認不出來他是身穿鋼鐵衣的東尼史塔克。他更將前原子能委員會主席史特勞斯對於奧本海默的恨意,詮釋的絲絲入扣。

電影後段,當他一步步揭露自己陷害奧本海默的計畫,更是讓觀眾氣得牙癢,整段表演將史特勞斯的小心眼呈現得入木三分。最終,當他被國會否決無法進入內閣,踏出門迎接記者的同時,那抹微笑的瞬間切換,完美展現了他戲精的一面。我可以很篤定的說,小勞勃道尼將入圍明(2024)年奧斯卡的最佳男配角。

然而,這樣汪洋般的恨意,背後卻是鼻屎大的動機。最一開始只是因為奧本海默和愛因斯坦(Einstein)講話之後,愛因斯坦不理會自己,就覺得奧本海默和愛因斯坦說自己壞話。另外,在向挪威出口同位素的事件中,奧本海默狠狠羞辱了史特勞斯一番,更讓他從此懷恨在心。

「真正的小人,跟聖人一樣有耐心。」琪蒂奧本海默(Kitty Oppenheimer)說道。

奧本海默妻子的這句話,為史特勞斯的行為下了最好的註腳。而天真如美國小學生的奧本海默,就因為當初無心的話語,讓自己過去親近左翼份子的歷史再度被翻出,成為史特勞斯打擊他最好的武器。最終,在麥卡錫主義的反共風潮之下,奧本海默被迫失去了安全許可,也讓「原子彈之父」的名聲就此蒙上污點。

Photo Credit: UIP 《奧本海默》劇照

配樂與演員——眾星拱月的烘托下,讓《奧本海默》成為時代之作

喬許哈奈特(Josh Hartnett)、愛蜜莉布朗(Emily Blunt)、傑森克拉克(Jason Clarke)、蓋瑞歐德曼(Gary Oldman)、麥特戴蒙(Matt Damon)、佛羅倫斯普伊(Florence Pugh),《奧本海默》片中的配角到其他電影都能扛起主演,交出亮麗成績單,但他們卻在此齊聚一堂,將電影的表演強度昇華到另一高度。

其中,由蓋瑞歐德曼飾演的杜魯門總統(Harry Truman),只出現短短不到十分鐘,卻展現出強人總統的特色,在白宮橢圓形辦公室將剛登上時代雜誌的奧本海默壓得喘不過氣,展現出十足威壓感。

這段演出也讓人不禁反思,按下原子彈發射按鈕的,終究是國家領袖,而非物理學家。那麼,奧本海默的愧疚與不安,是否為太過自溺的表現?另一方面,假如科學家意識到自己可能毀滅世界,他們有停下來的權利嗎?還是即使停下腳步,仍會有其他人接力補上,帶領世界衝向未知的盡頭?

配樂方面,由魯德溫葛瑞森(Ludwig Göransson)製作的配樂相當出色,一掃他在《天能》與諾蘭首度合作的不和諧,深刻詮釋奧本海默的心境。其中,〈Can You Hear The Music〉和〈Destroyer Of Worlds〉兩首曲子我都很喜愛,前者彷彿讓人聽見粒子與粒子之間的旋律,後者則呈現出原子彈試爆前的緊繃氛圍。

另外,不斷在片中出現的鞋子踏地聲,則營造出奧本海默受到心魔困擾的狀態。理當是原子彈完成的榮耀時刻,卻伴隨著日本人的苦痛與鮮血,以及開啟世界核戰的危機,讓奧本海默陷入無比掙扎。

此時,眾人興奮踏地的聲響不再悅耳,反倒成為糾纏他一生的夢魘。每當踏地聲響起,銀幕前的觀眾就明白,奧本海默的心魔將再度浮現,此刻的他不再是偉大的原子彈之父,只是將世界推入毀滅邊緣的自責之人。

Photo Credit: UIP 《奧本海默》劇照

Photo Credit: UIP 《奧本海默》劇照

結語:屬於我們這個時代的原子彈,何時誕生?