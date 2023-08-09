【影評】《奧本海默》：在AI時代反思原子彈，諾蘭自《星際效應》以後最好的作品

「普羅米修斯（Prometheus）盜取神火賜予人類。為此，他被鐵鍊綁在岩石上承受永恆的折磨。」

當ChatGPT橫空出世後，觀賞諾蘭（Christopher Nolan）新作《奧本海默》再合適不過。許多人說，AI將成為撼動我們這個時代的原子彈，重新定義21世紀的樣貌。對於未來的發展我們無從得知，但或許可以從「原子彈之父」奧本海默（Oppenheimer）的故事，一窺原子彈對於時代帶來的衝擊與改變。

觀眾將透過席尼墨非（Cillian Murphy）他那湛藍冰封的眼眸，進入奧本海默幽微深邃的內心，感受他的狂喜、掙扎與憂鬱。

從終結戰爭的國家英雄到沾滿鮮血的科學巨擘，最後再成為殞落的美國烈士，奧本海默的一生就有如當代的普羅米修斯，帶給人類改變世界的能力，卻為此遭受無盡的苦難與拷問，為了他創造的成就，付出相對應的代價。

三線敘事：彩色與黑白之間，窺見奧本海默的一生

諾蘭這次的奧本海默，在敘事結構上很平易近人。電影分成三線敘事——奧本海默的主觀回憶、安全許可聽證會，以及史特勞斯（Strauss）的聽證會。

其中，只有史特勞斯聽證會的場景是黑白的，除了讓觀眾易於分辨之外，更重要的是黑白象徵著客觀視角。至於另外兩條故事線，則是以奧本海默的主觀視角出發，參雜著他的記憶與內心想法。

沒有時間逆行，也沒有一個海浪拍下來就失去23年的設定，諾蘭選擇順著時間流動前進，帶領觀眾跟著奧本海默走完他曲折的不凡人生。而說到原子彈之父的人生，最高潮的地方自然是他試爆原子彈的時刻。

當三位一體試爆成功後，爆破後的瞬間靜謐無聲，讓人跟著屏住氣息，凝望著夜空中的雲狀火焰，火光照亮在測試人員眼前每一片黑玻璃上面相隔46秒後，跟著音波抵達的爆炸聲響如雷貫耳，直達銀幕前觀眾的耳膜。

見證此情此景，你要說這是真的原子彈試爆，我也不會有絲毫懷疑。自從諾蘭在《星際效應》創造出宛如真實黑洞的宇宙場景之後，他重現場景的功力已經讓我折服到五體投地。而這次在IMAX巨幅銀幕上看到碩大的火焰雲冉冉上升，讓人不得不敬畏人類的破壞力與創造力。

「我現在成了死神，世界的毀滅者。」——《薄伽梵歌》

Photo Credit: UIP 《奧本海默》劇照

小勞勃道尼：脫下鋼鐵人外殼，交出奧斯卡等級的演出

看了《奧本海默》兩次之後，我仍然喜愛小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）在片中的演出，幾乎讓人認不出來他是身穿鋼鐵衣的東尼史塔克。他更將前原子能委員會主席史特勞斯對於奧本海默的恨意，詮釋的絲絲入扣。

電影後段，當他一步步揭露自己陷害奧本海默的計畫，更是讓觀眾氣得牙癢，整段表演將史特勞斯的小心眼呈現得入木三分。最終，當他被國會否決無法進入內閣，踏出門迎接記者的同時，那抹微笑的瞬間切換，完美展現了他戲精的一面。我可以很篤定的說，小勞勃道尼將入圍明（2024）年奧斯卡的最佳男配角。

然而，這樣汪洋般的恨意，背後卻是鼻屎大的動機。最一開始只是因為奧本海默和愛因斯坦（Einstein）講話之後，愛因斯坦不理會自己，就覺得奧本海默和愛因斯坦說自己壞話。另外，在向挪威出口同位素的事件中，奧本海默狠狠羞辱了史特勞斯一番，更讓他從此懷恨在心。

「真正的小人，跟聖人一樣有耐心。」琪蒂奧本海默（Kitty Oppenheimer）說道。

奧本海默妻子的這句話，為史特勞斯的行為下了最好的註腳。而天真如美國小學生的奧本海默，就因為當初無心的話語，讓自己過去親近左翼份子的歷史再度被翻出，成為史特勞斯打擊他最好的武器。最終，在麥卡錫主義的反共風潮之下，奧本海默被迫失去了安全許可，也讓「原子彈之父」的名聲就此蒙上污點。

Photo Credit: UIP 《奧本海默》劇照

配樂與演員——眾星拱月的烘托下，讓《奧本海默》成為時代之作

喬許哈奈特（Josh Hartnett）、愛蜜莉布朗（Emily Blunt）、傑森克拉克（Jason Clarke）、蓋瑞歐德曼（Gary Oldman）、麥特戴蒙（Matt Damon）、佛羅倫斯普伊（Florence Pugh），《奧本海默》片中的配角到其他電影都能扛起主演，交出亮麗成績單，但他們卻在此齊聚一堂，將電影的表演強度昇華到另一高度。

其中，由蓋瑞歐德曼飾演的杜魯門總統（Harry Truman），只出現短短不到十分鐘，卻展現出強人總統的特色，在白宮橢圓形辦公室將剛登上時代雜誌的奧本海默壓得喘不過氣，展現出十足威壓感。

這段演出也讓人不禁反思，按下原子彈發射按鈕的，終究是國家領袖，而非物理學家。那麼，奧本海默的愧疚與不安，是否為太過自溺的表現？另一方面，假如科學家意識到自己可能毀滅世界，他們有停下來的權利嗎？還是即使停下腳步，仍會有其他人接力補上，帶領世界衝向未知的盡頭？

配樂方面，由魯德溫葛瑞森（Ludwig Göransson）製作的配樂相當出色，一掃他在《天能》與諾蘭首度合作的不和諧，深刻詮釋奧本海默的心境。其中，〈Can You Hear The Music〉和〈Destroyer Of Worlds〉兩首曲子我都很喜愛，前者彷彿讓人聽見粒子與粒子之間的旋律，後者則呈現出原子彈試爆前的緊繃氛圍。

另外，不斷在片中出現的鞋子踏地聲，則營造出奧本海默受到心魔困擾的狀態。理當是原子彈完成的榮耀時刻，卻伴隨著日本人的苦痛與鮮血，以及開啟世界核戰的危機，讓奧本海默陷入無比掙扎。

此時，眾人興奮踏地的聲響不再悅耳，反倒成為糾纏他一生的夢魘。每當踏地聲響起，銀幕前的觀眾就明白，奧本海默的心魔將再度浮現，此刻的他不再是偉大的原子彈之父，只是將世界推入毀滅邊緣的自責之人。

Photo Credit: UIP 《奧本海默》劇照

Photo Credit: UIP 《奧本海默》劇照

結語：屬於我們這個時代的原子彈，何時誕生？