【影評】《奧本海默》：在AI時代反思原子彈，諾蘭自《星際效應》以後最好的作品
我們想讓你知道的是
作為諾蘭近9年來最好的作品，我認為《奧本海默》比起《敦克爾克大行動》、《天能》都來得出色。而我要問的是，如果說，發明原子彈的人類，已經將世界推向互相毀滅的邊緣。來到21世紀，當AI開始影響我們這個時代，我們做好準備了嗎？
「普羅米修斯（Prometheus）盜取神火賜予人類。為此，他被鐵鍊綁在岩石上承受永恆的折磨。」
當ChatGPT橫空出世後，觀賞諾蘭（Christopher Nolan）新作《奧本海默》再合適不過。許多人說，AI將成為撼動我們這個時代的原子彈，重新定義21世紀的樣貌。對於未來的發展我們無從得知，但或許可以從「原子彈之父」奧本海默（Oppenheimer）的故事，一窺原子彈對於時代帶來的衝擊與改變。
觀眾將透過席尼墨非（Cillian Murphy）他那湛藍冰封的眼眸，進入奧本海默幽微深邃的內心，感受他的狂喜、掙扎與憂鬱。
從終結戰爭的國家英雄到沾滿鮮血的科學巨擘，最後再成為殞落的美國烈士，奧本海默的一生就有如當代的普羅米修斯，帶給人類改變世界的能力，卻為此遭受無盡的苦難與拷問，為了他創造的成就，付出相對應的代價。
三線敘事：彩色與黑白之間，窺見奧本海默的一生
諾蘭這次的奧本海默，在敘事結構上很平易近人。電影分成三線敘事——奧本海默的主觀回憶、安全許可聽證會，以及史特勞斯（Strauss）的聽證會。
其中，只有史特勞斯聽證會的場景是黑白的，除了讓觀眾易於分辨之外，更重要的是黑白象徵著客觀視角。至於另外兩條故事線，則是以奧本海默的主觀視角出發，參雜著他的記憶與內心想法。
沒有時間逆行，也沒有一個海浪拍下來就失去23年的設定，諾蘭選擇順著時間流動前進，帶領觀眾跟著奧本海默走完他曲折的不凡人生。而說到原子彈之父的人生，最高潮的地方自然是他試爆原子彈的時刻。
當三位一體試爆成功後，爆破後的瞬間靜謐無聲，讓人跟著屏住氣息，凝望著夜空中的雲狀火焰，火光照亮在測試人員眼前每一片黑玻璃上面相隔46秒後，跟著音波抵達的爆炸聲響如雷貫耳，直達銀幕前觀眾的耳膜。
見證此情此景，你要說這是真的原子彈試爆，我也不會有絲毫懷疑。自從諾蘭在《星際效應》創造出宛如真實黑洞的宇宙場景之後，他重現場景的功力已經讓我折服到五體投地。而這次在IMAX巨幅銀幕上看到碩大的火焰雲冉冉上升，讓人不得不敬畏人類的破壞力與創造力。
「我現在成了死神，世界的毀滅者。」——《薄伽梵歌》
小勞勃道尼：脫下鋼鐵人外殼，交出奧斯卡等級的演出
看了《奧本海默》兩次之後，我仍然喜愛小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）在片中的演出，幾乎讓人認不出來他是身穿鋼鐵衣的東尼史塔克。他更將前原子能委員會主席史特勞斯對於奧本海默的恨意，詮釋的絲絲入扣。
電影後段，當他一步步揭露自己陷害奧本海默的計畫，更是讓觀眾氣得牙癢，整段表演將史特勞斯的小心眼呈現得入木三分。最終，當他被國會否決無法進入內閣，踏出門迎接記者的同時，那抹微笑的瞬間切換，完美展現了他戲精的一面。我可以很篤定的說，小勞勃道尼將入圍明（2024）年奧斯卡的最佳男配角。
然而，這樣汪洋般的恨意，背後卻是鼻屎大的動機。最一開始只是因為奧本海默和愛因斯坦（Einstein）講話之後，愛因斯坦不理會自己，就覺得奧本海默和愛因斯坦說自己壞話。另外，在向挪威出口同位素的事件中，奧本海默狠狠羞辱了史特勞斯一番，更讓他從此懷恨在心。
「真正的小人，跟聖人一樣有耐心。」琪蒂奧本海默（Kitty Oppenheimer）說道。
奧本海默妻子的這句話，為史特勞斯的行為下了最好的註腳。而天真如美國小學生的奧本海默，就因為當初無心的話語，讓自己過去親近左翼份子的歷史再度被翻出，成為史特勞斯打擊他最好的武器。最終，在麥卡錫主義的反共風潮之下，奧本海默被迫失去了安全許可，也讓「原子彈之父」的名聲就此蒙上污點。
配樂與演員——眾星拱月的烘托下，讓《奧本海默》成為時代之作
喬許哈奈特（Josh Hartnett）、愛蜜莉布朗（Emily Blunt）、傑森克拉克（Jason Clarke）、蓋瑞歐德曼（Gary Oldman）、麥特戴蒙（Matt Damon）、佛羅倫斯普伊（Florence Pugh），《奧本海默》片中的配角到其他電影都能扛起主演，交出亮麗成績單，但他們卻在此齊聚一堂，將電影的表演強度昇華到另一高度。
其中，由蓋瑞歐德曼飾演的杜魯門總統（Harry Truman），只出現短短不到十分鐘，卻展現出強人總統的特色，在白宮橢圓形辦公室將剛登上時代雜誌的奧本海默壓得喘不過氣，展現出十足威壓感。
這段演出也讓人不禁反思，按下原子彈發射按鈕的，終究是國家領袖，而非物理學家。那麼，奧本海默的愧疚與不安，是否為太過自溺的表現？另一方面，假如科學家意識到自己可能毀滅世界，他們有停下來的權利嗎？還是即使停下腳步，仍會有其他人接力補上，帶領世界衝向未知的盡頭？
配樂方面，由魯德溫葛瑞森（Ludwig Göransson）製作的配樂相當出色，一掃他在《天能》與諾蘭首度合作的不和諧，深刻詮釋奧本海默的心境。其中，〈Can You Hear The Music〉和〈Destroyer Of Worlds〉兩首曲子我都很喜愛，前者彷彿讓人聽見粒子與粒子之間的旋律，後者則呈現出原子彈試爆前的緊繃氛圍。
另外，不斷在片中出現的鞋子踏地聲，則營造出奧本海默受到心魔困擾的狀態。理當是原子彈完成的榮耀時刻，卻伴隨著日本人的苦痛與鮮血，以及開啟世界核戰的危機，讓奧本海默陷入無比掙扎。
此時，眾人興奮踏地的聲響不再悅耳，反倒成為糾纏他一生的夢魘。每當踏地聲響起，銀幕前的觀眾就明白，奧本海默的心魔將再度浮現，此刻的他不再是偉大的原子彈之父，只是將世界推入毀滅邊緣的自責之人。
結語：屬於我們這個時代的原子彈，何時誕生？
“奧本海默”的相關議題
- 2023-08-09 【影評】《奧本海默》：在AI時代反思原子彈，諾蘭自《星際效應》以後最好的作品
- 2023-08-08 諾蘭《奧本海默》持續創紀錄，票房破5億美元成影史最賣座二戰電影
- 2023-08-05 《奧本海默》主角席尼墨菲憂鬱的藍色眼睛：害怕公關又不懂社群，為何成為迷因王子？
Tags：
格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
延伸閱讀
- 台灣業者如何切入全球電池產業鍊？借鑑台積電，共創多元化電池芯解決方案
- 中國掌握全球電車電池半壁江山，寧德時代市占近4成，再以「麒麟電池」奪2022最佳發明
- 台泥旗下電池廠能元科技轉虧為盈，研究電池回收再進軍電動飛行器市場，台北到桃園只要12分鐘
- 王永慶的電動車夢：「台塑新智能」整合集團5大企業，組國家隊進軍新能源市場
- 鴻海電動車電芯中心高雄動土，聯手4台廠打造本土供應鏈，力抗中國電池產業大軍
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航