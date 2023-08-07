《Barbie芭比》全球突破10億美元大關，「芭本海默」效應締造女性導演影史票房紀錄
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經過上週末《芭比》全球票房突破10億美元大關，寫下女性單獨執導電影的影史票房紀錄。而在《芭比》有此亮眼的票房成績之前，最先相信《芭比》能夠突破10億美元大關的人，是製片兼主演瑪格羅比，她當時為了說服華納這部電影能夠盈利，甚至將名導史蒂芬史匹柏和《侏羅紀公園》翻上檯面舉例。
今（2023）年暑期由《Barbie芭比》、《奧本海默》引發的「芭本海默」（Barbenheimer）觀影風潮，造成北美等地的票房大熱，兩片在北美盛大上映之後，上週過完第三個週末，《Barbie芭比》全球票房突破10億美元大關，寫下女性單獨執導電影的影史票房紀錄。
簡單回顧《Barbie芭比》前兩個週末的票房狂潮。首週末在北美拿下1.62億美元，超越《超級瑪利歐兄弟電影版》首週末的1.46億美元，寫下今年北美首週末最高票房紀錄。而1.62億美元的北美首週票房，也讓導演葛莉塔潔薇成為影史首週末票房最高紀錄的女性導演，締造歷史。
《Barbie芭比》進入第二個週末，在北美的4337間電影院中，週五收進2900萬美元、週六收進3460萬美元、週日則是2940萬美元，第二個週末的三天，週五至週日的票房收進9300萬美元的數字，與首週末相比跌幅42.6%，而第二個週末後的總票房成績，足以成為北美影史第7高。
第二個週末後，《Barbie芭比》在北美地區的總票房收入達3.51億美元，已經成為今年度北美第4名的電影，且《Barbie芭比》全球票房當時已累計7.74億美元，排在今年度全球第3名的位置，排在前面的分別是，《超級瑪利歐兄弟電影版》（13.50億美元）以及《星際異攻隊3》（8.44億美元）。
進入第三個週末，《Barbie芭比》在北美的4178間電影院中，週五收進1700萬美元、週六收進2000萬美元、週日則是1600萬美元，第三個週末的三天，週五至週日的票房收進5300萬美元的數字，與首週末相比跌幅43%，第三週有此數字實屬不易，除了持續力壓同期大片《奧本海默》之外，也擋下了新上映、同屬華納兄弟的新片《巨齒鯊2：海溝深淵》的3000萬美元，連續三週穩坐票房冠軍。
第三個週末後，《Barbie芭比》在北美地區的總票房收入達4.59億美元，超越《星際異攻隊3》（3.58億美元）、《蜘蛛人：穿越新宇宙》（3.80億美元），躍居成為今年度北美第2名的電影，在北美落後給環球影業和照明娛樂《超級瑪利歐兄弟電影版》的5.74億美元。
值得一提的是，儘管美國演員工會以及編劇工會正在進行罷工，勢必影響相關的電影宣傳，但在「芭本海默」的領銜之下，北美上週票房總收入約為1.8億美元，比去（2022）年同期增長了90%，也比肺炎疫情前的2019年增長了19%。
至於《Barbie芭比》在北美之外的市場收下5.72億美元，北美市場加上非北美市場的票房，全球票房累積至10.31億美元，也是今年繼《超級瑪利歐兄弟電影版》（13.52億美元） 之後，今年第二部總票房突破10億美元的電影。
倘若以女性導演作為觀察，葛莉塔潔薇憑藉《Barbie芭比》，成為影史擠身全球10億美元俱樂部的首位單一女性導演。在女導演「單獨執導」作品的全球票房脈絡中，此前以美國導演派蒂珍金斯（Patty Jenkins）執導的《神力女超人》，以及中國女導演賈玲執導的《你好，李煥英》為代表，兩片全球皆獲得8.22億美元（《你好，李煥英》在中國市場就進帳了8.21億美元）。而此紀錄則被葛莉塔潔薇的《Barbie芭比》向上推高至10億美元大關。
至於目前女導演的全球票房紀錄，則還是由《驚奇隊長》保持，累積至11.31億美元，不過此片是由安娜波頓（Anna Boden）以及雷恩弗來克（Ryan Fleck）「聯合執導」；而從《Barbie芭比》的氣勢來看，超越此數字應該也僅是時間問題。
在《Barbie芭比》有此亮眼的票房成績之前，最先相信《Barbie芭比》能夠突破10億美元大關的人，是製片兼主演瑪格羅比，而葛莉塔潔薇能接下《Barbie芭比》導演筒，其中一部份原因，則是來自於製片瑪格羅比向製片廠華納兄弟強力舉薦，作為製片，瑪格羅比也有責任，讓製片廠相信投入1.45億美元製作預算的《Barbie芭比》，能在全球市場帶來盈利。
瑪格羅比當時就相信，《Barbie芭比》在全球票房能夠帶來10億美元的票房收入，而瑪格羅比也強調，這樣的成功，取決於葛莉塔潔薇的加入。
「我在會議上的主張是，當製片廠有足夠的勇氣將一個偉大的想法與一位有遠見的導演結合起來時，它們就會蓬勃發展。然後我舉了一系列例子，比如恐龍和史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）——幾乎列舉了多年來，令人難以置信的案子，且為工作室賺進大把鈔票的任何東西。我當時想，『現在你有了芭比娃娃和葛莉塔潔薇。這會賺10億美元』，也許是我誇大了，但我們要開始拍這部電影了。」瑪格羅比如此闡述製作《Barbie芭比》電影的前期過程。
最後的結果，《Barbie芭比》如願突破10億美元大關，甚至有持續向上推進的空間。
根據《好萊塢報導者》指出，華納兄弟聯合首席執行長麥可路卡（Michael De Luca）和潘阿布迪（Pam Abdy）在聲明中表示，：「隨著《Barbie芭比》成為夏季票房最高的電影，葛莉塔潔薇的菁英團隊的獨特願景，創造了10億美元的票房收入。在全球票房上，這是一個里程碑，證明了她的才華，以及她致力於製作一部每個年齡段的芭比迷，都想在大銀幕上看到的電影的承諾。」
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
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Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL