《Barbie芭比》全球突破10億美元大關，「芭本海默」效應締造女性導演影史票房紀錄

今（2023）年暑期由《Barbie芭比》、《奧本海默》引發的「芭本海默」（Barbenheimer）觀影風潮，造成北美等地的票房大熱，兩片在北美盛大上映之後，上週過完第三個週末，《Barbie芭比》全球票房突破10億美元大關，寫下女性單獨執導電影的影史票房紀錄。

Photo Credit: GettyImages 《Barbie芭比》主創團隊，左至右：萊恩葛斯林（Ryan Gosling）、葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）、瑪格羅比（Margot Robbie）

簡單回顧《Barbie芭比》前兩個週末的票房狂潮。首週末在北美拿下1.62億美元，超越《超級瑪利歐兄弟電影版》首週末的1.46億美元，寫下今年北美首週末最高票房紀錄。而1.62億美元的北美首週票房，也讓導演葛莉塔潔薇成為影史首週末票房最高紀錄的女性導演，締造歷史。

《Barbie芭比》進入第二個週末，在北美的4337間電影院中， 週五收進2900萬美元、週六收進3460萬美元、週日則是2940萬美元，第二個週末的三天，週五至週日的票房收進9300萬美元的數字，與首週末相比跌幅42.6%，而第二個週末後的總票房成績，足以成為北美影史第7高。

第二個週末後，《Barbie芭比》 在北美地區的總票房收入達3.51億美元，已經成為今年度北美第4名的電影， 且《Barbie芭比》全球票房當時已累計7.74億美元，排在今年度全球第3名的位置， 排在前面的分別是， 《超級瑪利歐兄弟電影版》（13.50億美元）以及《 星際異攻隊3》（8.44億美元）。

進入第三個週末， 《Barbie芭比》在北美的4178間電影院中， 週五收進1700萬美元、週六收進2000萬美元、週日則是1600萬美元，第三個週末的三天，週五至週日的票房收進5300萬美元的數字，與首週末相比跌幅43%，第三週有此數字實屬不易，除了持續力壓同期大片《奧本海默》之外，也擋下了新上映、同屬華納兄弟的新片《巨齒鯊2：海溝深淵》的3000萬美元，連續三週穩坐票房冠軍。

第三個週末後，《Barbie芭比》 在北美地區的總票房收入達4.59億美元，超越 《 星際異攻隊3》（3.58億美元）、《蜘蛛人：穿越新宇宙》（3.80億美元），躍居成為今年度北美第2名的電影，在北美落後給 環球影業和照明娛樂《超級瑪利歐兄弟電影版》的5.74億美元。

值得一提的是， 儘管美國演員工會以及編劇工會正在進行罷工，勢必影響相關的電影宣傳，但在 「芭本海默」的領銜之下，北美上週票房 總收入約為1.8億美元，比去（2022）年同期增長了90%，也比肺炎疫情前的2019年增長了19%。

至於《Barbie芭比》在北美之外的市場收下5.72億美元，北美市場加上非北美市場的票房，全球票房累積至10.31億美元，也是今年繼《超級瑪利歐兄弟電影版》（13.52億美元） 之後，今年第二部總票房突破10億美元的電影。

Photo Credit: 華納兄弟 《Barbie芭比》劇照

倘若以女性導演作為觀察，葛莉塔潔薇憑藉《Barbie芭比》，成為影史擠身全球10億美元俱樂部的首位單一女性導演。在女導演「單獨執導」作品的全球票房脈絡中，此前以美國導演派蒂珍金斯（Patty Jenkins）執導的《神力女超人》，以及中國女導演賈玲執導的《你好，李煥英》為代表，兩片全球皆獲得8.22億美元（《你好，李煥英》在中國市場就進帳了8.21億美元）。而此紀錄則被葛莉塔潔薇的《Barbie芭比》向上推高至10億美元大關。

至於目前女導演的全球票房紀錄，則還是由《驚奇隊長》保持，累積至11.31億美元，不過此片是由安娜波頓（Anna Boden）以及雷恩弗來克（Ryan Fleck）「聯合執導」；而從《Barbie芭比》的氣勢來看，超越此數字應該也僅是時間問題。

在《Barbie芭比》有此亮眼的票房成績之前，最先相信《Barbie芭比》能夠突破10億美元大關的人，是製片兼主演瑪格羅比，而葛莉塔潔薇能接下《Barbie芭比》導演筒，其中一部份原因，則是來自於製片瑪格羅比向製片廠華納兄弟強力舉薦，作為製片，瑪格羅比也有責任，讓製片廠相信投入1.45億美元製作預算的《Barbie芭比》，能在全球市場帶來盈利。

瑪格羅比當時就相信，《Barbie芭比》在全球票房能夠帶來10億美元的票房收入，而瑪格羅比也強調，這樣的成功，取決於葛莉塔潔薇的加入。

「 我在會議上的主張是，當製片廠有足夠的勇氣將一個偉大的想法與一位有遠見的導演結合起來時，它們就會蓬勃發展。然後我舉了一系列例子，比如恐龍和史蒂芬史匹柏（ Steven Spielberg ）——幾乎列舉了多年來，令人難以置信的案子，且為工作室賺進大把鈔票的任何東西。我當時想，『現在你有了芭比娃娃和 葛莉塔潔薇 。 這會賺10億美元』，也許是我誇大了，但我們要開始拍這部電影了。」 瑪格羅比如此闡述製作《Barbie芭比》電影的前期過程。

最後的結果，《Barbie芭比》如願突破10億美元大關，甚至有持續向上推進的空間。