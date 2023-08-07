核融合研究再現進展：美科學家二度實現能量淨增益，且產能較第一次增加
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核融合發電過去被認為是美好卻遙遠的目標，這種想法直到去（2022）年12月被打破。而在本次的實驗當中，研究人員表示這次實驗達到的能量產出，甚至較12月的突破更為增加。
有望產出「潔淨能源」的核融合發電研究再度出現進展，美國勞倫斯利佛摩國家實驗室（Lawrence Livermore National Laboratory）週日宣布，研究團隊於當地時間7月30日在國家點火設施（National Ignition Facility ）進行可控制的核融合實驗，並且再度成功實現「能量淨增益」，讓產出的能量遠高於引發反應所使用的能量。這是人類史上第二次達成這項成就。
核融合發電過去被認為是美好卻遙遠的目標，這種想法直到去（2022）年12月被打破。當時美國能源部宣布國家點火設施的研究人員在核融合研究方面取得「重大科學突破」，首度在核融合反應中，達成產出的能量遠高於用來激發核融合反應使用的雷射光能量。當時美國能源部長葛蘭何（Jennifer Granholm）還與實驗室研究人員一起出席記者會，宣布這項突破性進展。
而在本次的實驗當中，研究人員表示這次實驗達到的能量產出，甚至較12月的突破更為增加。
美國勞倫斯利佛摩國家實驗室的發言人保羅．瑞恩（Paul Rhien）表示：「目前針對實驗結果的相關分析正在進行中，但我們可以確定這次的實驗所產出的能量，較（第一次）12月的測試還要高。」
保羅．瑞恩表示在相關分析完成之前，實驗室不會對更多細節進行討論。但研究團隊打算在學術會議以及有同儕審查的期刊上，發表他們的研究成果。
目前現有的核電廠是以核分裂的方式進行發電。核分裂技術能產生大量的潔淨能源，雖然在國際社會努力減少溫室氣體排放和減緩全球暖化的背景下，核能再次受到關注，但其安全性問題長久以來一直備受爭議。
國立成功大學太空與電漿科學研究所的張博宇副教授曾於訪問中表示，相較於核分裂發電，核融合具有低核災風險、低核廢料等優點。核分裂在連鎖反應當中輻射會一直跑出來，而若意外產生輻射汙染，除非把汙染物去除，否則污染會一直都在。
而核融合若使用氚作為原料，其半衰期約為12年，若因意外造成氚釋出到環境中，其輻射劑量大約1、200年後會消失，這對於人類來講是有限的，不是無限長的時間。而核融合在反應過程中所產生的中子雖然也會造成周邊材料具有輻射性，但和核分裂的原料相比相對較低，因此被稱做低階的輻射廢料。
科學家過去也曾經嘗試以核融合產生乾淨能源，但在過往研究中，達到核融合反應所需要消耗的能量總是大於反應可產出的能量。
對於這次的進展，張博宇以點火柴來比喻：「有時候我們點下去會開始燒，但有時候我們也會點失敗，科學家目前就像是處在一個懸崖（cliff），每次測試都在看結果是在哪一邊，要不完全沒有成功，要不就會非線性的增益出來。」張博宇表示，目前科學家就處在反應的邊界不斷測試、調整各種條件，但實際調整了哪些條件，還是要等團隊研究發表之後才會更清楚。
然而本次勞倫斯利佛摩國家實驗室的研究成果，代表了一次成功且重要的「重現」。「不管是工程或科學上，第一步一定要能重現，然後才能往下走，改設計讓結果進步。」張博宇猜測，該研究團隊目前在做的事情就是以原條件進行微調，沒有做太大的改變。
值得注意的是，去年12月與目前的研究成果所指的能量增益，都是相較於用來激發核融合反應的雷射光能量，然而在使用電能產生雷射光的過程中，會有大量的能量消耗。因此整個實驗會需要不斷測試條件，以期望有一天反應產出的能量，不僅可以像現在一樣高於輸入的雷射光能量，也能高於一開始整個實驗所需要消耗的大量電能。
新聞來源
- U.S. lab says it repeated fusion energy feat — with higher yield（The Washington Post）
- US scientists achieve net energy gain for second time in nuclear fusion reaction（The Guardian）
- US scientists repeat fusion ignition breakthrough for 2nd time（Reuters）
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
我們想讓你知道的是
台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。