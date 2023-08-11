日本死亡人數已是出生人數的兩倍，還能做什麼來阻止人口下降？

文：Julian Ryall

反映日本人口趨勢的最新數據令人沮喪——2022年死亡人數（156萬）大約是出生人數（77.1萬）的兩倍。根據居民登記數據，總務省估計去（2022）年總人口減少了約80萬。這是自1968年首次整理可比較統計數據以來人口總數的最大降幅。

日本現在的國民人口為1.224億，15年前人口達到逾1.28億的峰值。

日本人口減少的問題並不是最近才出現的。自上世紀90年代以來，歷屆日本政府都意識到人口將開始下降，並試圖提供解決方案。然而，人口收縮的速度之快甚至令專家都感到驚訝。2017年，總部位於東京的國家人口和社會保障研究所曾預測，年出生人數不會在2030年之前跌破80萬大關。

隨著日本人口下降的現實變得越來越嚴峻，日本首相岸田文雄領導的政府宣佈了一系列鼓勵更多人生育的舉措。

日本「瀕臨崩潰」

今年1月，岸田文雄警告說，日本正處於危機的「邊緣」，並宣佈政府將花費約20兆日元（約合1280億歐元，1400億美元）用於支持希望生育更多子女的年輕夫婦。這相當於日本GDP的約4％，幾乎是政府在2021財年為同一目標撥款的兩倍。

岸田文雄還成立了一個小組來制定額外資金的使用方式。7月下旬，其在東京舉辦的一場活動標誌著日本在全國範圍內支持兒童和家庭的運動正式開幕。

政府已同意上調兒童津貼，並將更加致力於消除兒童貧困和虐待。爸爸將被鼓勵休陪產假；額外撥款將用於托兒設施建設，以使在職父母能夠重返工作崗位。此外父母還將獲得更多的稅收優惠。

岸田文雄表示，他的目標是贏得社會對兒童和父母的支持。「我們希望一個對育兒友好的社會圈能在全國範圍內推廣，」他在啟動儀式上說。

然而，批評人士對最新提案並不完全認可。他們警告說，先前的政府也曾試圖通過增加支出來鼓勵生育，但日本社會未能作出如政府預期的反應。

日本人口正在迅速老齡化，65歲以上的人口比例已接近30％。其鄰國中國和韓國也面臨類似問題，預計在未來30年，老年人口數量將繼續攀升。

財政資助能否奏效？

國家人口與社會保障研究所高級研究員中川雅貴（Masataka Nakakawa）說：「政府非常關注經濟方面的措施，儘管他們為此劃撥的預算非常大，聽起來也很積極，但我們必須看看它是否真的有效。」

中川雅貴認為，最新的人口統計數據令人擔憂，但也警告稱還有其他因素同樣不可忽視，比如結婚人數的下降。他說，日本人普遍晚婚，並選擇生育較少的子女，主要是由於經濟壓力導致。

廣島大學社會學副教授北仲千里（Chisato Kitanaka）認為，儘管政府知道人口下降是不可避免的，卻未能制定出有效的政策來解決人口問題。「對於想要孩子的年輕人來說，一直以來都存在很多障礙，」她告訴《德國之聲》。其中包括經濟和教育方面的擔憂，但可以說最大的問題是社會態度。

「在日本，生孩子意味著夫妻必須結婚，」她說。「在日本，只有2％的孩子是非婚生子女，而其他國家對家庭的概念則採取了更『靈活』的態度。」

「日本社會所接受的是婚內生子，這就使得單身母親撫養孩子變得困難，」她補充道，「因為她必須工作掙錢，同時又會被社會孤立。」

依靠移民解決人口問題？

北仲千里認為，政府應當大幅提高支付給家庭的福利金，用以幫助撫養子女，同時降低高額的教育成本，特別是在高等教育階段。

人口統計數據顯示，近300萬外國人在日本居住生活，較上一年增加了28.9萬人，增幅超過10％。這一增長使得在日本的外國人口數達到創紀錄的高位。

儘管如此，許多日本人並不願認真考慮大規模移民作為提供穩定勞動力並解決該國人口問題的方案。

「這很困難，」北仲千里承認，「很顯然，目前居住在日本的外國人更多了。但我們作為一個社會卻不願將其視作一個長期問題來進行思考。並且，許多日本人也還沒有準備好接受外國人。我們需要討論的是，未來我們希望生活在一個什麼樣的日本。」

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

原標題：日本還能做什麼來阻止人口下降？

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：朱家儀