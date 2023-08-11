日本死亡人數已是出生人數的兩倍，還能做什麼來阻止人口下降？
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日本去年人口減少了80萬，死亡人口超過出生人口的速度達到了歷史高位。政府計劃扭轉這一趨勢，但許多人擔心其努力並不會奏效。
文：Julian Ryall
反映日本人口趨勢的最新數據令人沮喪——2022年死亡人數（156萬）大約是出生人數（77.1萬）的兩倍。根據居民登記數據，總務省估計去（2022）年總人口減少了約80萬。這是自1968年首次整理可比較統計數據以來人口總數的最大降幅。
日本現在的國民人口為1.224億，15年前人口達到逾1.28億的峰值。
日本人口減少的問題並不是最近才出現的。自上世紀90年代以來，歷屆日本政府都意識到人口將開始下降，並試圖提供解決方案。然而，人口收縮的速度之快甚至令專家都感到驚訝。2017年，總部位於東京的國家人口和社會保障研究所曾預測，年出生人數不會在2030年之前跌破80萬大關。
隨著日本人口下降的現實變得越來越嚴峻，日本首相岸田文雄領導的政府宣佈了一系列鼓勵更多人生育的舉措。
日本「瀕臨崩潰」
今年1月，岸田文雄警告說，日本正處於危機的「邊緣」，並宣佈政府將花費約20兆日元（約合1280億歐元，1400億美元）用於支持希望生育更多子女的年輕夫婦。這相當於日本GDP的約4％，幾乎是政府在2021財年為同一目標撥款的兩倍。
岸田文雄還成立了一個小組來制定額外資金的使用方式。7月下旬，其在東京舉辦的一場活動標誌著日本在全國範圍內支持兒童和家庭的運動正式開幕。
政府已同意上調兒童津貼，並將更加致力於消除兒童貧困和虐待。爸爸將被鼓勵休陪產假；額外撥款將用於托兒設施建設，以使在職父母能夠重返工作崗位。此外父母還將獲得更多的稅收優惠。
岸田文雄表示，他的目標是贏得社會對兒童和父母的支持。「我們希望一個對育兒友好的社會圈能在全國範圍內推廣，」他在啟動儀式上說。
然而，批評人士對最新提案並不完全認可。他們警告說，先前的政府也曾試圖通過增加支出來鼓勵生育，但日本社會未能作出如政府預期的反應。
日本人口正在迅速老齡化，65歲以上的人口比例已接近30％。其鄰國中國和韓國也面臨類似問題，預計在未來30年，老年人口數量將繼續攀升。
財政資助能否奏效？
國家人口與社會保障研究所高級研究員中川雅貴（Masataka Nakakawa）說：「政府非常關注經濟方面的措施，儘管他們為此劃撥的預算非常大，聽起來也很積極，但我們必須看看它是否真的有效。」
中川雅貴認為，最新的人口統計數據令人擔憂，但也警告稱還有其他因素同樣不可忽視，比如結婚人數的下降。他說，日本人普遍晚婚，並選擇生育較少的子女，主要是由於經濟壓力導致。
廣島大學社會學副教授北仲千里（Chisato Kitanaka）認為，儘管政府知道人口下降是不可避免的，卻未能制定出有效的政策來解決人口問題。「對於想要孩子的年輕人來說，一直以來都存在很多障礙，」她告訴《德國之聲》。其中包括經濟和教育方面的擔憂，但可以說最大的問題是社會態度。
「在日本，生孩子意味著夫妻必須結婚，」她說。「在日本，只有2％的孩子是非婚生子女，而其他國家對家庭的概念則採取了更『靈活』的態度。」
「日本社會所接受的是婚內生子，這就使得單身母親撫養孩子變得困難，」她補充道，「因為她必須工作掙錢，同時又會被社會孤立。」
依靠移民解決人口問題？
北仲千里認為，政府應當大幅提高支付給家庭的福利金，用以幫助撫養子女，同時降低高額的教育成本，特別是在高等教育階段。
人口統計數據顯示，近300萬外國人在日本居住生活，較上一年增加了28.9萬人，增幅超過10％。這一增長使得在日本的外國人口數達到創紀錄的高位。
儘管如此，許多日本人並不願認真考慮大規模移民作為提供穩定勞動力並解決該國人口問題的方案。
「這很困難，」北仲千里承認，「很顯然，目前居住在日本的外國人更多了。但我們作為一個社會卻不願將其視作一個長期問題來進行思考。並且，許多日本人也還沒有準備好接受外國人。我們需要討論的是，未來我們希望生活在一個什麼樣的日本。」
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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：日本還能做什麼來阻止人口下降？
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：朱家儀
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VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
我們想讓你知道的是
為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html