2023/08/08,
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《紐約時報》調查報導：美科技大亨夫妻擋與中國政府密切合作，金援中共全球大外宣

《紐約時報》調查報導：美科技大亨夫妻擋與中國政府密切合作，金援中共全球大外宣
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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紐時的調查首次揭露這些團體的資金來源，並記錄辛漢與中國宣傳的利益關係。辛漢目前住在上海，其資金網絡下的一家媒體正在製作一檔YouTube節目，其中部分資金由上海市宣傳部門提供；另有兩家媒體正與中國一所大學合作，目的是「向世界傳播中國的聲音」。

（中央社）根據《紐約時報》6日刊出的一篇調查報導，美國科技大亨辛漢與中國政府與媒體密切合作，金援中國在全球的宣傳活動，蛛絲馬跡就藏匿在眾多非營利組織和空殼公司中。

從麻州智庫Tricontinental到曼哈頓一處活動場所、從南非政黨到印度與巴西新聞機構，紐時追蹤到數億元資金涉及的團體都與辛漢（Neville Roy Singham）有關，這些團體積極推廣符合中共大外宣的話語論調。

公司文件顯示，辛漢的資金網絡資助了印度新聞網站NewsClick。這個網站的報導充斥中國政府的談話要點，其中一個影片還稱許「中國歷史持續激勵著工人階級」。

紐時的調查首次揭露這些團體的資金來源，並記錄辛漢與中國宣傳的利益關係。

辛漢是左翼學者阿契伯德（Archibald Singham）的兒子，現年69歲的他創立了總部位於芝加哥的軟體諮詢公司Thoughtworks。

辛漢目前住在上海，其資金網絡下的一家媒體正在製作一檔YouTube節目，其中部分資金由上海市宣傳部門提供；另有兩家媒體正與中國一所大學合作，目的是「向世界傳播中國的聲音」。

辛漢2017年與前民主黨政治顧問伊凡斯（Jodie Evans）結婚。2001年美國遭遇恐怖攻擊後，現年68歲的伊凡斯將自己塑造成社運人士，她因佩戴粉色和平標誌耳環和靜坐而聲名大噪，最終被捕。

伊凡斯協助成立反戰團體「粉紅代碼」（Code Pink）抗議伊拉克戰爭，並籌辦有關對抗氣候變遷、性別和種族主義等活動。直到幾年前，她還強烈抨擊北京當局，推文表示「我們要求中國停止殘酷鎮壓女性人權捍衛者」。伊凡斯2015年還發布與中國異議人士艾未未的合照。

紐時報導，「反冷戰」（No Cold War）組織及「粉紅代碼」等團體，都獲得與辛漢有關的美國非營利組織至少2億7500萬元捐款贊助。「粉紅代碼」過去曾批評中國人權紀錄，現在卻為中國發聲。

紀錄顯示，自2017年來，「粉紅代碼」約1/4捐款（超過140萬美元）來自與辛漢相關的2個團體。

伊凡斯如今堅決支持中國，她2021年說，美國若壓垮中國，「將切斷人類和地球上生命的希望」，她也將維吾爾人描述為恐怖分子，並為中國對待和大規模拘押維吾爾人的做法辯護。

伊凡斯在最近一次的YouTube直播影片中被問到對中國有何負面看法時，她說她「這輩子都想不出來。」

辛漢也與中國媒體公司Maku Group共用辦公空間，這家公司說，他們的目標是讓外國人了解「中國在世界舞台創造的奇蹟」。

據報導，Maku Group和Tricontinental同意與上海一間大學合作，以中文和英文「講述中國故事」。

Maku Group沒有回應紐時的置評要求，網站也顯示維護關閉中。

辛漢今年5月出席了上海一家媒體機構的開幕式，主辦單位分發印有「溝通即團結」的手提袋，他坐在前排，身旁是共產黨中央委員會轄下出版組織官員于運全（Yu Yunquan，音譯）。

他上個月還參加一個有關向國際推廣中國共產黨的研討會論壇，在一張討論如何在海外宣傳共產黨的分組會議照片中，可看到辛漢在飾有紅色錘子和鐮刀的本子上做筆記。

辛漢在電郵中極力否認有關他是「任何政黨或政府或其代表成員、為其工作、接受其命令或遵循其指示」的說法。

他說：「我完全依循自己的信念，這是我長期以來持有的個人想法。」

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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