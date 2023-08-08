《紐約時報》調查報導：美科技大亨夫妻擋與中國政府密切合作，金援中共全球大外宣
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紐時的調查首次揭露這些團體的資金來源，並記錄辛漢與中國宣傳的利益關係。辛漢目前住在上海，其資金網絡下的一家媒體正在製作一檔YouTube節目，其中部分資金由上海市宣傳部門提供；另有兩家媒體正與中國一所大學合作，目的是「向世界傳播中國的聲音」。
（中央社）根據《紐約時報》6日刊出的一篇調查報導，美國科技大亨辛漢與中國政府與媒體密切合作，金援中國在全球的宣傳活動，蛛絲馬跡就藏匿在眾多非營利組織和空殼公司中。
從麻州智庫Tricontinental到曼哈頓一處活動場所、從南非政黨到印度與巴西新聞機構，紐時追蹤到數億元資金涉及的團體都與辛漢（Neville Roy Singham）有關，這些團體積極推廣符合中共大外宣的話語論調。
公司文件顯示，辛漢的資金網絡資助了印度新聞網站NewsClick。這個網站的報導充斥中國政府的談話要點，其中一個影片還稱許「中國歷史持續激勵著工人階級」。
紐時的調查首次揭露這些團體的資金來源，並記錄辛漢與中國宣傳的利益關係。
辛漢是左翼學者阿契伯德（Archibald Singham）的兒子，現年69歲的他創立了總部位於芝加哥的軟體諮詢公司Thoughtworks。
辛漢目前住在上海，其資金網絡下的一家媒體正在製作一檔YouTube節目，其中部分資金由上海市宣傳部門提供；另有兩家媒體正與中國一所大學合作，目的是「向世界傳播中國的聲音」。
辛漢2017年與前民主黨政治顧問伊凡斯（Jodie Evans）結婚。2001年美國遭遇恐怖攻擊後，現年68歲的伊凡斯將自己塑造成社運人士，她因佩戴粉色和平標誌耳環和靜坐而聲名大噪，最終被捕。
伊凡斯協助成立反戰團體「粉紅代碼」（Code Pink）抗議伊拉克戰爭，並籌辦有關對抗氣候變遷、性別和種族主義等活動。直到幾年前，她還強烈抨擊北京當局，推文表示「我們要求中國停止殘酷鎮壓女性人權捍衛者」。伊凡斯2015年還發布與中國異議人士艾未未的合照。
紐時報導，「反冷戰」（No Cold War）組織及「粉紅代碼」等團體，都獲得與辛漢有關的美國非營利組織至少2億7500萬元捐款贊助。「粉紅代碼」過去曾批評中國人權紀錄，現在卻為中國發聲。
紀錄顯示，自2017年來，「粉紅代碼」約1/4捐款（超過140萬美元）來自與辛漢相關的2個團體。
伊凡斯如今堅決支持中國，她2021年說，美國若壓垮中國，「將切斷人類和地球上生命的希望」，她也將維吾爾人描述為恐怖分子，並為中國對待和大規模拘押維吾爾人的做法辯護。
伊凡斯在最近一次的YouTube直播影片中被問到對中國有何負面看法時，她說她「這輩子都想不出來。」
辛漢也與中國媒體公司Maku Group共用辦公空間，這家公司說，他們的目標是讓外國人了解「中國在世界舞台創造的奇蹟」。
據報導，Maku Group和Tricontinental同意與上海一間大學合作，以中文和英文「講述中國故事」。
Maku Group沒有回應紐時的置評要求，網站也顯示維護關閉中。
辛漢今年5月出席了上海一家媒體機構的開幕式，主辦單位分發印有「溝通即團結」的手提袋，他坐在前排，身旁是共產黨中央委員會轄下出版組織官員于運全（Yu Yunquan，音譯）。
他上個月還參加一個有關向國際推廣中國共產黨的研討會論壇，在一張討論如何在海外宣傳共產黨的分組會議照片中，可看到辛漢在飾有紅色錘子和鐮刀的本子上做筆記。
辛漢在電郵中極力否認有關他是「任何政黨或政府或其代表成員、為其工作、接受其命令或遵循其指示」的說法。
他說：「我完全依循自己的信念，這是我長期以來持有的個人想法。」
新聞來源
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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