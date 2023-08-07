倫敦紅磚巷「塗鴉之亂」：中國留學生以白漆覆蓋原圖寫下24個紅字，為何連自家人也不挺？

英國倫敦東區著名的塗鴉聖地「紅磚巷」（Brick Lane）近日出現「塗鴉之亂」，原來上頭的塗鴉遭白漆覆蓋，改以紅字寫下中國「社會主義核心價值觀」24字，這件數名中國留學生的「創作」在推特上引發軒然大波，是否會影響逐漸緊張的英中關係尚有待觀察。

推特帳號「李老師不是你老師」指出，8月5日，倫敦著名的紅磚巷塗鴉牆被刷上了「社會主義核心價值觀」。

「社會主義核心價值觀」是2012年11月8日，中國共產黨第18次全國代表大會中首次提出，倡導富強、民主、文明、和諧、自由、平等、公正、法治、愛國、敬業、誠信、友善等24個字。中共中央總書記習近平上任後就多次提及社會主義核心價值觀，強調社會主義是當代中國精神的集中體現。

Photo Credit: GettyImages 倫敦塗鴉牆「紅磚巷」遭人以白漆覆蓋、改以紅字寫上「社會主義核心價值觀」。

這起事件是誰策劃的？

澳洲華裔異議藝術家巴丟草（Badiucao）在臉書指出，這起破壞行為是由一群在倫敦皇家藝術學院（Royal Academy of Arts）的中國愛國留學生所為。

1. Video posted by a Chinese nationalist students from Royal College of Art in London destroying famous street art spot Brick Lane.



it is painted over and replaced by Chinese propaganda slogan “The 12 Core Socialist Values” . pic.twitter.com/uqxnvwpL0I — 巴丢草 Bad ї ucao (@badiucao) August 6, 2023

一名自稱擁有全球人才簽證（Global Talent Visa）的藝術家「一鵲」（YI Que）6日也在IG上承認自己是這起事件的「創作者」。

「一鵲」指出，對他來說「這件作品並沒有太多政治意味，只是作為外衣，而在討論不同環境本身」，他認為「（倫敦的）自由便是西方對東方主義的建構，其內裡隱藏著極大的文化階段的權利不平等和剝削」，而他希望「 用社會主義的構建方式，來反殖民西方的虛假自由，讓我們看看這會碰撞出什麼。」

「一鵲」在微博也寫道，他很愛他的國家，希望能透過作品來反映所謂自由的邏各斯中心主義和文化殖民性。邏各斯中心主義（logocentrism）指的是把詞彙和語言看作是對外部現實的根本表達的西方科學和哲學傳統，但一些研究者認為，邏各斯中心主義並不存在於所有文化中，而只是西方文化特有的偏見。

而針對用白漆覆蓋塗鴉牆的其他作品， 「一鵲」表示，「 很遺憾遮住了很多藝術家的作品，可能這就是自由的代價，那讓我來做放大這種代價的壞人吧。」

外界怎麼看這起事件？

「一鵲」這番「創作自白」在推特、和IG遭到一面倒的批評。有網友留言稱「你敢去北京寫民主自由嗎？」也有留言稱「藝術的本質是追求自由、尊重和關懷，而你為了宣傳你的理念與作品，把別人的作品悉數抹去，這是一種殘暴的行為」，更有人稱這件作品同時遭到中文和英文母語者兩邊的人罵，其實證明了一點：「這不是用社會主義反殖民西方虛假自由，而是用威權主義入侵文明價值觀時自由世界有自我調節能力。這無關自由的代價，這是缺德者對自由邊界的誤解。」

藝術家巴丟草也在推特上指出，「就是想火了吧，做了一件人討厭的下流事，毫無理由，毫無創作的破壞了別人的繪畫作品。然後嘗試用左右一些政治的浮空理論通過戲劇合理化他出名的目的。」

「李老師不是你老師」也指出，這件作品「很成功」；一如其策劃人所說，讓人「一秒回到中國」：這一整個行為「很形象」、是「很中國」的藝術品，也就是當「中國」來了以後，粗暴、不尊重、不考慮他人，將所有一切燦爛繽紛的文化都一併清除；中國的文化領域現狀就是如此一步步走向無聊的深淵。

居倫敦的藝術家「susi_foxy_art」於IG上指出，這群學生本可使用被註明可以使用的空間，但他們「如此貪婪」想要覆蓋原本的優秀作品，「這就是問題所在」。有網友指出，該面牆是用來紀念已故街頭藝術家Myartis Frank生前最後一幅畫，當地的塗鴉創作者都會避開該面牆。

原來塗鴉不見了，有人呼籲復原、有人二創

這面寫著24中國標語的新創作並沒有孤單太久，許多人在上面進行二次創作，如在寫著「自由」紅字上加註「共產黨去死」（Fuck Communism）、「在中國沒有自由」（No Freedom in China）；在「平等」紅字旁寫著「但有人比其他人更平等」（But some are more equal than others）。

I utterly condemn the #CCP thugs who defaced London’s Brick Lane with their regime’s vile hate-filled propaganda



I wholeheartedly applaud, support & stand in solidarity with the brave mainland Chinese who stood up against this and responded with counter-graffiti in Brick Lane! pic.twitter.com/P24fkuUMbs — Benedict Rogers 羅傑斯 (@benedictrogers) August 6, 2023

有人在「愛國」兩字之間貼上中國國家領導人習近平的貼紙，並附上「沒有習的獨裁」（No Xi Dictatorship）；「法治」也被打上問號；「富強」、 「民主」則被寫上「404 not found」等。

Photo Credit: GettyImages

另一方面，也有一些中國留學生表示，他們正積極聯繫被覆蓋的作品創作者Benzi Brofman，希望能恢復原用來致敬已故街頭藝術家Myartis Frank的塗鴉。

China Deviants正积极与原艺术家联系，以恢复纪念Myartis Frank的涂鸦。我们计划进行众筹支持他的创作,顺利的话后续会公布。在新的涂鸦创作出现之前，我们邀请大家带海报来Brick Lane，进行表达创作。 For the erased Colours For the silenced voices We Saw, We Heard, We Remember pic.twitter.com/V0q6pAscHN — China Deviants (@China_Deviants) August 6, 2023

就地塗鴉犯法嗎？

《BBC》報導，紅磚巷位於東倫敦，屬於陶爾哈姆萊茨區，根據該區規定，未經事先明確許可，市政當局不同意在其財產（包括人行道）上進行任何繪畫、書寫或其他標記。擅自塗鴉者可能會因輕度違法，而被處以80英鎊（約合新台幣3229元）的罰款。

不過報導也指出，該區區議會2019年批准的一項區分「塗鴉」和「街頭藝術」的新政策，執法人員在去除難看的塗鴉的同時，也將「採取平衡觀點」以保護優秀的壁畫創作。通過Google街景可以發現，事發道路兩側自2017年以來便成為塗鴉和繪畫的場地，每隔幾週這裡的繪畫就會被更新一遍。

中國和英國近年關係不平靜，去年10月中共二十大期間，一批居英港人到曼徹斯特城中國領使館外示威，期間有從使館走出來的人騷擾示威者、腳踢標語。混亂期間，有示威者遭拖進使館被人圍毆，中國駐英總領事鄭曦原涉嫌參與其中，後遭到北京召回。

這起事件是否會上升到外交層級還有待觀察，英國官方目前未出面回應此事。

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核稿編輯：翁世航