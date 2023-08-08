2023/08/08,
國際

丹麥、瑞典接連發生焚燒《古蘭經》事件，是言論自由還是惡意侮辱？

丹麥、瑞典接連發生焚燒《古蘭經》事件，是言論自由還是惡意侮辱？
2023年6月28日，在瑞典焚燒《古蘭經的》伊拉克公民默米卡（Salwan Momika）｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

近年來，丹麥、瑞典等歐洲國家發生過多起公開場合焚燒古蘭經事件，引發全球穆斯林的強烈反應。焚燒古蘭經的動機是什麼？這樣的行為是否踰越了言論自由的邊界？

文：Lucia Schulten

最近幾個月，丹麥、瑞典這兩個北歐國家連發數起焚燒《古蘭經》事件。就在7月31日，兩名來自伊拉克的活躍人士在瑞典公開損毀《古蘭經》，再次引發伊斯蘭世界的強烈抗議，丹、瑞兩國與穆斯林國家的外交關係也受到了衝擊。

與此同時，焚燒《古蘭經》事件也對丹麥、瑞典本身的內政造成了影響。7月30日，瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）在社群網站上表示，瑞典正處於二戰結束以來「最為緊張的安全局勢下」。

焚燒《古蘭經》事件造成了哪些影響？

挪威國際關係研究所的埃佐爾德（Tobias Etzold）認為，焚燒《古蘭經》事件的成因很難用三言兩語去說清。他指出，北歐國家存在著「某種傳統」，對其他宗教表示批判甚至羞辱，伊斯蘭教更是首當其衝。極右翼以及右翼民粹分子在2022年已經發起過多次焚燒《古蘭經》行動。

焚燒《古蘭經》事件甚至影響到了地緣戰略：俄烏戰爭爆發後，二戰後一直保持中立的瑞典謀求加入北約，但是北約成員國土耳其卻以瑞典政府打擊庫德工人黨流亡組織不力、頻發焚燒《古蘭經》事件為由予以阻撓。一直到今年7月，土耳其政府才表示願意為瑞典開綠燈，但是該決策還需要經土耳其國會批准。

政治學者埃佐爾德認為，瑞典頻發焚燒《古蘭經》事件，同時又苦苦等待土耳其同意其加入北約，這絕非偶然。他指出，焚燒《古蘭經》事件一起接著一起發生，很有可能為緊繃的瑞土關係火上澆油。

為什麼是瑞典和丹麥？

埃佐爾德進一步指出，瑞典和丹麥頻發焚燒《古蘭經》事件，一大原因就是兩國有著十分寬泛的言論自由定義。比如，瑞典憲法明文規定，言論自由也包括抨擊宗教之自由。而且，瑞典司法機關迄今為止從未將任何一起焚燒宗教經文案件判定為煽動民族仇恨。相比之下，其他國家對這類行為的限制要嚴格得多，往往會適用煽動民族仇恨罪名。

丹麥早在2005年就發生過《日德蘭郵報》刊發先知默罕默德之漫畫事件，引發了全球穆斯林的強烈抗議，部分抗議還以暴力形式進行。長年研究北歐政治問題的埃佐爾德指出，瑞典和丹麥的政界以及社會非常強調言論自由的全面性，因此不太願意以任何手段對此予以限制。

焚燒《古蘭經》會造成哪些後果？

過去幾年間，此類事件已經招致了穆斯林國家民眾激烈抗議，丹、瑞兩國與穆斯林國家的外交關係也受到了影響。7月中旬，伊拉克驅逐了瑞典大使；此前不久，抗議民眾闖進瑞典使館建築縱火。伊朗也在7月中旬宣佈，暫不接受新任瑞典大使赴任。

沙烏地阿拉伯則稱，已經召見瑞典大使，還將向瑞典發出正式的抗議書。阿爾及利亞則在7月分別召見丹麥以及瑞典大使。土耳其則要求兩國採取實際行動阻止焚燒《古蘭經》事件的發生。

甚至瑞典與丹麥的內政也受到了影響。政治學者埃佐爾德指出，兩國都提升了恐怖襲擊警戒級別，這是出於對報復行動的擔憂。

瑞典和丹麥採取了哪些措施？

兩國雖然都對焚燒《古蘭經》事件予以譴責，但是同時也都強調這屬於言論自由範疇，因此當局不得不批准此類行動。瑞典方面尤其強調，此類行動是由個別人發起，而非國家機關。

目前，瑞典和丹麥也都在檢視是否能夠出台新措施來禁止焚燒《古蘭經》的集會活動。就在7月30日，丹麥外相拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）披露，丹麥政府正在尋找「法律手段」來禁止在外國使館前進行此類行動。瑞典當局則在檢視是否能擴大警方權力來阻止焚燒《古蘭經》、並對相關人士進行搜查。瑞典方面還希望加強國內以及邊境的相關管控。

不過，瑞典首相克里斯特松在8月1日再次強調，不會背離言論自由的基本原則。

政治學者埃佐爾德則估計，瑞典政府的新舉措很有可能招致原本支持現政府的右翼民粹勢力的「強烈反對」。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：焚燒古蘭經：言論自由還是惡意侮辱？

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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