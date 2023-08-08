丹麥、瑞典接連發生焚燒《古蘭經》事件，是言論自由還是惡意侮辱？
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近年來，丹麥、瑞典等歐洲國家發生過多起公開場合焚燒古蘭經事件，引發全球穆斯林的強烈反應。焚燒古蘭經的動機是什麼？這樣的行為是否踰越了言論自由的邊界？
文：Lucia Schulten
最近幾個月，丹麥、瑞典這兩個北歐國家連發數起焚燒《古蘭經》事件。就在7月31日，兩名來自伊拉克的活躍人士在瑞典公開損毀《古蘭經》，再次引發伊斯蘭世界的強烈抗議，丹、瑞兩國與穆斯林國家的外交關係也受到了衝擊。
與此同時，焚燒《古蘭經》事件也對丹麥、瑞典本身的內政造成了影響。7月30日，瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）在社群網站上表示，瑞典正處於二戰結束以來「最為緊張的安全局勢下」。
焚燒《古蘭經》事件造成了哪些影響？
挪威國際關係研究所的埃佐爾德（Tobias Etzold）認為，焚燒《古蘭經》事件的成因很難用三言兩語去說清。他指出，北歐國家存在著「某種傳統」，對其他宗教表示批判甚至羞辱，伊斯蘭教更是首當其衝。極右翼以及右翼民粹分子在2022年已經發起過多次焚燒《古蘭經》行動。
焚燒《古蘭經》事件甚至影響到了地緣戰略：俄烏戰爭爆發後，二戰後一直保持中立的瑞典謀求加入北約，但是北約成員國土耳其卻以瑞典政府打擊庫德工人黨流亡組織不力、頻發焚燒《古蘭經》事件為由予以阻撓。一直到今年7月，土耳其政府才表示願意為瑞典開綠燈，但是該決策還需要經土耳其國會批准。
政治學者埃佐爾德認為，瑞典頻發焚燒《古蘭經》事件，同時又苦苦等待土耳其同意其加入北約，這絕非偶然。他指出，焚燒《古蘭經》事件一起接著一起發生，很有可能為緊繃的瑞土關係火上澆油。
為什麼是瑞典和丹麥？
埃佐爾德進一步指出，瑞典和丹麥頻發焚燒《古蘭經》事件，一大原因就是兩國有著十分寬泛的言論自由定義。比如，瑞典憲法明文規定，言論自由也包括抨擊宗教之自由。而且，瑞典司法機關迄今為止從未將任何一起焚燒宗教經文案件判定為煽動民族仇恨。相比之下，其他國家對這類行為的限制要嚴格得多，往往會適用煽動民族仇恨罪名。
丹麥早在2005年就發生過《日德蘭郵報》刊發先知默罕默德之漫畫事件，引發了全球穆斯林的強烈抗議，部分抗議還以暴力形式進行。長年研究北歐政治問題的埃佐爾德指出，瑞典和丹麥的政界以及社會非常強調言論自由的全面性，因此不太願意以任何手段對此予以限制。
焚燒《古蘭經》會造成哪些後果？
過去幾年間，此類事件已經招致了穆斯林國家民眾激烈抗議，丹、瑞兩國與穆斯林國家的外交關係也受到了影響。7月中旬，伊拉克驅逐了瑞典大使；此前不久，抗議民眾闖進瑞典使館建築縱火。伊朗也在7月中旬宣佈，暫不接受新任瑞典大使赴任。
沙烏地阿拉伯則稱，已經召見瑞典大使，還將向瑞典發出正式的抗議書。阿爾及利亞則在7月分別召見丹麥以及瑞典大使。土耳其則要求兩國採取實際行動阻止焚燒《古蘭經》事件的發生。
甚至瑞典與丹麥的內政也受到了影響。政治學者埃佐爾德指出，兩國都提升了恐怖襲擊警戒級別，這是出於對報復行動的擔憂。
瑞典和丹麥採取了哪些措施？
兩國雖然都對焚燒《古蘭經》事件予以譴責，但是同時也都強調這屬於言論自由範疇，因此當局不得不批准此類行動。瑞典方面尤其強調，此類行動是由個別人發起，而非國家機關。
目前，瑞典和丹麥也都在檢視是否能夠出台新措施來禁止焚燒《古蘭經》的集會活動。就在7月30日，丹麥外相拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）披露，丹麥政府正在尋找「法律手段」來禁止在外國使館前進行此類行動。瑞典當局則在檢視是否能擴大警方權力來阻止焚燒《古蘭經》、並對相關人士進行搜查。瑞典方面還希望加強國內以及邊境的相關管控。
不過，瑞典首相克里斯特松在8月1日再次強調，不會背離言論自由的基本原則。
政治學者埃佐爾德則估計，瑞典政府的新舉措很有可能招致原本支持現政府的右翼民粹勢力的「強烈反對」。
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原標題：焚燒古蘭經：言論自由還是惡意侮辱？
延伸閱讀
- 土耳其促瑞典採具體作為防古蘭經焚燒事件，丹麥外長尋求法律手段阻止
- 瑞典、丹麥《古蘭經》損毀事件延燒，伊朗最高領導人哈米尼：等同對穆斯林發動「戰爭」
- 焚燒《古蘭經》事件掀波：瑞典譴責「恐伊斯蘭」行徑是挑釁，伊朗延遲派任駐瑞典大使
- 土耳其大怒、加入北約可能破局，瑞典警方為什麼允許民眾公開焚燒《古蘭經》？
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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【市調】九成以上家長有意願讓孩童施打腸病毒疫苗：關於疫苗不可不知的四大關鍵
我們想讓你知道的是
腸病毒來勢洶洶，為了瞭解父母對於預防腸病毒的認知是否充足，以及是否具備相應的預防措施，本文與TNL Research關鍵議題研究中心合作線上問卷調查，進行進一步分析，及提供在施打腸病毒疫苗前家長必須知道的相關資訊。
COVID-19尚未完全平息，但隨著防疫解封，今年的夏天，讓爸媽膽戰心驚的腸病毒也捲土重來，依據疾管署監測資料顯示，今(2023)年截至7月11日，腸病毒感染併發重症病例累計6例重症，均為5歲以下幼童，現七月時值暑假，學童參加夏令營及各類暑期旅遊活動，於公共場所接觸到腸病毒的機會增加，緊接著就是九月開學季，可預期會有另一波感染高峰，家長仍不可掉以輕心！
腸病毒71型有多嚴重？家長不可不知的三大症狀
本次網路調查期間為2023年6月5日～2023年6月12日，調查條件為25～40歲，家中育有2個月～未滿6歲的孩童，回收總樣本數401份。調查數據顯示，超過半數（51.6%）的受訪者，家中孩童曾感染過腸病毒，可說是幼童家長夏日的心頭惡夢。
然而，很多家長都有這樣的疑惑：「曾看過網路上關於腸病毒感染併發重症的相關新聞；也聽聞過身邊朋友分享家中小朋友感染腸病毒，但很快就復原的例子。」究竟為什麼腸病毒會有重症、輕症之分？首先，要先對腸病毒的種類有基本的認識。
腸病毒屬於小RNA病毒科（Picornaviridae），為一群病毒的總稱，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等種類，每個種類還可再分為多種型別，共有數十多種。在所有腸病毒種類中，以腸病毒71型（Enterovirus Type 71）最容易引起神經系統的併發症，國內首次腸病毒71型大流行爆發於1998年，根據疾管署統計，當年高達405例重症病例，其中78例死亡，重症致死率達19.3%。
所以，雖然多數腸病毒感染屬於較輕度病例，但部分類型如腸病毒71型，致死率可高達19.3%，重症的發病過程很快速，大多於發病後2－7天出現，平均為發病後3天出現併發症，可能在數小時至數天內死亡。當孩子感染腸病毒時，父母最好多陪伴、多觀察，一旦出現重症徵兆，應盡快就醫。
- 感染腸病毒71型常出現的症狀如下：
- 發燒時間較長：常超過3天，體溫可超過39度
- 手足口症狀：在手、足、口腔後方、膝蓋、臀部等部位出現針頭大小紅點的疹子（水泡）
- 中樞神經併發症：如嗜睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐（類似驚嚇的全身性肢體抽動）、意識不清等
家長都如何關注腸病毒預防資訊？醫療院所衛教＆網路新聞管道佔最大宗
若問到家長都如何獲取腸病毒預防相關資訊時，發現高達62.3％的家長以「醫療院所衛教」管道作為獲取腸病毒預防相關資訊的管道，具備專業權威以及精準醫療資訊的機構，無疑仍是家長心中信任度最高的資訊來源；不過也有超過半數（56.3%）的人會從「網路新聞」獲取腸病毒預防相關知識，位居第三的「社群媒體」管道也佔47.3％；可見更迭快速的網路社群，也是家長關注醫療資訊的重要平台。
腸病度重症預防在今年有了新曙光——那就是「腸病毒71型疫苗」即將上市，調查發現，已有61.2%的家長知道疫苗即將上市的消息。另外，兒童感染症醫學會最新公布的建議中提到，所有兒童滿2個月至未滿6歲，應接種腸病毒 71 型疫苗。但在施打前，先來看看家長最關心的問題是什麼？
腸病毒71型疫苗即將上市，施打前家長一定要知道的4大重點！
當問卷調查中進一步問到是否有意願讓孩子施打疫苗時，有高達92.6％的家長有意願，顯示大多數家長對於保護孩子免受腸病毒感染造成的重症、終生殘疾甚至死亡有極高的關注和重視。
此外，因為受訪者家中有超過一半比例的孩童曾經歷過腸病毒感染，考量到腸病毒有極高比例是在學校等群聚場合感染．進而造成幼兒園及托嬰中心等學前教托育機構需採取停課等相關措施，對於家長也可能帶來生活上的不便，如工作上需要請假或須配合停課措施並待在家照顧孩子等，因此對於即將有疫苗上市的消息，多數家長也抱持樂觀的態度。
目前國內即將推出兩支腸病毒71型疫苗，分別是「高端腸病毒71型疫苗」和「安特羅/國光腸病毒71型疫苗」，在選擇腸病毒71型疫苗時，建議家長不妨參考以下幾點調查統計指標，並主動與醫師進行詢問與討論，以瞭解更多關於這些疫苗的資訊，並做出最適合自己孩子的決定。
1. 施打腸病毒疫苗安不安全？(71.6%)：
疫苗的安全性往往需要透過大型的臨床試驗來測試，通常在第三期臨床試驗會有較多受試者參與，因此，疫苗的安全性可以透過「第三期臨床試驗結果」來了解。根據高端腸病毒疫苗仿單以及其第三期臨床試驗的數據指出，受試人數共3,049人，觀察到不良反應包含：接種部位可能有紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀；然而上述反應，僅為短暫現象，並可在數日內恢復，非常類似其他兒童常規施打的非活性疫苗常見不良反應。
安特羅/國光腸病毒71型疫苗的第三期臨床試驗尚未完成，根據仿單上初步安全性資料顯示，安全性資料樣本數為1,266人，觀察到的不良反應同樣包含紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀。有鑒於兒童感染症醫學會的建議為「2個月至6個月幼兒接種本疫苗之臨床證據較有限，可與家屬討論後決定何時(月齡)開始接種此疫苗」，因此若有接種上的疑慮，則建議與醫師討論是否適合施打。
2. 疫苗保護力高嗎？(58.5%)、有效保護期間多長？(40.6%)：
目前在台灣，僅有高端腸病毒71型疫苗已完成三期疫苗有效性試驗，證實疫苗保護力達100%（統計分析後為96.8%），結果發表在國際頂尖期刊：The Lancet 刺胳針；而安特羅/國光腸病毒71型疫苗尚未完成第三期疫苗有效性試驗，目前保護力未知。
高端腸病毒71型疫苗真實世界中執行的第三期臨床試驗追蹤長達2年，且在追蹤期間施打疫苗的受試者皆無輕重症感染；安特羅/國光無臨床疫苗有效性保護力及長期追蹤數據，無法實證是否能有長期保護效果。
3. 藥廠認證？(40.0%) ：
高端疫苗在新竹生醫園區設立了台灣第一座具有量產規模且符合國際標準（PIC/S GMP）的細胞培養疫苗廠，同一廠房內具有兩條獨立的生產線和一條充填線，腸病毒71型疫苗自原液製造、調劑充填及檢驗放行，都在竹北自有廠中進行，垂直整合的生產形式，可以全面且完整地掌控生產排程及維持高品質。另一方面，安特羅生技則為租用國衛院生物製劑廠細胞培養產線生產疫苗抗原，完成後再運至國光潭子廠進行調劑、充填、分裝以及檢驗放行。（資料來源）
綜合本次調查結果可以得知，九成以上的家長皆有意願讓孩童施打腸病毒71型疫苗，更有六成左右的家長關注疫苗上市相關新聞；接下來即將進入暑假，根據往年統計，預估九月開學季又會有另一波腸病毒感染熱潮，建議家中如有2個月～未滿6歲孩童的家庭，可以持續關注疫苗上市資訊，選擇安全、已證實疫苗保護力以及長期有效的疫苗廠牌，讓孩童遠離腸病毒71型威脅！
參考資料
- 台灣兒童感染症醫學會 (2023). Available at: https://www.pids.org.tw/index.php?route=education/education&path=124 (Accessed: 25 July 2023).
- Nguyen TT, Chiu CH, Lin CY, et al. Efficacy, safety, and immunogenicity of an inactivated, adjuvanted enterovirus 71 vaccine in infants and children: a multiregion, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2022;399(10336):1708-1717. doi:10.1016/S0140-6736(22)00313-0
- Yi EJ, Shin YJ, Kim JH, Kim TG, Chang SY. Enterovirus 71 infection and vaccines. Clin Exp Vaccine Res. 2017;6(1):4-14. doi:10.7774/cevr.2017.6.1.4
- Ho M, Chen ER, Hsu KH, et al. An epidemic of enterovirus 71 infection in Taiwan. Taiwan Enterovirus Epidemic Working Group. N Engl J Med. 1999;341(13):929-935. doi:10.1056/NEJM199909233411301
- Chang LY, Huang LM, Gau SS, et al. Neurodevelopment and cognition in children after enterovirus 71 infection. N Engl J Med. 2007;356(12):1226-1234. doi:10.1056/NEJMoa065954
- "高端"腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000152號
- 安拓伏腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000149號