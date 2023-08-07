洪馬內獲國王任命為柬埔寨總理，洪森稱交棒但至少還要從政10年
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掌權近40年的洪森8月7日交棒給長子洪馬內，但他「退而不休」，透露至少在2033年之前還會擔任其他職務，包括繼續擔任柬埔寨人民黨主席和參議院議長。此外，泰國前總理戴克辛在8月5日出席了洪森的生日宴會，也受到外界的矚目。
掌權近40年的柬埔寨總理洪森（Hun Sen），今天正式將總理一職交接給長子洪馬內（Hun Manet），並獲國王任命為柬埔寨新領導人。
《中央社》引述法新社報導，在7月選舉取得壓倒性勝利的數日之後，世界上任職時間最長的領導人之一洪森宣布卸下總理職務，將權力交棒長子。
各界普遍認為這場大選是騙局，因為主要反對黨「燭光黨」（Candlelight Party）因技術問題被禁止參選，執政的柬埔寨人民黨（CPP）在125名議員的下議院贏得了除5席之外的所有席位。
柬埔寨國王西哈莫尼（Norodom Sihamoni）今天應洪森請求發布皇家命令，任命洪馬內為柬埔寨總理。不過，要正式成為柬埔寨下一任領導人，45歲的洪馬內和他的內閣必須贏得8月22日舉行的國會信任投票。
洪森堅稱不會干涉兒子的執政，但他也向柬埔寨人承諾，他將繼續主導柬埔寨政治。
《美聯社》報導，洪森在7月26日宣布他的交棒計畫時表示，「我仍然有能力為人民的利益服務，幫助政府監督國家安全和公共秩序，並與他們一起指導國家的發展。」
洪森在8月5日舉行的71歲生日宴會上提到，他在32歲時就任總理，是當時世界上最年輕的首相，接著洪森透露，他辭去總理職務後不意味結束，他至少在2033年之前還會擔任其他職務，這將使他的執政時間達到半個世紀。各界預計，洪森將繼續為柬埔寨人民黨主席和參議院議長，以保有大量的控制權。
此外，洪森在5日舉行的生日宴會上也出現一位意料之外的貴賓，那就是流亡海外的泰國前總理戴克辛。戴克辛5日時在X平台（前身為推特）上表示，原訂10日重返泰國的計畫將延後，最多不會超過2週，但沒透露人在金邊為洪森慶生的事情。
《美聯社》報導，根據洪森官方TikTok 帳號上發布的一段影片顯示，戴克辛與妹妹盈拉出現在柬埔寨總理官邸舉行的生日聚會上，而盈拉也是泰國前總理。
報導指出，戴克辛和洪森關係密切，互視對方為「乾兄弟」； 2009年時，洪森任命當時已流亡海外的戴克辛為柬埔寨政府顧問，但戴克辛很快辭去職務。
新聞來源：
- 洪森交棒長子 洪馬內獲國王任命為柬埔寨總理（中央社）
- Cambodia’s king appoints army chief Hun Manet as successor to his father, long-ruling Hun Sen（美聯社）
- Ousted Thai Prime Minister Thaksin Shinawatra seen in video at Cambodian leader’s birthday party（美聯社）
延伸閱讀：
- 洪馬內8月接任柬埔寨總理，為何洪森還要留任黨主席「垂簾聽政」？
- 洪森不意外贏得柬埔寨大選，長子洪馬內八月接班後如何組「政二代」內閣受關注
- 柬埔寨執政黨在無對手選舉中取得壓倒性勝利，發言人：「表明人們希望國家和平與發展的意願」
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
我們想讓你知道的是
台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。