2023/08/07,
印太

洪馬內獲國王任命為柬埔寨總理，洪森稱交棒但至少還要從政10年

洪馬內獲國王任命為柬埔寨總理，洪森稱交棒但至少還要從政10年
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

掌權近40年的洪森8月7日交棒給長子洪馬內，但他「退而不休」，透露至少在2033年之前還會擔任其他職務，包括繼續擔任柬埔寨人民黨主席和參議院議長。此外，泰國前總理戴克辛在8月5日出席了洪森的生日宴會，也受到外界的矚目。

掌權近40年的柬埔寨總理洪森（Hun Sen），今天正式將總理一職交接給長子洪馬內（Hun Manet），並獲國王任命為柬埔寨新領導人。

中央社》引述法新社報導，在7月選舉取得壓倒性勝利的數日之後，世界上任職時間最長的領導人之一洪森宣布卸下總理職務，將權力交棒長子。

各界普遍認為這場大選是騙局，因為主要反對黨「燭光黨」（Candlelight Party）因技術問題被禁止參選，執政的柬埔寨人民黨（CPP）在125名議員的下議院贏得了除5席之外的所有席位。

柬埔寨國王西哈莫尼（Norodom Sihamoni）今天應洪森請求發布皇家命令，任命洪馬內為柬埔寨總理。不過，要正式成為柬埔寨下一任領導人，45歲的洪馬內和他的內閣必須贏得8月22日舉行的國會信任投票。

洪森堅稱不會干涉兒子的執政，但他也向柬埔寨人承諾，他將繼續主導柬埔寨政治。

美聯社》報導，洪森在7月26日宣布他的交棒計畫時表示，「我仍然有能力為人民的利益服務，幫助政府監督國家安全和公共秩序，並與他們一起指導國家的發展。」

洪森在8月5日舉行的71歲生日宴會上提到，他在32歲時就任總理，是當時世界上最年輕的首相，接著洪森透露，他辭去總理職務後不意味結束，他至少在2033年之前還會擔任其他職務，這將使他的執政時間達到半個世紀。各界預計，洪森將繼續為柬埔寨人民黨主席和參議院議長，以保有大量的控制權。

此外，洪森在5日舉行的生日宴會上也出現一位意料之外的貴賓，那就是流亡海外的泰國前總理戴克辛。戴克辛5日時在X平台（前身為推特）上表示，原訂10日重返泰國的計畫將延後，最多不會超過2週，但沒透露人在金邊為洪森慶生的事情。

《美聯社》報導，根據洪森官方TikTok 帳號上發布的一段影片顯示，戴克辛與妹妹盈拉出現在柬埔寨總理官邸舉行的生日聚會上，而盈拉也是泰國前總理。

報導指出，戴克辛和洪森關係密切，互視對方為「乾兄弟」； 2009年時，洪森任命當時已流亡海外的戴克辛為柬埔寨政府顧問，但戴克辛很快辭去職務。

新聞來源：

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。