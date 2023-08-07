洪馬內獲國王任命為柬埔寨總理，洪森稱交棒但至少還要從政10年

掌權近40年的柬埔寨總理洪森（Hun Sen），今天正式將總理一職交接給長子洪馬內（Hun Manet），並獲國王任命為柬埔寨新領導人。

《中央社》引述法新社報導，在7月選舉取得壓倒性勝利的數日之後，世界上任職時間最長的領導人之一洪森宣布卸下總理職務，將權力交棒長子。

各界普遍認為這場大選是騙局，因為主要反對黨「燭光黨」（Candlelight Party）因技術問題被禁止參選，執政的柬埔寨人民黨（CPP）在125名議員的下議院贏得了除5席之外的所有席位。

柬埔寨國王西哈莫尼（Norodom Sihamoni）今天應洪森請求發布皇家命令，任命洪馬內為柬埔寨總理。不過，要正式成為柬埔寨下一任領導人，45歲的洪馬內和他的內閣必須贏得8月22日舉行的國會信任投票。

洪森堅稱不會干涉兒子的執政，但他也向柬埔寨人承諾，他將繼續主導柬埔寨政治。

His Majesty the King of the Kingdom of #Cambodia had nominated H.E. #HunManet as Prime Minister of Cambodia for 7th mandate of National Assembly. pic.twitter.com/Fsov1Z7Gvy — Neth Pheaktra (@pheaktraneth) August 7, 2023

《美聯社》報導，洪森在7月26日宣布他的交棒計畫時表示，「我仍然有能力為人民的利益服務，幫助政府監督國家安全和公共秩序，並與他們一起指導國家的發展。」

洪森在8月5日舉行的71歲生日宴會上提到，他在32歲時就任總理，是當時世界上最年輕的首相，接著洪森透露，他辭去總理職務後不意味結束，他至少在2033年之前還會擔任其他職務，這將使他的執政時間達到半個世紀。各界預計，洪森將繼續為柬埔寨人民黨主席和參議院議長，以保有大量的控制權。

此外，洪森在5日舉行的生日宴會上也出現一位意料之外的貴賓，那就是流亡海外的泰國前總理戴克辛。戴克辛5日時在X平台（前身為推特）上表示，原訂10日重返泰國的計畫將延後，最多不會超過2週，但沒透露人在金邊為洪森慶生的事情。

《美聯社》報導，根據洪森官方TikTok 帳號上發布的一段影片顯示，戴克辛與妹妹盈拉出現在柬埔寨總理官邸舉行的生日聚會上，而盈拉也是泰國前總理。

報導指出，戴克辛和洪森關係密切，互視對方為「乾兄弟」； 2009年時，洪森任命當時已流亡海外的戴克辛為柬埔寨政府顧問，但戴克辛很快辭去職務。

Former Thai Prime Minister Thaksin Shinawatra appears in Cambodia to celebrate the birthday of the nation’s leader, after delaying a return to his home country amid political turmoil https://t.co/AQJZoq7Lqs pic.twitter.com/z2Bs2cwhMv — Bloomberg (@business) August 7, 2023

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範