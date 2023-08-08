存股變飆股：AI概念股漲多壓低殖利率，引爆0056、00878高股息ETF賣壓
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近期市場資金瘋搶AI概念，電子系統廠從穩定的配息好股變成熱門飆股；大象跳舞也出現了後遺症—殖利率降低，未來配息跟不上的個股，恐將被高股息ETF釋出。
文：楊尊堯
近幾年投資高股息ETF（指數股票型基金）成為台股投資顯學，相關ETF基金規模逐年成長逾5500億元。不過，上半年原本許多高股息概念股，在AI熱潮的加持下變成大飆股，股價上升但配息卻未跟著成長，造成殖利率下滑；未來這些不符合高股息ETF選股條件的個股，恐將遭到調整剔除。是否會引發相關股價波動，投資人應該提高警覺。
7月18日晚上，規模逼近300億元的富邦特選高股息30（00900）公告替換成分股，一口氣新增以及刪除各27檔成分股，調整幅度高達九成。市場一度以為是因為近期AI概念股漲多，導致殖利率壓低而換股。其實這是富邦特選高股息的常態，習慣剔除已經除權息的成分股。
殖利率預期偏低，將被剔除
然而，真正可能引發高股息ETF賣壓的，其實是基金規模最大的元大高股息（0056），以及國泰永續高股息（00878）成分股調整上。這兩檔基金雖都才剛調整完畢，但近來AI概念股又飆漲一波，兩檔基金下次調整成分股的時間，十分值得關注。
以元大高股息為例，目前基金規模達2330億元，持有權重前10名的個股，有不少都搭上AI題材；過去本益比較為低，股價不太會波動的電子五哥都變成飆股，造成殖利率從過往的4字頭以上，下跌到2字頭甚至1字頭，根本稱不上是高殖利率概念股。
若以7月26日收盤價來看，元大高股息的前十大權重股中，已經有五檔殖利率低於2.5%。其中，權重最高的廣達，殖利率僅剩2.32%；排名第二的緯創，殖利率1.66%；權重第三的英業達殖利率，也只有2.14%。
元大高股息成分股的篩選標準，是從台灣50指數及台灣中型100指數總共150檔成分股中，挑選未來一年預測現金股利殖利率最高的50檔股票，作為成分股。換句話說，只要符合流動性標準，它只取前50名成為成分股，但目前廣達殖利率排行僅110名，緯創更跌到126名。
而元大高股息一年會定期調整兩次成分股，分別於6月以及12月，每次替換五檔成分股，今年6月已經因為殖利率過低，先剔除漲多的AI概念股奇鋐，而其他殖利率偏低的成分股，有很大可能性在年底的成分股調整中被替換。元大高股息會提前公告替換成分股，並於換股日前個股出清；如果屆時被迫釋出，將成為日後籌碼面的一大變數。
另個指標ETF國泰永續高股息，目前也達到2238億元的市值，旗下成分股篩選標準，是從MSCI台灣指數成分股中，選出ESG（環境、社會和公司治理）評級分數高，且過去3年平均年化殖利率前30檔個股作為成分股，每年於5月以及11月調整。
國泰先賣後說，與元大相反
篩選條件更複雜，但重點還是緊扣高殖利率上。
目前國泰永續高股息持有緯創、廣達、英業達等標的，其殖利率都明顯偏低，因此在11月例行性成分股調整將其剔除的機會也是存在。有一點要注意，國泰永續高股息是先調整持股，其後再公告；所以對於高機率被調節個股，籌碼面的影響將會提早產生。
淡江大學講師鄭詩翰提醒，成分股的替換一定是股價變動的因子，但股價變動的因子很多，如果到時出現輝達上調財測等更強大的因子出現，影響力就被稀釋，還是以當時市場氣氛來研判較為準確。
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原標題：「存股變飆股」引爆高股息ETF賣壓！AI瘋狗浪來襲 股價衝高壓低殖利率
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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告別按摩椅時代！超乎想像AI應用，養身椅用大數據管理健康
我們想讓你知道的是
健康科技的領導品牌OSIM推出OSIM uDream Pro 5感養身椅，完美將智慧科技與現代美學結合，運用大數據AI進行深度學習和分析計算，打造專屬你的私人養身顧問。
AI人工智慧，就像是為機器／電腦注入了人類的靈魂，讓它們不僅能夠模仿，更能夠領悟和執行人類的認知，讓電腦像人一樣，具備學習、理解、推理、解決問題、表達、計劃、語言理解和自主運動等能力。
目前大家最熟悉的AI應用之一，應該是網站上常見的「為你推薦」，因為過去搜尋或觀看過某些主題，讓AI「學習」到了你可能的興趣，因此持續將相關的內容推送到你面前。而今年最具話題性的AI應用，應該非Midjourney和ChatGPT莫屬，兩者都是運用AI深度學習處理大量數據，生產出引人入勝的影像和文字。
透過機器學習，它們能夠精準、快速地預測和提供建議，懂得你的需求，做出完全客製化的互動與服務。如果這種「知道你要的」AI能力導入按摩椅中，不只根據你的個人資訊，為你設計最合適的按摩行程，還能追蹤你的健康狀況、滿足你的五感需求，成為帶來沈浸式放鬆體驗的專屬養身顧問，是不是太完美了？
探索智慧按摩，讓身心完美放鬆的魅力
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但是，市面上按摩椅種類眾多，但都只著重於單一按摩功能，真正能夠達到身心完全放鬆的按摩椅，可能少之又少——不是這裡沒按到，就是那裡太大力，按摩完情緒還是一樣緊繃這樣根本沒有達到放鬆的效果!整套行程跑完，你大概只會覺得花了好多時間坐在椅子上滑手機。其實身體會感到緊繃不適不單單只是酸痛造成，現代人生活步調緊湊壓力大睡不好、情緒緊張，這些都是會造成身體酸痛的原因。所以現在不能只是選擇一台按摩椅，而是要有養身功能的養身椅，透過視覺、聽覺、嗅覺、味覺以及觸覺的5感體驗，幫助你調控情緒，由內而外達到真正的紓壓，提升睡眠品質，達到減壓好眠。
如果要問什麼是最好的按摩減壓，那就透過AI當小幫手，雖然市面上很多按摩椅都標榜AI，但卻沒有真實的數據來針對每個人的身體狀況給予更實質的需求，讓你能隨時掌握自己的需求和當下的健康狀況，雙管齊下做到「按摩減壓」與「健康管理」。
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