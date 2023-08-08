秦剛失蹤、火箭軍洗牌、齊齊哈爾悲劇、華北水禍，看似無關事件背後有著中共的驚人慣性
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這些官員對習近平的忠誠都是假的，只要看看他們巨額受賄、大批情人、兒女留洋、就很清楚。如果他們一旦發現習近平行將垮臺，那他們一定是樹倒猢猻散、牆倒眾人推。就像中共每次政治運動把一個高官打倒，其他人都馬上變成批判這個高官的急先鋒。所以如果習近平完蛋，對他曾經喊絕對忠誠的人，應該是使出洪荒之力批判他的人。
最近中國很熱鬧。
6月25日，中共的以火箭速度突擊提拔的副國級國務委員和外交部長秦剛突然失蹤。外交部長失蹤，是國際大事。全世界找秦剛，但中共就是不告訴世界究竟秦剛發生了什麼事兒。
各種言傳滿天飛：說秦剛有外遇還和外遇生了一個兒子，還說他和那個外遇捲入間諜事件等等，不一而足。而中共對這些謠言也不在意。一個月後中共發了一個簡單的通知，將秦剛免職。具有諷刺意義的事，秦剛是由習近平這個中共當代最強硬的領袖親自火速提拔、又親自火速撤職的官員。
在同一時間，中國的核武器導彈部隊——火箭軍發生巨大變動，中共同樣高度保密。比如火箭軍司令政委等高層被「連鍋端」，當局不肯說明；比如傳出火箭軍副司令吳國華自殺，當局也不肯說明，7月31日習近平宣佈火箭軍易帥，《澎湃新聞》透出吳國華死訊，其老上司，中共紅二代張小陽道出其「上吊身亡」，吳國華家中弔唁的照片流出，當局還是不肯證明吳國華的死訊。
和秦剛事件相似，火箭軍的被免職的高官們，都是習近平一手提拔的。
中共中央前警衛局局長王少軍，擔任著保衛中共領導人安全的至關重要的崗位。據說他在今（2023）年春天死了，消息紛紛揚揚傳了滿世界。直到7月24日當局才正式公佈他4月26日死亡，至於王少軍真正的死因，到底有什麼重大隱情，才如此晚公佈死訊，無從得知。
社會更是多災多難。7月下旬，東北齊齊哈爾市一間中學體育館房頂塌方，砸死了很多學生。塌方的直接原因是因為房頂上堆放了很多沉重的建築材料引起的，這本身就是一個人為的悲劇。但更為悲慘的事，政府官員並不是第一時間幫助受難人的家屬，相反，而是快速將受難人的家屬維穩和控制。拒絕他們辨認遺體，還威脅他們不得向外界發送資訊。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航