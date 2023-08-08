TNL+ 2023/08/08,
中國

秦剛失蹤、火箭軍洗牌、齊齊哈爾悲劇、華北水禍，看似無關事件背後有著中共的驚人慣性

秦剛失蹤、火箭軍洗牌、齊齊哈爾悲劇、華北水禍，看似無關事件背後有著中共的驚人慣性
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

這些官員對習近平的忠誠都是假的，只要看看他們巨額受賄、大批情人、兒女留洋、就很清楚。如果他們一旦發現習近平行將垮臺，那他們一定是樹倒猢猻散、牆倒眾人推。就像中共每次政治運動把一個高官打倒，其他人都馬上變成批判這個高官的急先鋒。所以如果習近平完蛋，對他曾經喊絕對忠誠的人，應該是使出洪荒之力批判他的人。

最近中國很熱鬧。

6月25日，中共的以火箭速度突擊提拔的副國級國務委員和外交部長秦剛突然失蹤。外交部長失蹤，是國際大事。全世界找秦剛，但中共就是不告訴世界究竟秦剛發生了什麼事兒。

各種言傳滿天飛：說秦剛有外遇還和外遇生了一個兒子，還說他和那個外遇捲入間諜事件等等，不一而足。而中共對這些謠言也不在意。一個月後中共發了一個簡單的通知，將秦剛免職。具有諷刺意義的事，秦剛是由習近平這個中共當代最強硬的領袖親自火速提拔、又親自火速撤職的官員。

在同一時間，中國的核武器導彈部隊——火箭軍發生巨大變動，中共同樣高度保密。比如火箭軍司令政委等高層被「連鍋端」，當局不肯說明；比如傳出火箭軍副司令吳國華自殺，當局也不肯說明，7月31日習近平宣佈火箭軍易帥，《澎湃新聞》透出吳國華死訊，其老上司，中共紅二代張小陽道出其「上吊身亡」，吳國華家中弔唁的照片流出，當局還是不肯證明吳國華的死訊。

和秦剛事件相似，火箭軍的被免職的高官們，都是習近平一手提拔的。

中共中央前警衛局局長王少軍，擔任著保衛中共領導人安全的至關重要的崗位。據說他在今（2023）年春天死了，消息紛紛揚揚傳了滿世界。直到7月24日當局才正式公佈他4月26日死亡，至於王少軍真正的死因，到底有什麼重大隱情，才如此晚公佈死訊，無從得知。

社會更是多災多難。7月下旬，東北齊齊哈爾市一間中學體育館房頂塌方，砸死了很多學生。塌方的直接原因是因為房頂上堆放了很多沉重的建築材料引起的，這本身就是一個人為的悲劇。但更為悲慘的事，政府官員並不是第一時間幫助受難人的家屬，相反，而是快速將受難人的家屬維穩和控制。拒絕他們辨認遺體，還威脅他們不得向外界發送資訊。

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