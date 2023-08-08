韓國世界童子軍大露營傳400人中暑、蚊蟲叮咬又有颱風，台灣團申請撤離，主辦單位轉移陣地

韓國世界童軍露營遇酷暑蚊蟲，台灣團將申請撤離

（中央社）世界童子軍大露營近日在韓國舉行，傳出中暑、蚊蟲叮咬等問題，負責督導童軍業務的教育部次長林明裕表示，中華民國童軍總會昨（7）日上午10時正式向大會請求撤離。

第25屆世界童軍大露營於8月1日起在韓國新萬金營地舉行，首日就傳出中暑人數達400人以上的災情，部分歐美國家已陸續拔營，不少台灣家長也擔心孩子的狀況。

教育部政務次長林明裕今天告訴《中央社》記者，因為韓國營地條件跟孩子適應上有些落差，包括蚊蟲、酷暑等問題，因此有些團員想要提早離開，加上颱風將至，中華民國童軍總會昨天上午10時將正式向大會請求撤離。

林明裕提到，由於團員的回程機票、後續觀光參訪行程等，都是自費，而台灣代表團加上國際服務隊（IST）高達1600多人，要撤離需要一些時間安排，也需要將營地建設復原，後續住宿安置也要協調，這些都需要韓方協助。

世界童軍露營恐遇颱風，台童軍團8日撤離原營地

（中央社）世界童子軍大露營近日在韓國舉行，傳出中暑等問題。教育部次長林明裕昨天表示，由於颱風將至，大會基於安全考量，將統一安排各國撤離原營地，台灣童軍團預計8日撤離。

第25屆世界童軍大露營於8月1日起在韓國新萬金營地舉行，首日就傳出中暑人數達400人以上的災情，部分歐美國家已陸續拔營，不少台灣家長也擔心孩子的狀況。

負責督導童軍業務的教育部政務次長林明裕昨天接受媒體電話聯訪時表示，因為韓國營地條件跟孩子適應上有些落差，包括蚊蟲、酷暑等問題，因此有些團員想要提早離開，中華民國童軍總會昨天也正式向大會請求撤離。

林明裕提到，根據氣象預報推估，可能有颱風於8月9日或10日登陸韓國，大會基於安全考量，決定統一安排各國童軍團撤離原營地，移到其他安全的營地再繼續活動，台灣童軍團預計明天開始撤離，之後繼續進行活動，等參加完閉幕式後，預計8月12日起陸續返台。

颱風卡努逼近韓國，世界童軍大露營將轉移陣地

（中央社）颱風卡努預計北上逼近朝鮮半島，在韓國全羅北道新萬金參加世界童子軍大會的各國營隊相繼決定拔營，主辦單位昨天也公告表示，會協助營隊轉往其他安全地區活動。

世界童軍聯盟昨天在官網公告表示，因考慮颱風預期影響而決定提前拔營的代表團，主辦單位決定擴大協助，轉至韓國其他地區體驗露營活動，也已向韓國政府緊急要求與會人員滯留期間及返國前所需支援。

《韓聯社》報導，政府相關部會表示，參與這次童軍大會的各國代表團預計8日上午依序離開新萬金營地，原定7日下午舉行的部分野外活動也將取消。

在新萬金海岸舉行的世界童軍大會從開幕當天就面臨酷暑及暴雨，天候條件惡劣外也爆出現場設施準備不足，飲水、餐食及居住環境都不理想，美國、英國、新加坡代表團都因不堪高溫及蚊蟲叮咬等惡劣環境提前離開。

正在休假中的韓國總統尹錫悅今天上午也為此聽取國務總理金悳洙、行政安全部長李祥敏的緊急報告、盤點現況。報導指出，各國代表團預計將轉至首爾等首都圈住宿、活動，可能調動首爾市內各大學宿舍及各公家企業研修設施及體驗館等進行原定後續行程。

從6日在新萬金改期至11日於全州舉辦的K-POP演唱會，預計也將轉至首爾舉行。

首爾市政府稍早發表支援計畫，表示會將光化門廣場夏季沙灘閉幕時間從8月12日延後至15日，並追加搭建游泳池，提供童軍戲水場地；原定11日開幕的世宗夏季慶典提前至10日，增加童軍文化體驗活動；漢江夏季慶典的街頭表演等各項活動也開放童軍參與。

同時，首爾市也將在8月9日至13日在南山、北岳山、仁王山等首爾山區舉辦夜間散步行程，並擴大漢江遊船、橡皮艇、遊艇等水上體驗項目規模；參與這次童軍大會的童軍乘坐首爾觀光巴士或漢江遊船時都可享受最低5折優惠，購買觀光交通卡「首爾轉轉卡」則可享7折優惠。

據韓國氣象廳預測，颱風卡努可能在10日上午從南部登陸韓國，首爾市政府表示，將依天候狀況及代表團申請體驗項目狀況等每日協助安排。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航