2023/08/07,
教育

113學年英聽、學測、分科測驗日期與報名時間出爐，大考中心7日發售考試簡章

113學年英聽、學測、分科測驗日期與報名時間出爐，大考中心7日發售考試簡章
Photo Credit: 中央社

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113學年度學測考試日期為2024年1月20日至1月22日，總共3天；分科測驗考試日期為2024年7月12日到7月13日，總共2日。大考中心今（7）日發售113學年度考試簡章，並呼籲考生報考詳閱簡章內容。

113學年度的大學入學學科能力測驗、分科測驗日期與報名時間出爐，下一次學測將在2024年1月20日（六）至1月22日（一）舉行，分科測驗為2024年7月12日（五）到7月13日（六）。大考中心今（7）日發售113學年度考試簡章，並呼籲考生報考詳閱簡章內容。

大考中心今日發售113學年度考試簡章，內容包括高中英語聽力測驗、學科能力測驗及分科測驗的測驗說明、試務作業、試場規則及違規處理辦法等等。大考中心提醒，考生報考務必詳閱簡章內容，並於各項考試所定期間內完成報名或應考服務申請相關作業。

未命名

113學年度英聽測驗舉辦2次，考試日期分別為2023年10月21日（六）及12月16日（六），考生可以自由選考，成績擇優使用。英聽測驗各場次自預備鈴響起共計60分鐘，包含預備時間10分鐘與考試時間50分鐘。

學測考試日期為2024年1月20日至1月22日，總共3天，考試科目包括國文、英文、數學A、數學B、社會、自然共6科，其中國文考科分為2節失策，分別為國語文綜合能力測驗（國綜）及國語文寫作測驗（國寫）。國綜和國寫考試時間各為90分鐘，英文、數A、數B各為100分鐘，社會、自然各為110分鐘。

分科測驗考試日期為2024年7月12日到7月13日，總共2日，考試科目包括數學甲、物理、化學、生物、歷史、地理、公民與社會共7科，各科考試時間均為80分鐘。先前招聯會宣布分科測驗會加考數學乙，但是從114學年起上路，本屆考試還不適用。

簡章增訂內容

113學年度的考試簡章有修改、增訂幾項新規定，大考中心指出，由於考試現場無法完全避免環境因素，因此在簡章中強調，若考生應試時日為試場內、外的光線、溫度或非預期聲響有影響應考情形，應在情事發生時立即向監試或試務人員反應。

另外，簡章內新增「報名資料的確認與更正」章節，收錄報名階段資料確認與更正期間以及可更正項目，及應考資訊開放查詢後的更正期間以及可更正項目。針對身心障礙及重大傷病考生應考服務，若有各項目原提供服務以外的其他特殊需求，可於申請時另行敘明，大考中心會確認考生需求後進行可行性評估。

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核稿編輯：翁世航


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