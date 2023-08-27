《我期待過動兒被賞識的那一天》：別急著對孩子們的「好奇心、活力與追求新奇」投藥
我們想讓你知道的是
如果我們不要強迫孩子做他做不來的事，相反地，我們讓孩子往他的特質去發展人生：愛冒險、對有興趣的事物全心投入、擅長同時進行許多事、熱情、動作快、點子多、顛覆傳統、不愛墨守成規等等，讓過動兒有機會發揮這些珍貴的特質，就如同書上所說：過動症不再是病態，而是一種會發光、發亮的特質。
文：李佳燕
關於注意力不足過動症，不是只有一種說法
台灣的主流，談到注意力不足過動症，完全是聽從兒童精神科醫師的說法——它是一個需要長期抗戰的腦部疾病，服藥治療是許多醫師所認為必要的處置。
這樣的認知，已成金科玉律，無法容下第二種不同的觀念。
即使其他醫師或其他專業，如輔導老師、心理師、職能治療師、社工師有不同的意見，也會被封殺。
可是，在世界上其他各國的專家論述中，並非只有一種聲音。
二○一五年，美國非常著名的精神科醫師Dale Archer寫了一本科普書《注意力不足過動症的優勢》（The Advantage of ADHD），是那年美國最暢銷的科普書。
Dale Archer醫師認為，如果能善用過動症的特質，反而能成為讓有過動特質的人成功的關鍵。書評是這樣寫的：「這本書將ADHD視為個人的一組特質與獨特的學習方法，而非將它看作病態或失常。作者帶領精神病學往正確的方向邁出一大步。」
以這樣的眼光看待過動症，對許多人而言，絕對是很另類的觀點。不過，進一步深刻思考，也不禁讓人拍案叫絕，點頭稱是。
孩子雖然有讓人頭疼的特質，但同時也有許多優點
我們習慣特別關注孩子的過動特質中，那些讓大人傷透腦筋的，例如：無法專注於課業上、做事虎頭蛇尾、無法完成指定的規定作業、無法控制衝動、無法遵守行為規範與遵從指令、經常出現危險行為、永遠不會停……
不過，如果大人能夠靜下心來，仔細看著眼前這個過動的孩子，大人將能發現孩子雖然有這些讓人頭疼的特質，但同時也因此有許多讓人刮目相看的優點。例如：對自己感興趣的事物，表現出驚人的專注力、過人的耐心與持續力；思考速度很快，思考內容很多，急於與他人分享；會質疑權威、挑戰威權，顛覆不合理的規範與限制，不當順民；精力旺盛，充滿好奇心，敢冒險……
同樣的特質，顯現於外的，有大人喜歡的部分，也有大人不喜歡的部分，端看大人挑了哪一個部分，來定義孩子。
如果我們不要強迫孩子做他做不來的事，相反地，我們讓孩子往他的特質去發展人生：愛冒險、對有興趣的事物全心投入、擅長同時進行許多事、熱情、動作快、點子多、顛覆傳統、不愛墨守成規等等，讓過動兒有機會發揮這些珍貴的特質，就如同書上所說：過動症不再是病態，而是一種會發光、發亮的特質。
別急著對孩子們的「好奇心、活力與追求新奇」投藥
康乃爾大學的精神科教授Richard A. Friedman，在二○一四年十月曾經發表一篇文章，談論「過動兒的自然治癒法」（A Natural Fix for ADHD）。Richard A. Friedman教授認為如果你有這個「病」，真正的問題是：這個你居住的世界，對你的大腦來說，根本就引不起你的興趣。
他呼籲大家不要急著對孩子們的「好奇心、活力與追求新奇」投藥。因為一旦在對的環境裡，這些特質一點都不是缺陷，而是貨真價實的有利資產。
Dale Archer精神科醫師與Richard A. Friedman精神科教授，他們兩個人的論點頗為相近。而這樣的論點，也必然是經過長年面對患者，累積多年的經驗之後的省思。
我們對台灣現況的擔憂
二○一三年，美國哈佛醫學院教授Jerome Groopman對美國節節高升的過動兒診斷與藥物治療憂心忡忡，他因此寫了以下的文字：「有一股巨大的逼迫力，正撲向那些被認為是所謂行為不正常的孩子而去，要是他們無法安靜地乖乖坐在書桌前，那就是病態的，而非他們本然的兒童性。」這樣的說明，也正是今日我們對台灣現況的擔憂。
另外，在華盛頓大學小兒科、西雅圖兒童醫院「兒童健康與行為發展中心」的Dimitri Christakis教授，在二○一六年發表了一篇文章，他要求醫師、老師與家長必須重新全面性地省思對所謂的注意力不足過動症的診斷，尤其是高度用藥處理的整個架構。他甚至認為過動症是對孩子有害的診斷。
杜克大學榮譽教授艾倫．法蘭西斯在二○一六年發表了一篇文章，刊登於《哈芬登郵報》上。文中指出被尊稱為注意力不足過動症之父的Keith Conners對過動症現今被如此濫用，感到痛心。
他認為注意力不足過動症的診斷與處理，需要透過密切觀察、等待、忠告、家長訓練、環境改變、減少壓力以及心理治療等步驟。醫師若僅僅用二十分鐘聽病人的說法，並接著進行醫療檢查或其他療法。這樣的時間壓力，保證醫師們在確認過動症這種複雜疾病時會出錯。
而且注意力不足過動症的診斷，應該是萬不得已的下下策，而非一種自動反射或是速戰速決下的權宜之計。他建議還不如把大部分的經費花在推動班級小班制和增加體育課，才是比較聰明的做法。
孩子服用藥物，只是讓教室易於管理，而非改善孩子的狀況
二○一六年，美國出版的科普書《精神病大流行》，認為要注意力不足過動症的孩子服用藥物，只是讓教室易於管理，並非改善孩子的狀況。
二○一七年，英國的兒童與青少年精神科醫師Annie Swanepoel和兒童青少年諮商心理治療師Graham Music等人發表了一篇文章，談「從演化的觀點思考，幫助我們瞭解注意力不足過動症」，文中提出不只來自個體本身生理性的問題，還需要考量個體與環境的關係，環境包括自然環境和人為的文明社會制度等，同時認為過動基因能傳下來，必然有其適合生存的因素。
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100%MIT，資安、守護、陪伴全方位服務：Pixsee Play & Pixsee Friends AI智慧寶寶攝影機與互動玩具，家中寶貝的第一個智慧好朋友
我們想讓你知道的是
仁寶集團子公司「神寶醫資」推出新款AI智慧寶寶攝影機與互動玩具「Pixsee Play & Pixsee Friends」，不只今年榮獲國際CES創新獎、IF產品設計獎與德國紅點設計獎等世界設計大獎，還擁有五大資安防護科技，為父母提供最安全、最智慧的科技育兒體驗。
目錄
現代生活非常便利，不只手機、平板、筆電等3C產品可以連線上網，越來越多的傳統家電也支援連接網路，提供即時的遠端服務。除了家事幫手，這些技術也應用在育兒照護，搭配即時傳輸、錄影、遠端語音等功能，育兒好物「寶寶攝影機」就此誕生，造福了不少工作家庭兩頭燒的新手爸媽。
當心！小家庭也有資安危機，你不可不知的科技漏洞
但你知道嗎，這些物聯網科技其實存在著資安隱憂。2015年，國外安全分析公司Rapid7就曾公布10個存在於嬰兒攝影機的安全漏洞，例如駭客可能繞過認證機制進入系統，任意存取或濫用監視服務等。這意味著，若攝影機這類聯網的3C產品沒有做好防護，或是使用者缺乏良好的資安習慣，很可能就會碰上家庭的資安危機，輕則帳號、個資等資料遭駭，造成資料外流與財產損失，重則產品遭到駭客惡意操控，把視訊鏡頭變成駭客窺視全家人一舉一動的「內鬼」。
雖然寶寶攝影機遭駭客入侵聽來駭人，但我們也不需因噎廢食，害怕使用類似的攝影機產品；相反的，這正凸顯出資安防護的重要性。所以我們應該建立正確的資安知識，將「資安防護」列入家用攝影機的挑選標準之一，如此一來，才能放心享受安全、智慧的家庭生活。
把資安變成基本要求！Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的五大防護科技
話說回來，到底如何判斷產品的資安防護是否到位？對於資安領域較陌生的新手爸媽來說，建議可以從廠牌知名度、資安規範等角度來評估。例如神寶醫資聯手微軟（Microsoft）推出的「Pixsee Play & Pixsee Friends AI智慧寶寶攝影機與互動玩具套組」，就是目前市面上同類型的產品中，少數擁有頂尖的資安防護規格的品牌。
「Pixsee Play & Pixsee Friends」由仁寶集團子公司「神寶醫資」打造，不只產品本身榮獲國際CES創新獎、IF產品設計獎與德國紅點設計獎等世界創新設計大獎肯定；對於資安，設計團隊更自信給出「兩大安心」承諾：其一，每一台Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機都是百分之百台灣精造，完全不需擔心產地的不確定因素；其二，Pixsee Play擁有五大資安防護科技，從驗證、傳輸到儲存，通通採用高規格的防護措施，為家人在意的隱私問題提供最全面的保護。
Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的五大資安防護科技
一、遵循號稱「史上最嚴格個資法」的歐盟一般資料保護規則（General Data Protection Regulation，GDPR）。
二、採用「硬體安全晶片」加密防護為使用者保護的基礎，加強身分驗證及資料存取管理措施。
三、SD記憶卡經磁碟加密，僅能透過Pixsee攝影機讀取，任何人皆無法使用讀卡機讀取或在其他電子裝置使用這張記憶卡，確保記憶卡品質與資料安全性。
四、資料傳輸過程全程採用銀行等級的加密工具及加密標準，保障無線網路連線及資料傳輸的安全。
五、Pixsee與微軟合作，以微軟旗下「Azure IoT Hub服務」為樞紐，結合Azure的加密技術與多項資安方案，於雲端整合管理所有Pixsee設置，提供商業等級的資料防護。
智慧偵測 x 高清夜視：不分日夜守護你的心肝寶貝
除了不可忽視的資安防護，針對寶寶的智慧守護也是Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的一大亮點。設計團隊結合影像偵測、聲音辨識等技術，精心設計了許多智慧功能，幫助爸媽妥善的照顧小寶貝。例如面對「寶寶為什麼哭？」的世紀難題時，Pixsee獨特的哭聲偵測與辨識技術就很實用，不管是尿布濕了、肚子餓了、還是單純需要有人抱抱，Pixsee Play都能運用哭聲資料庫的比對，找出寶寶可能的需求，並在Pixsee App推播提醒時呈現，讓爸媽對症下藥，給予最適當的關愛。
另外，寶寶在成長過程還可能面臨兩大危險：第一是睡眠時的翻身或口鼻覆蓋，第二則是寶寶學會爬行後，總會不受控的往家中較危險的區域（如床邊、玄關）探險。面對防不慎防的風險，Pixsee Play也有相應功能可以提供協助。例如偵測孩子的口鼻是否遭到異物遮擋的「臉部覆蓋偵測」，以及緊盯家中的小寶貝動向的「危險／安全區域偵測」，都能透過Pixsee App發送提示訊息，第一時間提醒照顧者趕到寶寶身邊協助處理，避免聽見寶寶哭聲的心碎瞬間。
此外，Pixsee Play的攝影鏡頭也十分講究。由六層全玻璃構成的500萬畫素鏡頭，搭配Pixsee專業影像畸變校正軟體技術（LDC），不只解析度高，160度超廣角影像也完全不變形，每個細微表現都清清楚楚，再搭配Pixsee App的「智慧拍照」功能，清晰紀錄寶寶的每個可愛瞬間。而且，Pixsee Play還搭載夜鶯近紅外光科技，就算是完全無光源的深夜，夜視鏡頭依然能夠清晰捕捉寶寶張手、眨眼等細節動作，爸媽再也不用為了看一眼孩子而半夜頻繁起床了。
Pixsee Friends動物夥伴布偶大集合：陪伴寶貝的第一個「智慧好朋友」
以為達成看顧寶寶的任務就結束了嗎？Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機能做的還不只如此。對嬰幼兒而言，外界的一切刺激與回饋，都形塑著他的經驗感受，成為養成人格特質的一部分。所以，有時明明不需要換尿布、也不是肚子餓，寶寶卻還是哭鬧不已，這其實就是需要陪伴的訊號。
陪伴也是Pixsee的強項。除了Pixsee Play的可愛外型之外，還有三位造型療癒的「Pixsee Friends動物夥伴布偶」，每位Pixsee Friend都擁有獨特的音樂歌單。只要寶寶對著攝影鏡頭揮動布偶，Pixsee Play就會自動播放由兒童音樂專家精選的「心情補給歌單」，回應寶寶探索世界的行動。
因為設計的初衷就是希望產品能夠陪伴寶寶，Pixsee Play & Pixsee Friends皆選用非絨布布料製作，不只耐磨好清洗，也避免絨毛、灰塵等病菌風險影響寶寶的健康。因此，爸媽就可以放心把Pixsee Play與Pixsee Friends介紹給寶寶認識，讓他們成為爸媽的替身、寶寶的夥伴，陪伴寶寶快樂長大。
最貼心的是，不論是揮揮玩偶、聽音樂後的笑鬧反應，Pixsee App的智慧拍照功能會自動拍下這些互動過程，並生成「精選回憶」及「縮時短片」等影音內容儲存在專屬雲端。如此一來，就算爸媽咪不在身邊，依然可以看見寶寶和Pixsee Friends的有趣互動，不錯過任何寶寶讓人心臟爆擊的可愛瞬間。
對寶寶而言，Pixsee Friends的互動及陪伴是成長的重要經驗，不只抓握玩偶能鍛鍊手部的肌肉，也能緩解與父母分開的分離焦慮，對於人格養成中的獨立、自信、想像力等，都有正向幫助；而對爸媽而言，Pixsee Friends就像是寶寶的第一個朋友，能夠分擔一些育兒的甜蜜負擔，同時讓寶寶擁有屬於自己的小夥伴。
智慧操作好簡單！Pixsee App智慧功能設定詳解
Pixsee Play & Pixsee Friends最厲害的地方是，在功能服務如此全方位的同時，操作起來依然簡單直覺。首先，你只需要一台安裝「Pixsee App」的行動裝置，註冊Pixsee的帳號、綁定會員資料後，就可以進入裝置配對的環節。
Pixsee App的介面分類很清楚、使用設計也非常直覺，只要進入Pixsee App後點選左上角的「選單」，再點選「Pixsee設定」，就能看到前文提到如哭聲偵測、區域偵測、縮時短片、語音偵測等豐富功能。以爸媽最關心的智慧拍照功能為例，只要點選「縮時短片」的選項，打開「紀錄模式」，依照家庭的使用需求設定細節。
接著再從選單中選擇「相簿」，就能看到孩子的各種可愛瞬間，同時，App下方還有AI自動生成的精選回憶及縮時短片。如果想要自行編輯，只要點選播放任意一則短片，就能從右上方的「編輯」進入編輯畫面，以拖放的方式來新增、刪除照片，打造最可愛的寶寶圖輯。
除了智慧拍照，Pixsee Play另一大亮點就是智慧播放音樂與聲音。操作上與智慧拍照雷同，但必須先綁定Pixsee Friends，並根據不同的Pixsee Friends進行個別設定。每個Pixsee Friends都能夠設定「父母語錄製」及「AI智慧音樂盒」，依指示完成設定或聲音錄製後，只要將Pixsee Friends置於鏡頭前100至30公分處，緩慢朝向鏡頭推進，Pixsee Play就會自動偵測，偵測成功時會響起提示音，並自動播放音樂清單或父母錄音檔。
Pixsee Play & Pixsee Friends：為寶寶獻上最美好的禮物
專為現代家庭而生的Pixsee Play & Pixsee Friends，為繁忙的父母記錄寶寶的每個瞬間，同時，也替家庭帶來全新的科技育兒體驗。如果正在煩惱親朋好友的孩子滿月禮要送什麼，適用於0~6歲小朋友的Pixsee Play & Pixsee Friends，或許是最與眾不同、也最實用的彌月贈禮，還能在寶寶轉瞬即逝的成長過程中，獻上最美好的祝福。
生活中，所有與寶寶連結的時刻都是無價的，想要分享寶寶成長喜悅的心情，大概是全天下父母都能共鳴的情感。這也是神寶醫資打造打造「Pixsee」系列產品的原動力。所以，大至每個智慧功能的細節設計、小至包覆材質的選用搭配，都是團隊反覆測試、驗證的結晶，一切都只為了讓Pixsee Play不只是攝影機，更是陪伴孩子的智慧互動玩具。