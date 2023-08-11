2023/08/11,
印太

【圖表】 2023第二季日本觀光統計：台灣人整體在日本買最多，但平均每人次花最多的是英國

【圖表】 2023第二季日本觀光統計：台灣人整體在日本買最多，但平均每人次花最多的是英國
Photo Credit: 中央社

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疫情過後，全球旅遊業復甦，日本再度成為遊客勝地。2023年6月訪日旅客超過200萬人，而日本觀光廳公布今年第二季訪日外國旅客消費額，台灣以1739億日圓居冠，讓我們從數據看看各國旅客的消費力和歷年訪日旅客人數的變化。

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情過後，全球旅遊業復甦。日本是各國遊客的熱門旅遊地點，而旅遊觀光業亦是日本經濟的重要收入來源。日本觀光廳於7月底公布今（2023）年第二季的外國訪日旅客消費數據，台灣訪日旅客的消費金額排行第一，總計達到1739億日圓，其次是美國旅客消費1733億日圓。第三的是中國旅客，消費金額達1515億日圓。

日本旅客_1_2023_Q2_消費

不過，若從平均消費金額來看，消費能力最高的是英國遊客，平均每人次消費達到35萬9223.4日圓。其次是義大非、澳洲、中國、法國與德國，平均都超過30萬日圓。而台灣訪日遊客則平均消費17萬6752.1日圓。

2023Q2訪日旅客平均消費

而2023年第二季訪日旅客的總消費金額，已回到疫情前水準。根據日本觀光廳的最新統計，第二季訪日外國旅客總消費額達1兆2052億日圓，相當接近疫情之前2019年第二季同期的1兆2475億日圓，而2019年第二季的總消費額是近10年來的最高紀錄。

日本旅客_2_歷年消費

從上圖還能發現，疫情前中國旅客的消費是佔比例最高，2015年至2019年期間，中國旅客消費額穩居榜首，每年消費金額均超過3500億。疫情前2019年第二季消費額達4489億日圓，佔當年總額35.9%。而疫情後中國旅客消費額大不如前，今年第二季僅達1515億日圓，僅達疫情前高峰的33%。

中國訪日旅客的消費額減少，主因在於目前中國赴日遊客數量仍未回到疫情前水準。根據日本國家旅遊局資料，自2014年起中國訪日旅客大幅攀升，從2014年的240萬人到2015年的499萬人，2019年更接近1千萬人，佔當年外國旅客總數的三分之一。不過，2023年截至6月，中國旅客僅有59.4萬人，遠低於疫情前水平。

日本旅客_3_訪日旅客數字

而在中國旅客大幅減少下，訪日旅客的總消費金額仍能回到疫情前水準，主要是因為其他各國訪日旅客的消費金額大多都增加了。若將2023年第二季與2019年第二季同期比較，其中美國旅客的消費金額增加最多，增加了791億日圓，2023年比2019年多增加84%。其次是台灣旅客增加350億日圓，第三是韓國旅客增加205億日圓。新加坡、澳洲、加拿大旅客也都增加超過100億日圓。

不過，在本月10日，中國文化和旅遊部宣布，即日起恢復全國旅行社及在線旅遊企業經營中國公民赴指定國家和地區出境團隊旅遊和「機票+酒店」業務，而指定國家包括日本。所以可預計未來中國訪日旅客將會大幅增長，或許可能讓訪日旅客的消費總金額持續增加，但短期大量中國旅客增長會導致日本住宿等旅遊資源飽和，可能造成其他國家旅客數量減少，這也有待觀察。

資料來源：日本觀光廳日本國家旅遊局

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核稿編輯：楊士範


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