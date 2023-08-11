【圖表】 2023第二季日本觀光統計：台灣人整體在日本買最多，但平均每人次花最多的是英國
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疫情過後，全球旅遊業復甦，日本再度成為遊客勝地。2023年6月訪日旅客超過200萬人，而日本觀光廳公布今年第二季訪日外國旅客消費額，台灣以1739億日圓居冠，讓我們從數據看看各國旅客的消費力和歷年訪日旅客人數的變化。
COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情過後，全球旅遊業復甦。日本是各國遊客的熱門旅遊地點，而旅遊觀光業亦是日本經濟的重要收入來源。日本觀光廳於7月底公布今（2023）年第二季的外國訪日旅客消費數據，台灣訪日旅客的消費金額排行第一，總計達到1739億日圓，其次是美國旅客消費1733億日圓。第三的是中國旅客，消費金額達1515億日圓。
不過，若從平均消費金額來看，消費能力最高的是英國遊客，平均每人次消費達到35萬9223.4日圓。其次是義大非、澳洲、中國、法國與德國，平均都超過30萬日圓。而台灣訪日遊客則平均消費17萬6752.1日圓。
而2023年第二季訪日旅客的總消費金額，已回到疫情前水準。根據日本觀光廳的最新統計，第二季訪日外國旅客總消費額達1兆2052億日圓，相當接近疫情之前2019年第二季同期的1兆2475億日圓，而2019年第二季的總消費額是近10年來的最高紀錄。
從上圖還能發現，疫情前中國旅客的消費是佔比例最高，2015年至2019年期間，中國旅客消費額穩居榜首，每年消費金額均超過3500億。疫情前2019年第二季消費額達4489億日圓，佔當年總額35.9%。而疫情後中國旅客消費額大不如前，今年第二季僅達1515億日圓，僅達疫情前高峰的33%。
中國訪日旅客的消費額減少，主因在於目前中國赴日遊客數量仍未回到疫情前水準。根據日本國家旅遊局資料，自2014年起中國訪日旅客大幅攀升，從2014年的240萬人到2015年的499萬人，2019年更接近1千萬人，佔當年外國旅客總數的三分之一。不過，2023年截至6月，中國旅客僅有59.4萬人，遠低於疫情前水平。
而在中國旅客大幅減少下，訪日旅客的總消費金額仍能回到疫情前水準，主要是因為其他各國訪日旅客的消費金額大多都增加了。若將2023年第二季與2019年第二季同期比較，其中美國旅客的消費金額增加最多，增加了791億日圓，2023年比2019年多增加84%。其次是台灣旅客增加350億日圓，第三是韓國旅客增加205億日圓。新加坡、澳洲、加拿大旅客也都增加超過100億日圓。
不過，在本月10日，中國文化和旅遊部宣布，即日起恢復全國旅行社及在線旅遊企業經營中國公民赴指定國家和地區出境團隊旅遊和「機票+酒店」業務，而指定國家包括日本。所以可預計未來中國訪日旅客將會大幅增長，或許可能讓訪日旅客的消費總金額持續增加，但短期大量中國旅客增長會導致日本住宿等旅遊資源飽和，可能造成其他國家旅客數量減少，這也有待觀察。
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核稿編輯：楊士範
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
我們想讓你知道的是
台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。