《麥肯錫經典工作術》：當我們需要實踐一個長遠的目標，應該具備「逐步逼近」的思維
我們想讓你知道的是
將問題徹底解決，這種目標是很長遠的，要想完成的話就必須付出更多努力。所以，當我們需要實踐一個長遠的計畫或者目標的時候，應該具備一些逐步逼近的思維，這種思維能幫助你把那個長遠的大目標細分為多個短期的小目標。
文：莊雲鵬
只有將問題分解完成才最高效
麥肯錫派出一個團隊為某金融企業做業務轉型的諮詢服務，團隊經過詳細的調查和研究，發現該企業所面對的主要轉型問題是，企業高風險的投資專案過多，雖然高風險伴隨著高利潤，但仍然造成了一種「賭博投資」的印象。此外，該企業面臨的次要問題是，投資所涵蓋的領域較為單一，以能源開發為主，很容易受到市場的影響，當能源市場不景氣時，該企業的投資顧問就沒有更多的選項可為客戶分散風險。
問題找到了，那麼接下來是否就可以直截了當地解決問題？實際上還是不行。轉型是一個很複雜的過程，想要扭轉企業在客戶心中的形象也並非一朝一夕。如果貿然進行大刀闊斧的全面改革，企業必須承擔喪失現有客戶的風險去為未來加注，這無疑是非常冒險的做法。
分析問題考驗著麥肯錫人的邏輯思考能力，解決問題考驗的則是將這種思考能力擴散到行動當中的能力。很多時候，問題不可能被一蹴可幾地解決，我們需要制訂一個清晰、有條理的計畫，以確保行動能夠直線達到目標。
在我們透過邏輯思考，判斷出問題的本質之後，必須將問題分解開來，分析終極問題與終極行動、中間問題與中間行動、初始問題與初始行動。簡而言之，就是將問題步驟化、階段化。
步驟化、階段化，這是邏輯思考之下解答問題的必要手段。就如同我們要到達十米之外的一個地方，可以將十米分割為「十個一米」，階段性地去完成每一個一米。這種解決問題的方式是由西班牙探險家胡安．龐塞．德．萊昂（Juan Ponce de León）發明的，此後被推廣到很多領域。
龐斯是西班牙著名的探險家，他曾經為了尋找傳說中的不老泉，從南美洲出發，一直走到土耳其島和聖．薩瓦多島。雖然龐斯最終也沒有找到不老泉，但是，他成為第一個踏入這片土地的人，這片土地被他命名為Pascua Florida，也就是今天的佛羅里達。
有一次，萊昂需要經過一片原始森林，這是一片未經開發的森林，因此進去還沒有多久，萊昂和他的團隊成員就在茂密的森林中迷失了方向。
此時，萊昂沒有任何可以辨別方向的設備，為了找到出路，他想出一個方法。他讓其他人從樹上折下一些樹枝，然後將這些樹枝依直線擺在地上。之後，團隊中的每個人輪流將最後面的樹枝拿在手上放到樹枝鋪成的直線最前面。因為樹枝是筆直的，這就避免了他們因為方向錯誤而繞圈子。就這樣，雖然前進得緩慢，但他們沿著這些樹枝的直線，最終找到了出路。
這種樹枝前進法帶給我們的啟示是，當有了一個特定的終極目標之後，要想完成這個目標，就需要從小處著手，一步一步來實現那些看起來不可能完成的目標。
一般來說，人們更容易接受短期、具體的事務，對於那些長期、模糊的事務則難以接受。即使有明確的問題解決方向，如果你看不到曙光和盡頭，那麼也容易產生懈怠情緒，實施起來就很困難。
將問題徹底解決，這種目標是很長遠的，要想完成的話就必須付出更多努力。所以，當我們需要實踐一個長遠的計畫或者目標的時候，應該具備一些逐步逼近的思維，這種思維能幫助你把那個長遠的大目標細分為多個短期的小目標。
把大目標劃分成小目標就像減肥一樣，如果讓你從三百磅一下子減到一百五十磅，你會覺得這是個非常艱巨的任務，壓力很大。但是如果你將這個任務按階段劃分，一開始只給自己減五磅的任務，那你就不會覺得減肥是那麼難的事了。當你完成減下五磅的任務之後，再實現下一個減五磅的任務，長期堅持下去，減掉一百五十磅的重量就不是那麼艱難的事情了。
但是，需要注意一個問題，如果採用「逐步逼近思維法」來完成目標，你要將自己的每一個小目標控制在一個能預見和能夠操縱的範圍內，這樣才能清晰明瞭地解決每個問題。而且你最好保證上一個小目標是下一個小目標的前提，下一個小目標昇華為上一個小目標的結果，當你將自己的小目標一個個實現了之後，大目標也會水到渠成地實現了。
完成自己的目標就像是爬樓梯一樣，需要一步一個台階，腳踏實地往前進。每踏上一個台階，你就離你的目標更近，就會體驗到「成功的喜悅」，這種喜悅的感覺將成為你下一步行動的動力，幫助你更好地完成任務。
我們經常會看到一些人，他們能夠找到問題的所在，卻不能夠解決問題，喜歡在過程中半途而廢。這些人之所以失敗，並不是因為要完成的事情難度太大，而是因為自己認為距離成功很遙遠。他們並不是因為失敗了而放棄，而是因為目標太大，自己也感覺迷茫，所以時常倦怠，最終不能完成自己的目標。如果他們懂得分解自己的目標，也許他們就能成功了。
「逐步逼近思維法」是解決問題最有效率的方法，但是，如何將目標分解，還需要因人而異。對於不同的人來說，目標分解有很多種方法，下面我們來介紹兩種比較常見的。
第一，剝洋蔥法。
像剝洋蔥一樣，先將你想要完成的大目標分解成若干個小目標，再將每個小目標分解成若干個更小的目標。一直分解下去，直到你清楚當下你該怎麼做。
第二，用樹狀圖法。
用樹幹代表大目標，直接連著樹幹的樹枝代表小目標，樹枝上長出的小枝代表更小的目標，而樹枝上的葉子則代表即時的目標，也就是你現在要去做的事情。完成小目標是完成大目標的必要條件，而完成大目標則是完成小目標的結果，能夠把每個小目標實現，那你就一定能夠實現自己的大目標，大目標就是小目標的總和。下面我們再介紹畫出邏輯樹的步驟：
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讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
我們想讓你知道的是
本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。