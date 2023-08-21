《麥肯錫經典工作術》：當我們需要實踐一個長遠的目標，應該具備「逐步逼近」的思維

文：莊雲鵬

只有將問題分解完成才最高效

麥肯錫派出一個團隊為某金融企業做業務轉型的諮詢服務，團隊經過詳細的調查和研究，發現該企業所面對的主要轉型問題是，企業高風險的投資專案過多，雖然高風險伴隨著高利潤，但仍然造成了一種「賭博投資」的印象。此外，該企業面臨的次要問題是，投資所涵蓋的領域較為單一，以能源開發為主，很容易受到市場的影響，當能源市場不景氣時，該企業的投資顧問就沒有更多的選項可為客戶分散風險。

問題找到了，那麼接下來是否就可以直截了當地解決問題？實際上還是不行。轉型是一個很複雜的過程，想要扭轉企業在客戶心中的形象也並非一朝一夕。如果貿然進行大刀闊斧的全面改革，企業必須承擔喪失現有客戶的風險去為未來加注，這無疑是非常冒險的做法。

分析問題考驗著麥肯錫人的邏輯思考能力，解決問題考驗的則是將這種思考能力擴散到行動當中的能力。很多時候，問題不可能被一蹴可幾地解決，我們需要制訂一個清晰、有條理的計畫，以確保行動能夠直線達到目標。

在我們透過邏輯思考，判斷出問題的本質之後，必須將問題分解開來，分析終極問題與終極行動、中間問題與中間行動、初始問題與初始行動。簡而言之，就是將問題步驟化、階段化。

步驟化、階段化，這是邏輯思考之下解答問題的必要手段。就如同我們要到達十米之外的一個地方，可以將十米分割為「十個一米」，階段性地去完成每一個一米。這種解決問題的方式是由西班牙探險家胡安．龐塞．德．萊昂（Juan Ponce de León）發明的，此後被推廣到很多領域。

龐斯是西班牙著名的探險家，他曾經為了尋找傳說中的不老泉，從南美洲出發，一直走到土耳其島和聖．薩瓦多島。雖然龐斯最終也沒有找到不老泉，但是，他成為第一個踏入這片土地的人，這片土地被他命名為Pascua Florida，也就是今天的佛羅里達。

有一次，萊昂需要經過一片原始森林，這是一片未經開發的森林，因此進去還沒有多久，萊昂和他的團隊成員就在茂密的森林中迷失了方向。

此時，萊昂沒有任何可以辨別方向的設備，為了找到出路，他想出一個方法。他讓其他人從樹上折下一些樹枝，然後將這些樹枝依直線擺在地上。之後，團隊中的每個人輪流將最後面的樹枝拿在手上放到樹枝鋪成的直線最前面。因為樹枝是筆直的，這就避免了他們因為方向錯誤而繞圈子。就這樣，雖然前進得緩慢，但他們沿著這些樹枝的直線，最終找到了出路。

這種樹枝前進法帶給我們的啟示是，當有了一個特定的終極目標之後，要想完成這個目標，就需要從小處著手，一步一步來實現那些看起來不可能完成的目標。

一般來說，人們更容易接受短期、具體的事務，對於那些長期、模糊的事務則難以接受。即使有明確的問題解決方向，如果你看不到曙光和盡頭，那麼也容易產生懈怠情緒，實施起來就很困難。

將問題徹底解決，這種目標是很長遠的，要想完成的話就必須付出更多努力。所以，當我們需要實踐一個長遠的計畫或者目標的時候，應該具備一些逐步逼近的思維，這種思維能幫助你把那個長遠的大目標細分為多個短期的小目標。

把大目標劃分成小目標就像減肥一樣，如果讓你從三百磅一下子減到一百五十磅，你會覺得這是個非常艱巨的任務，壓力很大。但是如果你將這個任務按階段劃分，一開始只給自己減五磅的任務，那你就不會覺得減肥是那麼難的事了。當你完成減下五磅的任務之後，再實現下一個減五磅的任務，長期堅持下去，減掉一百五十磅的重量就不是那麼艱難的事情了。

但是，需要注意一個問題，如果採用「逐步逼近思維法」來完成目標，你要將自己的每一個小目標控制在一個能預見和能夠操縱的範圍內，這樣才能清晰明瞭地解決每個問題。而且你最好保證上一個小目標是下一個小目標的前提，下一個小目標昇華為上一個小目標的結果，當你將自己的小目標一個個實現了之後，大目標也會水到渠成地實現了。

完成自己的目標就像是爬樓梯一樣，需要一步一個台階，腳踏實地往前進。每踏上一個台階，你就離你的目標更近，就會體驗到「成功的喜悅」，這種喜悅的感覺將成為你下一步行動的動力，幫助你更好地完成任務。

我們經常會看到一些人，他們能夠找到問題的所在，卻不能夠解決問題，喜歡在過程中半途而廢。這些人之所以失敗，並不是因為要完成的事情難度太大，而是因為自己認為距離成功很遙遠。他們並不是因為失敗了而放棄，而是因為目標太大，自己也感覺迷茫，所以時常倦怠，最終不能完成自己的目標。如果他們懂得分解自己的目標，也許他們就能成功了。

「逐步逼近思維法」是解決問題最有效率的方法，但是，如何將目標分解，還需要因人而異。對於不同的人來說，目標分解有很多種方法，下面我們來介紹兩種比較常見的。

第一，剝洋蔥法。

像剝洋蔥一樣，先將你想要完成的大目標分解成若干個小目標，再將每個小目標分解成若干個更小的目標。一直分解下去，直到你清楚當下你該怎麼做。

第二，用樹狀圖法。

用樹幹代表大目標，直接連著樹幹的樹枝代表小目標，樹枝上長出的小枝代表更小的目標，而樹枝上的葉子則代表即時的目標，也就是你現在要去做的事情。完成小目標是完成大目標的必要條件，而完成大目標則是完成小目標的結果，能夠把每個小目標實現，那你就一定能夠實現自己的大目標，大目標就是小目標的總和。下面我們再介紹畫出邏輯樹的步驟：