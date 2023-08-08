中共統戰滲透台灣地方創生，政府不可輕忽「以台引台」的大撒幣威力

這幾天，暗坑文化工作室揭露，在疫後的現在，中共正在透過「海峽鄉建鄉創」的名義，試圖持續滲透台灣的地方創生。

其實中共統戰工作一直沒有停下腳步，但這次揭露的資訊，坐實了圈內人長期以來的觀察與憂慮。明明是是非民主國家，竟然口口聲聲說重視由下而上的社造與創生精神？在一黨獨大且欠缺言論自由的威權體制下，哪裡有地方工作者自在發揮的空間可言？這一切，顯示出中共挑選TA（目標受眾）的精確性與撒幣的威力。

地方創生是我的關懷，也是我參選立法委員的初衷。儘管取經於日本，但台灣推動地方創生的脈絡並不完全和日本相同。日本地方創生始於「地方消滅論」，那是人口老化與人口外移導致地方基層自治體愈來愈少；台灣由於國土面積小、地狹人稠、移動便利，關鍵不在於地方自治體萎縮，而在於區域發展失衡，以及衍生而來的少子女化。

地方創生在台灣的重點，便是鼓勵年輕人留在地方，成為解決在地課題、留鄉創業成家的領袖，進而完善政府對於返鄉、移居地方的支持系統，以達到均衡台灣的目標。

從政府的角度，看三個地方創生應該做的事

過去這幾年，地方創生政策確實吸引了很多年輕人投入，但也迸發不少問題。中共的統戰滲透便是其中之一。

對此，我有幾點意見，希望可以作為政府的參考與指引：

第一，不可輕忽統戰滲透

中共從來沒有放棄滲透台灣，從宮廟、幫派、農業，到所謂三中一青（中小企業、中低收入、中南部、青年），其管道是愈來愈多元，其手法是愈來愈細膩。

中共「以台引台」的策略，透過投資或獎項來拉攏台灣地方創生團隊，進而吸引更多更多文創、建築、社造、觀光等專業工作者前往中國。當然，前往中國並非沒有代價，代價就是要配合中共大內宣，以及閹割我們台灣的主體性。

國發會作為地方創生的主管機關，千萬不能忽略中國的滲透。尤其目前地方創生團隊仰賴政府資源的挹注，而這些資源散落各部會，國發會本來就有統籌整合的責任。

有鑑於地方創生具有公共性，常常涉及地方層級的公共服務。如果中國因素介入，長期累積後果不堪設想。就這點來說，國發會應該確保地方創生團隊的公開資訊可以充分揭露，尤其是涉及對岸投資的資訊。面對中共滲透，「揭露」會是最快速有效的方法。

第二，持續檢討精進地方創生的政策推動

比起中共滲透，更需要討論的，其實是台灣地方創生長期以來欠缺完善的法制。

地方創生與社區營造的關係是什麼？民間與政府在地方創生的角色又是如何？中央與地方怎麼分工？地方創生的長期政策目標為何？必須老實說，到目前為止，政策上都還不夠完善成熟。

統戰滲透會有效，就是因為接受中國投資有利可圖。我深信願意投入地方創生的團隊一定對台灣的鄉土有莫大的情感與在地文化自信，我們必須檢討為什麼「有利可圖」的誘惑這麼大？為什麼明明應該永續經營的地方創生團隊，最後只能慘澹經營、充滿創傷？政府是不是還能做更多？

很可惜，目前台灣地方創生的推動，並沒有建立一個妥善的政策架構。這是我們要檢討的重點。

Photo Credit: 中央社

第三，推動《少子女化對策法》與《故鄉稅/地方創生應援稅制》，真正完善地方創生的法制

我認為，台灣地方創生的核心問題，其實是少子女化的問題。為什麼要讓年輕人留在地方？就是要避免年輕人通通都往大城市流動，進而避免資源過度集中。這不只是分散風險，也是要避免資源過度集中導致的高房價高物價、惡性競爭、文化單一性。

大城市沒有不好，但是當所有人都往大城市跑，那房價物價當然愈來愈高，而高強度高壓力的競爭也很難快樂。幸福感來自於人的自我掌控能力，年輕人如果認為自己掌控不了生活，那當然不會想要結婚，更別提生兒育女。

那要怎麼做呢？《少子女化對策法》與《故鄉稅／地方創生應援稅制》就是我的方法之一。

透過《少子女化對策法》，把資源引導到地方政府、地方產業，地方社區，進而建立機制，鼓勵並支持青年家庭定居地方，生養子女。並透過《故鄉稅/地方創生應援稅制》，設定故鄉稅的政策工具，促進個人與企業用繳納故鄉稅來投資鄉里，並且用故鄉特產來回饋，建立地方創生的永續循環。

地方創生作為一場運動，在台灣還很年輕。不過，也只有民主自由的環境，才能讓年輕世代在地方盡情揮灑。國會的成員要有地方創生專業，並推動《少子女化對策法》與《故鄉稅／地方創生應援稅制》完善創生法制！

心頭抓乎定，不要妄自菲薄，我們還有很多事情可以努力！

本文由謝子涵授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航