中共統戰滲透台灣地方創生，政府不可輕忽「以台引台」的大撒幣威力
我們想讓你知道的是
統戰滲透會有效，就是因為接受中國投資有利可圖。我深信願意投入地方創生的團隊一定對台灣的鄉土有莫大的情感與在地文化自信，我們必須檢討為什麼「有利可圖」的誘惑這麼大？為什麼明明應該永續經營的地方創生團隊，最後只能慘澹經營、充滿創傷？台灣地方創生的推動，需要建立一個更妥善的政策架構！
這幾天，暗坑文化工作室揭露，在疫後的現在，中共正在透過「海峽鄉建鄉創」的名義，試圖持續滲透台灣的地方創生。
其實中共統戰工作一直沒有停下腳步，但這次揭露的資訊，坐實了圈內人長期以來的觀察與憂慮。明明是是非民主國家，竟然口口聲聲說重視由下而上的社造與創生精神？在一黨獨大且欠缺言論自由的威權體制下，哪裡有地方工作者自在發揮的空間可言？這一切，顯示出中共挑選TA（目標受眾）的精確性與撒幣的威力。
地方創生是我的關懷，也是我參選立法委員的初衷。儘管取經於日本，但台灣推動地方創生的脈絡並不完全和日本相同。日本地方創生始於「地方消滅論」，那是人口老化與人口外移導致地方基層自治體愈來愈少；台灣由於國土面積小、地狹人稠、移動便利，關鍵不在於地方自治體萎縮，而在於區域發展失衡，以及衍生而來的少子女化。
地方創生在台灣的重點，便是鼓勵年輕人留在地方，成為解決在地課題、留鄉創業成家的領袖，進而完善政府對於返鄉、移居地方的支持系統，以達到均衡台灣的目標。
從政府的角度，看三個地方創生應該做的事
過去這幾年，地方創生政策確實吸引了很多年輕人投入，但也迸發不少問題。中共的統戰滲透便是其中之一。
對此，我有幾點意見，希望可以作為政府的參考與指引：
第一，不可輕忽統戰滲透
中共從來沒有放棄滲透台灣，從宮廟、幫派、農業，到所謂三中一青（中小企業、中低收入、中南部、青年），其管道是愈來愈多元，其手法是愈來愈細膩。
中共「以台引台」的策略，透過投資或獎項來拉攏台灣地方創生團隊，進而吸引更多更多文創、建築、社造、觀光等專業工作者前往中國。當然，前往中國並非沒有代價，代價就是要配合中共大內宣，以及閹割我們台灣的主體性。
國發會作為地方創生的主管機關，千萬不能忽略中國的滲透。尤其目前地方創生團隊仰賴政府資源的挹注，而這些資源散落各部會，國發會本來就有統籌整合的責任。
有鑑於地方創生具有公共性，常常涉及地方層級的公共服務。如果中國因素介入，長期累積後果不堪設想。就這點來說，國發會應該確保地方創生團隊的公開資訊可以充分揭露，尤其是涉及對岸投資的資訊。面對中共滲透，「揭露」會是最快速有效的方法。
第二，持續檢討精進地方創生的政策推動
比起中共滲透，更需要討論的，其實是台灣地方創生長期以來欠缺完善的法制。
地方創生與社區營造的關係是什麼？民間與政府在地方創生的角色又是如何？中央與地方怎麼分工？地方創生的長期政策目標為何？必須老實說，到目前為止，政策上都還不夠完善成熟。
統戰滲透會有效，就是因為接受中國投資有利可圖。我深信願意投入地方創生的團隊一定對台灣的鄉土有莫大的情感與在地文化自信，我們必須檢討為什麼「有利可圖」的誘惑這麼大？為什麼明明應該永續經營的地方創生團隊，最後只能慘澹經營、充滿創傷？政府是不是還能做更多？
很可惜，目前台灣地方創生的推動，並沒有建立一個妥善的政策架構。這是我們要檢討的重點。
第三，推動《少子女化對策法》與《故鄉稅/地方創生應援稅制》，真正完善地方創生的法制
我認為，台灣地方創生的核心問題，其實是少子女化的問題。為什麼要讓年輕人留在地方？就是要避免年輕人通通都往大城市流動，進而避免資源過度集中。這不只是分散風險，也是要避免資源過度集中導致的高房價高物價、惡性競爭、文化單一性。
大城市沒有不好，但是當所有人都往大城市跑，那房價物價當然愈來愈高，而高強度高壓力的競爭也很難快樂。幸福感來自於人的自我掌控能力，年輕人如果認為自己掌控不了生活，那當然不會想要結婚，更別提生兒育女。
那要怎麼做呢？《少子女化對策法》與《故鄉稅／地方創生應援稅制》就是我的方法之一。
透過《少子女化對策法》，把資源引導到地方政府、地方產業，地方社區，進而建立機制，鼓勵並支持青年家庭定居地方，生養子女。並透過《故鄉稅/地方創生應援稅制》，設定故鄉稅的政策工具，促進個人與企業用繳納故鄉稅來投資鄉里，並且用故鄉特產來回饋，建立地方創生的永續循環。
地方創生作為一場運動，在台灣還很年輕。不過，也只有民主自由的環境，才能讓年輕世代在地方盡情揮灑。國會的成員要有地方創生專業，並推動《少子女化對策法》與《故鄉稅／地方創生應援稅制》完善創生法制！
心頭抓乎定，不要妄自菲薄，我們還有很多事情可以努力！
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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