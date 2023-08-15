雇主如何避免違反勞動法令？加強管理薪工循環九大作業事項
我們想讓你知道的是
歸納整理雇主違反勞動法令實務情況，違反勞動法令前三名為《勞工退休金條例》、《勞動基準法》、《職業安全衛生法》合計佔比99%，顯見這三部法令對企業法令遵循風險管理的重要性，也是企業建立有效內部控制制度且落實執行的重點項目。
文：陳天意
薪工循環是公開發行公司之內部控制重要營運循環，勞動法令對薪工循環各項控制作業具有高度影響性，企業應遵循辦理，以免違法受罰，且應特別加強對《勞工退休金條例》及《勞動基準法》之法令遵循風險管理。
本文先介紹事業單位（雇主）違反勞動法令情況，接著針對《勞工退休金條例》及《勞動基準法》說明全國違反法條排行與違法態樣，最後針對違法內容所涉及薪工循環之內部控制作業進行對照分析，提出應加強管理薪工循環九大作業事項，企業可借鏡強化自身控制作業，完善勞動法令風險管理機制。
事業單位（雇主）違反勞動法令情況
依據勞動部在違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統 [1] 中，所公布全國事業單位（雇主）違反勞動法令情況，合計307,369筆，共涉及七種法規（詳見下表「事業單位（雇主）違反勞動法令統計」），分別是：（一）《勞工退休金條例》；（二）《勞動基準法》；（三）《職業安全衛生法》；（四）《勞工職業災害保險及保護法》；（五）《性別工作平等法》；（六）《就業服務法》；（七）《中高齡者及高齡者就業促進法》。
依全國事業單位（雇主）違反勞動法令合計數量情況，違反法規前三名為《勞工退休金條例》（189,497筆，佔比62%）、《勞動基準法》（58,011筆，佔比19%）、《職業安全衛生法》（56,382筆，佔比18%）為重災區，合計303,890筆、佔比99%，可知企業應加強管理《勞工退休金條例》、《勞動基準法》、《職業安全衛生法》相關法令遵循風險。
在各縣市的事業單位（雇主）違反法規以《勞動基準法》為主，而六都的事業單位（雇主）在違反《職業安全衛生法》也名列一、二；科學園區及加工出口區的事業單位（雇主）則以《勞動基準法》和《職業安全衛生法》為主要違反法規，所處不同地區之事業單位（雇主），亦應特別注意落實當地監管單位對勞動法令的要求事項。
全國《勞工退休金條例》違反法條與違法態樣
經查詢勞動部公布全國事業單位（雇主）違反《勞工退休金條例》之法條共計6條，共有8種違規態樣（詳見下表「全國事業單位（雇主）違反《勞工退休金條例》之法條與違規態樣」），
其中包括（一）未依規定標準發給勞工退休金條例工作年資之資遣費；（二）未依規定於終止勞動契約後30日內發給新制資遣費；（三）未依規定覈實申報調整勞工退休金提繳工資；（四）未依規定於到職7日內申報提繳勞工退休金。（五）未依規定於新成立或改選新制15日內申報提繳勞工退休金；（六）未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金；（七）未依規定每月以書面通知勞工提繳金額；（八）拒絕提供資料或對提出申訴勞工為不利處分。
企業應特別注意這八類有關勞工退休金常見違規情形是否已列入日常管理重點，以確保辦理勞工退休金相關事務遵循法令規範。
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全國事業單位（雇主）違反《勞工退休金條例》之法條與違規態樣
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項次
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違反法條
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違規態樣
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1
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第12條
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2
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第15條
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3
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第18條
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4
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第19條
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5
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第21條
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6
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第40條
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資料來源：本文自行整理
全國《勞動基準法》違反法條排行與違法態樣
經查詢勞動部公布全國事業單位（雇主）違反《勞動基準法》法條排行（詳見下表「全國事業單位（雇主）違反《勞動基準法》法條排行」）。
可知常見違規態樣依序為（一）延長工作時間未依規定加給工資（即未依法給付加班費）；（二）延長工作時間超過法令規定；（三）未依規定安排勞工例假或休息日；（四）未依規定置備勞工出勤紀錄或紀錄不完整；（五）工資給付不足或延遲給付；（六）特別休假於年度終結或契約終止而未休之日數未依規定發給工資或未依規定加給休息日延長工作時間工資。
企業應特別注意這六類有關勞工加班、出勤、休假常見違規情形是否已列入日常管理重點，以確保辦理勞工加班、出勤、休假相關事務遵循法令規範。
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全國事業單位（雇主）違反《勞動基準法》法條排行
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違法
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違反
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主要違規態樣
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第1名
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第24條
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第2名
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第32條第2項
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第3名
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第36條第1項、第2項
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第4名
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第30條第第5項、第6項
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第5名
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第22條第2項
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第6名
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第39條
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資料來源：本文自行整理
違反《勞動基準法》常見事項，涉及薪工循環控制作業分析
依據薪工循環涉及之僱用、職務輪調、請假、排班、加班、辭退、訓練、退休、決定薪資率、計時、計算薪津總額、計算薪資稅及各項代扣款、設置薪資紀錄、支付薪資、考勤及考核等控制作業。
比對上述事業單位（雇主）違反《勞工退休金條例》、《勞動基準法》法條與違法態樣並進行分析（詳見下表「事業單位（雇主）違反勞動法令態樣涉及薪工循環控制作業對照」）後，本文章建議企業應針對違法態樣，加強管理薪工循環九大作業之法令遵循事項。
其包括（一）僱用作業；（二）排班作業；（三）加班作業；（四）辭退作業；（五）退休作業；（六）計時作業；（七）計算薪津總額作業；（八）支付薪資作業；（九）考勤作業；以降低違反勞動法令風險。
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事業單位（雇主）違反勞動法令態樣涉及薪工循環控制作業對照
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違反勞動法令態樣
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涉及控制作業
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（一）未依規定標準發給勞工退休金條例工作年資之資遣費
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辭退
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（二）未依規定於終止勞動契約後30日內發給新制資遣費
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辭退
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（三）未依規定覈實申報調整勞工退休金提繳工資
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計算薪津總額
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（四）未依規定於到職7日內申報提繳勞工退休金
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僱用
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（五）未依規定於新成立或改選新制15日內申報提繳勞工退休金
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退休
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（六）未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金
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退休
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（七）未依規定每月以書面通知勞工提繳金額
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退休
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（八）拒絕提供資料或對提出申訴勞工為不利處分
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退休
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（一）延長工作時間未依規定加給工資（即未依法給付加班費）
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加班、支付薪資
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（二）延長工作時間超過法令規定
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加班、計時
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（三）未依規定安排勞工例假或休息日
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排班、考勤
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（四）未依規定置備勞工出勤紀錄或紀錄不完整
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考勤
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（五）工資給付不足或延遲給付
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計時、支付薪資
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（六）特別休假於年度終結或契約終止而未休之日數未依規定發給工資或未依規定加給休息日延長工作時間工資
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加班、計時、支付薪資
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資料來源：本文自行整理
結論：完善勞動法令作業風險管理，內部控制三道角色建構
勞動法令對公開發行公司之薪工循環內部控制控制作業具有高度影響性，企業為降低違法受罰風險，應落實法令遵循各項管理事務。
本文章以史為鑑，透過勞動法令違法案例統計、分析與實務介紹方式，歸納整理事業單位（雇主）違反勞動法令實務情況，事業單位（雇主）違反勞動法令前三名為《勞工退休金條例》、《勞動基準法》、《職業安全衛生法》合計佔比99%，顯見這三部法令對企業法令遵循風險管理的重要性。
在《勞工退休金條例》違法態樣方面，企業應落實發給資遺費、提繳勞工退休金申報等八類法規重點管理事項；在《勞動基準法》違法態樣方面，企業則應落實勞工加班、出勤、休假等六類法規重點管理事項；就公開發行公司之內部控制營運循環強化而言，則應關注薪工循環中的僱用、排班、加班、辭退、退休、計時、計算薪津總額、支付薪資、考勤等九大控制作業，加強勞動法令遵循。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航