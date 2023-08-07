千禧之愛健康基金會發起「健康鐵人5遠3 」籲民眾遠離代謝症候群， 統一各大通路共同響應

愈來愈多研究證實，代謝症候群有如萬病淵藪，不只三高慢性病更會提高罹癌及失智症風險！為此，千禧之愛健康基金會邀集中央健康保險署、國民健康署一起宣導代謝症候群並發起「健康鐵人 5 遠 3」網路活動（https://89day.1000-love.org.tw/healthy80-90/），並邀請到透明系女孩韓菲與星爸王中平共同擔任健康大使，力邀全民一起定期測量代謝症候群關鍵5指標，做個健康鐵人。

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千禧之愛健康基金會董事長許惠恒表示，代謝症候群盛行率高且逐年上升；根據研究，代謝症候群者未來罹患「糖尿病」、「高血壓」、「高血脂症」、「心臟病及腦中風」的機率為無代謝症候群者的6、4、3、2倍 ，董事杜思德醫師也根據國內外文獻強調代謝症候群還會提高罹癌及失智風險。因此王中平與韓菲擔任健康大使提醒民眾務必實踐「健康鐵人 5 遠 3」，除了熟記腰圍、血壓、血糖、高密度脂蛋白膽固醇、三酸甘油酯此5項代謝症候群風險指標，還要自我測量腰圍、血壓，例如男性腰圍標準為90公分、女性腰圍80公分，如果超標，每週至少量測1次，並控制飲食，配合運動，以求腰圍符合標準值。至於血壓，則遵循「722」原則，連續7天量測，早上起床後、晚上睡覺前各測量1次(共2次)，每次量血壓，均測量2次取平均。如果家中無血壓機，醫療院所、7-ELEVEN千禧血壓站門市均設有血壓計可免費測量。此外，建議40歲以上成人每年至少進行1次抽血檢測血糖與血脂， 國民健康署提供滿40至64歲民眾每3年1次免費成人預防保健服務，65歲以上則每年1次，符合資格者可多加利用。

千禧之愛健康基金會8月9日至22日推出「健康鐵人5遠3」網路活動，民眾至https://89day.1000-love.org.tw/healthy80-90/參加活動，即可抽10元7-ELEVEN購物金及100~2000元禮券、統一陽光低糖高纖豆漿、濃韻日式綠茶及烏龍茶、千禧20週年與日本SOU‧SOU獨家聯名8090數字捲尺、證件帶及健保署登山杖等超過63,000份豐富贈品。此外，統一集團各大通路也齊聚響應活動，自8月9日至8月13日止，全台7- ELEVEN、康是美、博客來、速邁樂加油站、家樂福、悠旅生活(星巴克)、聖娜、BEING sport、BEING fit、夢時代、統一時代百貨高雄店、統一時代百貨台北店、綺麗健康油、聖德科斯、21風味館、統一生機、黑貓宅急便、DUSKIN皆可領取SOU‧SOU聯名量尺與健康小卡。而喜愛SOU‧SOU的民眾更不要錯過8月26日上午10~12時於全台7-ELEVEN千禧血壓站門市舉辦的量血壓及腰圍的活動，量完只要到ibon登錄數值，前三十名就可免費獲得千禧20週年與日本SOU‧SOU獨家聯名8090數字捲尺(可做吊飾)或證件帶，數量有限，送完為止！

「健康鐵人5遠3」網路活動：

【活動一】：

至「健康鐵人5遠3」活動網站，參加「健康鐵人教室」問答遊戲(共3題)，共有3次作答機會，3題皆正確回答獲得一次抽獎機會

獎項為：濃韻日式綠茶及烏龍茶、統一陽光低糖高纖豆漿、10元7-ELEVEN購物金。

【活動二】：

健康鐵人存摺：先量好腰圍及準備111年或112年健檢報告，使用健保署「健保快易通| 健康存摺」APP，至代謝症候群專區填寫指標數值，填腰圍即可抽獎，

獎項為：統一超商禮券1000元、500元、200元、100元、統一陽光低糖高纖豆漿、10元7-ELEVEN購物金；

挑戰5項代謝症候群指標全填可再加碼抽，獎項為：統一超商禮券2,000元、健保署登山杖、SOU‧SOU獨家聯名8090數字捲尺。

【活動三】：

健康鐵人占卜：先量好腰圍及準備111年或112年健檢報告，至國健署「慢性疾病風險評估平台」填寫腰圍、血壓等檢測數值，計算慢性病風險，截圖完成畫面上傳至「健康鐵人5遠3」網路平台，即可抽獎。

獎項為：統一陽光低糖高纖豆漿、SOU‧SOU獨家聯名8090數字證件帶。

