香港國安委擴大架構，警隊前高層加入工作
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香港「國安委」最近擴大架構，《星島》引消息報導，新職位人選由劉賜蕙負責最為適合，因為警務處於2020年成立國家安全處以來，她就擔任最高決策者，對國安處的執法工作瞭如指掌，且熟悉國安法法令、相關拘捕行動及檢控工作。
（中央社）據報導，香港維護國家安全委員會（國安委）最近擴大架構，並委任警務處前高層加入，負責行動工作。
根據《星島日報》今天（7日）報導，今年4月退休的警務處前副處長劉賜蕙已加入國安委工作，負責統籌香港國安法的行動工作，新職銜有待公布。
除了劉賜蕙外，警務處前高級助理處長林曉彤早前也加入了國安委工作，擔任秘書長區志光的副手。
報導引述消息指出，香港自2020年6月實施國安法後，社會進入「由亂到治」，並走向「由治及興」的局面，但仍面對外部勢力利用香港作為代理人，發動不同程度的攻擊，因此，維護國家安全的工作仍然面對挑戰。
有關方面認為，有需要加強國安委的職能，包括擴大其架構，以便在推動國安法教育和行動工作上有明顯分工，因此決定增設一個與秘書長等級相當的新職位，但各自掌管不同工作。
消息表示，新職位人選由劉賜蕙負責最為適合，因為警務處於2020年成立國家安全處以來，她就擔任最高決策者，對國安處的執法工作瞭如指掌，且熟悉國安法法令、相關拘捕行動及檢控工作，出任新職後可與國安處的工作互相配合，並加以領導及推動。
國安委於2020年7月成立，由行政長官擔任主席，成員包括政務司司長、財政司司長、律政司司長、保安局局長、警務處處長等。
國安委負責維護國家安全事務，承擔維護國家安全主要責任，並接受北京中央監督和問責，首任秘書長由時任特首辦主任陳國基兼任，2022年8月由保安局前副局長區志光接任。
2019年香港爆發「反送中」運動後，港府和北京中央在港建置三大國安系統，分別是北京中央在港成立的國家安全公署、港府的國安委及警務處的國安處。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
我們想讓你知道的是
台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。