香港國安委擴大架構，警隊前高層加入工作

（中央社）據報導，香港維護國家安全委員會（國安委）最近擴大架構，並委任警務處前高層加入，負責行動工作。

根據《星島日報》今天（7日）報導，今年4月退休的警務處前副處長劉賜蕙已加入國安委工作，負責統籌香港國安法的行動工作，新職銜有待公布。

除了劉賜蕙外，警務處前高級助理處長林曉彤早前也加入了國安委工作，擔任秘書長區志光的副手。

報導引述消息指出，香港自2020年6月實施國安法後，社會進入「由亂到治」，並走向「由治及興」的局面，但仍面對外部勢力利用香港作為代理人，發動不同程度的攻擊，因此，維護國家安全的工作仍然面對挑戰。

有關方面認為，有需要加強國安委的職能，包括擴大其架構，以便在推動國安法教育和行動工作上有明顯分工，因此決定增設一個與秘書長等級相當的新職位，但各自掌管不同工作。

消息表示，新職位人選由劉賜蕙負責最為適合，因為警務處於2020年成立國家安全處以來，她就擔任最高決策者，對國安處的執法工作瞭如指掌，且熟悉國安法法令、相關拘捕行動及檢控工作，出任新職後可與國安處的工作互相配合，並加以領導及推動。

國安委於2020年7月成立，由行政長官擔任主席，成員包括政務司司長、財政司司長、律政司司長、保安局局長、警務處處長等。

國安委負責維護國家安全事務，承擔維護國家安全主要責任，並接受北京中央監督和問責，首任秘書長由時任特首辦主任陳國基兼任，2022年8月由保安局前副局長區志光接任。

2019年香港爆發「反送中」運動後，港府和北京中央在港建置三大國安系統，分別是北京中央在港成立的國家安全公署、港府的國安委及警務處的國安處。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex