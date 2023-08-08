推特小鳥的屠殺：從品牌的角度出發，我有幾個問題想請問馬斯克
我們想讓你知道的是
當時，馬斯克在推特表示改名「X」純粹是因為他對這個域名「情有獨鍾」，通過一條推特要求追蹤者投稿一個好的標誌——為什麼他不先在公司內部做這件事？為什麼他沒有制定相應的品牌策略？但目前品牌方面什麼都沒有建立，沒有產品，只有「X」，難道是因為祖克柏格推出Threads，他生氣了，所以才覺得「我需要做出聲明」嗎？
文：劉文鈺（Kristine是一名在紐約工作的品牌策略家。在台南長大的他，過去曾生活在芝加哥、奧斯丁、台北及紐約，並於2018年獲得美國西北大學的整合行銷碩士學位。他擁有豐富的品牌策略經驗，與許多知名品牌合作，包含GE和微軟等。目前，他在世界領先的品牌策略顧問公司Interbrand工作。私下，在krisliuliu 克莉絲YouTube頻道上分享人生片段，及在美國擔任品牌策略顧問的工作與生活）
先讓我們共同默哀Twitter，這個17年多，從2006年來陪伴很多人的品牌，多年的資產，數十億美元的價值全都毀於馬斯克之手。此篇文透過品牌的角度出發，解析及探討整件事。
為什麼大家都要做品牌？
品牌對於消費者和用戶來說就像一個路牌或明燈，當人們想要購物，下載東西時，品牌對他們來說就是一個指標，告訴他們「我聽過這個品牌，我信任這個品牌，讓我試試看！」
如果你從未聽說過某樣東西，你可能永遠不會嘗試它。世界上大大小小的品牌皆在嘗試建立品牌資產，創造品牌及公司價值，所以對我來說，拋棄Twitter一個如此出名的品牌及它所有資產和40億的價值真的不合理，以下分析分為：
- 對我來說是合理的點，以及為什麼我認為馬斯克先生這樣做。
- 一些不合理的點
- 讓我困惑想獲得解答的問題
- 一些我期待在未來從X看到的
合理的點
為什麼這個改變有點合理？
當我們看到品牌重塑，通常是因為領導層變動，組織結構變動，業務策略變動。在Twitter，過去一年來已經發生了很多變動，被馬斯克收購並擁有就是直接的領導層變動。現在他是老闆，他說的算。我有猜到會有這樣的情況發生，市場應該也有預期到會有重大品牌決策或品牌宣告，但應該沒料想到會這麼極端。
當新的一頁開始時，很多CEO們希望宣告「這是一個新的政權」，就像在古代中國歷史裡，當朝代更替時，會有一個不同的名字，像明代到清代，標誌著自己在歷史上的一頁，所以也算合情合理的。
除了領導層變動外，我們也看到組織結構的變化。特別是在Twitter的裁員，原來的員工數約為7500人，現在只剩下2000人。再來就是想要透過這件事當一個宣告，說「我將在這個世界上留下自己的印記！」。正如現在所看到的，所有的新聞報導都在報導這一點，所以也還算合理。
但我質疑，他是不是有點太衝動？
很多不太合理的點
- 為什麼？
截自Fast Company報導「馬斯克對Twitter品牌的處理就像是用大鎚進行腦外科手術一樣粗暴。他對這個著名的藍色小鳥毫不在意，甚至曾替換為狗狗幣的柴犬，還將總部更名為「Titter」，這些都是他多月來粗暴的行動」
他似乎是將所有東西都先打爛然後希望有些東西能奇蹟似成功。當然，你可以從無到有建立品牌，這是許多公司一直在做的事情，但我不懂為什麼要這樣做呢？
根據研究，Twitter品牌的價值實際上達到了40億美元。因此，實際上他將Twitter，藍色小鳥以及品牌名稱等一切都摒棄，就是直接把40億丟到垃圾桶，讓這40億美元成為泡影。這是從2006年至今所積累的17年多得品牌資產，要再次取得40億美元的品牌估值需要很多很多年。
品牌是有價值的資產。它是知識產權，是註冊商標，它是公司財務報表上的一項資產，它代表公司聲譽，代表消費者對品牌的認知和情感聯繫。
2017年一間叫Ocean Tomo的公司做了一項研究發現，約有84％的標準普爾500指數公司價值來自於無形資產，其中約有四分之一的價值歸因於品牌。
這相當驚人，佔據了標普500指數公司的84％。代表超過400家公司中，有四分之一的整體價值與品牌相關聯。
另一項由品牌顧問公司Interbrand進行的研究提到，全球最具價值品牌前十名它們「圍繞品牌建立業務，與傳統的從產品建立品牌的方法形成對比，這是使這些頂級品牌與其他競爭者脫穎而出的原因。」
因此，馬斯克這麼做真的很獵奇。所有人都在努力為品牌創造價值，以吸引更多消費者購買他們的產品。而他卻將這一切都摒棄，重新建立產品，然後試圖賦予品牌新的意義。這在品牌策略上有些反直觀……
- 為什麼要現在？
X似乎只是一個佔位符。他宣佈「X」時啥都沒有。他通過一條推特要求追蹤者投稿一個好的標誌，夠好的話就會將其作為公司標誌。為什麼他不先在公司內部做這件事？為什麼他沒有制定相應的品牌策略？他有一個公司願景，但目前品牌方面什麼都沒有建立，沒有產品，只有「X」。
是因為祖克柏格推出了Threads，他生氣了，所以才覺得「我需要做出聲明」嗎？
- 為什麼是X，是X什麼？
名字背後的策略是什麼？為什麼是「X」，「X」代表什麼？有很多文章關於「馬斯克對『X』的執著」，自從1999年以來，他將很多一些事物名為「X」。
- 他建立了最初的x.com，一家銀行新創公司，最終發展成如今的PayPal
- 他的孩子的暱稱是「X」。他說「X」代表他的孩子這個未知數（我猜「X」公司也將是一個未知數）
- 在特斯拉，他將「X」用作一個車型
- SpaceX
- 他於2017年從PayPal購買了x.com的域名
當時在推特中表示這純粹是因為他對這個域名有一些懷舊感，他對這個域名「情有獨鍾」。
所以我覺得這對他來說只是一種著迷，他覺得X名字很讚，想要用「X」來創建一些偉大的事物，但目前還沒有成功，讓我懷疑為什麼以前不成功現在突然能成功，但我們只能再看下去……
- 品牌策略？
他有一個願景，想要打造一個超級應用軟體，一個超級公司。
這很好，但這個品牌沒有標誌，沒有敘述，沒有目標或故事。它只是馬斯克先生目前腦海中的一個想法。我滿想看到這家公司將來會變成什麼，因為它可能會成為一個像Meta和Alphabet這樣的母公司，其中「X」包含所有不同的產品，創建一個整合了所有產品的超級公司。
Tags：
由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
我們想讓你知道的是
台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。