《芭比》對「存在」概念有著某些誤讀，讓電影結局更像是芭比的墮落
我們想讓你知道的是
《芭比》出現「存在的危機」的字眼，身為存在心理學的研究與實踐者，我發現《芭比》對「存在」概念有著某些誤讀，某種程度上對自由、解放與平等非但不是增益，甚至有所減損。而從某個存在視角來說，《芭比》的結局乍看是芭比的昇華，卻更像是芭比的墮落。
文：高浩容（哲學博士，前台灣哲學諮商學會監事。 著有《小腦袋裝的大哲學》、《心靈馴獸師》等著作。）
無論是成為天使，或成為一匹馬，對人來說都是一種墮落。——哲學家斯賓諾莎（Spinoza）
前言：《芭比》，一個現象
正如電影第一幕所述，芭比娃娃是玩具史上值得銘記的「現象」。過去女孩把玩的娃娃，大多是嬰兒形象，就像是為了讓女孩模擬「當媽」的生活，扮家家酒。
芭比以成人的形象出現，使女孩們擺脫嬰兒形態娃娃的暗示，避免將自己帶入母親的角色。
然而，新的暗示又出現了，這個暗示更像是一種誘惑。芭比的金髮碧眼、窈窕身段，以及它們身上一襲時而成熟性感、時而高貴公主的裝扮，成為一本本指引女孩們「成為女人」的說明書。
時至今日，芭比隨著女性自主的覺醒，長期被標準化，帶有男性凝視意味的女性審美得以解放。解放的不只是對於女性面貌、體態、衣著等方面的審美標準，還包括對於女性如何生活、生存與自我發展等方面的全方面解構。
如果男性凝視是過去歷史中社會建構的權杖，那麼這根權杖已經不再牢牢掌握在男性手上。假如歷史是一個人，這個人貌似垂垂老矣，以至於這根權杖對他來說已過於沈重。那麼，這根權杖會落在誰手裡呢？
或許這根權杖不該屬於任何人，我們應該把這根權杖擊碎。或許不只那根權杖，還包括手握權杖者的王座，甚至整個與這一切相依的體系，才能將自由還給每一個個體。
無疑地，電影《芭比》上映迄今掀起的浪潮，是對自由、解放與平等的呼聲。上映迄今，我在網絡上、微信朋友圈都看到不少人，尤其是一些女性友人托物言志，通過《芭比》表達她們對自由、解放與平等的理念，同時對封建、迂腐的男性霸權慷慨陳詞。在這一點上，我想《芭比》是兩性平權議題在電影史的里程碑。
不過，《芭比》中兩次出現芭比陷入「存在的危機」的字眼，身為存在心理學的研究與實踐者，我在觀影中發現，《芭比》對「存在」概念有著某些誤讀，進而導致電影當中有著難以化解的邏輯矛盾與內在衝突。這些邏輯矛盾與內在矛盾，某種程度上對自由、解放與平等非但不是增益，甚至有所減損。
另一方面，也有可能這些矛盾與衝突，其實是編劇埋的梗，通過這個梗昇華兩性平權的議題到一個新的高度。總之，我希望通過下列解釋，好讓觀眾不至於因為這部電影，對存在心理學有所誤解。
何謂「存在的危機」？
「存在的危機」是存在心理學中的重要概念，如心理學家羅洛梅（Rollo May）在《創造的勇氣》（The Courage to Create）中所言，「不確定性」被自我意識視為一種危機，但唯有通過這個不可避免的危機：
當我們的自我認同受到威脅；世界不再像我們熟悉的樣子，因為自我和世界總是彼此關聯，世界中的我們也不再是我們熟悉的樣子。過去、現在和未來形成了一個新的（自我的）格式塔。
存在的危機之所以出現，在於一個人的自我認識被顛覆。換言之，一個對「我是誰」很篤定的人，無所謂存在的危機。但是這個「我是誰」，從存在心理學的角度，不只包括一個人知道自己是什麼性別、身份、名字等等，而是知道「自我與世界」之間的關係。
這裡說的世界包括四個世界，個人做為主體不只是在一個「屬己世界」（Eigenwelt），同時與其他存有共存於「人際世界」（Mitwelt），而存有本身又各自生存於周圍的「自然界」（Umwelt），分別連結與互動。同時，人不同於其他自然物，人還有對於起源、靈性與死後等存在議題的反思，故人又和「超越界」（Überwelt）有所聯繫。
舉個例子，一個清楚知道「我是誰」的人，他能描述他生活所見的種種事物，他看到電視知道那是電視，而不是像個沒見過電視的人一樣，以為電視裡的東西都是真的。
他對人際關係有一個清楚的認知，知道自己和家人、朋友、工作夥伴等人之間的關係，以及這些關係該如何理解與拿捏。同時，他對自己也有一定的認識，知道自己能做什麼、喜歡什麼等等。他對人從哪裡來，死後去哪裡，有沒有神等問題，都有他的看法。
這些都會帶給人「確定性」，讓一個人生活起來不用多加思考，就能很自動地去接軌每一天的生活，那麼這個人對生活就充滿確定感。
但如果有一天，這個人一覺起來，就像500年前的人，一覺醒來發現自己來到21世紀。這時，他發現身邊的器物，他都不認識了，連上廁所該怎麼上，他都不曉得了。
人際關係也混亂了，看見路上人們握手，他不懂那是什麼意思，他很困惑，也不知道該找哪個衙門求助。他以前以為神只有一個，現在發現神可能有好多個。
過去，他知道自己有什麼價值，知道自己每天該做什麼，現在他壓根不知道了，就連三歲小孩對這個世界都知道的比他多。這個人大概率要崩潰，陷入存在的危機。
當芭比面臨存在的危機？
就像芭比在電影開頭，芭比對自己的身份，每天該幹什麼等等都很確定。它能很清楚地跟別人介紹自己是誰，也能很清楚地告訴鏡中的自己「我是誰」。
但當它的身體出現變化，腿上出現橘皮組織，腳底板能落地行走等情況發生，它的自我認知開始動搖。
接著，芭比來到人類的真實世界，結果這次它既定的世界觀受到了震撼。它發現原來芭比並沒有促進人類女性過得更好，並且它們也並不如自己原先以為的受女性歡迎。後來好不容易找到美泰兒公司，芭比發現就連製造芭比的生產者們，也沒有要善待它的意思。
直到此刻，芭比雖然備受打擊，自我動搖的厲害，但還沒有到自我「分崩離析」（dispersing）的地步。
芭比還有一些關於自我的信念，就是「即使人類真實世界超出我的認識，至少還有芭比世界存在，那裡有我熟悉的一切，我可以在那裡重溫我熟悉的生活方式」。並且它至少還受它在人類世界的擁有者葛洛莉亞的支持，至少讓芭比對自己的既有認識不至於完全喪失。
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
我們想讓你知道的是
台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。