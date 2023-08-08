《芭比》對「存在」概念有著某些誤讀，讓電影結局更像是芭比的墮落

文：高浩容（哲學博士，前台灣哲學諮商學會監事。 著有《小腦袋裝的大哲學》、《心靈馴獸師》等著作。）

無論是成為天使，或成為一匹馬，對人來說都是一種墮落。——哲學家斯賓諾莎（Spinoza）

前言：《芭比》，一個現象

正如電影第一幕所述，芭比娃娃是玩具史上值得銘記的「現象」。過去女孩把玩的娃娃，大多是嬰兒形象，就像是為了讓女孩模擬「當媽」的生活，扮家家酒。

芭比以成人的形象出現，使女孩們擺脫嬰兒形態娃娃的暗示，避免將自己帶入母親的角色。

然而，新的暗示又出現了，這個暗示更像是一種誘惑。芭比的金髮碧眼、窈窕身段，以及它們身上一襲時而成熟性感、時而高貴公主的裝扮，成為一本本指引女孩們「成為女人」的說明書。

時至今日，芭比隨著女性自主的覺醒，長期被標準化，帶有男性凝視意味的女性審美得以解放。解放的不只是對於女性面貌、體態、衣著等方面的審美標準，還包括對於女性如何生活、生存與自我發展等方面的全方面解構。

如果男性凝視是過去歷史中社會建構的權杖，那麼這根權杖已經不再牢牢掌握在男性手上。假如歷史是一個人，這個人貌似垂垂老矣，以至於這根權杖對他來說已過於沈重。那麼，這根權杖會落在誰手裡呢？

或許這根權杖不該屬於任何人，我們應該把這根權杖擊碎。或許不只那根權杖，還包括手握權杖者的王座，甚至整個與這一切相依的體系，才能將自由還給每一個個體。

無疑地，電影《芭比》上映迄今掀起的浪潮，是對自由、解放與平等的呼聲。上映迄今，我在網絡上、微信朋友圈都看到不少人，尤其是一些女性友人托物言志，通過《芭比》表達她們對自由、解放與平等的理念，同時對封建、迂腐的男性霸權慷慨陳詞。在這一點上，我想《芭比》是兩性平權議題在電影史的里程碑。

不過，《芭比》中兩次出現芭比陷入「存在的危機」的字眼，身為存在心理學的研究與實踐者，我在觀影中發現，《芭比》對「存在」概念有著某些誤讀，進而導致電影當中有著難以化解的邏輯矛盾與內在衝突。這些邏輯矛盾與內在矛盾，某種程度上對自由、解放與平等非但不是增益，甚至有所減損。

另一方面，也有可能這些矛盾與衝突，其實是編劇埋的梗，通過這個梗昇華兩性平權的議題到一個新的高度。總之，我希望通過下列解釋，好讓觀眾不至於因為這部電影，對存在心理學有所誤解。

Photo Credit: 華納兄弟 《芭比》劇照

何謂「存在的危機」？

「存在的危機」是存在心理學中的重要概念，如心理學家羅洛梅（Rollo May）在《創造的勇氣》（The Courage to Create）中所言，「不確定性」被自我意識視為一種危機，但唯有通過這個不可避免的危機：

當我們的自我認同受到威脅；世界不再像我們熟悉的樣子，因為自我和世界總是彼此關聯，世界中的我們也不再是我們熟悉的樣子。過去、現在和未來形成了一個新的（自我的）格式塔。

存在的危機之所以出現，在於一個人的自我認識被顛覆。換言之，一個對「我是誰」很篤定的人，無所謂存在的危機。但是這個「我是誰」，從存在心理學的角度，不只包括一個人知道自己是什麼性別、身份、名字等等，而是知道「自我與世界」之間的關係。

這裡說的世界包括四個世界，個人做為主體不只是在一個「屬己世界」（Eigenwelt），同時與其他存有共存於「人際世界」（Mitwelt），而存有本身又各自生存於周圍的「自然界」（Umwelt），分別連結與互動。同時，人不同於其他自然物，人還有對於起源、靈性與死後等存在議題的反思，故人又和「超越界」（Überwelt）有所聯繫。

舉個例子，一個清楚知道「我是誰」的人，他能描述他生活所見的種種事物，他看到電視知道那是電視，而不是像個沒見過電視的人一樣，以為電視裡的東西都是真的。

他對人際關係有一個清楚的認知，知道自己和家人、朋友、工作夥伴等人之間的關係，以及這些關係該如何理解與拿捏。同時，他對自己也有一定的認識，知道自己能做什麼、喜歡什麼等等。他對人從哪裡來，死後去哪裡，有沒有神等問題，都有他的看法。

這些都會帶給人「確定性」，讓一個人生活起來不用多加思考，就能很自動地去接軌每一天的生活，那麼這個人對生活就充滿確定感。

但如果有一天，這個人一覺起來，就像500年前的人，一覺醒來發現自己來到21世紀。這時，他發現身邊的器物，他都不認識了，連上廁所該怎麼上，他都不曉得了。

人際關係也混亂了，看見路上人們握手，他不懂那是什麼意思，他很困惑，也不知道該找哪個衙門求助。他以前以為神只有一個，現在發現神可能有好多個。

過去，他知道自己有什麼價值，知道自己每天該做什麼，現在他壓根不知道了，就連三歲小孩對這個世界都知道的比他多。這個人大概率要崩潰，陷入存在的危機。

Photo Credit: 華納兄弟 《芭比》劇照

當芭比面臨存在的危機？

就像芭比在電影開頭，芭比對自己的身份，每天該幹什麼等等都很確定。它能很清楚地跟別人介紹自己是誰，也能很清楚地告訴鏡中的自己「我是誰」。

但當它的身體出現變化，腿上出現橘皮組織，腳底板能落地行走等情況發生，它的自我認知開始動搖。

接著，芭比來到人類的真實世界，結果這次它既定的世界觀受到了震撼。它發現原來芭比並沒有促進人類女性過得更好，並且它們也並不如自己原先以為的受女性歡迎。後來好不容易找到美泰兒公司，芭比發現就連製造芭比的生產者們，也沒有要善待它的意思。

直到此刻，芭比雖然備受打擊，自我動搖的厲害，但還沒有到自我「分崩離析」（dispersing）的地步。

芭比還有一些關於自我的信念，就是「即使人類真實世界超出我的認識，至少還有芭比世界存在，那裡有我熟悉的一切，我可以在那裡重溫我熟悉的生活方式」。並且它至少還受它在人類世界的擁有者葛洛莉亞的支持，至少讓芭比對自己的既有認識不至於完全喪失。