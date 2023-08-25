《印度智慧書》：「三重屬性」雖然有助於我們瞭解世間人事，但切勿隨意「貼標籤」

文：楊逢財、江信慧

第五章 物質三重屬性

奎師那說：「善性、激性、墮性從物質能量衍生而出，它們將永恆的靈體捆綁在物質軀體之中。」（14.5） 「物質三重屬性所造成的人事物迷惑了全世界，……我的幻象由三重屬性構成，適合眾生享受取樂，卻難以超越。」（7.13-14） 「從遙遠的過去開始，眾生就一直受物質能量、外在的事物吸引，他們完全地忘記奎師那。因此，眾生帶著自己的物質軀體，忍受著物質能量（瑪亞）給他們的各種災難。」

物質世界中有「物質能量」在作用。資源豐富的大自然、秀麗的山川、明媚的風光都是物質能量的呈現。

然而，物質能量也是幻象（maya），會欺騙你、迷惑你，偷走你的「智性」。

「三重屬性」更是滿布於物質世界之中，深入你的心念智性，造成相應的意識狀態，促成你的行動。

換言之，有你看不到的力量在捆綁、驅使著你的「身心」，你絕非唯一的行動者。

一、三重屬性控制一切

「要知道處在善良、激情、愚昧屬性的所有事物都來自於我。並非我在他們之中，而是他們在我之中。」（7.12）

屬性一詞的梵文是guna，它也有「繩索」的意思。換言之，屬性造成「傾向」，這樣的傾向或慣性有如繩索，將人捆縛於物質能量的不斷循環之中。

凡是物質，必會受以下三種屬性中某種或多種的操控：

善性（善良屬性）：sattva guna／中道／維繫 激性（激情屬性）：raja guna／衝動／創造 墮性（愚昧屬性）：tama guna／不動／毀滅

「靈性個體」（你）來自於奎師那，卻因有「物質欲望」而投生於物質軀體之中，受制於善性、激性、墮性。三重屬性掌控的是你的物質軀體；你因完全認同於物質，不斷強化「假我意識」，而受制於三重屬性，自以為受了傷害，或去承受苦樂。

奎師那說：「我處在隸屬於我的物質能量之中，一次又一次地創造眾生。他們無法獨立存活，而且受到因過去行動所導致的物質三重屬性所控制。」（9.8） 「物質軀體中的靈體認為他是這血肉之軀，因而享受著物質三重屬性所帶來的苦與樂。這是因為他接觸物質能量所致，而這也導致他投生於或好或壞的物種（軀體）之中。」（13.22） 「物質能量產生三重屬性，人間或天堂一切眾生都受它們控制，無一倖免。」（18.40） 奎師那說：「巴拉塔的子孫啊，激性和墮性消退時，便由善性主導。激性和善性消退時，便由墮性主導。墮性和善性消退時，便由激性主導。這是三重屬性的運作方式。」（14.10）

掌控三重屬性——善性、激性、墮性的分別是「牛奶之洋維施努、梵天、希瓦」。所有的人、眾生，上至天堂，下至地獄，整個物質世界中所有的物質軀體（包括身體和精微體）都受三重屬性控制、驅動。

三重屬性覆蓋住物質世界中的眾生（靈性個體），並操弄著、捆綁著他們。

三重屬性很難截然劃分開來，而是有重疊現象的。但是，受某種屬性操縱較多時，便會表現出該屬性的徵兆。

你所從事的行動，所做的祭祀、佈施、苦行，所獲得的行動成果；你所追求的知識，所獲得的智性、決心、快樂，甚至是你愛吃的食物——這些都受三重屬性的影響。因為善性、激性、墮性在操弄著你和你的行動，行動後便會有相應的人事物來到你的生命之中。

善性帶來純潔與知識；激性使人貪婪，造成痛苦；墮性使人瘋狂、無知，沉迷於幻象。

孟子說人性本善，荀子說人性本惡；其實，這取決於你過去的行動，讓你今生一出世便比較容易受某種屬性的控制，而趨向於善或惡。

想朝向善性需要穩定的努力，但是要掉入墮性卻不費吹灰之力。

你想成為怎樣的人？

二、善性之人

決定一個人是否上天堂（heavenly planets），不是宗教名分，而是「善性意識」。善性之人會獲得「真正的知識」；善性的活動則使人越來越純潔。

（一）工作心態

善性之人平和純潔、悟性高，容易接近有益的事物（14.6, 14.16），專注力、警覺心也比較高，不會因受物質利益誘惑而行事。

他自然地接受靈性知識，避免錯誤行動，因而免於罪行、惡報。他樂於瞭解什麼是正確行動，願意苦行，不求功德、福報。（17.17）

他知道什麼該做，什麼不該做；知道該害怕什麼，不需害怕什麼；知道什麼會造成束縛，什麼有助於解脫。（18.30）

他總是盡自己的職責，但不搶功勞；他有極大的決心和熱情，不會因成功或失敗就動搖。（18.26）他出於盡義務而行動，而且不執著於成果。（18.9）

什麼都無法粉碎他的決心。修練瑜伽時也很專注。他能控制自己的心念、生命之氣（呼吸），和感官的行動。（18.33）

（二）人際關係

善性之人，尊敬老師、長輩、智者。（17.14）不傷害別人或擾亂人心，待人溫和親切。（17.14-16）

他按照道德準則和規範行事，不執著於成果，沒有強烈的愛恨。（18.23）

他的人生觀是：雖然眾生有不同的軀體（物種），但他能在眾生中看到全然相同的靈性本質。（18.20）

（三）情緒

處於善性的智者，去除疑惑，實踐真棄絕，既不憎惡令他不舒服的職責行動，也不因為舒適愉悅就依戀不捨。（18.10）

善性之人的快樂，初時苦似毒藥（因為要約束感官、心念），後來如甘露般甜美，能喚醒人覺悟自我。（18.37）

他知足快樂，享受著幸福感，或知識學問所帶來的優越感。但他也受「知識、快樂」捆綁制約，因而不斷生死輪迴。（14.6）

（四）死亡投生

善性之人死後會到達崇拜梵天的人所居住的純粹星球。（14.14）

受善性主導之人，死後去高等星球（如天堂）。（14.18）

三、激性之人

激性會使人有較多的「欲望」，變得「貪婪」。（14.17）

中庸之道或正確的心態是「不貪求」、「要知足」。只取自己所需的一份，不過度吃喝、不累積過多的錢財、不貪圖世俗的成就、也不貪戀感情。

但是，激性會產生欲望、貪婪，而且會讓你「自然而然地」為自己貪吃、貪杯、貪玩、貪心、貪戀、貪便宜，找到各種冠冕堂皇的理由！這些行動總和會帶來相應的意識狀態，讓激性之人得到與之相應的軀體。其實，這也是成全了他的願望。

（一）工作心態

激性是創造的原動力。

但受激性強力驅使的人執著於「經濟發展」和「感官享樂」，即使從事宗教活動，為的也是要獲得預期的果報。（18.34）為了滿足欲望，竭盡心力去做，非常在意所得到的成果。（18.24）他依戀妻小、家庭，為滿足他們而努力工作，甚至會無所不用其極。（18.27）

欲望會讓他只看得到所追求的目標。他的欲望一被挑起，就會再延伸出更多的欲望，而且他極度努力地追求，不到手絕不罷休！他的人生就是在死命地追逐一個又一個欲望。極度激情之人，與其說他很認真、很努力，不如說他「控制不了自己的欲望」，或說他「被欲望所掌控」。