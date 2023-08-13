《哇係黑龍！》：我到現在都無法接受臭豆腐，甘比亞人不會煮臭臭的東西啦

我們想讓你知道的是
本書除了讓讀者了解黑龍在台灣的點點滴滴，更帶領讀者瀏覽甘比亞的大小事，從中發現兩地的文化差異，破除那些隱藏在台灣人心中的刻板印象。不僅有充滿歡樂的台灣生活，也有溫馨感人的甘比亞故事，讓人看到黑龍搞笑逗趣和難得感性的一面。
口述：黑龍｜文字整理：何星啵
初來台灣，澀澀的黑龍——第一次踏上台灣的感覺
我這個人齁，就是習慣做事情先不要想太多，遇到事情該怎麼辦就怎麼辦，所以決定要來台灣時沒有太多擔心；對於十九歲就要離開家人、離開甘比亞到那麼遠的地方，我沒有太多不捨。因為我知道要趁年輕出去闖闖看，也是為了以後能讓家人有更好的生活……最後再看一眼我的爸爸、媽媽，再看一眼甘比亞……我已經準備好要出發了！
台灣「降肉」：一下飛機就感受到文化衝擊？！
記得第一次來台灣是搭凌晨三點的飛機，那時因為機場管制的關係，爸媽都沒有辦法送我，所以我們沒有抱在一起哭的那種難過離別；加上當時是集結二十五個要來台灣念書的學生，有的是之前比賽就認識，有的是不同學校，來到台灣就會當同系的同學，所以我心裡非常期待。就這樣搭了很久、很久、很久、很久的飛機……終於，第一次降落台灣了！
雖然已經是十年前的事情，但我現在還記得很清楚ね。抵達台灣的那天是星期六，桃園機場下著大雨迎接我們。一下飛機，就看到學校的學長和老師來接機，舉著甘比亞的牌子，讓大家在機場買個東西，就直接帶著我們搭遊覽車前往學校宿舍。
在遊覽車上時，我往車窗外看，哇！就算是下雨天，台灣的路上還是有好多摩托車，感覺很危險，我第一個想法是：「這個走在路上真的都要小心ね，人和車子都混在一起。」
到學校後，學長帶我們認識環境，那時我注意到，明明是在人行道上，還是有些人騎摩托車會飆很快，很凶且沒有戴安全帽，咻一下就從你身邊過去，擋到他的路還會罵你：「在衝三小啦！」一開始很不習慣，我就和學長說：「哭啊！那個人好可怕ね。」結果學長說：「這是正常的，你很快就會適應了啦！」後來我才知道台灣人對這種人有特別的稱呼——「8＋9」（小混混、流氓）。
也許你會覺得：「欸！在你們學校（北科大）附近應該沒有很多吧？」但這幾年下來，我的觀察是：「台灣每個地方都有啦！」
甘比亞沒有這種8＋9，至少你不會隨便走在路上就遇到，如果有類似的情況，我們的警察可能就會來處理了ね，所以剛來台灣時真的有嚇到。不過後來覺得他們過他們的生活，我過我的生活就好，所以沒有特別害怕，甚至我有交到一些8＋9的朋友。
我覺得每個人都有好或不好的性格，我們可以去認識他好的一面，學習我們想學的就好。例如他們就會教我一些很道地的髒話，像是「○你娘雞排」、「三小啦」、「KI哄感啦」……這些其實都是8＋9教我的（欸，不是啦）。
食物衝擊！我們不會煮臭臭的食物啦！
我來台灣，媽媽最擔心的就是「吃」的問題。剛到台灣的第一個月，每天都會打電話回家，每一通電話都會問我吃什麼：「台灣的食物好吃嗎？聽說那邊都要吃蛇、吃青蛙！」
哈哈，這就是刻板印象。媽媽覺得亞洲人都會吃這些，吃蝙蝠、吃猴腦，她很怕我來台灣要吃這些。
我會和她說不要擔心啦，我在台灣很少看到蛇肉，這邊最多的是雞肉啦！
因為宗教信仰的關係，我不吃豬肉，但台灣有很多豬肉料理，媽媽也會提醒我要小心。
雖然很多人說台灣是美食之都，很多台灣人都喜歡推薦各種小吃，但偷偷和你們說，我一開始覺得「台灣食物好難吃」！
來台灣的第一餐是在桃園機場買的麵包和冰奶茶，這是我第一次喝冰奶茶，心裡居然是覺得：「這是什麼鬼？」很不習慣ね。加上剛開始很怕吃到豬肉，也不知道要吃什麼，所以第二天開始，早餐就會自己做麵包夾鮪魚的三明治，覺得這樣最安全，不會吃到難吃的。
開學後，學長帶著我們到學校附近的餐廳吃炒飯，我才覺得很好吃ね，因為炒飯和甘比亞食物的風格比較像了啦！
第一次吃牛肉麵，我只吃肉和麵而已，因為甘比亞沒有「湯麵」這種飲食方式，我們的湯就是湯，大部分是魚湯，不會把其他主食放進去裡面煮。我就覺得牛肉麵怪怪的ね，但學長就告訴我，那個湯可以喝，你喝喝看啦！我抱著挑戰的心情喝一口，結果：「喔！很好喝ね！」
接著跟著學長去吃雞排，「喔！這個也很好吃ね！」這才慢慢開始比較接受台灣食物。當然因為結識愈來愈多朋友，或是交女朋友，所以也會去逛夜市，做一些每個外國人來台灣都會體驗的事情。但我真的到現在都沒辦法接受的就是……臭豆腐！甘比亞人不會煮臭臭的東西啦！
地震、颱風樣樣來——黑龍的搖搖初體驗
甘比亞沒有地震，所以蓋房子比較簡單，不像台灣。記得我來台灣遇到第一次地震時，正在上土木工程學，突然覺得椅子怎麼好像在動，桌子好像在搖。我往左右邊看同學，他們都往旁邊看，因為我們一群都是甘比亞來的嘛，大家都不知道發生什麼事情。台上老師很冷靜地說：「It's an earthquake.」就叫我們不要緊張，現在想起來那個畫面應該有點好笑。
幾個月後，因為快考試了，我留在學校看書，結果遇到一個超級大地震！搖到整間房子都發出「嘰嘎嘰嘎」的聲響，天花板都在動，好可怕ね！印象很深刻，我真的嚇死了！
另外還有一個很可怕的就是颱風。甘比亞雖然會發生狂風暴雨或龍捲風，可是那是有些地區比較嚴重而已，台灣的颱風還是更可怕，窗戶都會被吹爆ね！而且颱風過後出門，看到路邊的樹居然整棵被吹倒，也有吹斷掉的，直接倒在路上，我那時心裡想：「台灣好可怕啊！又有颱風、又有地震……」
不過因為有「颱風假」，我就入境隨俗，颱風來的時候沒什麼害怕，比較期待放假啦！而且有一個很好玩的事，我發現就算宣布放颱風假，很多台灣人還是會去上班，為什麼咧？我都不管，政府說放假就是放假啦！我也很喜歡颱風假ね！
這樣飛太遠，喜好逐漸台灣化
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
我們想讓你知道的是
台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。