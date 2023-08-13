《哇係黑龍！》：我到現在都無法接受臭豆腐，甘比亞人不會煮臭臭的東西啦

口述：黑龍｜文字整理：何星啵

初來台灣，澀澀的黑龍——第一次踏上台灣的感覺

我這個人齁，就是習慣做事情先不要想太多，遇到事情該怎麼辦就怎麼辦，所以決定要來台灣時沒有太多擔心；對於十九歲就要離開家人、離開甘比亞到那麼遠的地方，我沒有太多不捨。因為我知道要趁年輕出去闖闖看，也是為了以後能讓家人有更好的生活……最後再看一眼我的爸爸、媽媽，再看一眼甘比亞……我已經準備好要出發了！

台灣「降肉」：一下飛機就感受到文化衝擊？！

記得第一次來台灣是搭凌晨三點的飛機，那時因為機場管制的關係，爸媽都沒有辦法送我，所以我們沒有抱在一起哭的那種難過離別；加上當時是集結二十五個要來台灣念書的學生，有的是之前比賽就認識，有的是不同學校，來到台灣就會當同系的同學，所以我心裡非常期待。就這樣搭了很久、很久、很久、很久的飛機……終於，第一次降落台灣了！

雖然已經是十年前的事情，但我現在還記得很清楚ね。抵達台灣的那天是星期六，桃園機場下著大雨迎接我們。一下飛機，就看到學校的學長和老師來接機，舉著甘比亞的牌子，讓大家在機場買個東西，就直接帶著我們搭遊覽車前往學校宿舍。

在遊覽車上時，我往車窗外看，哇！就算是下雨天，台灣的路上還是有好多摩托車，感覺很危險，我第一個想法是：「這個走在路上真的都要小心ね，人和車子都混在一起。」

到學校後，學長帶我們認識環境，那時我注意到，明明是在人行道上，還是有些人騎摩托車會飆很快，很凶且沒有戴安全帽，咻一下就從你身邊過去，擋到他的路還會罵你：「在衝三小啦！」一開始很不習慣，我就和學長說：「哭啊！那個人好可怕ね。」結果學長說：「這是正常的，你很快就會適應了啦！」後來我才知道台灣人對這種人有特別的稱呼——「8＋9」（小混混、流氓）。

也許你會覺得：「欸！在你們學校（北科大）附近應該沒有很多吧？」但這幾年下來，我的觀察是：「台灣每個地方都有啦！」

甘比亞沒有這種8＋9，至少你不會隨便走在路上就遇到，如果有類似的情況，我們的警察可能就會來處理了ね，所以剛來台灣時真的有嚇到。不過後來覺得他們過他們的生活，我過我的生活就好，所以沒有特別害怕，甚至我有交到一些8＋9的朋友。

我覺得每個人都有好或不好的性格，我們可以去認識他好的一面，學習我們想學的就好。例如他們就會教我一些很道地的髒話，像是「○你娘雞排」、「三小啦」、「KI哄感啦」……這些其實都是8＋9教我的（欸，不是啦）。

食物衝擊！我們不會煮臭臭的食物啦！

我來台灣，媽媽最擔心的就是「吃」的問題。剛到台灣的第一個月，每天都會打電話回家，每一通電話都會問我吃什麼：「台灣的食物好吃嗎？聽說那邊都要吃蛇、吃青蛙！」

哈哈，這就是刻板印象。媽媽覺得亞洲人都會吃這些，吃蝙蝠、吃猴腦，她很怕我來台灣要吃這些。

我會和她說不要擔心啦，我在台灣很少看到蛇肉，這邊最多的是雞肉啦！

因為宗教信仰的關係，我不吃豬肉，但台灣有很多豬肉料理，媽媽也會提醒我要小心。

雖然很多人說台灣是美食之都，很多台灣人都喜歡推薦各種小吃，但偷偷和你們說，我一開始覺得「台灣食物好難吃」！

來台灣的第一餐是在桃園機場買的麵包和冰奶茶，這是我第一次喝冰奶茶，心裡居然是覺得：「這是什麼鬼？」很不習慣ね。加上剛開始很怕吃到豬肉，也不知道要吃什麼，所以第二天開始，早餐就會自己做麵包夾鮪魚的三明治，覺得這樣最安全，不會吃到難吃的。

開學後，學長帶著我們到學校附近的餐廳吃炒飯，我才覺得很好吃ね，因為炒飯和甘比亞食物的風格比較像了啦！

第一次吃牛肉麵，我只吃肉和麵而已，因為甘比亞沒有「湯麵」這種飲食方式，我們的湯就是湯，大部分是魚湯，不會把其他主食放進去裡面煮。我就覺得牛肉麵怪怪的ね，但學長就告訴我，那個湯可以喝，你喝喝看啦！我抱著挑戰的心情喝一口，結果：「喔！很好喝ね！」

接著跟著學長去吃雞排，「喔！這個也很好吃ね！」這才慢慢開始比較接受台灣食物。當然因為結識愈來愈多朋友，或是交女朋友，所以也會去逛夜市，做一些每個外國人來台灣都會體驗的事情。但我真的到現在都沒辦法接受的就是……臭豆腐！甘比亞人不會煮臭臭的東西啦！

地震、颱風樣樣來——黑龍的搖搖初體驗

甘比亞沒有地震，所以蓋房子比較簡單，不像台灣。記得我來台灣遇到第一次地震時，正在上土木工程學，突然覺得椅子怎麼好像在動，桌子好像在搖。我往左右邊看同學，他們都往旁邊看，因為我們一群都是甘比亞來的嘛，大家都不知道發生什麼事情。台上老師很冷靜地說：「It's an earthquake.」就叫我們不要緊張，現在想起來那個畫面應該有點好笑。

幾個月後，因為快考試了，我留在學校看書，結果遇到一個超級大地震！搖到整間房子都發出「嘰嘎嘰嘎」的聲響，天花板都在動，好可怕ね！印象很深刻，我真的嚇死了！

另外還有一個很可怕的就是颱風。甘比亞雖然會發生狂風暴雨或龍捲風，可是那是有些地區比較嚴重而已，台灣的颱風還是更可怕，窗戶都會被吹爆ね！而且颱風過後出門，看到路邊的樹居然整棵被吹倒，也有吹斷掉的，直接倒在路上，我那時心裡想：「台灣好可怕啊！又有颱風、又有地震……」

不過因為有「颱風假」，我就入境隨俗，颱風來的時候沒什麼害怕，比較期待放假啦！而且有一個很好玩的事，我發現就算宣布放颱風假，很多台灣人還是會去上班，為什麼咧？我都不管，政府說放假就是放假啦！我也很喜歡颱風假ね！

這樣飛太遠，喜好逐漸台灣化