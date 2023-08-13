《我成為台灣歐巴醬的修練之路》：台灣的歐巴醬們，一言蔽之就是活力四射！
我們想讓你知道的是
透過本書作者以直率且活潑的口吻分享在台灣生活遇到的趣事與難題，直言不諱的文字中又不時透著善察人們言行與交流的細膩心思，充滿溫柔而強大的筆下，引領你看盡她眼中的台灣。或許我們人人心中都住著一位「雞婆精神」的歐巴醬！
文：近藤弥生子
聽我這麼一問，唐鳳回答道：
「在我們台灣，有一個形容詞叫做『雞婆』。這個詞可算是一種精神，就是走過路過發現不公不義時，不會只枯等警察或里長等人來解決，而是自己會先想辦法看看能不能做得更好，同時也不吝於與他人分享想法，我們台灣人都具有這種精神。」
這個跟唐鳳學來的「雞婆」，我之後也一直把它擱在心中。
事後回想，還住在日本時的我，或許內心就已經養著一隻Size不算小的「雞婆」了。可能當時已經養到一個程度，結果開始在台灣生活之後，我這隻「雞婆」的自我主張便愈來愈膨脹。要是我在公車或捷運上，看到孕婦、長輩、帶著嬰兒或是小小孩的人，就會主動幫他們找空座位並帶他們過去。若是路人的後背包拉鍊沒拉好還露出錢包，我也會馬上跑過去提醒。「如果沒有人要做，那就我來做！」就是這樣的想法，讓我的身體不由自主地動了起來。說不定當下的情形是，這隻早已站在我左肩肩膀上的「雞婆」，頤指氣使的對我發號施令。
我這種愛管閒事的個性，在日本社會中被歸類為「お節介」（Osekkai：意同多管閒事）。所以還待在日本時，我滿腦子只覺得「お節介」頗令人丟臉的。因此當我知道唐鳳肯定「雞婆」的精神，就恰如正中下懷般的開心！那天晚上我甚至一本正經的跟先生提議說：
「難得跟唐鳳學了這個詞，而且又跟我的個性很合拍，所以乾脆以後就把「雞婆」拿來當作工作用筆名的中間字，名字改成『近藤．雞婆．弥生子』，你覺得這樣好嗎？」
聽我這麼一提，平日溫和穩重的先生，說時遲那時快地立刻應道：
「妳不要亂改比較好啦∼」
馬上笑著阻止。接著我又跟台灣朋友提中間名字這件事，沒想到也被說：「妳瘋啦！」還跟我分享雞婆的例子。據說朋友去的那家健身房，好像有一個「很雞婆」的客人。這位客人會在健身房快關門的時候，以倒數計時的方式，向其他還在淋浴間沖澡的客人接連喊道：「離關門還有五分鐘！」然後大家「難得已放鬆的好心情，立刻被一掃而空」。
實際上「雞婆」這個詞，在台灣的用法也大多比較偏向負面，例如「愛多管閒事的人」等。我想當時唐鳳會舉這個例子，意思恐怕是著重在「樂於助人（世話焼き）」這一點吧！
不過，我現在已是年屆四十三歲、真正的歐巴桑，況且若能如唐鳳所言：「雞婆精神有益於社會大眾」，那我覺得雞婆一點也沒什麼不好啊！另外，如果我能成為一個出色的「雞婆」，說不定不只在台灣，在日本也能結交到有趣的「雞婆」朋友！
生孩子後自動被升格為「歐巴桑」
我在台灣本來就已經是「歐巴桑」了，自三十歲移居來台時被升格的。
關於前因後果，請容我之後娓娓道來。先舉幾個中文裡的主要女性稱謂為例。
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妹妹——指小女孩，相當於日語中的「お嬢ちゃん」（Ojyoucyan；歐就醬）。
小姐——用於年輕女性，相當於日語中的「お姉さん」（Onesan；歐內桑）。
阿姨——用於生過孩子或中年女性，相當於日語中的「おばさん」（Obasan；歐巴桑）。
女士——無論未婚已婚，向對方表達尊重之意時使用，相當於法語中具有一定地位的「Madame」（夫人、太太；瑪丹）。
阿嬤——等於日語中的「おばあちゃん」（Obācyan；歐芭阿醬）。
順帶一提，日語中的「おばさん」（阿姨），已化身為中文裡的「歐巴桑」而且無人不曉。由於台灣仍保有日治時期的影響，日本方面的資訊，現在也幾乎同步大量湧入，所以中文裡直接援用日語字詞的例子也不罕見。「歐巴桑」一詞不單僅作為稱謂使用，想表現「歐巴桑」特質的人物時，也會拿它來當作名詞。例如，日本動畫《我們這一家》中的花媽，就等於是「日本歐巴桑」的象徵，而且在台灣也非常受歡迎。
縱使台灣人比較不拘小節，但要用什麼稱謂來稱呼女性，卻是個挑動神經的敏感話題。我自三十歲移居台灣開始到現在，只要去到餐廳、飯店、SPA館、百貨公司等服務業場所，始終都被稱作「小姐（歐內桑）」。我認為，這應該是服務人員自身經驗的判斷：「對方是客人，姑且都叫她們『小姐』，才不會惹人討厭」。
但自從我生產後，只要帶孩子出去散步，無論是在公園或路邊與他人簡短交談時，對方都會脫口而出稱呼我「阿姨」。說真的，第一次聽到自己被叫作「阿姨」，當下的我深受打擊。
「阿姨，不就是歐巴桑……？是在叫我嗎？」
我來台灣那年和生大兒子時，都同樣是三十歲。才剛生完孩子不久，就被台灣社會認證為「歐巴桑」？這個衝擊可真是不小。但更不可思議的是，現在我反而認為：「這樣是不是比我原先想像的還來得好？」
我會開始接受自己已被視為「歐巴桑」的這個事實，是因為後來感覺到「歐巴桑」在台灣給人的印象並不差。約莫在台灣生活了十一年之後，我逐漸覺得這群四處出沒的歐巴桑，正是台灣社會中最不可或缺的存在！不過，與其用「歐巴桑」這個詞，倒不如用「歐巴醬」來得優。日語中的歐巴醬有活力充沛又迷人的意思，更適合笑容可親的台灣歐巴桑形象。
歐巴醬們的強力「人生軸」生存法則
台灣的歐巴醬們，一言蔽之就是活力四射。她們大多數都有運動的習慣，一大清早就會夥同其他歐巴醬去公園運動。雖說是運動，但其實是配合著自己喜歡的音樂隨心所欲的跳舞。音樂方面，從鄉廣美那種朝氣蓬勃「A CHI CHI！熱辣辣！」的日本流行歌，到最近台灣人情有獨鍾的韓流歌曲等，歐巴醬們的舞曲風格似乎也跟著流行走。聽說，跳舞的位置並無硬性規定，但會站在前排的多是舞林高手，站在後排的人則邊看著前排邊跟著跳。
而且每個跳舞的歐巴醬都穿著一樣的T恤。雖然可以在各個大型公園裡看到好幾個團體，但因為她們身穿粉色、黃色、紫色等相同顏色的隊服，所以哪個團體盤踞哪個位置，馬上一目了然。
運動流過汗後，歐巴醬們會繼續留下來快樂地閒話家常。
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VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
我們想讓你知道的是
為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html