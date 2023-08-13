《我成為台灣歐巴醬的修練之路》：台灣的歐巴醬們，一言蔽之就是活力四射！

文：近藤弥生子

聽我這麼一問，唐鳳回答道：

「在我們台灣，有一個形容詞叫做『雞婆』。這個詞可算是一種精神，就是走過路過發現不公不義時，不會只枯等警察或里長等人來解決，而是自己會先想辦法看看能不能做得更好，同時也不吝於與他人分享想法，我們台灣人都具有這種精神。」

這個跟唐鳳學來的「雞婆」，我之後也一直把它擱在心中。

事後回想，還住在日本時的我，或許內心就已經養著一隻Size不算小的「雞婆」了。可能當時已經養到一個程度，結果開始在台灣生活之後，我這隻「雞婆」的自我主張便愈來愈膨脹。要是我在公車或捷運上，看到孕婦、長輩、帶著嬰兒或是小小孩的人，就會主動幫他們找空座位並帶他們過去。若是路人的後背包拉鍊沒拉好還露出錢包，我也會馬上跑過去提醒。「如果沒有人要做，那就我來做！」就是這樣的想法，讓我的身體不由自主地動了起來。說不定當下的情形是，這隻早已站在我左肩肩膀上的「雞婆」，頤指氣使的對我發號施令。

我這種愛管閒事的個性，在日本社會中被歸類為「お節介」（Osekkai：意同多管閒事）。所以還待在日本時，我滿腦子只覺得「お節介」頗令人丟臉的。因此當我知道唐鳳肯定「雞婆」的精神，就恰如正中下懷般的開心！那天晚上我甚至一本正經的跟先生提議說：

「難得跟唐鳳學了這個詞，而且又跟我的個性很合拍，所以乾脆以後就把「雞婆」拿來當作工作用筆名的中間字，名字改成『近藤．雞婆．弥生子』，你覺得這樣好嗎？」

聽我這麼一提，平日溫和穩重的先生，說時遲那時快地立刻應道：

「妳不要亂改比較好啦∼」

馬上笑著阻止。接著我又跟台灣朋友提中間名字這件事，沒想到也被說：「妳瘋啦！」還跟我分享雞婆的例子。據說朋友去的那家健身房，好像有一個「很雞婆」的客人。這位客人會在健身房快關門的時候，以倒數計時的方式，向其他還在淋浴間沖澡的客人接連喊道：「離關門還有五分鐘！」然後大家「難得已放鬆的好心情，立刻被一掃而空」。

實際上「雞婆」這個詞，在台灣的用法也大多比較偏向負面，例如「愛多管閒事的人」等。我想當時唐鳳會舉這個例子，意思恐怕是著重在「樂於助人（世話焼き）」這一點吧！

不過，我現在已是年屆四十三歲、真正的歐巴桑，況且若能如唐鳳所言：「雞婆精神有益於社會大眾」，那我覺得雞婆一點也沒什麼不好啊！另外，如果我能成為一個出色的「雞婆」，說不定不只在台灣，在日本也能結交到有趣的「雞婆」朋友！

生孩子後自動被升格為「歐巴桑」

我在台灣本來就已經是「歐巴桑」了，自三十歲移居來台時被升格的。

關於前因後果，請容我之後娓娓道來。先舉幾個中文裡的主要女性稱謂為例。

妹妹——指小女孩，相當於日語中的「お嬢ちゃん」（Ojyoucyan；歐就醬）。 小姐——用於年輕女性，相當於日語中的「お姉さん」（Onesan；歐內桑）。 阿姨——用於生過孩子或中年女性，相當於日語中的「おばさん」（Obasan；歐巴桑）。 女士——無論未婚已婚，向對方表達尊重之意時使用，相當於法語中具有一定地位的「Madame」（夫人、太太；瑪丹）。 阿嬤——等於日語中的「おばあちゃん」（Obācyan；歐芭阿醬）。

順帶一提，日語中的「おばさん」（阿姨），已化身為中文裡的「歐巴桑」而且無人不曉。由於台灣仍保有日治時期的影響，日本方面的資訊，現在也幾乎同步大量湧入，所以中文裡直接援用日語字詞的例子也不罕見。「歐巴桑」一詞不單僅作為稱謂使用，想表現「歐巴桑」特質的人物時，也會拿它來當作名詞。例如，日本動畫《我們這一家》中的花媽，就等於是「日本歐巴桑」的象徵，而且在台灣也非常受歡迎。

縱使台灣人比較不拘小節，但要用什麼稱謂來稱呼女性，卻是個挑動神經的敏感話題。我自三十歲移居台灣開始到現在，只要去到餐廳、飯店、SPA館、百貨公司等服務業場所，始終都被稱作「小姐（歐內桑）」。我認為，這應該是服務人員自身經驗的判斷：「對方是客人，姑且都叫她們『小姐』，才不會惹人討厭」。

但自從我生產後，只要帶孩子出去散步，無論是在公園或路邊與他人簡短交談時，對方都會脫口而出稱呼我「阿姨」。說真的，第一次聽到自己被叫作「阿姨」，當下的我深受打擊。

「阿姨，不就是歐巴桑……？是在叫我嗎？」

我來台灣那年和生大兒子時，都同樣是三十歲。才剛生完孩子不久，就被台灣社會認證為「歐巴桑」？這個衝擊可真是不小。但更不可思議的是，現在我反而認為：「這樣是不是比我原先想像的還來得好？」

我會開始接受自己已被視為「歐巴桑」的這個事實，是因為後來感覺到「歐巴桑」在台灣給人的印象並不差。約莫在台灣生活了十一年之後，我逐漸覺得這群四處出沒的歐巴桑，正是台灣社會中最不可或缺的存在！不過，與其用「歐巴桑」這個詞，倒不如用「歐巴醬」來得優。日語中的歐巴醬有活力充沛又迷人的意思，更適合笑容可親的台灣歐巴桑形象。

歐巴醬們的強力「人生軸」生存法則

台灣的歐巴醬們，一言蔽之就是活力四射。她們大多數都有運動的習慣，一大清早就會夥同其他歐巴醬去公園運動。雖說是運動，但其實是配合著自己喜歡的音樂隨心所欲的跳舞。音樂方面，從鄉廣美那種朝氣蓬勃「A CHI CHI！熱辣辣！」的日本流行歌，到最近台灣人情有獨鍾的韓流歌曲等，歐巴醬們的舞曲風格似乎也跟著流行走。聽說，跳舞的位置並無硬性規定，但會站在前排的多是舞林高手，站在後排的人則邊看著前排邊跟著跳。

Photo Credit: 大旗出版 早餐店的歐巴醬。似乎只要看到人就能聽到她們用宏亮的聲音問：「今天要吃什麼？」

而且每個跳舞的歐巴醬都穿著一樣的T恤。雖然可以在各個大型公園裡看到好幾個團體，但因為她們身穿粉色、黃色、紫色等相同顏色的隊服，所以哪個團體盤踞哪個位置，馬上一目了然。

運動流過汗後，歐巴醬們會繼續留下來快樂地閒話家常。