2023/08/13,
生活

《我成為台灣歐巴醬的修練之路》：台灣的歐巴醬們，一言蔽之就是活力四射！

《我成為台灣歐巴醬的修練之路》：台灣的歐巴醬們，一言蔽之就是活力四射！
Photo Credit: 大旗出版

我們想讓你知道的是

透過本書作者以直率且活潑的口吻分享在台灣生活遇到的趣事與難題，直言不諱的文字中又不時透著善察人們言行與交流的細膩心思，充滿溫柔而強大的筆下，引領你看盡她眼中的台灣。或許我們人人心中都住著一位「雞婆精神」的歐巴醬！

文：近藤弥生子

聽我這麼一問，唐鳳回答道：

「在我們台灣，有一個形容詞叫做『雞婆』。這個詞可算是一種精神，就是走過路過發現不公不義時，不會只枯等警察或里長等人來解決，而是自己會先想辦法看看能不能做得更好，同時也不吝於與他人分享想法，我們台灣人都具有這種精神。」

這個跟唐鳳學來的「雞婆」，我之後也一直把它擱在心中。

事後回想，還住在日本時的我，或許內心就已經養著一隻Size不算小的「雞婆」了。可能當時已經養到一個程度，結果開始在台灣生活之後，我這隻「雞婆」的自我主張便愈來愈膨脹。要是我在公車或捷運上，看到孕婦、長輩、帶著嬰兒或是小小孩的人，就會主動幫他們找空座位並帶他們過去。若是路人的後背包拉鍊沒拉好還露出錢包，我也會馬上跑過去提醒。「如果沒有人要做，那就我來做！」就是這樣的想法，讓我的身體不由自主地動了起來。說不定當下的情形是，這隻早已站在我左肩肩膀上的「雞婆」，頤指氣使的對我發號施令。

我這種愛管閒事的個性，在日本社會中被歸類為「お節介」（Osekkai：意同多管閒事）。所以還待在日本時，我滿腦子只覺得「お節介」頗令人丟臉的。因此當我知道唐鳳肯定「雞婆」的精神，就恰如正中下懷般的開心！那天晚上我甚至一本正經的跟先生提議說：

「難得跟唐鳳學了這個詞，而且又跟我的個性很合拍，所以乾脆以後就把「雞婆」拿來當作工作用筆名的中間字，名字改成『近藤．雞婆．弥生子』，你覺得這樣好嗎？」

聽我這麼一提，平日溫和穩重的先生，說時遲那時快地立刻應道：

「妳不要亂改比較好啦∼」

馬上笑著阻止。接著我又跟台灣朋友提中間名字這件事，沒想到也被說：「妳瘋啦！」還跟我分享雞婆的例子。據說朋友去的那家健身房，好像有一個「很雞婆」的客人。這位客人會在健身房快關門的時候，以倒數計時的方式，向其他還在淋浴間沖澡的客人接連喊道：「離關門還有五分鐘！」然後大家「難得已放鬆的好心情，立刻被一掃而空」。

實際上「雞婆」這個詞，在台灣的用法也大多比較偏向負面，例如「愛多管閒事的人」等。我想當時唐鳳會舉這個例子，意思恐怕是著重在「樂於助人（世話焼き）」這一點吧！

不過，我現在已是年屆四十三歲、真正的歐巴桑，況且若能如唐鳳所言：「雞婆精神有益於社會大眾」，那我覺得雞婆一點也沒什麼不好啊！另外，如果我能成為一個出色的「雞婆」，說不定不只在台灣，在日本也能結交到有趣的「雞婆」朋友！

生孩子後自動被升格為「歐巴桑」

我在台灣本來就已經是「歐巴桑」了，自三十歲移居來台時被升格的。

關於前因後果，請容我之後娓娓道來。先舉幾個中文裡的主要女性稱謂為例。

妹妹——指小女孩，相當於日語中的「お嬢ちゃん」（Ojyoucyan；歐就醬）。

小姐——用於年輕女性，相當於日語中的「お姉さん」（Onesan；歐內桑）。

阿姨——用於生過孩子或中年女性，相當於日語中的「おばさん」（Obasan；歐巴桑）。

女士——無論未婚已婚，向對方表達尊重之意時使用，相當於法語中具有一定地位的「Madame」（夫人、太太；瑪丹）。

阿嬤——等於日語中的「おばあちゃん」（Obācyan；歐芭阿醬）。

順帶一提，日語中的「おばさん」（阿姨），已化身為中文裡的「歐巴桑」而且無人不曉。由於台灣仍保有日治時期的影響，日本方面的資訊，現在也幾乎同步大量湧入，所以中文裡直接援用日語字詞的例子也不罕見。「歐巴桑」一詞不單僅作為稱謂使用，想表現「歐巴桑」特質的人物時，也會拿它來當作名詞。例如，日本動畫《我們這一家》中的花媽，就等於是「日本歐巴桑」的象徵，而且在台灣也非常受歡迎。

縱使台灣人比較不拘小節，但要用什麼稱謂來稱呼女性，卻是個挑動神經的敏感話題。我自三十歲移居台灣開始到現在，只要去到餐廳、飯店、SPA館、百貨公司等服務業場所，始終都被稱作「小姐（歐內桑）」。我認為，這應該是服務人員自身經驗的判斷：「對方是客人，姑且都叫她們『小姐』，才不會惹人討厭」。

但自從我生產後，只要帶孩子出去散步，無論是在公園或路邊與他人簡短交談時，對方都會脫口而出稱呼我「阿姨」。說真的，第一次聽到自己被叫作「阿姨」，當下的我深受打擊。

「阿姨，不就是歐巴桑……？是在叫我嗎？」

我來台灣那年和生大兒子時，都同樣是三十歲。才剛生完孩子不久，就被台灣社會認證為「歐巴桑」？這個衝擊可真是不小。但更不可思議的是，現在我反而認為：「這樣是不是比我原先想像的還來得好？」

我會開始接受自己已被視為「歐巴桑」的這個事實，是因為後來感覺到「歐巴桑」在台灣給人的印象並不差。約莫在台灣生活了十一年之後，我逐漸覺得這群四處出沒的歐巴桑，正是台灣社會中最不可或缺的存在！不過，與其用「歐巴桑」這個詞，倒不如用「歐巴醬」來得優。日語中的歐巴醬有活力充沛又迷人的意思，更適合笑容可親的台灣歐巴桑形象。

歐巴醬們的強力「人生軸」生存法則

台灣的歐巴醬們，一言蔽之就是活力四射。她們大多數都有運動的習慣，一大清早就會夥同其他歐巴醬去公園運動。雖說是運動，但其實是配合著自己喜歡的音樂隨心所欲的跳舞。音樂方面，從鄉廣美那種朝氣蓬勃「A CHI CHI！熱辣辣！」的日本流行歌，到最近台灣人情有獨鍾的韓流歌曲等，歐巴醬們的舞曲風格似乎也跟著流行走。聽說，跳舞的位置並無硬性規定，但會站在前排的多是舞林高手，站在後排的人則邊看著前排邊跟著跳。

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Photo Credit: 大旗出版
早餐店的歐巴醬。似乎只要看到人就能聽到她們用宏亮的聲音問：「今天要吃什麼？」

而且每個跳舞的歐巴醬都穿著一樣的T恤。雖然可以在各個大型公園裡看到好幾個團體，但因為她們身穿粉色、黃色、紫色等相同顏色的隊服，所以哪個團體盤踞哪個位置，馬上一目了然。

運動流過汗後，歐巴醬們會繼續留下來快樂地閒話家常。


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