如何思考半導體對台灣的戰略價值？除了「矽盾」，台灣對外需要新論述

（中央社）台積電董事長劉德音在《紐約時報》8月4日刊出的專訪中不認為「矽盾」能遏阻中國侵台；但他在6月股東會上說台灣半導體在世界地緣政治緊張中有穩定作用，又似某種程度呼應了「矽盾」。我們如何思考半導體成就對台灣的戰略價值？

全球地緣政治情勢與經濟、產業愈來愈交纏，凸顯台灣半導體的國際地位。記者派駐歐盟9個月來，在許多場合都聽得到台灣晶片的重要性，但一層隱憂也漸漸浮上來。

當歐美國家驚覺關鍵產業鏈對中國的過度依賴時，偶爾也會讓台灣「掃到颱風尾」。例如歐洲聯盟執行委員會（European Commission）負責內部市場業務的執行委員布勒東（Thierry Breton）早在去年9月就公開說「我們不能依賴台灣（的晶片）」。

最早向《中央社》記者提醒台灣該注意此事的是布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所（Bruegel）資深研究員艾西亞（Alicia García-Herrero）。她說全球高階晶片對台灣依賴超過85%實在風險太大，而若想靠此「矽盾」抗中，對台灣來說也「賭注太大」，因為「無法讀出中國的心思」，沒有理由相信中國會因為全世界依賴台灣的半導體而不犯台。

劉德音在《紐約時報》（New York Times）受訪的說法與此相近，他認為，「中國不會因為半導體而入侵台灣，也不會因為半導體而不入侵台灣」。

不過，先不論「矽盾」對台灣安全的效用其實不在於直接阻擋中國意圖，而是提高國際共同保護台海和平的必要性，亦即類似劉德音在股東會說的「穩定作用」，另一件更值得關心的事，是這個盾牌將可能被削弱。

隨著3月歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）提出的「去風險化」（de-risking）一詞已成為歐美各國對中經濟政策的新主流，雖然它擺明以中國為最大、最優先的去風險對象，但這套政策的基本邏輯也不無可能被套用在台灣。

歐洲智庫艾格蒙特（Egmont）外交安全政策專家畢斯寇（Sven Biscop）在6月間與《中央社》記者談到，晶片對台灣是「雙面刃」。「一方面台灣（半導體產業）在許多國家眼中很重要，另一方面若他們覺得太依賴台灣，就會尋求分散，所以這個重要性同時在降低」。

換句話說，對其他國家而言合乎理性的分散晶片供應來源、「去風險化」邏輯，從台灣角度看卻是在削弱「矽盾」的力量。

即便在全球大國裡算是最挺台的美國和日本，他們在5月第2次雙邊部長級商業及工業夥伴對話（JUCIP）聯合聲明中，語帶保留地提到要合作解決「損害半導體供應鏈韌性的生產地理集中問題」，想也知道所謂地理集中是指哪裡。

所以台灣該怎麼辦？

艾西亞建議台灣「不要只靠一個產業」，而是「利用半導體優勢，增加其他相關領域在全球供應鏈中的重要性，例如電動車。」

也就是說，讓台灣產業的國際連結更擴散，「遍地開花」。

畢斯寇則提醒台灣當心美國對中國不斷加碼的產業限制，因為中國也可能反制，「變成一種升高（緊張）的螺旋，讓台灣危險地夾在中間」。他並認為台灣保持與中國合作，雖然不見得能保障安全，也算是一種「信心建立措施」。

這意思是，台灣不必「逢中必反」，也無需「逢美必跟」。

若國際「去風險化」概念普遍化，對台灣有什麼影響？派駐歐洲的一位資深經貿官員5月間與記者聊到這個議題，他認為，這概念的關鍵是「對象的風險性」，以中國而言，風險其實不在於經濟依賴太集中，而在其政權體制。

他解釋，任何供應鏈都有風險，但可靠的商業夥伴、穩定的機制，有助於降低風險，「台灣過去在這方面的論述還不夠」。

提出以上討論，並非質疑集台灣人力、地力、國力創造出來的半導體成就無法保護台灣。它或許難以成為近身肉搏的盾牌，卻絕對是有助於拉開海峽安全距離的護城河，但台灣還需更多禦城工事、更多讓國際真正不可或缺的價值。

關於護台抗中作法的更多討論需要展開，台灣當前幾位總統候選人除了國際交往能力受考驗，對地緣政經局勢的戰略論述能力，也是一大考驗。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀