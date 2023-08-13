TNL+ 2023/08/13,
中國

「一帶一路」窮途末路？西方對中國觀感日漸低落，考驗北京建立的「意識之秩序」

「一帶一路」窮途末路？西方對中國觀感日漸低落，考驗北京建立的「意識之秩序」
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

中國開始收緊發展中國家的貸款，並且更務實的關注自身地緣政治的需要，並非以當地國家的發展為優先考量，也讓部份「一帶一路」國家產生疑慮，面對品質不一的基礎建設和永續發展的犧牲，中國更難凸顯有別於西方的發展價值。中國即將面對的不只是意識與價值的相互理解，能否持續保有高度經濟成長，並且驅動國際發展，恐怕也是其他國家於10月份再探「一帶一路」虛實的考量。

王毅回鍋之後，面臨著中國外交千絲萬縷的挑戰，今年10月的「一帶一路」高峰論壇正在緊鑼密鼓的籌辦，是COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情結束後首次對於「一帶一路」現狀的檢視。

從毛澤東的三個世界理論來看，除了俄國以外的第一和第二世界國家與中國的矛盾多於共同利益，而今面對美中關係未有進展，中國也尚未提出讓歐洲國家滿意的俄烏戰爭協調方案，更使得「中間派」的國家大幅減少。

中國的「意識之秩序」（order of consciousness）能否持續影響發展中國家，短期因素來自於在俄烏戰爭的態度，中長期則是其地緣政治的目標是否覆蓋國際發展的價值，讓發展服從於意識的推動。

中國在西方的觀感日漸低落

2023年7月27日，皮尤研究中心（Pew Research Center）公布全球24國民眾對中國的觀感調查，結果發現，有67％的受訪者對中國持負面看法，大多數國家對中國的觀感不佳。歐洲主要國家方面，法國有72％、德國76％、對中國觀感不佳，近期宣布要退出「一帶一路」的義大利則有58％。

同屬不列顛文明的國家方面，美國83％，加拿大79％、英國69％，而澳洲更是高達87％對中國觀感不佳；同屬QUAD的日本同樣高達87％，印度則有67％對中國觀感不佳。這些數據合理解釋為何歐盟、北約、AUKUS和QUAD能夠在對中國的意見和行動日趨統一。

從中國境內的外國遊客數字，也反映出西方社會正在失去對中國的好感。根據2023年8月3日的華爾街日報指出，在北京和上海等主要城市的外國人不到2019年新冠疫情前的25％，2023年第一季只有5萬2000人次通過旅行社組團旅遊中國，比2019年第一季的370萬人次減少99％。

2019年到2022年之間，面對新冠疫情和俄烏戰爭的爆發，中國對西方的吸引力確實不如以往。從國家之間的權力競逐到社會相互諒解的程度，已逐漸成為兩個不同價值與發展理念的群體，甚至也在向發展中國家蔓延。

「一帶一路」進一步挑戰西方安全與利益

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