淺談安華外交政策：任相半年已出訪10國，身為民主派穆斯林讓西方國家更願意加強合作
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安華作為民主自由派穆斯林，很可能會受到西方國家的歡迎，因此更願意與馬國加強合作關係。安華有意在伊斯蘭世界中扮演重要角色，在其任相半年內就已訪問兩個伊斯蘭教國家，更是安華出訪國家中，少數屬於東協區域外的國家。安華對民主的強調，以及他公開表明的政治理念，使得西方國家也非常願意與之合作。
文：黃以樂（中華經濟研究院臺灣東南亞國家協會研究中心輔佐研究員）
前言
馬來西亞（簡稱「馬國」）的外交政策向來在首相或政府的更替後，僅有小幅度的變動或調整。因此，即使在前首相納吉（Najib Razak）下台以後，馬國首次出現政黨輪替，馬國已制度化的外交政策仍使其在對外關係方面，保有高度的一致性。例如：維繫與相鄰國家的緊密關係、積極參與重要的區域性組織、在美中之間盡可能保持同等距離，以及對「一中原則」（One China principle）的態度。儘管如此，每位首相的個人特質還是多少會影響馬國外交政策體現方式。例如，馬哈迪（Mahathir Mohamad）在馬國不結盟政策的基礎上，期以在「南方國家」（Southern Developing Nations）中扮演重要角色。然而，馬國近年來因內部政治的不穩定，其首相更專注於鞏固政權，而非推進馬國的外交政策。
自2020年「喜來登政變」（Sheraton Move）以後，馬國政局變得極不穩定，政治危機可謂是一波未平一波又起。馬國民眾在剛適應新一任首相後，又因某些議員跳槽或選擇支持他者而使該首相被迫下台。2020年，「希望聯盟」（Pakatan Harapan，簡稱「希盟」）政府因「喜來登政變」而垮台。時任首相馬哈迪下台後，由當時新成立的政黨聯盟「國民聯盟」（Perikatan Nasional，簡稱「國盟」）的領袖慕尤丁（Muhyiddin Yassin）所代替。但在慕尤丁執政將近一年半後，又因合作夥伴「國民陣線」（Barisan Nasional，簡稱「國陣」）的倒閣行動，被迫下台將首相一職讓給依斯邁（Ismail Sabri）。
在2018年至2022年之間，馬國出現三任首相，政府多次更迭卻不見政局更趨穩定。面臨如此動盪的局勢，新上任的首相和政府皆將大部分心力投入到穩固政權。而在各政黨明爭暗鬥之際，馬國亦爆發了新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，簡稱「新冠疫情」），成為執政者關注的另一重點。三任首相中，僅馬哈迪在「喜來登政變」之前享有較安穩的政治局勢，而慕尤丁及依斯邁即使成功上任，僅掌握微弱的優勢，皆面臨隨時失去政權的可能性。因此依斯邁成為首相不久後，向在野黨陣營提出一項跨黨派的合作協議，以確保其政權的穩定性。事實上，慕尤丁在被迫下台前也向在野黨陣營釋出橄欖枝，以部分重要的制度改革換取在野陣營對政府的支持，然而在野陣營拒絕該提議。而依斯邁很大可能從慕尤丁處獲得靈感，在就任後便快速與希盟達成協議，於2021年9月13日雙邊簽署諒解備忘錄（MOU），相當於執政黨與國會中最大在野陣營達成「停火協議」。
隨著國陣與希盟達成「停火協議」，馬國政治動盪的日子暫時告一段落。而依斯邁於不久以後便推出其外交架構：《關注連續性：馬來西亞在後疫情世界的外交政策架構》（Focus in Continuity: A Framework for Malaysia’s Foreign Policy in a Post-Pandemic World）。其內容強調馬國過去持續主張的外交政策，但也針對部分新興議題如：數位經濟、公衛醫療、網絡安全、永續發展等，制定馬國中長期的策略目標。
（馬來西亞前首相依斯邁沙比利曾提呈第12大馬計畫）
值得一提的是，希盟在2018年當政後，以馬哈迪為首的政府亦曾於2019年推出其外交架構：《新馬來西亞的外交政策架構：連續性的變化》（Foreign Policy Framework of the New Malaysia: Change in Continuity）。由於是馬國首次由國陣以外的政黨當政，因此馬哈迪的外交政策架構強調新的改變。而依斯邁則是在政治動盪、新冠疫情和經濟蕭條的夾擊下，祭出其外交政策架構。因此聚焦於穩定與應變。儘管如此，兩者並未有充足的時間具體化其外交政策，馬哈迪因前述「政變」下台，而依斯邁則是在大選中敗陣。
2022年11月19日，馬國舉行第15屆全國大選，該選舉結果反映出馬國過去兩年之久的政治局面。馬國出現了史無前例的「懸峙議會」（hung parliament），在222國會議席中，希盟以82席成為最大聯盟，國盟取得73席，而國陣則取得30席。
堅持數十年的安華．依布拉欣（Anwar Ibrahim），在馬國史無前例的大選結果中，於2022年11月24日正式成為馬來西亞第10任首相。其率領由希盟、國民陣線、砂拉越政黨聯盟、沙巴人民聯盟等政黨組成的「團結政府」，總國會議員席次高達148名，占馬國國會三分之二的議席。安華的成功除經歷此次激烈的選舉外，尚經各政黨馬拉松式的談判，在跨黨派的支持下終於成為馬國首相。此結果更被視為馬國自2020年「喜來登政變」以來，政局不穩定的句點。
安華就任首相以後，各界不僅是對馬國經濟前景持有高度期待，更是預期馬國會在外交方面更為積極活躍。隨著團結政府的成立，首相安華所面臨的政治威脅大不如過去馬國政治動盪時期，預期應有更多機會推進馬國外交政策。此外，安華相較於疫情期間的兩任首相，在外交場合中掌握更多優勢，對於馬國在國際舞台上的形象應有更多正面影響力。
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