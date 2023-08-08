巴西邀拉美諸國召開亞馬遜峰會，將在年底COP28推出熱帶雨林永續發展協議

文：張瑞邦（Tucker Chang）

由巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）發起的亞馬遜峰會（Amazon Summit），於今（2023）年8月8日至9日在巴西東北部大城貝倫（Belém）舉行，該峰會盼參與其中的拉丁美洲國家能在保護及開發亞馬遜雨林間達成共識。

根據非營利環境保育新聞網站《Mongabay》報導，巴西、玻利維亞（Bolivia）、哥倫比亞（Colombia）、厄瓜多（Ecuador）、蓋亞那（Guyana）、秘魯（Peru）、蘇利南（Suriname）和委內瑞拉（Venezuela）等8個亞馬遜雨林所橫跨的拉丁美洲國家皆有參與此次亞馬遜峰會，這些國家亦是促進亞馬遜雨林永續發展的國際組織「亞馬遜合作條約組織」（ACTO）旗下會員國，另外法屬圭亞那（Guyane française）也將派出代表參與。

國際非政府組織《人權觀察》（Human Rights Watch）表示，為期2天的峰會期間，上述國家及屬地將制定保護亞馬遜雨林永續發展的跨國政策，細節預計會涵蓋跨境合作、遏制有關危害人權及盜採自然資源的犯罪、減少森林砍伐、保護亞馬遜雨林原住民權益與促進在地社區的永續發展，同時也將確保公眾能有效取得環境資訊及參與環境政策制定。

《Mongabay》指出，此次峰會還有機會促成亞馬遜議會的組建，而議會的成員國同樣會由境內有涵蓋到亞馬遜雨林的國家參與，希冀能藉此加強保護亞馬遜雨林生物群系（Biome）的力度。據悉，魯拉亦計畫在2023年11月30日於杜拜（Dubai）舉行的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）中，介紹亞馬遜峰會所擬定的聯合協議。

世界自然基金會（WWF）對此發出官方聲明強調，亞馬遜峰會的舉辦對亞馬遜雨林的保護極為重要，該峰會是阻止生物多樣性走向消亡的絕佳機會。

巴西亞馬遜雨林原住民權益倡議組織「社會環境研究所」（ISA）研究員奧維多（Antonio Oviedo）也讚揚該峰會：「亞馬遜流域由8個國家和1個屬地共有，我們須採取聯合行動來保護該地區的環境，而現在這些亞馬遜流域國家齊聚一堂來解決急迫的雨林問題，等於在消弭碳排及減少森林砍伐方面邁出重要的一步。」

亞馬遜雨林面臨哪些環境威脅？