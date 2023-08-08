【成都世大運】台灣本屆摘10金17銀19銅歷來第二佳，體育署長：彭名揚田徑摘金達奧運標最驚喜

世大運羽球混雙金包銀，台灣本屆摘10金46面獎牌歷來第二佳

（中央社）成都世大運昨（7）日進行倒數第2天的賽事，台灣單日進帳1金1銀2銅，全都來自羽球場上。世大運混雙決賽台灣2組人馬對打，最終葉宏蔚、李佳馨直落2摘金，李芳至、鄧淳薰鍍銀。

本屆成都世界大學運動會，台灣代表隊的所有賽事都已經結束，累積10金17銀19銅、總計46面獎牌，已經超越上屆拿坡里世大運的9金13銀10銅，不論金牌數、總獎牌數，都是除了主辦2017年台北世大運以外的史上最佳成績。

成都世大運台灣的10面金牌包括武術孫家閎、田徑彭名揚的男子400公尺跨欄、羽球混雙葉宏蔚/李佳馨、羽球混合團體、網球男子團體、網球女子團體、網球男雙許育修/黃琮豪、網球女雙梁恩碩/吳芳嫺、網球混雙許育修/吳芳嫺，體操鞍馬李智凱。

昨天的世大運羽球賽場上，共進行男單、女單、男雙、女雙、混雙等5組決賽，率先登場的混雙金牌戰，由台灣的葉宏蔚、李佳馨對決李芳至、鄧淳薰，結果實力和經驗略勝一籌的葉宏蔚、李佳馨直落2過關摘金。

另外，同樣闖進4強的台灣女單許玟琪、男雙李芳至、柏禮維，也分別獲得銅牌，總計台灣在羽球項目裡，斬獲2金1銀2銅。

至於游泳項目，代表台灣出賽的女子好手黃渼茜，在女子50公尺自由式決賽，繳出25秒49、排名第6的成績，表現也算相當出色。

Photo Credit: 中央社 台灣男子田徑好手彭名揚

世大運台灣奪10金，體育署長：彭名揚田徑摘金達奧運標最驚喜

（中央社）第31屆成都世大運今晚8時閉幕，台灣代表隊本屆拿下10金17銀19銅的佳績，體育署長鄭世忠說：「田徑、游泳、體操等客觀主流項目都有摘金奪銀，算是滿意的部分。」

大型的國際綜合運動賽會向來重視陸（田徑）、海（游泳）、空（體操）等3大客觀主流運動，也是代表一個國家的運動實力是否強盛。

台灣代表隊在成都世大運共斬獲10面金牌，其中田徑彭名揚在男子400公尺跨欄破全國摘金，還達到巴黎奧運參賽標準；李智凱在體操鞍馬展現今年個人最高難度動作輕鬆摘金；游泳池畔王冠閎、王星皓也替台灣帶回2面銀牌。

鄭世忠在接受《中央社》訪問時說：「如果要挑一個最大的驚喜，那應該就是田徑的那面金牌，畢竟是客觀項目而且又直接達奧運標，可見過去我們所做的潛優選手培訓計畫很有效果。」

鄭世忠說：「當然，游泳的表現也很出色，體操則是原本就在預料當中，畢竟李智凱的實力早就是世界級的，倒是蕭佑然逆轉摘銅讓我印象非常深刻，另外就是這批韻律體操選手練了20年，終於在世大運拿到銅牌也很讓人感動。」

不過鄭世忠提到，跆拳道對打項目拿了5面銀牌，其中不乏國家隊主力選手，顯見差了這臨門一腳也是個隱憂。他說：「這次跆拳道前幾輪的對手很多都是大學生，但到了金牌戰的時候，都是遇到將來在亞運、奧運真正的對手，但卻都只拿到銀牌，可見這項以往我們有實力的項目，優勢正在慢慢流失。」

鄭世忠強調：「整體來說，我們的金牌數、獎牌數都比上屆提升，可見經過這些年的疫情，我們體育實力還是有在一直進步當中。」

Photo Credit: 大專體總提供 via 中央社 台灣體操好手、「鞍馬王子」李智凱5日在成都世大 運男子鞍馬決賽，以15.500的高分拿下金牌，如願完成生涯世大運3連霸。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航