郭台銘訪美稱返台後努力爭取和平，朱立倫喊話：分裂就是幫民進黨放鞭炮

向郭台銘喊話，朱立倫：分裂就是幫民進黨放鞭炮

（中央社）鴻海創辦人郭台銘動向未明，是否獨立參選備受關注。國民黨主席朱立倫7日表示，會團結一切可以團結力量，如果今天分裂，就是幫民進黨放鞭炮，讓民進黨總統參選人賴清德可以躺著選，這是台灣主流民意絕對不願意看到的。

鴻海創辦人郭台銘是否參選2024總統，動向備受關注。郭台銘7月30日啟程訪美展開和平之旅，預計7日晚間返抵台灣；郭台銘在訪美前夕發表談話，呼籲各在野黨，儘速推進「主流民意大聯盟」整合工作，回應基層民眾心聲。

國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜7日下午一同出席「中華民國工商建研會侯友宜後援會成立大會」。

朱立倫在會前接受媒體聯訪，被問及是否會繼續與郭台銘談合作，他表示，國民黨會團結一切可以團結力量，結交所有可以結交的朋友，化解一切可以化解的敵人。

他說，如果今天分裂，就是幫民進黨放鞭炮，讓民進黨總統參選人賴清德躺著選，這是台灣的主流民意絕對不願意看到的。這是大家共識，都要尊重主流民意，只有團結才有機會。

對於在野黨批評蔡政府把特別預算常態化，債留子孫，行政院長陳建仁7日說，這是假訊息，大家不要誤傳。

對此，朱立倫表示，「如果這不是債留子孫、曾孫，什麼是債留子孫」，民進黨執政搞了7次特別預算都是舉債，都是人民的血汗錢，民代應強力監督這些錢有沒有被好好使用，尤其前瞻預算分配非常不均，當然是債留子孫。

另外，侯友宜也表示，蔡政府把特別預算當成常態編列，明明用這個方式就是債留子孫，民進黨根本就是「講白賊話，臉都不會紅。」

返台下一步？郭台銘：努力爭取和平

鴻海創辦人郭台銘7日晚間返抵台灣，結束美國和平之旅。郭台銘表示，他這次訪美見了很多美方重要的意見領袖，一致的共識就是台海要和平、台灣要發展。他往後幾個月會努力在尊嚴、平等跟民主自由架構下爭取和平。

郭台銘是否參選2024總統，動向備受關注。郭台銘於7月30日啟程訪美，展開和平之旅，並於7日晚間返抵台灣。

郭台銘在晚間9時30分許，在台北松山機場長榮商務航空中心外發表談話表示，過去一星期，他馬不停蹄拜訪美國重要政界人士、智庫學者與科技、產業夥伴等，也見到想要見到的朋友，還預約了未來即將要拜會的朋友。

郭台銘指出，這些美國重要的意見領袖，都和他有一樣的共識，就是台海要和平、台灣要發展，就要避免戰爭，因為戰爭會傷害家園、摯愛親人，以及台灣的經濟實力、民主成就。讓大家一起努力，打造一個和平、繁榮與清廉的美麗台灣。

郭台銘也表示，他也十分關心台灣的災情，看到南投災情很嚴重，已跟南投縣長許淑華、南投縣議會議長何勝豐談過，明天一大早就會搭高鐵前往南投，希望能前進災區。急難救助是永齡基金會本業，不會忘記。

媒體詢問，宣布下一步的時間點。郭台銘說，從美國來看台灣，確實是一個兵兇戰危的地方，他見了好幾位美國的高科技人士，也邀請他們到台灣來投資，但對方都有這個顧慮。

郭台銘指出，如何將台灣從戰爭陰霾下拉出來，繁榮必須要和平做基礎，但和平也不是沒代價。所以要在尊嚴、平等跟民主自由架構下，爭取和平，這需要一番努力，也是他往後幾個月要去努力的方向，他最近常講一句話，「台灣人民希望改變，改變帶給人民希望。」

媒體詢問，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室7日公布競選影片，談及關公精神就是「重然諾」，被外界解讀是在向郭台銘喊話。對此，郭台銘僅說，「我沒看到那段，不好評論。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航