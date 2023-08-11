疫苗陰謀論：愛爾蘭母親指控「兒子死於注射新冠疫苗」是虛假報導，對報紙提出告訴
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新冠疫苗導致的死亡案例極其罕見。英國數據中，在至少接種了一針疫苗的超過5000萬人中，有55人起死亡被認定基本原因是疫苗。據家屬透露，《愛爾蘭光明報》所提及的其他死者中，一人死於游泳池事故，一人死於頭部創傷，還有一個死於腦膜炎。
一位仍在哀悼中的母親與她的律師在起訴一份主張陰謀論的報章後，遭到一場極端霸凌行動的針對。這份報章錯誤宣稱其兒子死於新冠疫苗。
《愛爾蘭光明報》（The Irish Light）多次在網上對埃德爾・坎貝爾（Edel Campbell）作出騷擾行為，該報支持者還威脅「處決」其律師。
陰謀論者迄今利用了數十起死亡悲劇來散播與疫苗相關的虛假信息。
據信這是首次有死者家屬據此提起訴訟。
《愛爾蘭光明報》在去年的一篇報導中提及坎貝爾女士的兒子迭戈・吉爾森南（Diego Gilsenan）與另外41人，宣稱他們死於「未經測試且危險」的新冠疫苗。然而，BBC得知吉爾森南於2021年8月自殺身亡，終年18歲，生前從未接種新冠疫苗。
坎貝爾女士的律師夏蘭・穆赫蘭（Ciaran Mulholland）告訴BBC電台第四台《陰謀論樂園裏的瑪麗安娜》（Marianna in Conspiracyland）Podcast節目，在她提起訴訟後，她面對著「讓人極其震驚」的霸凌行動，而這也許說明了為何其他家屬並未採取行動。
他說：「你能明白，當他們看見埃德爾・坎貝爾所遭受的反彈後，為何許多人極不情願去尋求律師幫助。」
坎貝爾女士告訴BBC，《愛爾蘭光明報》讓她「猶如活在地獄」，她再也不敢公開發聲。
為保障其安全，BBC同意不在本報導中使用她或她兒子的照片。
《愛爾蘭光明報》及其主編傑瑪・奧多爾蒂（Gemma O'Doherty）在持續數個星期的社群媒體貼文中指控坎貝爾女士「令人髮指地撒謊」，稱她「精神狀況不穩定」，並參與「規模巨大的詐騙活動」。貼文還對坎貝爾女士提出了好些與自殺相關的極端指控。
據穆赫蘭律師所稱，《愛爾蘭光明報》的支持者要求處決或槍殺他，甚至匿名致電其辦事處，威脅其他員工。
在該報於頭版刊登坎貝爾女士的兒子吉爾森南等人的照片，並輔以標題「突然死亡」後，她與律師決定民事起訴奧多爾蒂女士「帶誹謗意圖的騷擾」罪。
這句標籤繼而被陰謀論活動人士廣泛應用於社群媒體上，暗示年輕人的非正常死亡都跟新冠疫苗有關。
在提到坎貝爾女士兒子的文章中，《愛爾蘭光明報》宣稱政府當局對這些「神秘死亡案例」不聞不問，因為「他們心知肚明：他們給愛爾蘭人民強加未經測試且危險的注射」。
新冠疫苗導致的死亡案例極其罕見。英國數據中，在至少接種了一針疫苗的超過5000萬人中，有55人起死亡被認定基本原因是疫苗。
據家屬透露，《愛爾蘭光明報》所提及的其他死者中，一人死於游泳池事故，一人死於頭部創傷，還有一個死於腦膜炎。
坎貝爾女士稱，《愛爾蘭光明報》在出版前沒曾接觸她評論吉爾森南的情況。BBC也了解到，《愛爾蘭光明報》沒曾就其文章所提到的數名年輕人接觸各自家屬。
穆赫蘭律師說，提訴並非為了「復仇」或索賠。他說：「埃德爾・坎貝爾純粹希望保護吉爾森南以至於整個家庭的尊嚴。」
坎貝爾女士依靠捐款支撐這起訴訟，律師也提供了無償服務。
律師告訴BBC，他們多次要求奧多爾蒂移除吉爾森南的照片但未獲成功，因而提起訴訟，這還導致網絡霸凌行為升級。
今年7月，位於都柏林的愛爾蘭高等法院頒令禁制《愛爾蘭光明報》主編接觸坎貝爾女士，並禁止在取得其同意前採用或發表其兒子的照片。
針對坎貝爾女士的騷擾貼文仍在社群媒體上繼續，包括來自《愛爾蘭光明報》的X帳號——前稱推特（Twitter）——主編奧多爾蒂承認在營運該帳號。
坎貝爾女士有就騷擾行為報警，但穆赫蘭律師說，警察仍未就此接觸或查問主編奧多爾蒂。
愛爾蘭共和國警察機關——和平衛隊（Garda Síochána）——對BBC稱，警察「不評論個別被點名人士」或「正在進行中調查的細節」。警察將繼續「主動調查（愛爾蘭共和國）西北地區某人士遭騷擾的指控」。
奧多爾蒂與《愛爾蘭光明報》並未回應BBC的評論請求，但《愛爾蘭光明報》在社群媒體上宣稱，BBC將「人格謀殺」奧多爾蒂，因為「她曝光了一場疫苗種族屠殺」。
奧多爾蒂女士在網帖中否認騷擾坎貝爾女士，並持續暗示其兒子之死在某些方面是險惡或神秘的。她稱已指派律師為自己辯護。
《愛爾蘭光明報》與英國《光明報》屬姐妹報紙，但各自編採獨立。BBC此前曝光該英國版報章主張公開處決個別政客與醫生。該報與英國極右翼陣營，以及德國一份涉嫌與一起失敗政變有關聯的出版物有聯繫。
《愛爾蘭光明報》在發表較為無害的專題報導外，也發表了宣揚陰謀論的報導，例如《輝瑞早知疫苗能殺人》、《自來水氟化正拖低愛爾蘭人智商》、《為何人為氣候變化是場騙局》和《愛爾蘭人將成為愛爾蘭的少數民族》等。
坎貝爾女士據信是首位針對疫苗致死的虛假信息提告的當事人，但其訴訟與其他陰謀論受害人案件有相似之處。
曼徹斯特競技場（Manchester Arena）爆炸案倖存者正就有人宣稱該襲擊不曾發生而提出訴訟，美國桑迪胡克小學槍擊案（Sandy Hook）遇害學生家長則在一起標誌性訴訟中成功告倒Infowars網站主持人亞歷克斯・瓊斯（Alex Jones）。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航