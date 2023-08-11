疫苗陰謀論：愛爾蘭母親指控「兒子死於注射新冠疫苗」是虛假報導，對報紙提出告訴

一位仍在哀悼中的母親與她的律師在起訴一份主張陰謀論的報章後，遭到一場極端霸凌行動的針對。這份報章錯誤宣稱其兒子死於新冠疫苗。

《愛爾蘭光明報》（The Irish Light）多次在網上對埃德爾・坎貝爾（Edel Campbell）作出騷擾行為，該報支持者還威脅「處決」其律師。

陰謀論者迄今利用了數十起死亡悲劇來散播與疫苗相關的虛假信息。

據信這是首次有死者家屬據此提起訴訟。

《愛爾蘭光明報》在去年的一篇報導中提及坎貝爾女士的兒子迭戈・吉爾森南（Diego Gilsenan）與另外41人，宣稱他們死於「未經測試且危險」的新冠疫苗。然而，BBC得知吉爾森南於2021年8月自殺身亡，終年18歲，生前從未接種新冠疫苗。

坎貝爾女士的律師夏蘭・穆赫蘭（Ciaran Mulholland）告訴BBC電台第四台《陰謀論樂園裏的瑪麗安娜》（Marianna in Conspiracyland）Podcast節目，在她提起訴訟後，她面對著「讓人極其震驚」的霸凌行動，而這也許說明了為何其他家屬並未採取行動。

他說：「你能明白，當他們看見埃德爾・坎貝爾所遭受的反彈後，為何許多人極不情願去尋求律師幫助。」

坎貝爾女士告訴BBC，《愛爾蘭光明報》讓她「猶如活在地獄」，她再也不敢公開發聲。

為保障其安全，BBC同意不在本報導中使用她或她兒子的照片。

《愛爾蘭光明報》及其主編傑瑪・奧多爾蒂（Gemma O'Doherty）在持續數個星期的社群媒體貼文中指控坎貝爾女士「令人髮指地撒謊」，稱她「精神狀況不穩定」，並參與「規模巨大的詐騙活動」。貼文還對坎貝爾女士提出了好些與自殺相關的極端指控。

據穆赫蘭律師所稱，《愛爾蘭光明報》的支持者要求處決或槍殺他，甚至匿名致電其辦事處，威脅其他員工。

在該報於頭版刊登坎貝爾女士的兒子吉爾森南等人的照片，並輔以標題「突然死亡」後，她與律師決定民事起訴奧多爾蒂女士「帶誹謗意圖的騷擾」罪。

這句標籤繼而被陰謀論活動人士廣泛應用於社群媒體上，暗示年輕人的非正常死亡都跟新冠疫苗有關。

在提到坎貝爾女士兒子的文章中，《愛爾蘭光明報》宣稱政府當局對這些「神秘死亡案例」不聞不問，因為「他們心知肚明：他們給愛爾蘭人民強加未經測試且危險的注射」。

Photo Credit: BBC News 坎貝爾女士的律師夏蘭・穆赫蘭指出，其當事人所承受的嚴重騷擾或許使得其他家屬選擇噤聲

新冠疫苗導致的死亡案例極其罕見。英國數據中，在至少接種了一針疫苗的超過5000萬人中，有55人起死亡被認定基本原因是疫苗。

據家屬透露，《愛爾蘭光明報》所提及的其他死者中，一人死於游泳池事故，一人死於頭部創傷，還有一個死於腦膜炎。

坎貝爾女士稱，《愛爾蘭光明報》在出版前沒曾接觸她評論吉爾森南的情況。BBC也了解到，《愛爾蘭光明報》沒曾就其文章所提到的數名年輕人接觸各自家屬。

穆赫蘭律師說，提訴並非為了「復仇」或索賠。他說：「埃德爾・坎貝爾純粹希望保護吉爾森南以至於整個家庭的尊嚴。」

坎貝爾女士依靠捐款支撐這起訴訟，律師也提供了無償服務。

律師告訴BBC，他們多次要求奧多爾蒂移除吉爾森南的照片但未獲成功，因而提起訴訟，這還導致網絡霸凌行為升級。

今年7月，位於都柏林的愛爾蘭高等法院頒令禁制《愛爾蘭光明報》主編接觸坎貝爾女士，並禁止在取得其同意前採用或發表其兒子的照片。

針對坎貝爾女士的騷擾貼文仍在社群媒體上繼續，包括來自《愛爾蘭光明報》的X帳號——前稱推特（Twitter）——主編奧多爾蒂承認在營運該帳號。

坎貝爾女士有就騷擾行為報警，但穆赫蘭律師說，警察仍未就此接觸或查問主編奧多爾蒂。

愛爾蘭共和國警察機關——和平衛隊（Garda Síochána）——對BBC稱，警察「不評論個別被點名人士」或「正在進行中調查的細節」。警察將繼續「主動調查（愛爾蘭共和國）西北地區某人士遭騷擾的指控」。

奧多爾蒂與《愛爾蘭光明報》並未回應BBC的評論請求，但《愛爾蘭光明報》在社群媒體上宣稱，BBC將「人格謀殺」奧多爾蒂，因為「她曝光了一場疫苗種族屠殺」。

Photo Credit: The Irish Light / BBC News 在《愛爾蘭光明報》網站的頭版集中，刊登了吉爾森南照片的一張頭版（上行左一）在法庭限制令頒發後以「遭審查」字樣示人

奧多爾蒂女士在網帖中否認騷擾坎貝爾女士，並持續暗示其兒子之死在某些方面是險惡或神秘的。她稱已指派律師為自己辯護。

《愛爾蘭光明報》與英國《光明報》屬姐妹報紙，但各自編採獨立。BBC此前曝光該英國版報章主張公開處決個別政客與醫生。該報與英國極右翼陣營，以及德國一份涉嫌與一起失敗政變有關聯的出版物有聯繫。

《愛爾蘭光明報》在發表較為無害的專題報導外，也發表了宣揚陰謀論的報導，例如《輝瑞早知疫苗能殺人》、《自來水氟化正拖低愛爾蘭人智商》、《為何人為氣候變化是場騙局》和《愛爾蘭人將成為愛爾蘭的少數民族》等。

坎貝爾女士據信是首位針對疫苗致死的虛假信息提告的當事人，但其訴訟與其他陰謀論受害人案件有相似之處。

曼徹斯特競技場（Manchester Arena）爆炸案倖存者正就有人宣稱該襲擊不曾發生而提出訴訟，美國桑迪胡克小學槍擊案（Sandy Hook）遇害學生家長則在一起標誌性訴訟中成功告倒Infowars網站主持人亞歷克斯・瓊斯（Alex Jones）。