威權主義入侵？中國留學生倫敦紅磚巷塗鴉「社會主義核心價值觀」引發爭議
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該活動的策劃者「一鵲」在Instagram上將他們的塗鴉命名為「反者道之動」，目的是「用社會主義的構建方式來反殖民西方的虛假自由」。該事件周末在中國社交媒體上迅速成為熱門討論話題，也引發了兩極化的激辯。
在倫敦東區的紅磚巷（Brick Lane），幾名中國留學生因把當地一面塗鴉牆刷成白色，並噴塗上中國的「社會主義核心價值觀」紅色標語而引發爭議。
周日（8月6日），幾名中國留學生在小紅書和Instagram等社群媒體表示，他們在倫敦的一面牆上用紅色顏料寫下了在中國司空見慣的24字政府宣傳標語。
「我們在倫敦刷了一面牆。」一位名為「不跑糯辣」的博主在小紅書上寫道，「充分弘揚社會主義核心價值觀……歡迎大家打卡！」
這一事件迅速在中文社群媒體引發討論和爭議。有網民稱讚「一秒回中國」、「文化輸出」，但亦有不少網民批評「強化中國負面印象」、「文化入侵」。
該活動的策劃、英國皇家藝術學院（Royal College of Art）的中國留學生「一鵲」（網名）對BBC表示，他在事後收到了很多指責，但該事件的發酵和他「想表達的並無任何關係」。
在現場拍攝的畫面中，紅磚巷的一部分——一段長約百米的道路——兩側都被刷成了白色，其中一側的牆壁上噴上了12個漢字詞語：富強、民主、文明、和諧、自由、平等、公正、法治、愛國、敬業、誠信和友善。
根據參與者曬出的影片，約有九名年輕人在晚上來到這裡參加了噴塗。他們將事先凖備的有打印字體的鏤空紙板貼在牆上，隨後噴上紅漆。
一張罰單照片顯示，他們似乎還因「塗鴉和胡亂張貼海報」，被執法人員開出800英鎊罰單。
該活動的策劃者「一鵲」在Instagram上將他們的塗鴉命名為「反者道之動」，目的是「用社會主義的構建方式來反殖民西方的虛假自由」。
他直言不諱地地解釋說：「借自由民主之名彰顯著西方的文化中心，這是倫敦的自由」，「這樣的自由便是西方對東方主義的建構，其內裡隱藏著極大的文化階段的權利不平等和剝削」。
「對我來說這件作品並沒有太多政治意味，只是作為外衣，而在討論不同環境本身。」他在社群媒體上寫道。
該事件周末在中國社群媒體上迅速成為熱門討論話題，也引發了兩極化的激辯。
支持者認為，街頭藝術本身就是別具一格的，這些年輕人的行為是「創作自由」。還有人稱，在西方傳播自身價值觀的同時，也應該允許中國價值觀的輸出。
但反對者表示，這是「威權主義價值觀的入侵」，「這是對中國的高級黑」。還有人問：「你們敢去北京的街頭這樣塗鴉嗎？」
很多批評者尤其強調，他們覆蓋了一些精美的創作，其中似乎包括一幅致敬逝者的繪畫。
「他們本可以只用一面已經噴繪的牆，但卻如此貪婪地蓋過這麼多優秀作品。這是問題所在。」在倫敦的藝術家蘇西．盧雅德（Susi Luard）批評道。
此前，「一鵲」在帖子中表示，很遺憾遮住了很多藝術家的作品，但是「可能這就是自由的代價」。
他對BBC說，他認為這24個字是全球共同的目標，而非只是中國，他想通過「對環境本身做一個辯證的引發」。
「對我來說現在這件事完全被上升到了反應（映）個人或群體的價值上了，和我想表達（的）並無任何關係。」他說道。
他還表示，自己已因為該事件成為網絡暴力的目標：「越來越多的人在解（借）題發揮和施展惡意，這並非我的本意。」
「社會主義核心價值觀」最早由中國當局在2012年的中共「十八大」報告中提出。
在中國領導人習近平的推動下，這24個字被作為宣傳口號，遍布中國各地的大街小巷，包括政府機關、街道、學校、商場和公園等，一些巴士和地鐵等交通工具上也有展示。
2014年底，正在申請「全國文明城市」稱號的中國中部城市武漢要求1000萬市民都要背誦「社會主義核心價值觀」，甚至組織抽查背誦情況。
在該事件引發爭議後，8月6日（周日）有一些反對者前往該塗鴉牆，在這些學生所噴塗的「社會主義核心價值觀」上噴寫其他內容以示抗議。例如，有人在「自由」下寫道「No freedom in China」（中國沒有自由），還有人貼上了反對習近平的標語。
紅磚巷位於東倫敦，是許多孟加拉移民的大本營，也是倫敦的潮流集散地之一。該地區以街頭塗鴉、藝術精品店、古董和集市而聞名。這條街屬於陶爾哈姆塔村區（London Borough of Tower Hamlets）。
根據該區規定，未經事先明確許可，市政當局不同意在其財產（包括人行道）上進行任何繪畫、書寫或其他標記。擅自塗鴉者可能會因輕度違法，而被處以80鎊的定額罰款。
不過，根據該區區議會2019年批准的一項區分「塗鴉」和「街頭藝術」的新政策，執法人員在去除難看的塗鴉的同時，也將「採取平衡觀點」以保護優秀的壁畫創作。
通過Google街景可以發現，事發道路兩側自2017年以來便成為塗鴉和繪畫的場地。據報導，每隔幾周，這裡的繪畫就會被更新一遍。
塔村區議會尚未回應BBC的置評請求。
- 編按：目前倫敦紅磚巷所有塗鴉皆已被當地政府清除。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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【市調】九成以上家長有意願讓孩童施打腸病毒疫苗：關於疫苗不可不知的四大關鍵
我們想讓你知道的是
腸病毒來勢洶洶，為了瞭解父母對於預防腸病毒的認知是否充足，以及是否具備相應的預防措施，本文與TNL Research關鍵議題研究中心合作線上問卷調查，進行進一步分析，及提供在施打腸病毒疫苗前家長必須知道的相關資訊。
COVID-19尚未完全平息，但隨著防疫解封，今年的夏天，讓爸媽膽戰心驚的腸病毒也捲土重來，依據疾管署監測資料顯示，今(2023)年截至7月11日，腸病毒感染併發重症病例累計6例重症，均為5歲以下幼童，現七月時值暑假，學童參加夏令營及各類暑期旅遊活動，於公共場所接觸到腸病毒的機會增加，緊接著就是九月開學季，可預期會有另一波感染高峰，家長仍不可掉以輕心！
腸病毒71型有多嚴重？家長不可不知的三大症狀
本次網路調查期間為2023年6月5日～2023年6月12日，調查條件為25～40歲，家中育有2個月～未滿6歲的孩童，回收總樣本數401份。調查數據顯示，超過半數（51.6%）的受訪者，家中孩童曾感染過腸病毒，可說是幼童家長夏日的心頭惡夢。
然而，很多家長都有這樣的疑惑：「曾看過網路上關於腸病毒感染併發重症的相關新聞；也聽聞過身邊朋友分享家中小朋友感染腸病毒，但很快就復原的例子。」究竟為什麼腸病毒會有重症、輕症之分？首先，要先對腸病毒的種類有基本的認識。
腸病毒屬於小RNA病毒科（Picornaviridae），為一群病毒的總稱，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等種類，每個種類還可再分為多種型別，共有數十多種。在所有腸病毒種類中，以腸病毒71型（Enterovirus Type 71）最容易引起神經系統的併發症，國內首次腸病毒71型大流行爆發於1998年，根據疾管署統計，當年高達405例重症病例，其中78例死亡，重症致死率達19.3%。
所以，雖然多數腸病毒感染屬於較輕度病例，但部分類型如腸病毒71型，致死率可高達19.3%，重症的發病過程很快速，大多於發病後2－7天出現，平均為發病後3天出現併發症，可能在數小時至數天內死亡。當孩子感染腸病毒時，父母最好多陪伴、多觀察，一旦出現重症徵兆，應盡快就醫。
- 感染腸病毒71型常出現的症狀如下：
- 發燒時間較長：常超過3天，體溫可超過39度
- 手足口症狀：在手、足、口腔後方、膝蓋、臀部等部位出現針頭大小紅點的疹子（水泡）
- 中樞神經併發症：如嗜睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐（類似驚嚇的全身性肢體抽動）、意識不清等
家長都如何關注腸病毒預防資訊？醫療院所衛教＆網路新聞管道佔最大宗
若問到家長都如何獲取腸病毒預防相關資訊時，發現高達62.3％的家長以「醫療院所衛教」管道作為獲取腸病毒預防相關資訊的管道，具備專業權威以及精準醫療資訊的機構，無疑仍是家長心中信任度最高的資訊來源；不過也有超過半數（56.3%）的人會從「網路新聞」獲取腸病毒預防相關知識，位居第三的「社群媒體」管道也佔47.3％；可見更迭快速的網路社群，也是家長關注醫療資訊的重要平台。
腸病度重症預防在今年有了新曙光——那就是「腸病毒71型疫苗」即將上市，調查發現，已有61.2%的家長知道疫苗即將上市的消息。另外，兒童感染症醫學會最新公布的建議中提到，所有兒童滿2個月至未滿6歲，應接種腸病毒 71 型疫苗。但在施打前，先來看看家長最關心的問題是什麼？
腸病毒71型疫苗即將上市，施打前家長一定要知道的4大重點！
當問卷調查中進一步問到是否有意願讓孩子施打疫苗時，有高達92.6％的家長有意願，顯示大多數家長對於保護孩子免受腸病毒感染造成的重症、終生殘疾甚至死亡有極高的關注和重視。
此外，因為受訪者家中有超過一半比例的孩童曾經歷過腸病毒感染，考量到腸病毒有極高比例是在學校等群聚場合感染．進而造成幼兒園及托嬰中心等學前教托育機構需採取停課等相關措施，對於家長也可能帶來生活上的不便，如工作上需要請假或須配合停課措施並待在家照顧孩子等，因此對於即將有疫苗上市的消息，多數家長也抱持樂觀的態度。
目前國內即將推出兩支腸病毒71型疫苗，分別是「高端腸病毒71型疫苗」和「安特羅/國光腸病毒71型疫苗」，在選擇腸病毒71型疫苗時，建議家長不妨參考以下幾點調查統計指標，並主動與醫師進行詢問與討論，以瞭解更多關於這些疫苗的資訊，並做出最適合自己孩子的決定。
1. 施打腸病毒疫苗安不安全？(71.6%)：
疫苗的安全性往往需要透過大型的臨床試驗來測試，通常在第三期臨床試驗會有較多受試者參與，因此，疫苗的安全性可以透過「第三期臨床試驗結果」來了解。根據高端腸病毒疫苗仿單以及其第三期臨床試驗的數據指出，受試人數共3,049人，觀察到不良反應包含：接種部位可能有紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀；然而上述反應，僅為短暫現象，並可在數日內恢復，非常類似其他兒童常規施打的非活性疫苗常見不良反應。
安特羅/國光腸病毒71型疫苗的第三期臨床試驗尚未完成，根據仿單上初步安全性資料顯示，安全性資料樣本數為1,266人，觀察到的不良反應同樣包含紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀。有鑒於兒童感染症醫學會的建議為「2個月至6個月幼兒接種本疫苗之臨床證據較有限，可與家屬討論後決定何時(月齡)開始接種此疫苗」，因此若有接種上的疑慮，則建議與醫師討論是否適合施打。
2. 疫苗保護力高嗎？(58.5%)、有效保護期間多長？(40.6%)：
目前在台灣，僅有高端腸病毒71型疫苗已完成三期疫苗有效性試驗，證實疫苗保護力達100%（統計分析後為96.8%），結果發表在國際頂尖期刊：The Lancet 刺胳針；而安特羅/國光腸病毒71型疫苗尚未完成第三期疫苗有效性試驗，目前保護力未知。
高端腸病毒71型疫苗真實世界中執行的第三期臨床試驗追蹤長達2年，且在追蹤期間施打疫苗的受試者皆無輕重症感染；安特羅/國光無臨床疫苗有效性保護力及長期追蹤數據，無法實證是否能有長期保護效果。
3. 藥廠認證？(40.0%) ：
高端疫苗在新竹生醫園區設立了台灣第一座具有量產規模且符合國際標準（PIC/S GMP）的細胞培養疫苗廠，同一廠房內具有兩條獨立的生產線和一條充填線，腸病毒71型疫苗自原液製造、調劑充填及檢驗放行，都在竹北自有廠中進行，垂直整合的生產形式，可以全面且完整地掌控生產排程及維持高品質。另一方面，安特羅生技則為租用國衛院生物製劑廠細胞培養產線生產疫苗抗原，完成後再運至國光潭子廠進行調劑、充填、分裝以及檢驗放行。（資料來源）
綜合本次調查結果可以得知，九成以上的家長皆有意願讓孩童施打腸病毒71型疫苗，更有六成左右的家長關注疫苗上市相關新聞；接下來即將進入暑假，根據往年統計，預估九月開學季又會有另一波腸病毒感染熱潮，建議家中如有2個月～未滿6歲孩童的家庭，可以持續關注疫苗上市資訊，選擇安全、已證實疫苗保護力以及長期有效的疫苗廠牌，讓孩童遠離腸病毒71型威脅！
參考資料
- 台灣兒童感染症醫學會 (2023). Available at: https://www.pids.org.tw/index.php?route=education/education&path=124 (Accessed: 25 July 2023).
- Nguyen TT, Chiu CH, Lin CY, et al. Efficacy, safety, and immunogenicity of an inactivated, adjuvanted enterovirus 71 vaccine in infants and children: a multiregion, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2022;399(10336):1708-1717. doi:10.1016/S0140-6736(22)00313-0
- Yi EJ, Shin YJ, Kim JH, Kim TG, Chang SY. Enterovirus 71 infection and vaccines. Clin Exp Vaccine Res. 2017;6(1):4-14. doi:10.7774/cevr.2017.6.1.4
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- Chang LY, Huang LM, Gau SS, et al. Neurodevelopment and cognition in children after enterovirus 71 infection. N Engl J Med. 2007;356(12):1226-1234. doi:10.1056/NEJMoa065954
- "高端"腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000152號
- 安拓伏腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000149號