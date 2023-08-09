威權主義入侵？中國留學生倫敦紅磚巷塗鴉「社會主義核心價值觀」引發爭議

在倫敦東區的紅磚巷（Brick Lane），幾名中國留學生因把當地一面塗鴉牆刷成白色，並噴塗上中國的「社會主義核心價值觀」紅色標語而引發爭議。

周日（8月6日），幾名中國留學生在小紅書和Instagram等社群媒體表示，他們在倫敦的一面牆上用紅色顏料寫下了在中國司空見慣的24字政府宣傳標語。

「我們在倫敦刷了一面牆。」一位名為「不跑糯辣」的博主在小紅書上寫道，「充分弘揚社會主義核心價值觀……歡迎大家打卡！」

這一事件迅速在中文社群媒體引發討論和爭議。有網民稱讚「一秒回中國」、「文化輸出」，但亦有不少網民批評「強化中國負面印象」、「文化入侵」。

該活動的策劃、英國皇家藝術學院（Royal College of Art）的中國留學生「一鵲」（網名）對BBC表示，他在事後收到了很多指責，但該事件的發酵和他「想表達的並無任何關係」。

在現場拍攝的畫面中，紅磚巷的一部分——一段長約百米的道路——兩側都被刷成了白色，其中一側的牆壁上噴上了12個漢字詞語：富強、民主、文明、和諧、自由、平等、公正、法治、愛國、敬業、誠信和友善。

根據參與者曬出的影片，約有九名年輕人在晚上來到這裡參加了噴塗。他們將事先凖備的有打印字體的鏤空紙板貼在牆上，隨後噴上紅漆。

一張罰單照片顯示，他們似乎還因「塗鴉和胡亂張貼海報」，被執法人員開出800英鎊罰單。

該活動的策劃者「一鵲」在Instagram上將他們的塗鴉命名為「反者道之動」，目的是「用社會主義的構建方式來反殖民西方的虛假自由」。

他直言不諱地地解釋說：「借自由民主之名彰顯著西方的文化中心，這是倫敦的自由」，「這樣的自由便是西方對東方主義的建構，其內裡隱藏著極大的文化階段的權利不平等和剝削」。

「對我來說這件作品並沒有太多政治意味，只是作為外衣，而在討論不同環境本身。」他在社群媒體上寫道。

該事件周末在中國社群媒體上迅速成為熱門討論話題，也引發了兩極化的激辯。

支持者認為，街頭藝術本身就是別具一格的，這些年輕人的行為是「創作自由」。還有人稱，在西方傳播自身價值觀的同時，也應該允許中國價值觀的輸出。

但反對者表示，這是「威權主義價值觀的入侵」，「這是對中國的高級黑」。還有人問：「你們敢去北京的街頭這樣塗鴉嗎？」

很多批評者尤其強調，他們覆蓋了一些精美的創作，其中似乎包括一幅致敬逝者的繪畫。

「他們本可以只用一面已經噴繪的牆，但卻如此貪婪地蓋過這麼多優秀作品。這是問題所在。」在倫敦的藝術家蘇西．盧雅德（Susi Luard）批評道。

此前，「一鵲」在帖子中表示，很遺憾遮住了很多藝術家的作品，但是「可能這就是自由的代價」。

他對BBC說，他認為這24個字是全球共同的目標，而非只是中國，他想通過「對環境本身做一個辯證的引發」。

「對我來說現在這件事完全被上升到了反應（映）個人或群體的價值上了，和我想表達（的）並無任何關係。」他說道。

他還表示，自己已因為該事件成為網絡暴力的目標：「越來越多的人在解（借）題發揮和施展惡意，這並非我的本意。」

「社會主義核心價值觀」最早由中國當局在2012年的中共「十八大」報告中提出。

在中國領導人習近平的推動下，這24個字被作為宣傳口號，遍布中國各地的大街小巷，包括政府機關、街道、學校、商場和公園等，一些巴士和地鐵等交通工具上也有展示。

2014年底，正在申請「全國文明城市」稱號的中國中部城市武漢要求1000萬市民都要背誦「社會主義核心價值觀」，甚至組織抽查背誦情況。

在該事件引發爭議後，8月6日（周日）有一些反對者前往該塗鴉牆，在這些學生所噴塗的「社會主義核心價值觀」上噴寫其他內容以示抗議。例如，有人在「自由」下寫道「No freedom in China」（中國沒有自由），還有人貼上了反對習近平的標語。

紅磚巷位於東倫敦，是許多孟加拉移民的大本營，也是倫敦的潮流集散地之一。該地區以街頭塗鴉、藝術精品店、古董和集市而聞名。這條街屬於陶爾哈姆塔村區（London Borough of Tower Hamlets）。

根據該區規定，未經事先明確許可，市政當局不同意在其財產（包括人行道）上進行任何繪畫、書寫或其他標記。擅自塗鴉者可能會因輕度違法，而被處以80鎊的定額罰款。

不過，根據該區區議會2019年批准的一項區分「塗鴉」和「街頭藝術」的新政策，執法人員在去除難看的塗鴉的同時，也將「採取平衡觀點」以保護優秀的壁畫創作。

通過Google街景可以發現，事發道路兩側自2017年以來便成為塗鴉和繪畫的場地。據報導，每隔幾周，這裡的繪畫就會被更新一遍。

塔村區議會尚未回應BBC的置評請求。

編按：目前倫敦紅磚巷所有塗鴉皆已被當地政府清除。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航