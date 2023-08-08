2023/08/08,
政治

賴清德：沒有台獨金孫，台灣主權不屬於中華人民共和國，我不會讓戰爭發生

賴清德：沒有台獨金孫，台灣主權不屬於中華人民共和國，我不會讓戰爭發生
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

賴清德認為，應該跟中國和平相處、互相合作，不必兵戎相向，不必成為敵人，「我們可以成為朋友的」；所以，「我也把共產黨跟人民分開」，台灣可以先親近、親善或接近中國的人民，但愛護台灣、守護台灣的信念不會改變。

賴清德：沒有台獨金孫，台灣主權不屬於中華人民共和國

（中央社）副總統賴清德昨（7）日對「務實的台獨工作者」做出闡述說，務實就是根據事實，事實上台灣不屬於中華人民共和國的一部分，中華民國和中華人民共和國互不隸屬；工作者就是守護台灣，促進台灣的民主、和平跟繁榮。

對於「台獨金孫」，賴清德說，他不接受這個標籤，因為在台灣政治上，只有政治金童，沒有台獨金孫；在台灣民主運動參與者面前，大家都是小孩。

《三立新聞台》政論節目《鄭知道了》昨晚播出賴副總統專訪。賴清德回應很多藍軍政治人物喜歡用「台獨金孫」貼標籤指出，「當然不接受、也沒有這個事實」，因為台灣政治只有政治金童，沒有台獨金孫這個事情。

他解釋，台灣幾十年來的獨立運動或民主運動，參與的人非常辛苦，被關、被抓，甚至犧牲寶貴生命，就是為了一個理想，希望台灣的子孫在土地上安居樂業；大家都是台灣小孩，而他是最小的小孩，「不可能有台獨金孫，或是民主金孫，或什麼金孫之類的」。

對於「務實的台獨工作者」意涵，賴清德指出，「務實」就是根據事實，事實上台灣不屬於中華人民共和國的一部分，中華民國和中華人民共和國互不隸屬。

賴清德解釋，「台獨」就是指台灣人民擁有這塊土地的所有權，台灣的主權不屬於中華人民共和國；「工作者」就是建設國家、發展經濟，造福人民，然後守護台灣的主權，抵抗中國的侵略，讓後代子孫可以在這個土地上面安居樂業。

賴清德表示，在印太情勢緊張之際，他的使命就是維護區域和平跟穩定，必須延續總統蔡英文4個堅持，而他投書《華爾街日報》提出的4大支柱則是行動方案。

主持人進一步詢問，賴清德曾說「主張台灣獨立、也可以跟中國做朋友」，究竟是何用意。

賴清德解釋，從他加入民進黨就深刻感受到，民進黨是愛、和平、非暴力的政黨，民進黨的前輩即使被關、被抓、做了很多犧牲，但從來沒有要求以牙還牙、以暴制暴或是血債血還，所以民進黨推動二二八紀念日，叫和平紀念日。

賴清德說，在台灣包括民進黨或是其他政黨，以及廣大台灣人民，都希望跟中國不要成為敵人，能夠成為朋友，也樂見中國能跟台灣一樣享受民主自由的幸福。

賴清德認為，應該跟中國和平相處、互相合作，不必兵戎相向，不必成為敵人，「我們可以成為朋友的」；所以，「我也把共產黨跟人民分開」，台灣可以先親近、親善或接近中國的人民，但愛護台灣、守護台灣的信念不會改變。

話鋒一轉，他詢問主持人知不知道「土豆」這個名稱，中國是講「馬鈴薯」，而台灣講土豆是指「花生」；中國講台獨、跟台灣講台獨，基本上是不一樣的東西。

賴清德指出，現在講台獨就是指台灣社會的共識就是，台灣不屬於中華人民共和國的一部分，台灣這塊土地所有權是屬於台灣人民全體共有。

對於藍營操作「票投民進黨、青年上戰場」，賴清德認為，這是配合中國的文宣，但禁不起檢驗，因為民進黨還沒執政前，兩岸就發生過戰爭，包括八二三砲戰、古寧頭戰役等，中國要併吞台灣不是最近的事、不是民進黨執政之後的事。

賴清德表示，民進黨也做了兩任總統、15、16年了，不管是之前的陳水扁，或是現在的蔡英文，都是極力想要穩定兩岸關係，往和平方向發展，只是中國願不願意而已。

賴清德：蔡賴團隊合作無間，總統大選國會拚過半

（中央社）副總統賴清德昨天強調，不管是藍白有沒有合，都要做最好準備，要竭盡所能贏得總統大選、也要贏得國會過半；他知道光靠民進黨恐怕力有未逮，所以提出「民主大聯盟」，鏈結最大民主力量。

至於「蔡賴關係」，賴清德說，他與蔡總統關係很好，大家都是一個團隊、合作無間，蔡總統交付的工作他都順利完成，總統也很信任；且彼此私下互動都不錯，他曾邀蔡總統與好友到萬里老家吃飯。

《三立新聞台》政論節目《鄭知道了》昨晚播出賴副總統專訪。談到如何看待對手民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜，賴清德說，他們都有各自優勢，也有要克服之處；這場選舉是個考驗，鹿死誰手、還不知道，但如何把優勢放到最大、解決本身的困難，過程很重要。

談到與對手的不同處。賴清德指出，一是1996年台海飛彈危機時，有感國家安危、決定棄醫從政，希望民眾能看到他的理想性；二是未來想推動國家希望工程的願景跟藍圖，都已完備；三是政治歷練從國大代表、立委、台南市長到行政院長，每個階段都贏得社會肯定，能看到他的執行力。

賴副總統說，他希望民眾在投票時，能注意到政黨的國家方向，如果民進黨8年執政沒有比前總統馬英九好，那當然尊重選擇；如果總統蔡英文任內做得比馬英九好，也請給民進黨一個機會。

對於「藍白合」議題，賴副總統表示，目前還要持續觀察，但「不管是藍白有沒有合」，都要做最好準備；這場選舉會影響國家前途，也會決定國家方向，民主延續以及印太的和平穩定，民進黨一定要竭盡所能贏得總統大選，也要贏得國會過半。

賴副總統說，他知道光靠民進黨恐怕力有未逮，所以提出「民主大聯盟」，進行跨黨派、跨世代、跨領域，跟不同政黨、無黨籍合作，目的是希望鏈結台灣最大的民主力量，共同守護台灣。

至於「民主大聯盟」已有6人退選，賴副總統表示，原因是決定用比較高的標準來要求每個候選人，希望民眾能看到他的用心，多少人離開是一回事，但他的標準是高於法律、高於民進黨，更高於其他政黨，是用社會觀感做標準。


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