專家分析：中國限鎵、鍺出口反擊西方制裁，恐招反效果拖垮自身經濟
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學者藍可（Emmanuel Lincot）分析，北京越來越封閉的政策可能對中共政權是有效的，但人民需要付出很高的代價。從中國前領導人鄧小平以來的改革開放，如今被中國國家主席習近平「偏執的幻想與對權力的渴望」衝擊，「好幾個世代的中國人將犧牲並被帶上歧途，而中國經濟機器則終把自己拖垮。」
（中央社）中國稀有金屬鍺和鎵8月起限制出口，對歐洲影響引起各界關注。專家分析，北京手段讓西方對中國更加卻步，恐不僅將拖垮自身經濟，讓人民付出代價，也讓西方離之而去，是「拿石頭砸自己的腳」。
8月1日起，中國稀有金屬鍺和鎵的出口限制令正式生效，這是北京為反制西方制裁於6月28日通過「對外關係法」的重要一步。中國反制裁手段對歐洲市場及歐中關係的影響引發歐洲媒體討論。
美國與歐盟或為譴責維吾爾人強迫勞動，或為遏止中國在俄烏戰爭中協助俄羅斯而向北京祭出制裁。2022年10月，美國拜登（Joe Biden）政府對中國祭出出口管制，避免中國取得用於軍事應用程式的電子零件。8個月後，荷蘭宣布自9月起限制最新的光刻設備出口到中國。
面對中國動作頻頻，法媒新聞網站《Atlantico》6日刊登巴黎天主教學院（ICP）教授暨國際關係與戰略中心（IRIS）研究學者藍可（Emmanuel Lincot）專訪，指出「北京面對西方制裁，不再猶豫加以反擊。」
中國稀有金屬生產占全球一半，精煉更占全球產量的90％。歐盟71％的鎵與45％的鍺來自中國，且鍺和鎵是電子電池、太陽能發電等產業的半導體原料，中國此限令恐打亂歐盟2050年碳中和目標。
鍺和鎵出口管制後，製造商需要告知目的地、數量與最後使用項目，才可能得到配額。藍可分析，西方國家已意識到「依賴中國，因此脆弱」。
經濟學家紐丹（Georges Nurdin）5日向法國財經雜誌《資本》（Capital）分析，預測鍺和鎵限令的影響還言之尚早，但相關產品漲價15％到30％是可能的，目前最重要的是「確保庫存」。
他也指出，漲價非唯一關鍵，更讓人擔心的是戰略面向，「鍺和鎵可用於製作導彈與高科技國防衛星。透過限制出口，中國保存儲量、保護國家利益。或許瞄準的是與台灣的衝突。」
有鑒於北京的緊縮，歐洲已有危機意識，如法國預計於2027年啟動境內鋰金屬開採。然而鍺和鎵短時間仍無法找到替代方案。
不過「德國礦物資源署」（DERA）署長布霍爾茨（Peter Buchholz）日前向媒體表示，庫存量還夠，即便供應量減少製造業也不會停擺。歐洲重要礦物和稀土交易商Tradium也認為，中國實施出口管制對歐洲製造業影響不大。
此外，藍可也提到中國反制裁的另一項工具，即7月1日生效的「反間諜法」。該法允許中國檢查任何涉嫌違法、勾結外國勢力的機構或個人的手機、電腦等電子設備，讓旅居中國的西方國家僑民深感風險，也讓外籍人士、企業對中國更望之卻步。
藍可分析，北京越來越封閉的政策可能對中共政權是有效的，但人民需要付出很高的代價。從中國前領導人鄧小平以來的改革開放，如今被中國國家主席習近平「偏執的幻想與對權力的渴望」衝擊，「好幾個世代的中國人將犧牲並被帶上歧途，而中國經濟機器則終把自己拖垮。」
《稀有金屬戰爭》一書作者皮特龍（Guillaume Pitron）持有類似觀點，他也向財經雜誌《資本》指出：「中國透過這樣的反制，讓西方希望確保自己鍺和鎵等的庫存，或多角化進口管道，是否正在拿石頭砸自己的腳？」
他認為，中國正在進行一場危險遊戲，中國「更民族主義、更具侵略性與更自負，只會讓西方國家想要離他而去，雖然可能要花好幾年，甚至好幾十年的時間才能做到。」
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責任編輯：羅元祺
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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