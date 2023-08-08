專家分析：中國限鎵、鍺出口反擊西方制裁，恐招反效果拖垮自身經濟

（中央社）中國稀有金屬鍺和鎵8月起限制出口，對歐洲影響引起各界關注。專家分析，北京手段讓西方對中國更加卻步，恐不僅將拖垮自身經濟，讓人民付出代價，也讓西方離之而去，是「拿石頭砸自己的腳」。

8月1日起，中國稀有金屬鍺和鎵的出口限制令正式生效，這是北京為反制西方制裁於6月28日通過「對外關係法」的重要一步。中國反制裁手段對歐洲市場及歐中關係的影響引發歐洲媒體討論。

美國與歐盟或為譴責維吾爾人強迫勞動，或為遏止中國在俄烏戰爭中協助俄羅斯而向北京祭出制裁。2022年10月，美國拜登（Joe Biden）政府對中國祭出出口管制，避免中國取得用於軍事應用程式的電子零件。8個月後，荷蘭宣布自9月起限制最新的光刻設備出口到中國。

面對中國動作頻頻，法媒新聞網站《Atlantico》6日刊登巴黎天主教學院（ICP）教授暨國際關係與戰略中心（IRIS）研究學者藍可（Emmanuel Lincot）專訪，指出「北京面對西方制裁，不再猶豫加以反擊。」

中國稀有金屬生產占全球一半，精煉更占全球產量的90％。歐盟71％的鎵與45％的鍺來自中國，且鍺和鎵是電子電池、太陽能發電等產業的半導體原料，中國此限令恐打亂歐盟2050年碳中和目標。

鍺和鎵出口管制後，製造商需要告知目的地、數量與最後使用項目，才可能得到配額。藍可分析，西方國家已意識到「依賴中國，因此脆弱」。

經濟學家紐丹（Georges Nurdin）5日向法國財經雜誌《資本》（Capital）分析，預測鍺和鎵限令的影響還言之尚早，但相關產品漲價15％到30％是可能的，目前最重要的是「確保庫存」。

他也指出，漲價非唯一關鍵，更讓人擔心的是戰略面向，「鍺和鎵可用於製作導彈與高科技國防衛星。透過限制出口，中國保存儲量、保護國家利益。或許瞄準的是與台灣的衝突。」

有鑒於北京的緊縮，歐洲已有危機意識，如法國預計於2027年啟動境內鋰金屬開採。然而鍺和鎵短時間仍無法找到替代方案。

不過「德國礦物資源署」（DERA）署長布霍爾茨（Peter Buchholz）日前向媒體表示，庫存量還夠，即便供應量減少製造業也不會停擺。歐洲重要礦物和稀土交易商Tradium也認為，中國實施出口管制對歐洲製造業影響不大。

此外，藍可也提到中國反制裁的另一項工具，即7月1日生效的「反間諜法」。該法允許中國檢查任何涉嫌違法、勾結外國勢力的機構或個人的手機、電腦等電子設備，讓旅居中國的西方國家僑民深感風險，也讓外籍人士、企業對中國更望之卻步。

藍可分析，北京越來越封閉的政策可能對中共政權是有效的，但人民需要付出很高的代價。從中國前領導人鄧小平以來的改革開放，如今被中國國家主席習近平「偏執的幻想與對權力的渴望」衝擊，「好幾個世代的中國人將犧牲並被帶上歧途，而中國經濟機器則終把自己拖垮。」

《稀有金屬戰爭》一書作者皮特龍（Guillaume Pitron）持有類似觀點，他也向財經雜誌《資本》指出：「中國透過這樣的反制，讓西方希望確保自己鍺和鎵等的庫存，或多角化進口管道，是否正在拿石頭砸自己的腳？」

他認為，中國正在進行一場危險遊戲，中國「更民族主義、更具侵略性與更自負，只會讓西方國家想要離他而去，雖然可能要花好幾年，甚至好幾十年的時間才能做到。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航