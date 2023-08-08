巴西總統指俄烏無意談和，澤倫斯基：片面看待問題；美愛國者和德IRIS-T系統成烏防空利器

巴西總統指俄烏無意談和，澤倫斯基：應全面看問題

（中央社）日前巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）談到俄烏戰爭時指出，沒有跡象顯示兩國想談判停戰。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）6日表示，無法理解魯拉為何說出對和平毫無助益的言論，並強調從整體看世界非常重要，魯拉可能對俄烏衝突不夠了解，導致片面看待。

非政府組織「跨大西洋對話中心」（Transatlantic Dialogue Centre）6日安排拉丁美洲記者採訪澤倫斯基。

美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN BRasil）就巴西總統魯拉及其外交事務特別顧問阿摩林（Celso Amorim）近期談論到俄烏戰爭和可能的外交解決衝突聲明，向澤倫斯基提出質疑。

魯拉日前在巴西利亞與外國記者共進早餐時說，沒有人聽到澤倫斯基或俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）說要停止戰爭、坐下來談判，「現階段2個人都堅持要贏，罔顧人們正在死去的事實。」

阿摩林在同一場活動中說，「在討論任何和平協定時，都不能忽視俄羅斯的安全擔憂，因為它們是真實的。」

澤倫斯基對於魯拉和阿摩林的聲明感到意外，並指出魯拉看似是一個閱歷豐富的人，不懂為何會說出對和平毫無助益的言論，「為何只提到俄羅斯的安全擔憂，以及為俄羅斯安全提供保障的需要。」

澤倫斯基表示，巴西總統能有自己的想法，但沒必要與普亭的想法一致，「從整體看世界非常重要，魯拉應該對世界有更廣泛的瞭解，不應該只是片面看待問題。」

澤倫斯基說，如果巴西總統願意，可以坐下來和他一起談，這樣隔空評論俄烏衝突說出來的話，讓他很傷心。

此外，澤倫斯基也談到戰爭對烏克蘭的影響，其武裝部隊進攻俄羅斯的困難，以及5至6日在沙烏地阿拉伯舉行的烏克蘭和平計畫會議。

澤倫斯基：美愛國者和德IRIS-T系統成烏防空利器

烏克蘭總統澤倫斯基6日在夜間談話中表示，儘管過去一週俄羅斯進行了數十次攻擊，多虧美國愛國者和德國IRIS-T防空系統，讓烏克蘭取得「顯著成效」。

《路透社》報導，澤倫斯基表示，他接獲有關使用夥伴國家提供的先進防空系統相關報告，特別點名雷神公司（Raytheon Co.）生產的愛國者（Patriot）和德國的IRIS-T防空系統。

他說：「這些都是威力強大的系統，成效卓著…它們已經帶來顯著成效，而且不是只有幫助烏克蘭這樣。」

他表示，只要俄羅飛彈遭到摧毀，「就再次向世界保證恐怖主義國家無法突破我們的集體安全」。

澤倫斯基表示，過去一週來自俄羅斯的攻擊「很大一部分」遭到烏克蘭擊落，這包括65枚各式飛彈，以及87架見證者（Shahed）無人機在內的178架攻擊無人機。

俄軍飛彈襲擊烏克蘭東部公寓，至少5死31傷

烏克蘭當局7日表示，俄羅斯軍隊發射兩枚飛彈攻擊烏克蘭東部城市波克羅夫斯克（Pokrovsk），其中包含公寓大樓遇襲，造成至少5人死亡、31人受傷。

《法新社》報導，烏克蘭總統澤倫斯基指出，俄國襲擊「普通住宅建築」，他還在網路上傳影片，可以看到有一棟5層樓建築的頂樓被摧毀。

波克羅夫斯克位於俄羅斯掌控的頓內次克市（Donetsk）西北方大約70公里處，距離戰場前線約50公里。

烏克蘭內政部長克利孟科（Igor Klymenko）在通訊軟體Telegram發文，他說「有5人喪命」。

他後來指出，傷患數增至31人，「其中包括19名警察、5位救難人員及1名孩童」。

克利孟科還提到，「搜救行動正在進行中」。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航