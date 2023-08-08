2023/08/08,
健康

今天立秋，中醫師分享養生秘訣：飲食建議潤肺生津，穴位按摩改善過敏鼻塞

今天立秋，中醫師分享養生秘訣：飲食建議潤肺生津，穴位按摩改善過敏鼻塞
Photo Credit: 花蓮慈濟醫院提供 via 中央社

我們想讓你知道的是

每到立秋，因為夏季才剛結束，天氣大多仍屬炎熱，盛夏餘熱未消，所以要小心「秋老虎」，日夜溫差會開始變大，要慎防感冒上身。首先從「食」的方面著手，秋季飲食上建議要潤肺生津，用酸味收斂肺氣，潤肺方面，可服用芝麻、百合、蜂蜜等食物滋陰潤肺，還可以吃銀耳蓮子露。

（中央社）24節氣的立秋到來，花蓮慈濟醫院中醫師分享秋季養生秘訣，飲食要潤肺生津，早睡早起使肺氣舒展，適當運動驅除秋乏，保持喜悅加上按摩穴位改善溫差引起易打噴嚏及喉嚨乾癢。

花蓮慈濟醫院昨（7）日發布訊息表示，每到立秋，此時太陽到達黃經135度，太陽照射往地球南移，南風漸減，北風漸增，因為夏季才剛結束，天氣大多仍屬炎熱，盛夏餘熱未消，所以要小心「秋老虎」，日夜溫差會開始變大，要慎防感冒上身。

幫助大家健康換季，中醫師黃繻誼從食衣住行方面，分享秋季養生秘訣。

民以食為天，首先從「食」的方面著手，秋季飲食上建議要潤肺生津，用酸味收斂肺氣，潤肺方面，可服用芝麻、百合、蜂蜜等食物滋陰潤肺，還可以吃銀耳蓮子露，當中白木耳含有植物性的膠質，可潤肺止咳，具有保濕滋潤的效果，而蓮子則是補脾健肺的效果。用於收斂肺氣的酸味食物則可考慮檸檬、葡萄、柚子等。

在「住」的方面，根據《黃帝內經》記載，秋季要早臥早起，與雞俱興。其實就是現代生理時鐘的一種調適，當太陽日照變短的時候，一天之中屬陽的時間變短，所以要早點就寢，早起則可以使肺氣舒展，建議可以在晚上的9至10時入睡，早上5至6時起床。

中醫分享立秋養生祕訣 按摩穴位改善鼻塞過敏
Photo Credit: 花蓮慈濟醫院提供 via 中央社
24節氣的立秋到來，花蓮慈濟醫院中醫師分享適合在秋季按摩的穴位，如按壓「迎香穴」對鼻子過敏或鼻塞的人有通鼻竅的效果，將左右兩手比成劍指，搓揉鼻翼，對長期過敏、在溫差變化時容易打噴嚏的人有幫助。

「衣」的方面，立秋後天氣漸轉涼，日夜溫差大，而秋天本來就會有乾燥的現象，容易傷肺，正是容易感冒的季節，對於早出晚歸的人來說，建議白天出門時要多備薄外套，配合洋蔥式穿搭，避免夜間著涼。

「行」是指行動、活動，秋天天氣漸漸轉涼，人體出汗量減少，體熱的產生和散發以及水鹽代謝也逐漸恢復到平衡狀態，因此人體感到舒適，並處於鬆弛的狀態，身體隨之會有一種莫名的疲憊感，稱為「秋乏」。這個時候可以透過適當的運動驅除秋乏，因此可根據自身體質和愛好，選擇散步、太極拳、爬山等輕鬆柔緩的項目。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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