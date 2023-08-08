今天立秋，中醫師分享養生秘訣：飲食建議潤肺生津，穴位按摩改善過敏鼻塞
我們想讓你知道的是
每到立秋，因為夏季才剛結束，天氣大多仍屬炎熱，盛夏餘熱未消，所以要小心「秋老虎」，日夜溫差會開始變大，要慎防感冒上身。首先從「食」的方面著手，秋季飲食上建議要潤肺生津，用酸味收斂肺氣，潤肺方面，可服用芝麻、百合、蜂蜜等食物滋陰潤肺，還可以吃銀耳蓮子露。
（中央社）24節氣的立秋到來，花蓮慈濟醫院中醫師分享秋季養生秘訣，飲食要潤肺生津，早睡早起使肺氣舒展，適當運動驅除秋乏，保持喜悅加上按摩穴位改善溫差引起易打噴嚏及喉嚨乾癢。
花蓮慈濟醫院昨（7）日發布訊息表示，每到立秋，此時太陽到達黃經135度，太陽照射往地球南移，南風漸減，北風漸增，因為夏季才剛結束，天氣大多仍屬炎熱，盛夏餘熱未消，所以要小心「秋老虎」，日夜溫差會開始變大，要慎防感冒上身。
幫助大家健康換季，中醫師黃繻誼從食衣住行方面，分享秋季養生秘訣。
民以食為天，首先從「食」的方面著手，秋季飲食上建議要潤肺生津，用酸味收斂肺氣，潤肺方面，可服用芝麻、百合、蜂蜜等食物滋陰潤肺，還可以吃銀耳蓮子露，當中白木耳含有植物性的膠質，可潤肺止咳，具有保濕滋潤的效果，而蓮子則是補脾健肺的效果。用於收斂肺氣的酸味食物則可考慮檸檬、葡萄、柚子等。
在「住」的方面，根據《黃帝內經》記載，秋季要早臥早起，與雞俱興。其實就是現代生理時鐘的一種調適，當太陽日照變短的時候，一天之中屬陽的時間變短，所以要早點就寢，早起則可以使肺氣舒展，建議可以在晚上的9至10時入睡，早上5至6時起床。
「衣」的方面，立秋後天氣漸轉涼，日夜溫差大，而秋天本來就會有乾燥的現象，容易傷肺，正是容易感冒的季節，對於早出晚歸的人來說，建議白天出門時要多備薄外套，配合洋蔥式穿搭，避免夜間著涼。
「行」是指行動、活動，秋天天氣漸漸轉涼，人體出汗量減少，體熱的產生和散發以及水鹽代謝也逐漸恢復到平衡狀態，因此人體感到舒適，並處於鬆弛的狀態，身體隨之會有一種莫名的疲憊感，稱為「秋乏」。這個時候可以透過適當的運動驅除秋乏，因此可根據自身體質和愛好，選擇散步、太極拳、爬山等輕鬆柔緩的項目。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
我們想讓你知道的是
為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html