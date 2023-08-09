2024台灣大選「李登輝幽靈」仍在遊蕩，三位總統候選人各自如何面對？
我們想讓你知道的是
賴清德也好、柯文哲也罷，兩人即便都與「李登輝幽靈」發生互動，爭搶要繼承李登輝遺產，卻注定成不了新李登輝；侯友宜則困於「李登輝幽靈」一手步下的迷魂陣，在國民黨的本土與非本土路線鬥爭間，左右為難。
文：劉燕婷
這次台灣大選中，賴清德、侯友宜、柯文哲皆曾被與李登輝相提並論，又或是自己主動提及「繼承」了李登輝精神。原因無他，李登輝是當代台灣政治的重要符號。
在獨派陣營、民進黨支持者看來，李登輝因為推動民主化、國民黨本土化、確立台灣主體性，成了當之無愧的「台灣國父」，是不可侵犯的當代偉人；其名言「我是不是我的我」，更被台灣獨派知識社群奉為金句，李登輝也因此得到「哲人總統」、「思想大師」的輿論光環；此外李登輝與日本千絲萬縷的聯繫，也在戀殖情結的隱諱作用下，與反中獨派社群形成共鳴。
但在為數不多的台灣統派、部分保有中國認同者、支持國民黨的「深藍」民眾看來，獨派所崇尚的李登輝特質，毫無疑問十惡不赦。例如推動國民黨本土化，其代價便是放任地方派系坐大、黑金干政，最終讓國民黨成了一盤散沙；「我是不是我的我」，則反映在李登輝集皇民、台共、國民黨、獨派於一體的身分經歷上，是厭李者稱其「政治投機」、「毫無思想」的論據；李登輝晚年與日本的互動聯繫，也成了「寧作日本奴、不要中國魂」的媚日鐵證。
可以發現，不同群體眼中的李登輝差異極大，既是「台灣國父」又是「媚日皇民」，既是「思想大師」又是「投機政客」。如此種種，導致所謂針對李登輝的蓋棺論定、攀附類比，往往都是政治情境下的各取所需，此次三位候選人也是如此。
當三人與李登輝類比
首先是賴清德。7月16日聯合報刊登社論〈走入白宮：務實台獨的躁進與傾美幼稚病〉，批評賴清德輕言「走入白宮」，並稱「顯然，賴清德正在建立一個自李登輝以降延續不絕的傾美道統，而賴清德正是繼承這個新政治道統的天選之人。但恰好是從李登輝到賴清德的這個新道統，讓台灣付出越來越沉重的代價。」
只是賴清德顯然不以繼承李登輝為恥。7月30日李登輝逝世三週年當天，賴清德在臉書以「摯愛台灣，有所作為」為題發文，稱「會繼續秉持李登輝的精神，在這條民主、自由的道路上，為所有熱愛台灣的人民，開創民主和平、創新繁榮和公義永續的台灣。」
接著是侯友宜。有趣的是，侯雖出身國民黨，卻被各方多次稱作「李登輝第二」。例如2021年公投時，侯友宜不願為國民黨「四個同意」背書，甚至發表千字文盼選民獨立思考，便讓日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫在該時表示，「把國民黨變成本土化政黨，是李登輝前總統想做而沒有做到的事情，如果，侯市長能夠繼承李前總統的遺志，將來能夠主導一個和民進黨良性競爭的本土化政黨，是台灣之福。」
2023年5月26日，侯友宜已被徵召後，美國智庫學者葛來儀（Bonnie S. Glaser）更表示，北京對侯友宜較不熟悉，可能會因為侯的台灣本土色彩，而聯想到李登輝；相較之下，柯文哲在台北市長任內辦過多次雙城論壇，北京對其相對熟悉，可能比較願意支持柯。
當然此事最後引發柯文哲與葛來儀口角，導致侯友宜與李登輝的類比反被外界忽略。但這般說法，對痛恨侯友宜的深藍選民來說並不陌生，因為「藍皮綠骨」一直是這群人用以指責侯友宜的諷稱。在深藍選民看來，侯友宜長期避談九二共識、迴避國民黨核心理念，又不願意在重要時刻站出來，就與當年用「本土化」之名摧毀國民黨、同時暗助民進黨崛起的李登輝一樣，看似有國民黨員頭銜，其實「身在曹營心在漢」。
正因如此，侯友宜競辦執行長金溥聰還於7月11日的《TVBS戰情室》專訪中特別澄清，侯友宜先前不說清兩岸政策，只是在等待一個合適的時機，不想在民進黨總統參選人賴清德挖坑九二共識時跳下去，要說侯友宜會不會是李登輝第二，「我個人覺得不可能」，侯友宜若是「藍皮綠骨的李登輝第二」，自己也絕不可能來幫忙。
最後是柯文哲。眾所周知，柯文哲的政治生命始於民進黨襄助，其本人也與李登輝有所往來，並與其他民進黨政治人物一般，奉李為思想導師。2020年李登輝去世後，柯文哲還特地在臉書發文悼念，稱「李總統對台灣歷史最大的影響，是重新塑造了台灣的民族性」，並表示不管世人如何評論，李登輝都是時代的英雄，「雖然李總統已經離我們而去，但是李總統留下的精神，會由我們接棒傳承。」
2023年6月訪日時，因為柯文哲在會見日本國會議員、前首相野田佳彥及麻生太郎、發表演講時都特別提及李登輝，所以還被媒體問到，「一直提到對李登輝的教誨謹記在心，是否會影響中國對你信賴度？」對此柯文哲回答，「中國一定有其高興或不高興、我不能因為中國什麼東西不高興，我就不能做。人與人交往，我跟李登輝的交往是我們之間的事，不能因為中國不高興，就不敢講我跟李登輝的關係。」
7月30日李登輝逝世三週年當天，柯文哲也與賴清德一樣發文悼念，並稱李登輝曾預言，「『統獨兩黨制』只要存在一天，台灣就有被終極統一的危險」，精準預言了台灣的今日危機。柯文哲更以此強調民眾黨的價值與重要性，「過去，李前總統『寧靜革命』，成功讓台灣由威權過渡到民主。未來，我更要啟動『政治革新』；不分顏色，只講是非，不要對立，訴諸團結，台灣民主深化工程，從對話開始，從現在開始。」
李登輝的選舉意義
綜上所述，李登輝雖在2020年逝去，但作為政治、文化符號的「李登輝幽靈」仍在台灣遊蕩。而賴侯柯三方陣營與「李登輝幽靈」的互動，看似直抒胸臆、自剖心跡，其實都不離選舉結構下的選票算計。
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
我們想讓你知道的是
台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。