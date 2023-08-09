2023/08/09,
政治

2024台灣大選「李登輝幽靈」仍在遊蕩，三位總統候選人各自如何面對？

2024台灣大選「李登輝幽靈」仍在遊蕩，三位總統候選人各自如何面對？
圖為中華民國已故前總統李登輝（1923-20202）。｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

賴清德也好、柯文哲也罷，兩人即便都與「李登輝幽靈」發生互動，爭搶要繼承李登輝遺產，卻注定成不了新李登輝；侯友宜則困於「李登輝幽靈」一手步下的迷魂陣，在國民黨的本土與非本土路線鬥爭間，左右為難。

文：劉燕婷

這次台灣大選中，賴清德、侯友宜、柯文哲皆曾被與李登輝相提並論，又或是自己主動提及「繼承」了李登輝精神。原因無他，李登輝是當代台灣政治的重要符號。

在獨派陣營、民進黨支持者看來，李登輝因為推動民主化、國民黨本土化、確立台灣主體性，成了當之無愧的「台灣國父」，是不可侵犯的當代偉人；其名言「我是不是我的我」，更被台灣獨派知識社群奉為金句，李登輝也因此得到「哲人總統」、「思想大師」的輿論光環；此外李登輝與日本千絲萬縷的聯繫，也在戀殖情結的隱諱作用下，與反中獨派社群形成共鳴。

但在為數不多的台灣統派、部分保有中國認同者、支持國民黨的「深藍」民眾看來，獨派所崇尚的李登輝特質，毫無疑問十惡不赦。例如推動國民黨本土化，其代價便是放任地方派系坐大、黑金干政，最終讓國民黨成了一盤散沙；「我是不是我的我」，則反映在李登輝集皇民、台共、國民黨、獨派於一體的身分經歷上，是厭李者稱其「政治投機」、「毫無思想」的論據；李登輝晚年與日本的互動聯繫，也成了「寧作日本奴、不要中國魂」的媚日鐵證。

可以發現，不同群體眼中的李登輝差異極大，既是「台灣國父」又是「媚日皇民」，既是「思想大師」又是「投機政客」。如此種種，導致所謂針對李登輝的蓋棺論定、攀附類比，往往都是政治情境下的各取所需，此次三位候選人也是如此。

當三人與李登輝類比

首先是賴清德。7月16日聯合報刊登社論〈走入白宮：務實台獨的躁進與傾美幼稚病〉，批評賴清德輕言「走入白宮」，並稱「顯然，賴清德正在建立一個自李登輝以降延續不絕的傾美道統，而賴清德正是繼承這個新政治道統的天選之人。但恰好是從李登輝到賴清德的這個新道統，讓台灣付出越來越沉重的代價。」

只是賴清德顯然不以繼承李登輝為恥。7月30日李登輝逝世三週年當天，賴清德在臉書以「摯愛台灣，有所作為」為題發文，稱「會繼續秉持李登輝的精神，在這條民主、自由的道路上，為所有熱愛台灣的人民，開創民主和平、創新繁榮和公義永續的台灣。」

接著是侯友宜。有趣的是，侯雖出身國民黨，卻被各方多次稱作「李登輝第二」。例如2021年公投時，侯友宜不願為國民黨「四個同意」背書，甚至發表千字文盼選民獨立思考，便讓日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫在該時表示，「把國民黨變成本土化政黨，是李登輝前總統想做而沒有做到的事情，如果，侯市長能夠繼承李前總統的遺志，將來能夠主導一個和民進黨良性競爭的本土化政黨，是台灣之福。」

2023年5月26日，侯友宜已被徵召後，美國智庫學者葛來儀（Bonnie S. Glaser）更表示，北京對侯友宜較不熟悉，可能會因為侯的台灣本土色彩，而聯想到李登輝；相較之下，柯文哲在台北市長任內辦過多次雙城論壇，北京對其相對熟悉，可能比較願意支持柯。

當然此事最後引發柯文哲與葛來儀口角，導致侯友宜與李登輝的類比反被外界忽略。但這般說法，對痛恨侯友宜的深藍選民來說並不陌生，因為「藍皮綠骨」一直是這群人用以指責侯友宜的諷稱。在深藍選民看來，侯友宜長期避談九二共識、迴避國民黨核心理念，又不願意在重要時刻站出來，就與當年用「本土化」之名摧毀國民黨、同時暗助民進黨崛起的李登輝一樣，看似有國民黨員頭銜，其實「身在曹營心在漢」。

正因如此，侯友宜競辦執行長金溥聰還於7月11日的《TVBS戰情室》專訪中特別澄清，侯友宜先前不說清兩岸政策，只是在等待一個合適的時機，不想在民進黨總統參選人賴清德挖坑九二共識時跳下去，要說侯友宜會不會是李登輝第二，「我個人覺得不可能」，侯友宜若是「藍皮綠骨的李登輝第二」，自己也絕不可能來幫忙。

最後是柯文哲。眾所周知，柯文哲的政治生命始於民進黨襄助，其本人也與李登輝有所往來，並與其他民進黨政治人物一般，奉李為思想導師。2020年李登輝去世後，柯文哲還特地在臉書發文悼念，稱「李總統對台灣歷史最大的影響，是重新塑造了台灣的民族性」，並表示不管世人如何評論，李登輝都是時代的英雄，「雖然李總統已經離我們而去，但是李總統留下的精神，會由我們接棒傳承。」

2023年6月訪日時，因為柯文哲在會見日本國會議員、前首相野田佳彥及麻生太郎、發表演講時都特別提及李登輝，所以還被媒體問到，「一直提到對李登輝的教誨謹記在心，是否會影響中國對你信賴度？」對此柯文哲回答，「中國一定有其高興或不高興、我不能因為中國什麼東西不高興，我就不能做。人與人交往，我跟李登輝的交往是我們之間的事，不能因為中國不高興，就不敢講我跟李登輝的關係。」

7月30日李登輝逝世三週年當天，柯文哲也與賴清德一樣發文悼念，並稱李登輝曾預言，「『統獨兩黨制』只要存在一天，台灣就有被終極統一的危險」，精準預言了台灣的今日危機。柯文哲更以此強調民眾黨的價值與重要性，「過去，李前總統『寧靜革命』，成功讓台灣由威權過渡到民主。未來，我更要啟動『政治革新』；不分顏色，只講是非，不要對立，訴諸團結，台灣民主深化工程，從對話開始，從現在開始。」

李登輝的選舉意義

綜上所述，李登輝雖在2020年逝去，但作為政治、文化符號的「李登輝幽靈」仍在台灣遊蕩。而賴侯柯三方陣營與「李登輝幽靈」的互動，看似直抒胸臆、自剖心跡，其實都不離選舉結構下的選票算計。


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