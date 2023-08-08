2023/08/08,
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美媒CBS News：兩岸風起雲湧，守護民主夢想成為台灣年輕人使命

美媒CBS News：兩岸風起雲湧，守護民主夢想成為台灣年輕人使命
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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在金門經營民宿的吳老闆帶著巴默參觀自家經過悉心翻修的中式風格院落。他說：「我們尊重中國文化，但不喜歡中國政府。我熱愛自由。我重視自由表達自身意見的機會。」

（中央社）以手工採摘茶葉和全球最先進微晶片舉世聞名的台灣，與中國有著深厚文化淵源，然而兩岸關係可說是剪不斷理還亂。外媒報導，守護民主夢想如今成了許多台灣年輕人的使命。

美國非營利組織國際共和研究所（IRI）駐台北資深顧問寇謐將（J. Michael Cole）說：「對台灣年輕人來說，他們人生唯一經歷過的就是生活在一個自由民主的地方，充滿活力的自由民主，享受著高度政治化的公民社會。」

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，在台灣生活究竟有多自由？台灣是亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，而台灣數位發展部長唐鳳則是亞洲第一位跨性別內閣成員。唐鳳曾說：「我覺得自己很幸運，因為我在台灣沒有受到任何歧視。」

儘管中國威脅迫在眉睫，台灣人民依舊忙碌地生活，這種相對平靜的氛圍與國際社會對台海局勢的看法，形成了鮮明對比。

當被問及是否認為會發生戰爭時，在中國經商的美國人施瓦爾（Benjamin Schwall）說：「我希望不會。我沒有水晶球可預測，但我認為發生戰爭不符合任何人的利益。我認為保持冷靜方能取勝，緊張局勢將會平息。」

另一名外派中國的美國人庫爾茨（Peter Kurz）說，若是出現這樣的情況，就需要一些純熟的外交手腕。「我們必須確保不會把他們逼入絕境，因為他們心裡別無選擇，（只能）強烈反擊。我們必須創造性地思考台灣如何定位自己，而不致對中國造成太大威脅。」

台灣離島金門是距離中國最近的島嶼。CBS記者巴默（Elizabeth Palmer）詢問金門縣議員董森堡：「很多人覺得你離中國那麼近，你也算是中國的一部分吧？」

董森堡說：「是啊，老一輩的人都這麼認為。但打從這個國家建立以來，我們便享有民主。它從來都不是共產主義。」

在金門經營民宿的吳老闆帶著巴默參觀自家經過悉心翻修的中式風格院落。他說：「我們尊重中國文化，但不喜歡中國政府。我熱愛自由。我重視自由表達自身意見的機會。」

中國今春舉行的演習是個明確威脅，共軍發布的影片也是如此，畫面顯示飛彈如雨點般落在台灣，傳遞著抵抗無效的訊息。

美國總統拜登暗示，如果中國入侵台灣，美方將提供援助。美國已批准向台灣軍方出售武器。

CBS報導，即使台灣增加國防預算和強制徵兵，其空軍、陸軍和海軍仍無法與中國軍事力量相抗衡。

現為台灣安全研究中心副主任的陸軍退役少將胡瑞舟說，「倘若爆發戰爭，我們將被摧毀」，「所以我們最好避免這種情況」。

然而，許多台灣年輕人卻不這麼認為，眼見香港民眾2019年爭取民主自治的抗爭運動遭北京強力鎮壓，他們祈禱著，台灣的民主夢不會以同樣的方式破滅。

新聞來源

  • 美媒：兩岸風起雲湧 守護民主成台灣年輕人使命[影]（中央社）

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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