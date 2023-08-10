衛福部推動年輕族群三次免費諮商，如何挑選適合你的心理師？
我們想讓你知道的是
就跟有醫生有分科別一樣，每個心理師也都有自己擅長的議題。而目前的研究告訴我們，沒有所謂「最好」的心理師，只有「適合」你的心理師。所以了解心理師擅長哪些領域是件重要的事情 。
文：李秉修｜審訂者：溤子旂
從2023年8月1日起衛福部推動「年輕族群心理健康支持方案」，年滿15歲至30歲有心理諮商需求者，都可以有三次免費的諮商補助，但有機構可能需要支付小額掛號費，可以到衛福部相關頁面查尋有合作的機構。方案的常見問答QA在衛福部的官綱，大家可以去看看。
而這篇文主要是在講如何挑選一位心理師，以及在諮商中自身的權益。 這次方案的合作對向是以「社區諮商所」、「診所」、「醫院」（下稱諮商機構）為主，所以在這先不討論「高中輔導室」與「大學的諮商中心」。要不然筆者建議可以先去高中輔導室排心理輔導或大學諮商中心排排看心理諮商。以大學而言，大部份的學校會提供六到八次免費的心理諮商，這遠比「年輕族群心理健康支持方案（三次）」還來得多，缺點是可能需要等待的時間會比較長，而且不能夠主動選擇想要的諮商師。 以下進入主題，如何挑選一位諮商師？
1. 依心理師擅常的主題與族群來找
就跟有醫生有分科別一樣，每個心理師也都有自己擅長的議題。而目前的研究告訴我們，沒有所謂「最好」的心理師，只有「適合」你的心理師。所以了解心理師擅長哪些領域是件重要的事情 。
在諮商機構官網裡，通常都會有心理師的專長、學歷、諮商心理師字號、臨床心理師字號等。如果沒有代表需要小心，因為個案是有權利知道自己心理師的受訓背景、學歷等資料（台灣輔導與諮商學會諮商專業倫理守則，2022；邱瓊慧、邱韻蓉、陳宜燕、黃莉婷，2013），如果沒有代表這個機構沒有足夠的透明度。
以位於台中的訴心理諮商所為例，裡面有一位倪凡羽諮商心理師，我們從他的簡介中可以看到她擅長：「青少年、成人早期自我探索與成長、悲傷失落調適、情緒照顧與壓力調適、人際、家庭關係困擾、親密關係、感情議題困擾」。所以有對到來談主題的人就可以考慮繼續看下去。
而如果你是LBGTQ+的族群，也可以找尋LBGTQ+友善的諮商師或者是性別友善的諮商所，以高雄為例，「小宅心理諮商所」就是個例子。
2. 依學派（取向）來找
在心理治療領域裡有數百種治療取向，而Corey寫的《諮商與心理治療的理論與實務》是我們諮商界必讀的聖經，他把學派分成12種主要的取向，分別為：精神分析（含榮格取向、客體關係）治療、阿德勒治療、存在主義治療、個人中心治療（或稱當事人中心）、完型治療、行為治療（含眼動心身重建法、正念、辯證行為為治療、接納與承諾治療）、認知行為治療（含理情行為治療）、現實治療、女性主義治療、後現代取向（含敘事治療跟焦點解決治療）、家庭系統治療、整合式治療。其它常見的還有：精神動力治療、認知治療、身體取向治療、心理劇、人際歷程治療、藝術治療等……。（Sharf, 2019）
這些都是你可能在諮商師的自我介紹裡面看到的「學派關鍵字」，但要好好的說明這些學派應該需要一學期三學分的課程，在這實在沒有辦好好說完，我在網路上也沒有看到一個很好的總覽介紹，建議看到諮商師的諮商學派可以去Google、ChatGPT、去博客來找書或Youtube 啟點文化「心理小學堂」，他們有介紹到主流的諮商學派。
再次以倪凡羽諮商心理師為例，我們從他的簡介的「專業訓練」與「諮商理念」裡面她有寫到她擅長「敘事取向」的心理治療。我們因而得知她是敘事取向的諮商心理師，如果想更了解敘事取向諮商，可參閱由黃錦敦於2018年所著之《最想說的話，被自己聽見：敘事實踐的十五堂課》。
3. 諮商師的論文有什麼玄機？
論文是成為一位諮商或臨床心理師的必經關卡，大家可以到國家圖書館建立的「台灣博碩士論文知識加值系統」去查尋心理師的畢業論文與畢業年度。除了國外留學或者極早期的心理師會查不到之外，一般而言都有該要有資料。這是公開且不用付費的網站，註冊完就可以使用了。
在搜尋欄位選「研究生」就可以找到該心理師的論文，只是有時會有不同科系、同名同姓的學生，要翻一下。
以暢銷書作家兼諮商心理師陳志恆為為例，他的畢業論文為《國中學生自我調整學習策略量表之編製及效度研究》，有些心理師從事的工作跟他的畢業論文有關係，像這位諮商師就是。如果心理師的工作方向跟他的畢業論文有關係，是一個加分項！因為這代表諮商師對其工作有更多知識面上的了解。他擅長的議題可能是：學習困擾，擅長的族群可能是：國中生。然而目前陳志恆老師應該沒有「執業登記」所以沒在接案。所以大家不用去找他諮商。
「執業登記」是另外一回事了，當心理師取得「證照」後，依據心理師法第二章第7條，必需向當地直轄市、縣（市）主管機管「執業登記」，領有「執業執照」，才能接案。因陳志恆老師有諮商心理師字號，但在醫事機構查詢及醫事人員查詢系統裡沒有資料，所以我們推斷陳志恆老師目前沒有執業登記，所以不能夠接案。
台灣博碩士論文知識加值系統裡面會有資料寫到他論文出版（也就是畢業年度）為2009年。我們可以依此知道他大約從事心理諮商2023（今年）-2009（畢業年）=14年。且畢業於國立彰化師範大學輔導與諮商學系碩士班。
從事心理諮商或心理治療的年數多寡一樣見仁見智，有些人喜歡比較有經驗的心理師，因為相對而言他們看過比較多不一樣的狀況；相對的，年資比較少的心理師可能比較有新的諮商訓練（如：性別友善、社會正義知能）端看自己怎麼選擇。
4. 請諮商所的人員幫忙適配
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打造幸福新鮮人！崴爺分享職涯三原則，不僅「好找工作」更能找到「好工作」！
我們想讓你知道的是
求職季到了，對於新鮮人而言是既期待又焦慮。該如何找到適合自己的工作？如何規劃職涯？有沒有不會因為AI而失業的工作？本文請崴爺分享，如何掌握三個原則與心態，不僅有助提升錄取率，更能找到理想的工作。
求職季到了，對於新鮮人而言是既期待又焦慮，尤其職涯將影響未來生活的幸福感，更要慎重考慮。但是，要怎麼找到薪水高的工作？現在AI當道，我能不能找到一個不會被取代的長遠飯碗？或者更直接的問題是，我要如何找到一份幸福的工作？
美國市調公司蓋洛普（Gallup）曾調查全球150國的管理者、白領、藍領階級以及自僱者，想要了解工作與幸福感的關係。結果發現，那些薪資優渥、可以不斷學到新東西並且受到重視的職位，所獲得的快樂指數最高。
因此，與其擔心眼前的各種憂慮，不如先從了解自己是誰開始，釐清自己與工作間的關係，並且在嘗試中慢慢摸出職涯之路，並且從中找到發揮才能並回饋社會的方式，薪水的成長與成就感自然會相伴而來。
本文特別邀請到創業家崴爺以自身經驗分享，如何掌握三個原則與心態，不僅有助提升自我競爭力，更能轉變對於工作的心態，找到理想且幸福的工作。
第一原則：了解自己與工作的關係
去年（2022年）牛津字典年度代表字由代表發懶、擺爛的「哥布林模式（Goblin Mode）」當選，也多少反映了當今工作者的無力感與沮喪。工作理應是生活中的重要意義，為什麼現在卻變成很多人亟欲逃避的事情？
其實，這反而呈現出現代年輕人的聰明，他們更願意思考工作背後的時間資投報酬率，如果努力工作還是買不起房子，當然很容易使人洩氣。不過，對於才剛出社會的年輕人來說，如果這樣就放棄了努力，就像是《灌籃高手》裡面的那句經典台詞一樣：「現在放棄的話，比賽就真的結束了。」
「工作佔了人生很大一部分，很多人覺得工作很苦，但到我這個年紀，我們想的反而是：『不工作，我們要幹嘛？』到後來你會發現，工作是來證明我們的價值的。雖然年輕人現在未必可以體會，但我希望你能抱持一種心態，是把工作當作是一件快樂的事情，也是證明你自己的事情。」崴爺認為，如果你只把工作當做賺錢的工具，那就真的只是一個工作而已，但如果你把工作當做長久經營的事業，把自己看作一個品牌，視野就會完全不同。
如果缺乏這種長期經營的心態，很容易就只專注在短期的薪水上，例如，有一份工作薪水五六萬、但沒有長期發展性，也學不到新技能；跟一份起薪三萬元，但可以接觸很多人脈、學習到新事物的工作，你會選擇哪一個？「我這個說法可能有點逆風，但這是事實，如果你認為工作中獲得的只有這三萬元錢的話，就太淺了。」
崴爺分享自己過去曾做過一份「爽缺」，每天只需要交一份文案，就能月收十五萬，於是他天天悠閒吃早餐、跑健身房，下午再花個一兩小時工作。「一開始當然很爽，但三個月後我開始覺得很可怕，我覺得自己跟世界失去了交集，好像提前退休一樣，感覺不到自己的存在。」
回到自己與工作間的關係，最重要的還是你如何在工作中建立自我價值，甚至能幫助他人，最終收入跟幸福感都會逐漸成長。「如果你的專業能滿足他人的需求，幫助他們度過關卡，你自己會很快樂，又能賺到錢，還得到心靈上的富足，我覺得這就是一個很棒且幸福的工作。」
第二原則：在實戰中成長學習
天下武功、唯快不破，在變化快速的世界中，持續學習和自我提升比以往更加重要。如果想要避免「學用落差」，不妨把握機會多多參與實習、兼職，直接在實戰中獲得寶貴的經驗，也能擴展視野，回頭補足自己的不足。
崴爺分享自己演講時，最常被問到的問題就是「我不知道自己對什麼有興趣，也不知道該找哪些工作」，而他的回答一律是：「不要預設任何的立場或者是門戶之見，你覺得這個工作機會來了，你就先去嘗試。做了之後你才知道自己喜歡什麼或不喜歡什麼，新鮮人很難一開始就找到所謂的『理想工作』。」
崴爺年輕時在電視台工作，壓力非常大，剛入職時他每一天都想離職，但他跟自己約定，至少要工作180天，如果真的一無所獲就走人。「一開始我每天都在倒數，但是真的到180天時，我發現自己已經完全習慣那邊的環境，反而不想走了。」
不過，崴爺也特別提醒，提早進社會是好事，但也要慎選工作環境，最好是把自己放到一個可以接觸高手的地方，把自己的天花板打開。「有時候你太年輕，你會以為世界就這麼大，你容易把目標訂得太低，我自己比較幸運，接觸到的都是一些很厲害的人，這時候你就會重新定錨自己，你會知道還可以追求更大的目標。」
崴爺今天的成功，也不是一蹴可幾，而是在多次的嘗試與失敗中漸漸累積經驗，才成就現在的他。他曾被稱為「街頭創業家」，大學時就在夜市擺地攤賣衣服，26歲創業開火鍋店，32歲又都倒光，還負債200萬。後來他才體認到自己不適合做服務業，後來成為創辦廣告公司與電商時的珍貴經驗。「我認識自己的方式，就是失敗。我人生最大的成就就是我26歲創業、32歲就賠光，雖然是失敗，但是我得到很多，反而讓我更清楚自己的競爭力在哪裡。」
也有人會擔心，如果一直嘗試，會不會浪費很多時間？但崴爺就以自己的故事為例，他32歲時創業失敗，看著身邊的人都成為主管、年薪百萬，自己卻要從零開始。「10多年之後，你再去看當下的失敗，只是馬拉松裡短暫的落後。現在，我當初羨慕的人都轉過來羨慕我了，所以説，人生要用比較長的視野去看事情，太執著於當下是沒有意義的。」
第三原則：做有意義的工作，發展有意義的人際關係
工作不僅可以提供報酬，更重要的是建立關係，並很大程度決定了你會擁有怎麼樣的人際環境，以及你未來的職業發展。因此在找工作時，除了看中薪水之外，不要小看職業可以帶給你的人脈紅利。
崴爺就分享，自己人生中好幾次薪水翻倍，或是事業的境界的增長，全部都是靠職場人脈而來。第一次，是他10年前第一次開廣告公司。當時的第一個案子，就是他過去在蘋果日報工作時負責的客戶，因為對方相當肯定過去合作時的經驗與成果，所以直接提供崴爺一整年的預算讓他開廣告公司。
第二次，則是在工作上認識了作家吳淡如，崴爺一面協助擔任經紀人的工作，一面也接觸到許多過往無法企及的人脈關係，讓他的人生視野快速擴展，收入也跟著倍數增長。
要能累積人脈，崴爺認為有兩個重點：一是選擇對的工作，讓自己有機會在一個充滿正能量人脈的環境，多多接觸到厲害的人；第二個則是不斷增進自己的能力，讓自己成為可以提供服務的人，而不是單方面的接受。「你身上要有人家可以利用的部分，他才會用他的資源跟你互換。人脈不是去參加聚會，見面換名片以後他就變你人脈，而是透過這個聚會，你要讓人家知道你身上有什麼資源。」
那麼，如果還年輕，才剛出社會沒有資源怎麼辦？「你有誠懇。」
崴爺分享，除了人脈之外，其實還有一種人叫「貴人」，貴人是職場上可遇不可求的，但如果你夠誠懇、夠有潛力，的確能吸引到人幫助你。「貴人幫你不是因為他想從你身上拿到什麼，而是覺得他慧眼識英雄，他幫了一個有潛力的人。」
突破天花板，拼一把勇於嘗試的青春
此次，崴爺也受錠嵂保經邀請，跟五位初入社會不久的年輕人對談，在過程中，崴爺發現這些年輕人對於經營職涯的動力十分強烈，他們對自己的職涯生涯不設限，也造就了他們在起跑點上就累積了豐富的經驗與成果。
這些年輕人之中，不少人都在畢業時剛好遇到疫情，求職的挑戰十分嚴峻，而在機緣巧合下加入錠嵂。雖然很多人對傳統保經產業有著刻板印象，但在實際加入職場後，他們發現只要採用正確的視角，一般人排斥的銷售工作，本質是站在對方的立場為他們建立保障。他們不受限於自己的所學與科系，跨出自己的舒適圈，在同儕們還在領新鮮人薪水時，就已經擁有年薪百萬的收入，還成為了家人朋友以及顧客們的最佳保障守門員。
正因為理解心態建立的重要性，錠嵂保經非常重視新人培訓與職涯輔導，用三個月的「CEO培訓」提供新人專業訓練與態度，更推出「月領五萬」專案，讓新人在六個月內逐步考取各項證照資格，學習優異的銷售技巧，協助新鮮人平穩渡過育成期，也讓想踏入保經業的新鮮人不受初期收入不穩定影響，而排斥嘗試業務性質的工作。
尤其在職涯中，選擇具有遠見、多元佈局的公司，也能為自己的專業能力加分。錠嵂保經不只將公司版圖限縮於保險業務，更跨足健康養護領域，讓員工有機會與營養師學習健康飲食知識，也提供網路直播技巧的培訓，讓職涯不只是職涯，更是自我學習與成長，並成為客戶、朋友與家人的人生全方位的私人顧問，達成幸福事業的更高使命。
因此，崴爺也鼓勵年輕人，如果你的個性樂於接受挑戰，其實可以試著嘗試業務工作，因為這份工作不只有推銷，還要具備邏輯、說服、組織力，可以帶給人很多的成長，不必急著排斥。「很多有成就的大老闆都是業務出生，可以說是必要的磨練。」同時，他也建議看待工作要看長遠，有些人喜歡平穩的工作，像公務人員，他們的人生的確很平穩，但長遠來看並沒有爆發力，天花板就在那裡；有些工作一開始可能薪水比較低，或是比較辛苦，但天花板是高到看不見的。
如果是你剛出社會的年輕人，希望能擁有美好幸福的職涯與人生，可以將根據上述三個原則作為找工作的參考，並且一定要記得，你有大把的青春可以揮霍，可以嘗試，不要當一個眼高手低的人，應該積極的去探索各種可能性，在做中學，勇敢去累積自己的能力、人脈與視野。
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