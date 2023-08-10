2023/08/10,
心理

衛福部推動年輕族群三次免費諮商，如何挑選適合你的心理師？

衛福部推動年輕族群三次免費諮商，如何挑選適合你的心理師？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

就跟有醫生有分科別一樣，每個心理師也都有自己擅長的議題。而目前的研究告訴我們，沒有所謂「最好」的心理師，只有「適合」你的心理師。所以了解心理師擅長哪些領域是件重要的事情 。 

文：李秉修｜審訂者：溤子旂

從2023年8月1日起衛福部推動「年輕族群心理健康支持方案」，年滿15歲至30歲有心理諮商需求者，都可以有三次免費的諮商補助，但有機構可能需要支付小額掛號費，可以到衛福部相關頁面查尋有合作的機構。方案的常見問答QA在衛福部的官綱，大家可以去看看。

而這篇文主要是在講如何挑選一位心理師，以及在諮商中自身的權益。 這次方案的合作對向是以「社區諮商所」、「診所」、「醫院」（下稱諮商機構）為主，所以在這先不討論「高中輔導室」與「大學的諮商中心」。要不然筆者建議可以先去高中輔導室排心理輔導或大學諮商中心排排看心理諮商。以大學而言，大部份的學校會提供六到八次免費的心理諮商，這遠比「年輕族群心理健康支持方案（三次）」還來得多，缺點是可能需要等待的時間會比較長，而且不能夠主動選擇想要的諮商師。 以下進入主題，如何挑選一位諮商師？

1. 依心理師擅常的主題與族群來找

就跟有醫生有分科別一樣，每個心理師也都有自己擅長的議題。而目前的研究告訴我們，沒有所謂「最好」的心理師，只有「適合」你的心理師。所以了解心理師擅長哪些領域是件重要的事情 。

在諮商機構官網裡，通常都會有心理師的專長、學歷、諮商心理師字號、臨床心理師字號等。如果沒有代表需要小心，因為個案是有權利知道自己心理師的受訓背景、學歷等資料（台灣輔導與諮商學會諮商專業倫理守則，2022；邱瓊慧、邱韻蓉、陳宜燕、黃莉婷，2013），如果沒有代表這個機構沒有足夠的透明度。

以位於台中的訴心理諮商所為例，裡面有一位倪凡羽諮商心理師，我們從他的簡介中可以看到她擅長：「青少年、成人早期自我探索與成長、悲傷失落調適、情緒照顧與壓力調適、人際、家庭關係困擾、親密關係、感情議題困擾」。所以有對到來談主題的人就可以考慮繼續看下去。

而如果你是LBGTQ+的族群，也可以找尋LBGTQ+友善的諮商師或者是性別友善的諮商所，以高雄為例，「小宅心理諮商所」就是個例子。

2. 依學派（取向）來找

在心理治療領域裡有數百種治療取向，而Corey寫的《諮商與心理治療的理論與實務》是我們諮商界必讀的聖經，他把學派分成12種主要的取向，分別為：精神分析（含榮格取向、客體關係）治療、阿德勒治療、存在主義治療、個人中心治療（或稱當事人中心）、完型治療、行為治療（含眼動心身重建法、正念、辯證行為為治療、接納與承諾治療）、認知行為治療（含理情行為治療）、現實治療、女性主義治療、後現代取向（含敘事治療跟焦點解決治療）、家庭系統治療、整合式治療。其它常見的還有：精神動力治療、認知治療、身體取向治療、心理劇、人際歷程治療、藝術治療等……。（Sharf, 2019）

這些都是你可能在諮商師的自我介紹裡面看到的「學派關鍵字」，但要好好的說明這些學派應該需要一學期三學分的課程，在這實在沒有辦好好說完，我在網路上也沒有看到一個很好的總覽介紹，建議看到諮商師的諮商學派可以去Google、ChatGPT、去博客來找書或Youtube 啟點文化「心理小學堂」，他們有介紹到主流的諮商學派。

再次以倪凡羽諮商心理師為例，我們從他的簡介的「專業訓練」與「諮商理念」裡面她有寫到她擅長「敘事取向」的心理治療。我們因而得知她是敘事取向的諮商心理師，如果想更了解敘事取向諮商，可參閱由黃錦敦於2018年所著之《最想說的話，被自己聽見：敘事實踐的十五堂課》。

3. 諮商師的論文有什麼玄機？

論文是成為一位諮商或臨床心理師的必經關卡，大家可以到國家圖書館建立的「台灣博碩士論文知識加值系統」去查尋心理師的畢業論文與畢業年度。除了國外留學或者極早期的心理師會查不到之外，一般而言都有該要有資料。這是公開且不用付費的網站，註冊完就可以使用了。

在搜尋欄位選「研究生」就可以找到該心理師的論文，只是有時會有不同科系、同名同姓的學生，要翻一下。

以暢銷書作家兼諮商心理師陳志恆為為例，他的畢業論文為《國中學生自我調整學習策略量表之編製及效度研究》，有些心理師從事的工作跟他的畢業論文有關係，像這位諮商師就是。如果心理師的工作方向跟他的畢業論文有關係，是一個加分項！因為這代表諮商師對其工作有更多知識面上的了解。他擅長的議題可能是：學習困擾，擅長的族群可能是：國中生。然而目前陳志恆老師應該沒有「執業登記」所以沒在接案。所以大家不用去找他諮商。

「執業登記」是另外一回事了，當心理師取得「證照」後，依據心理師法第二章第7條，必需向當地直轄市、縣（市）主管機管「執業登記」，領有「執業執照」，才能接案。因陳志恆老師有諮商心理師字號，但在醫事機構查詢及醫事人員查詢系統裡沒有資料，所以我們推斷陳志恆老師目前沒有執業登記，所以不能夠接案。

台灣博碩士論文知識加值系統裡面會有資料寫到他論文出版（也就是畢業年度）為2009年。我們可以依此知道他大約從事心理諮商2023（今年）-2009（畢業年）=14年。且畢業於國立彰化師範大學輔導與諮商學系碩士班。

從事心理諮商或心理治療的年數多寡一樣見仁見智，有些人喜歡比較有經驗的心理師，因為相對而言他們看過比較多不一樣的狀況；相對的，年資比較少的心理師可能比較有新的諮商訓練（如：性別友善、社會正義知能）端看自己怎麼選擇。

4. 請諮商所的人員幫忙適配


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。