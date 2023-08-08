《大法師》、《霹靂神探》名導威廉佛瑞金逝世享壽87歲，首部恐怖片入圍奧斯卡開創影史經典

曾執導《霹靂神探》、《大法師》等名作的美國導演威廉佛瑞金（William Friedkin），今（8）日傳出逝世消息，享壽87歲。也代表這名新好萊塢電影健將殞落，引起電影界的哀悼。

Photo Credit: GettyImages 威廉佛瑞金今（2023）年4月15日出席洛杉磯的講座

威廉佛瑞金1935年8月29日出生於美國芝加哥，童年時代非常熱愛電影，看電影並學習電影。希區考克（Hitchcock）、奧森威爾斯（Orson Welles）、亨利喬治克魯佐（Henri-Georges Clouzot）等影人，都是威廉佛瑞金欣賞的導演。

至於威廉佛瑞金職業生涯在芝加哥電視台起步，此後威廉佛瑞金從製作電視節目和紀錄片起家，早年在60年代初期，大約累計執導了約2000部電視節目，

到了60年代中期，威廉佛瑞金離開了紀錄片領域，轉往劇情長片的製作，1967年，在製片史帝芬布洛迪（Steve Broidy）的邀請下，威廉佛瑞金執導了首部劇情長片《Good Times》，為音樂喜劇類型電影，由桑尼波諾（Sonny Bono）、雪兒（Cher）主演。

而在60年代末期，好萊塢其實迎來了巨變——從「古典好萊塢」轉向「新好萊塢電影」，1960至70年代，是美國電視與電影交鋒的重要時刻，也是古典好萊塢過度至新好萊塢的巨大轉變的歷史節點。

而威廉佛瑞金在此時也成為創造此浪潮的新人，與法蘭西斯柯波拉（Francis Ford Coppola）、彼得波丹諾維茲（Peter Bogdanovich）、哈爾亞西比（Hal Ashby）等人，在上個世紀的70年代，共同處在新時代電影運動的行列，成為新一代充滿活力、敢於冒險的影人之一。

1960年代，美國社會經歷諸多政治動盪，如越南戰爭、甘迺迪（Kennedy）和馬丁路德金恩（Martin Luther King, Jr.）遇刺，而女權主義、黑人運動蓬勃發展、以及對抗傳統價值與反社會主流的嬉皮文化也隨之高漲。

此時的影視產業也面臨巨大的轉捩點，電視機的普及間接造成戲院的觀影人次下滑、營銷虧損，「電視」大幅削弱「電影」的影響力，讓許多製片廠遭遇危機。

而歐洲的法國新浪潮、義大利新寫實主義等電影風格，同時衝擊美國老片廠體制的電影（古典好萊塢），這時候，美國新生代電影創作者，逐步質疑電影的大製作、大場面，轉向思考更為私密的個人創作。

於是「新好萊塢電影」就在這樣的社會風氣下逐漸興起，《我倆沒有明天》（1967）、《畢業生》（1967）、《逍遙騎士》（1969）等挑戰美國正面形象的悲劇性電影出現，充滿疑惑、叛逆、徬徨、存在主義式的無政府主義者，取代了傳統英雄。美國神話和傳統價值不復以往，勾勒好萊塢黃金時代的結束。

而威廉佛瑞金在此時，替恐怖、警察、驚悚等類型片注入了鮮明活力。1971年，威廉佛瑞金交出了代表作《霹靂神探》，入圍奧斯卡8項大獎，最終從另一位名導史丹利庫柏力克（Stanley Kubrick）的《發條橘子》等片之中脫穎而出，獲得最佳影片，除了最佳影片之外，《霹靂神探》也囊括了導演、男主角、劇本、剪輯等獎，共計5項大獎成為該屆奧斯卡最大贏家。

《霹靂神探》的問世與成功，帶來的是一項里程碑——成為警察類型電影、電視的另一種典範。

Photo Credit: GettyImages 威廉佛瑞金憑藉《霹靂神探》拿下奧斯卡最佳導演

《霹靂神探》之後，相隔兩年，威廉佛瑞金在1973年交出了《大法師》，此片的影史地位至今仍屹立不搖，開創恐怖、驚悚電影的經典，至於《大法師》除了創造全球4.41億美元的票房成績之外，也入圍奧斯卡最佳影片、導演、男女主角等10項大獎，同時成為影史首部入圍奧斯卡最佳影片的恐怖電影，最終《大法師》抱回改編劇本、音效2項獎項。

雖然《大法師》並未複製《霹靂神探》的奪獎項目，但往後各界對於《大法師》的討論不絕於耳，成為電影學者的研究標的，以及催生出豐富的影迷文化。

值得一提的是，法蘭西斯柯波拉在1972年交出《教父》，也成為影史經典，威廉佛瑞金在1973年交出了《大法師》，這幾年之間，這群奔放不羈的新導演們，共同翻開了影史新頁。

此外，這批新好萊塢電影承先啟後，讓一批叛逆的年輕聲音和新鮮的電影製作風格被世人看見，從現今的視角來看，事後也證明這群導演從此改變了電影的樣貌。

Photo Credit: GettyImages 威廉佛瑞金（左）在《大法師》片場執導演員琳達布萊爾（Linda Blair）

雖然在《霹靂神探》、《大法師》等巔峰之作過後，威廉佛瑞金的作品就未能掀起如此巨大的效應，不過仍無法掩蓋威廉佛瑞金的才華與成就。

1997年威廉佛瑞金的名字被銘刻在好萊塢星光大道；2013年，遠在歐洲的威尼斯影展，就將象徵終身成就的榮譽金獅獎頒給了威廉佛瑞金，肯定他的職業生涯。

而威廉佛瑞金的最後一部執導作品《The Caine Mutiny Court-Martial》，也將在今年威尼斯影展競賽外進行世界首映，預期屆時也會展開相關悼念活動。

Photo Credit: GettyImages 威廉佛瑞金1997年出席星光大道儀式。

Photo Credit: GettyImages 威廉佛瑞金2013年於威尼斯影展領取榮譽金獅獎

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核稿編輯：楊士範